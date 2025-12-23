SI

Week 17 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Top 100 Flex Rankings

Michael Fabiano

Bills quarterback Josh Allen is the top-ranked QB for fantasy football Week 17.
Welcome to Week 17 and the fantasy football championship! If you survived past the first two rounds, congratulations! Now, let’s win that league title (and bragging rights)!

The NFL slate is broken up into four days this week due to the Christmas holiday. On Thursday, the Cowboys will face the Commanders, the Vikings will host the Lions, and the Broncos will face the Chiefs in Kansas City. 

Saturday features two games, starting with the Texans and Chargers and concluding with the Ravens at the Packers at Lambeau Field. There will be 10 games on Sunday, including the Sunday night contest, and the week ends as normal on Monday night. 

The biggest matchups of the week will have both real and fantasy implications, starting with the Lions and Vikings on Christmas Day, and including the Eagles and Bills, the Texans and the Chargers on Saturday, and the Bears and 49ers in Santa Clara on Sunday night. 

With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 17 of the NFL season!  Be sure to check back daily for updates!

Week 17 Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

vs. PHI

2

Jalen Hurts

PHI

at BUF

3

Drake Maye

NE

at NYJ

4

Joe Burrow

CIN

vs. ARI

5

Dak Prescott

DAL

at WAS

6

Trevor Lawrence

JAC

at IND

7

Matthew Stafford

LAR

at ATL

8

Bo Nix

DEN

at KC

9

Caleb Williams

CHI

at SF

10

Jacoby Brissett

ARI

at CIN

11

Lamar Jackson

BAL

at GB

12

Jaxson Dart

NYG

at LV

13

Justin Herbert

LAC

vs. HOU

14

Jordan Love

GB

vs. BAL

15

Brock Purdy

SF

vs. CHI

16

Jared Goff

DET

at MIN

17

Tyler Shough

NO

at TEN

18

Baker Mayfield

TB

at MIA

19

Sam Darnold

SEA

at CAR

20

Kirk Cousins

ATL

vs. LAR

21

Bryce Young

CAR

vs. SEA

22

C.J. Stroud

HOU

at LAC

23

Geno Smith

LV

vs. NYG

24

Cam Ward

TEN

vs. NO

25

Josh Johnson

WAS

vs. DAL

26

Quinn Ewers

MIA

vs. TB

27

Aaron Rodgers

PIT

at CLE

28

Shedeur Sanders

CLE

vs. PIT

29

Max Brosmer

MIN

vs. DET

30

Philip Rivers

IND

vs. JAC

31

Brady Cook

NYJ

vs. NE

32

Chris Oladokun

KC

vs. DEN

Week 17 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

SF

vs. CHI

2

Bijan Robinson

ATL

vs. LAR

3

Jahmyr Gibbs

DET

at MIN

4

De'Von Achane

MIA

vs. TB

5

Jonathan Taylor

IND

vs. JAC

6

James Cook

BUF

vs. PHI

7

Saquon Barkley

PHI

at BUF

8

Chase Brown

CIN

vs. ARI

9

Ashton Jeanty

LV

vs. NYG

10

RJ Harvey

DEN

at KC

11

Travis Etienne Jr.

JAC

at IND

12

TreVeyon Henderson

NE

at NYJ

13

Derrick Henry

BAL

at GB

14

Javonte Williams

DAL

at WAS

15

Kyren Williams

LAR

at ATL

16

Omarion Hampton

LAC

vs. HOU

17

Jaylen Warren

PIT

at CLE

18

Kenneth Gainwell

PIT

at CLE

19

Bucky Irving

TB

at MIA

20

Josh Jacobs

GB

vs. BAL

21

D'Andre Swift

CHI

at SF

22

Tyrone Tracy Jr.

NYG

at LV

23

Rico Dowdle

CAR

vs. SEA

24

Kenneth Walker III

SEA

at CAR

25

Aaron Jones Sr.

MIN

vs. DET

26

Tony Pollard

TEN

vs. NO

27

Breece Hall

NYJ

vs. NE

28

Rhamondre Stevenson

NE

at NYJ

29

Blake Corum

LAR

at ATL

30

Woody Marks

HOU

at LAC

31

Michael Carter

ARI

at CIN

32

Isiah Pacheco

KC

vs. DEN

33

Tyjae Spears

TEN

vs. NO

34

Zach Charbonnet

SEA

at CAR

35

Chris Rodriguez

WAS

vs. DAL

36

Emanuel Wilson

GB

vs. BAL

37

Kyle Monangai

CHI

at SF

38

David Montgomery

DET

at MIN

39

Kimani Vidal

LAC

vs. HOU

40

Chuba Hubbard

CAR

vs. SEA

41

Tyler Allgeier

ATL

vs. LAR

42

Trayveon Williams

CLE

vs. PIT

43

Devin Singletary

NYG

at LV

44

Raheim Sanders

CLE

vs. PIT

45

Rachaad White

TB

at MIA

46

Jawhar Jordan

HOU

at LAC

47

Jaylen Wright

MIA

vs. TB

48

Jeremy McNichols

WAS

vs. DAL

49

Jacory Croskey-Merritt

WAS

vs. DAL

50

Sean Tucker

TB

at MIA

51

Kareem Hunt

KC

vs. DEN

52

Nick Chubb

HOU

at LAC

53

Samaje Perine

CIN

vs. ARI

54

Brian Robinson Jr.

SF

vs. CHI

55

Zavier Scott

MIN

vs. DET

56

Audric Estime

NO

at TEN

57

Ty Johnson

BUF

vs. PHI

58

Emari Demercado

ARI

at CIN

59

Jaleel McLaughlin

DEN

at KC

60

LeQuint Allen

JAC

at IND

Week 17 Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Puka Nacua

LAR

at ATL

2

Ja'Maar Chase

CIN

vs. ARI

3

Jaxon Smith-Njigba

SEA

at CAR

4

Amon-Ra St. Brown

DET

at MIN

5

CeeDee Lamb

DAL

at WAS

6

George Pickens

DAL

at WAS

7

Chris Olave

NO

at TEN

8

Courtland Sutton

DEN

at KC

9

Drake London

ATL

vs. LAR

10

Nico Collins

HOU

at LAC

11

Mike Evans

TB

at MIA

12

Jameson Williams

DET

at MIN

13

A.J. Brown

PHI

at BUF

14

Zay Flowers

BAL

at GB

15

Tee Higgins

CIN

vs. ARI

16

Jauan Jennings

SF

vs. CHI

17

Tetairoa McMillan

CAR

vs. SEA

18

Jaylen Waddle

MIA

vs. TB

19

Wan'Dale Robinson

NYG

at LV

20

Stefon Diggs

NE

at NYJ

21

Michael Wilson

ARI

at CIN

22

Terry McLaurin

WAS

vs. DAL

23

DJ Moore

CHI

at SF

24

Jakobi Meyers

JAC

at IND

25

Justin Jefferson

MIN

vs. DET

26

Christian Watson

GB

vs. BAL

27

Devonta Smith

PHI

at BUF

28

Deebo Samuel Sr.

WAS

vs. DAL

29

Ladd McConkey

LAC

vs. HOU

30

Michael Pittman Jr.

IND

vs. JAC

31

Emeka Egbuka

TB

at MIA

32

Brian Thomas Jr.

JAC

at IND

33

Alec Pierce

IND

vs. JAC

34

Marrvin Harrison Jr.

ARI

at CIN

35

Khalil Shakir

BUF

vs. PHI

36

Romeo Doubs

GB

vs. BAL

37

Chris Godwin

TB

at MIA

38

Quentin Johnston

LAC

vs. HOU

39

Jordan Addison

MIN

vs. DET

40

Parker Washington

JAC

at IND

41

Keenan Allen

LAC

vs. HOU

42

Jayden Reed

GB

vs. BAL

43

Cooper Kupp

SEA

at CAR

44

Adam Thielen

PIT

at CLE

45

Mack Hollins

NE

at NYJ

46

Chimere Dike

TEN

vs. NO

47

Xavier Worthy

KC

vs. DEN

48

Adonai Mitchell

NYJ

vs. NE

49

Troy Franklin

DEN

at KC

50

Jerry Jeudy

CLE

vs. PIT

51

Jalen Coker

CAR

vs. SEA

52

Kendrick Bourne

SF

vs. CHI

53

Olamide Zaccheaus

CHI

at SF

54

Darius Slayton

NYG

at LV

55

John Metchie II

NYJ

vs. NE

56

Kayshon Boutte

NE

at NYJ

57

Jayden Higgins

HOU

at LAC

58

Darnell Mooney

ATL

vs. LAR

59

Malik Washington

MIA

vs. TB

60

Hollywood Brown

KC

vs. DEN

Week 17 Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

at CIN

2

George Kittle

SF

vs. CHI

3

Brock Bowers

LV

vs. NYG

4

Kyle Pitts Sr.

ATL

vs. LAR

5

Dalton Schultz

HOU

at LAC

6

Harold Fannin Jr.

CLE

vs. PIT

7

Jake Ferguson

DAL

at WAS

8

Juwan Johnson

NO

at TEN

9

Hunter Henry

NE

at NYJ

10

Dallas Goedert

PHI

at BUF

11

Taysom Hill

NO

at TEN

12

Brenton Strange

JAC

at IND

13

Colby Parkinson

LAR

at ATL

14

Colston Loveland

CHI

at SF

15

Tyler Warren

IND

vs. JAC

16

Travis Kelce

KC

vs. DEN

17

Mark Andrews

BAL

at GB

18

AJ Barner

SEA

at CAR

19

Darren Waller

MIA

vs. TB

20

Theo Johnson

NYG

at LV

21

Oronde Gadsden

LAC

vs. HOU

22

T.J. Hockenson

MIN

vs. DET

23

Dalton Kincaid

BUF

vs. PHI

24

Cade Otton

TB

at MIA

25

Mike Gesicki

CIN

vs. TB

26

Darnell Washington

PIT

at CLE

27

Chig Okonkwo

TEN

vs. NO

28

Evan Engram

DEN

at KC

29

Isaiah Likely

BAL

at GB

30

Luke Musgrave

GB

vs. BAL

31

Gunner Helm

TEN

vs. NO

32

Pat Freiermuth

PIT

at CLE

Week 17 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

RB

SF

vs. CHI

2

Puka Nacua

WR

LAR

at ATL

3

Bijan Robinson

RB

ATL

vs. LAR

4

Ja'Maar Chase

WR

CIN

vs. ARI

5

Jahmyr Gibbs

RB

DET

at MIN

6

Jaxon Smith-Njigba

WR

SEA

at CAR

7

De'Von Achane

RB

MIA

vs. TB

8

Amon-Ra St. Brown

WR

DET

at MIN

9

CeeDee Lamb

WR

DAL

at WAS

10

Trey McBride

TE

ARI

at CIN

11

George Pickens

WR

DAL

at WAS

12

Jonathan Taylor

RB

IND

vs. JAC

13

Chris Olave

WR

NO

at TEN

14

James Cook

RB

BUF

vs. PHI

15

Saquon Barkley

RB

PHI

at BUF

16

Chase Brown

RB

CIN

vs. ARI

17

Ashton Jeanty

RB

LV

vs. NYG

18

RJ Harvey

RB

DEN

at KC

19

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

at IND

20

TreVeyon Henderson

RB

NE

at NYJ

21

Derrick Henry

RB

BAL

at GB

22

Courtland Sutton

WR

DEN

at KC

23

Drake London

WR

ATL

vs. LAR

24

Nico Collins

WR

HOU

at LAC

25

Javonte Williams

RB

DAL

at WAS

26

Mike Evans

WR

TB

at MIA

27

Kyren Williams

RB

LAR

at ATL

28

George Kittle

TE

SF

vs. CHI

29

Jameson Williams

WR

DET

at MIN

30

A.J. Brown

WR

PHI

at BUF

31

Omarion Hampton

RB

LAC

vs. HOU

32

Jaylen Warren

RB

PIT

at CLE

33

Kenneth Gainwell

RB

PIT

at CLE

34

Bucky Irving

RB

TB

at MIA

35

Zay Flowers

WR

BAL

at GB

36

Tee Higgins

WR

CIN

vs. ARI

37

Jauan Jennings

WR

SF

vs. CHI

38

Tetairoa McMillan

WR

CAR

vs. SEA

39

Josh Jacobs

RB

GB

vs. BAL

40

Brock Bowers

TE

LV

vs. NYG

41

Kyle Pitts Sr.

TE

ATL

vs. LAR

42

Jaylen Waddle

WR

MIA

vs. TB

43

Wan'Dale Robinson

WR

NYG

at LV

44

Stefon Diggs

WR

NE

at NYJ

45

Michael Wilson

WR

ARI

at CIN

46

D'Andre Swift

RB

CHI

at SF

47

Tyrone Tracy Jr.

RB

NYG

at LV

48

Rico Dowdle

RB

CAR

vs. SEA

49

Terry McLaurin

WR

WAS

vs. DAL

50

DJ Moore

WR

CHI

at SF

51

Jakobi Meyers

WR

JAC

at IND

52

Kenneth Walker III

RB

SEA

at CAR

53

Justin Jefferson

WR

MIN

vs. DET

54

Christian Watson

WR

GB

vs. BAL

55

Devonta Smith

WR

PHI

at BUF

56

Aaron Jones Sr.

RB

MIN

vs. DET

57

Deebo Samuel Sr.

WR

WAS

vs. DAL

58

Tony Pollard

RB

TEN

vs. NO

59

Dalton Schultz

TE

HOU

at LAC

60

Harold Fannin Jr.

TE

CLE

vs. PIT

61

Ladd McConkey

WR

LAC

vs. HOU

62

Michael Pittman Jr.

WR

IND

vs. JAC

63

Jake Ferguson

TE

DAL

at WAS

64

Breece Hall

RB

NYJ

vs. NE

65

Rhamondre Stevenson

RB

NE

at NYJ

66

Blake Corum

RB

LAR

at ATL

67

Emeka Egbuka

WR

TB

at MIA

68

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

at IND

69

Alec Pierce

WR

IND

vs. JAC

70

Marrvin Harrison Jr.

WR

ARI

at CIN

71

Woody Marks

RB

HOU

at LAC

72

Michael Carter

RB

ARI

at CIN

73

Khalil Shakir

WR

BUF

vs. PHI

74

Juwan Johnson

TE

NO

at TEN

75

Romeo Doubs

WR

GB

vs. BAL

76

Isiah Pacheco

RB

KC

vs. DEN

77

Tyjae Spears

RB

TEN

vs. NO

78

Zach Charbonnet

RB

SEA

at CAR

79

Chris Godwin

WR

TB

at MIA

80

Quentin Johnston

WR

LAC

vs. HOU

81

Chris Rodriguez

RB

WAS

vs. DAL

82

Jordan Addison

WR

MIN

vs. DET

83

Hunter Henry

TE

NE

at NYJ

84

Dallas Goedert

TE

PHI

at BUF

85

Emanuel Wilson

RB

GB

vs. BAL

86

Kyle Monangai

RB

CHI

at SF

87

Keenan Allen

WR

LAC

vs. HOU

88

Taysom Hill

TE

NO

at TEN

89

David Montgomery

RB

DET

at MIN

90

Parker Washington

WR

JAC

at IND

91

Brenton Strange

TE

JAC

at IND

92

Cooper Kupp

WR

SEA

at CAR

93

Colby Parkinson

TE

LAR

at ATL

94

Adam Thielen

WR

PIT

at CLE

95

Kimani Vidal

RB

LAC

vs. HOU

96

Chuba Hubbard

RB

CAR

vs. SEA

97

Tyler Allgeier

RB

ATL

vs. LAR

98

Trayveon Williams

RB

CLE

vs. PIT

99

Colston Loveland

TE

CHI

at SF

100

Jayden Reed

WR

GB

vs. BAL

Week 17 Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

at WAS

2

Jason Myers

SEA

at CAR

3

Ka'imi Fairbairn

HOU

at LAC

4

Andy Borregales

NE

at NYJ

5

Jake Bates

DET

at MIN

6

Cam Little

JAC

at IND

7

Will Reichard

MIN

vs. DET

8

Harrison Mevis

LAR

at ATL

9

Cameron Dicker

LAC

vs. HOU

10

Chase McLaughlin

TB

at MIA

11

Evan McPherson

CIN

vs. ARI

12

Chris Boswell

PIT

at CLE

13

Eddy Piniero

SF

vs. CHI

14

Charlie Smyth

NO

at TEN

15

Wil Lutz

DEN

at KC

16

Cairo Santos

CHI

at SF

17

Tyler Loop

BAL

at GB

18

Brandon McManus

GB

vs. BAL

19

Michael Badgley

BUF

vs. PHI

20

Daniel Carlson

LV

vs. NYG

21

Chad Ryland

ARI

at CIN

22

Joey Slye

TEN

vs. NO

23

Riley Patterson

MIA

vs. TB

24

Zane Gonzalez

ATL

vs. LAR

25

Jake Elliott

PHI

at BUF

26

Harrison Butker

KC

vs. DEN

27

Blake Grupe

IND

vs. JAC

28

Jake Moody

WAS

vs. DAL

29

Andre Szmyt

CLE

vs. PIT

30

Nick Folk

NYJ

vs. NE

31

Ryan Fitzgerald

CAR

vs. SEA

32

Ben Sauls

NYG

at LV

Week 17 Fantasy Defense/DST Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Broncos

DEN

at KC

2

Patriots

NE

at NYJ

3

Steelers

PIT

at CLE

4

Lions

DET

at MIN

5

Seahawks

SEA

at CAR

6

Saints

NO

at TEN

7

Rams

LAR

at ATL

8

Packers

GB

vs. BAL

9

Jaguars

JAC

at IND

10

Buccaneers

TB

at MIA

11

Texans

HOU

at LAC

12

Bengals

CIN

vs. ARI

13

Cowboys

DAL

at WAS

14

Vikings

MIN

vs. DET

15

Bears

CHI

at SF

16

Panthers

CAR

vs. SEA

17

Giants

NYG

at LV

18

Titans

TEN

vs. NO

19

Ravens

BAL

at GB

20

Cardinals

ARI

at CIN

21

Chargers

LAC

vs. HOU

22

Dolphins

MIA

vs. TB

23

Browns

CLE

vs. PIT

24

Bills

BUF

vs. PHI

25

Eagles

PHI

at BUF

26

49ers

SF

vs. CHI

27

Raiders

LV

vs. NYG

28

Colts

IND

vs. JAC

29

Chiefs

KC

vs. DEN

30

Falcons

ATL

vs. LAR

31

Jets

NYJ

vs. NE

32

Commanders

WAS

vs. DAL

Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

