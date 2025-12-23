Week 17 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Top 100 Flex Rankings
Welcome to Week 17 and the fantasy football championship! If you survived past the first two rounds, congratulations! Now, let’s win that league title (and bragging rights)!
The NFL slate is broken up into four days this week due to the Christmas holiday. On Thursday, the Cowboys will face the Commanders, the Vikings will host the Lions, and the Broncos will face the Chiefs in Kansas City.
Saturday features two games, starting with the Texans and Chargers and concluding with the Ravens at the Packers at Lambeau Field. There will be 10 games on Sunday, including the Sunday night contest, and the week ends as normal on Monday night.
The biggest matchups of the week will have both real and fantasy implications, starting with the Lions and Vikings on Christmas Day, and including the Eagles and Bills, the Texans and the Chargers on Saturday, and the Bears and 49ers in Santa Clara on Sunday night.
With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 17 of the NFL season! Be sure to check back daily for updates!
Week 17 Fantasy Player Rankings
Week 17 Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
vs. PHI
2
Jalen Hurts
PHI
at BUF
3
Drake Maye
NE
at NYJ
4
Joe Burrow
CIN
vs. ARI
5
Dak Prescott
DAL
at WAS
6
Trevor Lawrence
JAC
at IND
7
Matthew Stafford
LAR
at ATL
8
Bo Nix
DEN
at KC
9
Caleb Williams
CHI
at SF
10
Jacoby Brissett
ARI
at CIN
11
Lamar Jackson
BAL
at GB
12
Jaxson Dart
NYG
at LV
13
Justin Herbert
LAC
vs. HOU
14
Jordan Love
GB
vs. BAL
15
Brock Purdy
SF
vs. CHI
16
Jared Goff
DET
at MIN
17
Tyler Shough
NO
at TEN
18
Baker Mayfield
TB
at MIA
19
Sam Darnold
SEA
at CAR
20
Kirk Cousins
ATL
vs. LAR
21
Bryce Young
CAR
vs. SEA
22
C.J. Stroud
HOU
at LAC
23
Geno Smith
LV
vs. NYG
24
Cam Ward
TEN
vs. NO
25
Josh Johnson
WAS
vs. DAL
26
Quinn Ewers
MIA
vs. TB
27
Aaron Rodgers
PIT
at CLE
28
Shedeur Sanders
CLE
vs. PIT
29
Max Brosmer
MIN
vs. DET
30
Philip Rivers
IND
vs. JAC
31
Brady Cook
NYJ
vs. NE
32
Chris Oladokun
KC
vs. DEN
Week 17 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
SF
vs. CHI
2
Bijan Robinson
ATL
vs. LAR
3
Jahmyr Gibbs
DET
at MIN
4
De'Von Achane
MIA
vs. TB
5
Jonathan Taylor
IND
vs. JAC
6
James Cook
BUF
vs. PHI
7
Saquon Barkley
PHI
at BUF
8
Chase Brown
CIN
vs. ARI
9
Ashton Jeanty
LV
vs. NYG
10
RJ Harvey
DEN
at KC
11
Travis Etienne Jr.
JAC
at IND
12
TreVeyon Henderson
NE
at NYJ
13
Derrick Henry
BAL
at GB
14
Javonte Williams
DAL
at WAS
15
Kyren Williams
LAR
at ATL
16
Omarion Hampton
LAC
vs. HOU
17
Jaylen Warren
PIT
at CLE
18
Kenneth Gainwell
PIT
at CLE
19
Bucky Irving
TB
at MIA
20
Josh Jacobs
GB
vs. BAL
21
D'Andre Swift
CHI
at SF
22
Tyrone Tracy Jr.
NYG
at LV
23
Rico Dowdle
CAR
vs. SEA
24
Kenneth Walker III
SEA
at CAR
25
Aaron Jones Sr.
MIN
vs. DET
26
Tony Pollard
TEN
vs. NO
27
Breece Hall
NYJ
vs. NE
28
Rhamondre Stevenson
NE
at NYJ
29
Blake Corum
LAR
at ATL
30
Woody Marks
HOU
at LAC
31
Michael Carter
ARI
at CIN
32
Isiah Pacheco
KC
vs. DEN
33
Tyjae Spears
TEN
vs. NO
34
Zach Charbonnet
SEA
at CAR
35
Chris Rodriguez
WAS
vs. DAL
36
Emanuel Wilson
GB
vs. BAL
37
Kyle Monangai
CHI
at SF
38
David Montgomery
DET
at MIN
39
Kimani Vidal
LAC
vs. HOU
40
Chuba Hubbard
CAR
vs. SEA
41
Tyler Allgeier
ATL
vs. LAR
42
Trayveon Williams
CLE
vs. PIT
43
Devin Singletary
NYG
at LV
44
Raheim Sanders
CLE
vs. PIT
45
Rachaad White
TB
at MIA
46
Jawhar Jordan
HOU
at LAC
47
Jaylen Wright
MIA
vs. TB
48
Jeremy McNichols
WAS
vs. DAL
49
Jacory Croskey-Merritt
WAS
vs. DAL
50
Sean Tucker
TB
at MIA
51
Kareem Hunt
KC
vs. DEN
52
Nick Chubb
HOU
at LAC
53
Samaje Perine
CIN
vs. ARI
54
Brian Robinson Jr.
SF
vs. CHI
55
Zavier Scott
MIN
vs. DET
56
Audric Estime
NO
at TEN
57
Ty Johnson
BUF
vs. PHI
58
Emari Demercado
ARI
at CIN
59
Jaleel McLaughlin
DEN
at KC
60
LeQuint Allen
JAC
at IND
Week 17 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Puka Nacua
LAR
at ATL
2
Ja'Maar Chase
CIN
vs. ARI
3
Jaxon Smith-Njigba
SEA
at CAR
4
Amon-Ra St. Brown
DET
at MIN
5
CeeDee Lamb
DAL
at WAS
6
George Pickens
DAL
at WAS
7
Chris Olave
NO
at TEN
8
Courtland Sutton
DEN
at KC
9
Drake London
ATL
vs. LAR
10
Nico Collins
HOU
at LAC
11
Mike Evans
TB
at MIA
12
Jameson Williams
DET
at MIN
13
A.J. Brown
PHI
at BUF
14
Zay Flowers
BAL
at GB
15
Tee Higgins
CIN
vs. ARI
16
Jauan Jennings
SF
vs. CHI
17
Tetairoa McMillan
CAR
vs. SEA
18
Jaylen Waddle
MIA
vs. TB
19
Wan'Dale Robinson
NYG
at LV
20
Stefon Diggs
NE
at NYJ
21
Michael Wilson
ARI
at CIN
22
Terry McLaurin
WAS
vs. DAL
23
DJ Moore
CHI
at SF
24
Jakobi Meyers
JAC
at IND
25
Justin Jefferson
MIN
vs. DET
26
Christian Watson
GB
vs. BAL
27
Devonta Smith
PHI
at BUF
28
Deebo Samuel Sr.
WAS
vs. DAL
29
Ladd McConkey
LAC
vs. HOU
30
Michael Pittman Jr.
IND
vs. JAC
31
Emeka Egbuka
TB
at MIA
32
Brian Thomas Jr.
JAC
at IND
33
Alec Pierce
IND
vs. JAC
34
Marrvin Harrison Jr.
ARI
at CIN
35
Khalil Shakir
BUF
vs. PHI
36
Romeo Doubs
GB
vs. BAL
37
Chris Godwin
TB
at MIA
38
Quentin Johnston
LAC
vs. HOU
39
Jordan Addison
MIN
vs. DET
40
Parker Washington
JAC
at IND
41
Keenan Allen
LAC
vs. HOU
42
Jayden Reed
GB
vs. BAL
43
Cooper Kupp
SEA
at CAR
44
Adam Thielen
PIT
at CLE
45
Mack Hollins
NE
at NYJ
46
Chimere Dike
TEN
vs. NO
47
Xavier Worthy
KC
vs. DEN
48
Adonai Mitchell
NYJ
vs. NE
49
Troy Franklin
DEN
at KC
50
Jerry Jeudy
CLE
vs. PIT
51
Jalen Coker
CAR
vs. SEA
52
Kendrick Bourne
SF
vs. CHI
53
Olamide Zaccheaus
CHI
at SF
54
Darius Slayton
NYG
at LV
55
John Metchie II
NYJ
vs. NE
56
Kayshon Boutte
NE
at NYJ
57
Jayden Higgins
HOU
at LAC
58
Darnell Mooney
ATL
vs. LAR
59
Malik Washington
MIA
vs. TB
60
Hollywood Brown
KC
vs. DEN
Week 17 Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
at CIN
2
George Kittle
SF
vs. CHI
3
Brock Bowers
LV
vs. NYG
4
Kyle Pitts Sr.
ATL
vs. LAR
5
Dalton Schultz
HOU
at LAC
6
Harold Fannin Jr.
CLE
vs. PIT
7
Jake Ferguson
DAL
at WAS
8
Juwan Johnson
NO
at TEN
9
Hunter Henry
NE
at NYJ
10
Dallas Goedert
PHI
at BUF
11
Taysom Hill
NO
at TEN
12
Brenton Strange
JAC
at IND
13
Colby Parkinson
LAR
at ATL
14
Colston Loveland
CHI
at SF
15
Tyler Warren
IND
vs. JAC
16
Travis Kelce
KC
vs. DEN
17
Mark Andrews
BAL
at GB
18
AJ Barner
SEA
at CAR
19
Darren Waller
MIA
vs. TB
20
Theo Johnson
NYG
at LV
21
Oronde Gadsden
LAC
vs. HOU
22
T.J. Hockenson
MIN
vs. DET
23
Dalton Kincaid
BUF
vs. PHI
24
Cade Otton
TB
at MIA
25
Mike Gesicki
CIN
vs. TB
26
Darnell Washington
PIT
at CLE
27
Chig Okonkwo
TEN
vs. NO
28
Evan Engram
DEN
at KC
29
Isaiah Likely
BAL
at GB
30
Luke Musgrave
GB
vs. BAL
31
Gunner Helm
TEN
vs. NO
32
Pat Freiermuth
PIT
at CLE
Week 17 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
RB
SF
vs. CHI
2
Puka Nacua
WR
LAR
at ATL
3
Bijan Robinson
RB
ATL
vs. LAR
4
Ja'Maar Chase
WR
CIN
vs. ARI
5
Jahmyr Gibbs
RB
DET
at MIN
6
Jaxon Smith-Njigba
WR
SEA
at CAR
7
De'Von Achane
RB
MIA
vs. TB
8
Amon-Ra St. Brown
WR
DET
at MIN
9
CeeDee Lamb
WR
DAL
at WAS
10
Trey McBride
TE
ARI
at CIN
11
George Pickens
WR
DAL
at WAS
12
Jonathan Taylor
RB
IND
vs. JAC
13
Chris Olave
WR
NO
at TEN
14
James Cook
RB
BUF
vs. PHI
15
Saquon Barkley
RB
PHI
at BUF
16
Chase Brown
RB
CIN
vs. ARI
17
Ashton Jeanty
RB
LV
vs. NYG
18
RJ Harvey
RB
DEN
at KC
19
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
at IND
20
TreVeyon Henderson
RB
NE
at NYJ
21
Derrick Henry
RB
BAL
at GB
22
Courtland Sutton
WR
DEN
at KC
23
Drake London
WR
ATL
vs. LAR
24
Nico Collins
WR
HOU
at LAC
25
Javonte Williams
RB
DAL
at WAS
26
Mike Evans
WR
TB
at MIA
27
Kyren Williams
RB
LAR
at ATL
28
George Kittle
TE
SF
vs. CHI
29
Jameson Williams
WR
DET
at MIN
30
A.J. Brown
WR
PHI
at BUF
31
Omarion Hampton
RB
LAC
vs. HOU
32
Jaylen Warren
RB
PIT
at CLE
33
Kenneth Gainwell
RB
PIT
at CLE
34
Bucky Irving
RB
TB
at MIA
35
Zay Flowers
WR
BAL
at GB
36
Tee Higgins
WR
CIN
vs. ARI
37
Jauan Jennings
WR
SF
vs. CHI
38
Tetairoa McMillan
WR
CAR
vs. SEA
39
Josh Jacobs
RB
GB
vs. BAL
40
Brock Bowers
TE
LV
vs. NYG
41
Kyle Pitts Sr.
TE
ATL
vs. LAR
42
Jaylen Waddle
WR
MIA
vs. TB
43
Wan'Dale Robinson
WR
NYG
at LV
44
Stefon Diggs
WR
NE
at NYJ
45
Michael Wilson
WR
ARI
at CIN
46
D'Andre Swift
RB
CHI
at SF
47
Tyrone Tracy Jr.
RB
NYG
at LV
48
Rico Dowdle
RB
CAR
vs. SEA
49
Terry McLaurin
WR
WAS
vs. DAL
50
DJ Moore
WR
CHI
at SF
51
Jakobi Meyers
WR
JAC
at IND
52
Kenneth Walker III
RB
SEA
at CAR
53
Justin Jefferson
WR
MIN
vs. DET
54
Christian Watson
WR
GB
vs. BAL
55
Devonta Smith
WR
PHI
at BUF
56
Aaron Jones Sr.
RB
MIN
vs. DET
57
Deebo Samuel Sr.
WR
WAS
vs. DAL
58
Tony Pollard
RB
TEN
vs. NO
59
Dalton Schultz
TE
HOU
at LAC
60
Harold Fannin Jr.
TE
CLE
vs. PIT
61
Ladd McConkey
WR
LAC
vs. HOU
62
Michael Pittman Jr.
WR
IND
vs. JAC
63
Jake Ferguson
TE
DAL
at WAS
64
Breece Hall
RB
NYJ
vs. NE
65
Rhamondre Stevenson
RB
NE
at NYJ
66
Blake Corum
RB
LAR
at ATL
67
Emeka Egbuka
WR
TB
at MIA
68
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
at IND
69
Alec Pierce
WR
IND
vs. JAC
70
Marrvin Harrison Jr.
WR
ARI
at CIN
71
Woody Marks
RB
HOU
at LAC
72
Michael Carter
RB
ARI
at CIN
73
Khalil Shakir
WR
BUF
vs. PHI
74
Juwan Johnson
TE
NO
at TEN
75
Romeo Doubs
WR
GB
vs. BAL
76
Isiah Pacheco
RB
KC
vs. DEN
77
Tyjae Spears
RB
TEN
vs. NO
78
Zach Charbonnet
RB
SEA
at CAR
79
Chris Godwin
WR
TB
at MIA
80
Quentin Johnston
WR
LAC
vs. HOU
81
Chris Rodriguez
RB
WAS
vs. DAL
82
Jordan Addison
WR
MIN
vs. DET
83
Hunter Henry
TE
NE
at NYJ
84
Dallas Goedert
TE
PHI
at BUF
85
Emanuel Wilson
RB
GB
vs. BAL
86
Kyle Monangai
RB
CHI
at SF
87
Keenan Allen
WR
LAC
vs. HOU
88
Taysom Hill
TE
NO
at TEN
89
David Montgomery
RB
DET
at MIN
90
Parker Washington
WR
JAC
at IND
91
Brenton Strange
TE
JAC
at IND
92
Cooper Kupp
WR
SEA
at CAR
93
Colby Parkinson
TE
LAR
at ATL
94
Adam Thielen
WR
PIT
at CLE
95
Kimani Vidal
RB
LAC
vs. HOU
96
Chuba Hubbard
RB
CAR
vs. SEA
97
Tyler Allgeier
RB
ATL
vs. LAR
98
Trayveon Williams
RB
CLE
vs. PIT
99
Colston Loveland
TE
CHI
at SF
100
Jayden Reed
WR
GB
vs. BAL
Week 17 Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
at WAS
2
Jason Myers
SEA
at CAR
3
Ka'imi Fairbairn
HOU
at LAC
4
Andy Borregales
NE
at NYJ
5
Jake Bates
DET
at MIN
6
Cam Little
JAC
at IND
7
Will Reichard
MIN
vs. DET
8
Harrison Mevis
LAR
at ATL
9
Cameron Dicker
LAC
vs. HOU
10
Chase McLaughlin
TB
at MIA
11
Evan McPherson
CIN
vs. ARI
12
Chris Boswell
PIT
at CLE
13
Eddy Piniero
SF
vs. CHI
14
Charlie Smyth
NO
at TEN
15
Wil Lutz
DEN
at KC
16
Cairo Santos
CHI
at SF
17
Tyler Loop
BAL
at GB
18
Brandon McManus
GB
vs. BAL
19
Michael Badgley
BUF
vs. PHI
20
Daniel Carlson
LV
vs. NYG
21
Chad Ryland
ARI
at CIN
22
Joey Slye
TEN
vs. NO
23
Riley Patterson
MIA
vs. TB
24
Zane Gonzalez
ATL
vs. LAR
25
Jake Elliott
PHI
at BUF
26
Harrison Butker
KC
vs. DEN
27
Blake Grupe
IND
vs. JAC
28
Jake Moody
WAS
vs. DAL
29
Andre Szmyt
CLE
vs. PIT
30
Nick Folk
NYJ
vs. NE
31
Ryan Fitzgerald
CAR
vs. SEA
32
Ben Sauls
NYG
at LV
Week 17 Fantasy Defense/DST Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Broncos
DEN
at KC
2
Patriots
NE
at NYJ
3
Steelers
PIT
at CLE
4
Lions
DET
at MIN
5
Seahawks
SEA
at CAR
6
Saints
NO
at TEN
7
Rams
LAR
at ATL
8
Packers
GB
vs. BAL
9
Jaguars
JAC
at IND
10
Buccaneers
TB
at MIA
11
Texans
HOU
at LAC
12
Bengals
CIN
vs. ARI
13
Cowboys
DAL
at WAS
14
Vikings
MIN
vs. DET
15
Bears
CHI
at SF
16
Panthers
CAR
vs. SEA
17
Giants
NYG
at LV
18
Titans
TEN
vs. NO
19
Ravens
BAL
at GB
20
Cardinals
ARI
at CIN
21
Chargers
LAC
vs. HOU
22
Dolphins
MIA
vs. TB
23
Browns
CLE
vs. PIT
24
Bills
BUF
vs. PHI
25
Eagles
PHI
at BUF
26
49ers
SF
vs. CHI
27
Raiders
LV
vs. NYG
28
Colts
IND
vs. JAC
29
Chiefs
KC
vs. DEN
30
Falcons
ATL
vs. LAR
31
Jets
NYJ
vs. NE
32
Commanders
WAS
vs. DAL