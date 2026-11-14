California High School Football Final Scores - November 13
The 2026 California high school football season continued with another big Friday night of action on November 13, and High School On SI has final scores from across the Golden State.
Here are the California high school football scores from Friday, November 13, 2026.
California High School Football Final Scores - November 13
Acalanes 70, Pittsburg 54
Agoura 24, Charter Oak 14
Alhambra 42, Justin-Siena 0
American Canyon 28, Granada 26
Anaheim 15, Fontana 7
Aquinas 34, Moorpark 28
Artesia 24, Loara 0
Atascadero 29, North 15
Bakersfield 44, Central East 35
Bakersfield Christian 20, Sanger 19
Bassett 20, Hamilton 19
Beaumont 42, Summit 22
Bella Vista 44, Pleasant Grove 14
Benicia 13, Rancho Cotate 7
Bishop O'Dowd 42, Heritage 24
Boron 28, Fowler 21
Buchanan 37, Clovis West 26
Burlingame 22, Live Oak 19
Calaveras 62, Rio Vista 6
California 49, Ukiah 12
Campolindo 30, Windsor 20
Cardinal Newman 39, Marin Catholic 16
Carlsbad 21, Santa Fe Christian 13
Carson 43, Palisades 9
Carter 37, Big Bear 12
Cathedral Catholic 21, Mission Hills 10
Centennial 20, Independence 16
Centennial 45, Mater Dei 15
Central Catholic 29, Jesuit 26
Central Valley 40, Golden Valley 21
Ceres 26, Waterford 23
Chadwick 63, Trinity Classical Academy 0
Chaparral 63, Notre Dame (SO) 7
Chino Hills 31, Dana Hills 21
Christian Brothers 43, Pioneer 8
Christopher 35, Monterey 28
Compton 53, San Marino 17
Costa Mesa 27, Arroyo Valley 20
Cosumnes Oaks 26, Johnson 0
Crescenta Valley 9, Schurr 7
De La Salle 63, Liberty 13
Del Norte 37, San Rafael 0
Del Norte 55, Patrick Henry 42
Del Oro 53, Chavez 7
Desert Hot Springs 41, South Hills 18
Destiny Christian Academy 59, Johansen 0
Dominguez 3, Montclair 0
Dos Pueblos 17, Granite Hills 16
Downey 28, Cajon 26
East Bakersfield 47, Selma 8
East Union 30, Yuba City 27
Edison 38, Inderkum 34
Elk Grove 55, River City 20
Encina 32, Millennium 22
Escalon 50, Foothill 8
Faith Baptist 62, CSDR 34
Ferndale 28, Montgomery 21
Folsom 63, Downey 21
Foothill 32, Laguna Beach 28
Foothill 42, Sierra Pacific 7
Foresthill 42, Valley Christian 12
Francis Parker 48, Borrego Springs 16
Garces Memorial 21, Tulare Union 7
Gilroy 13, Hillsdale 7
Golden Sierra 44, Stone Ridge Christian 0
Granite Hills 25, Mendota 19
Grant 55, Franklin 27
Great Oak 28, Murrieta Valley 24
Greenfield 20, Homestead 0
Half Moon Bay 48, San Mateo 21
Hamilton 21, El Camino Real 14
Hilmar 29, Casa Roble 10
Hughson 26, Roseville 21
Immanuel 40, Lompoc 13
Immanuel Christian 12, Laton 0
James Logan 34, Hayward 13
Jefferson 38, Arleta 16
JW North 41, Fountain Valley 40
Kelseyville 21, McKinleyville 18
Kennedy 26, University 13
Kerman 27, Kennedy 17
King City 34, Menlo-Atherton 28
King's Academy 49, North Salinas 21
King/Drew 36, Birmingham 15
Kingsburg 31, San Joaquin Memorial 24
La Habra 41, Cathedral 35
La Mirada 34, Desert Christian Academy 21
Lakeside 24, Ontario 20
Le Grand 30, Big Valley Christian 27
Liberty Ranch 52, Bear River 21
Lincoln 43, Arroyo 22
Lincoln 52, Bradshaw Christian 50
Linden 38, Mariposa County 17
Lindhurst 47, El Camino 13
Lodi 40, Grace Davis 30
Long Beach Poly 31, Edison 21
Los Banos 42, Lathrop 14
Mammoth 30, Alpaugh 10
Maranatha Christian 23, West Hills 20
Marina 21, Independence 17
Marquez 40, Franklin 14
McClymonds 14, Oakland Tech 8
McLane 21, Chowchilla 7
Millikan 42, Barstow 35
Minarets 14, McFarland 8
Mira Loma 62, Florin 8
Miramonte 21, College Park 17
Mission Bay 14, Bishop's 7
Monterey Trail 42, Tracy 40
Moreno Valley 42, Northwood 23
Morse 10, Coronado 0
Mt. Carmel 20, Fallbrook 13
Nevada Union 42, Mesa Verde 18
Nipomo 70, Madera 63
Northgate 31, Amador Valley 14
Oak Park 30, Citrus Valley 27
Oak Ridge 58, Lincoln 12
Oakdale 35, Vacaville 14
Oakland 53, Castlemont 6
Oceanside 42, Lincoln 16
Olympian 34, La Jolla Country Day 13
Orestimba 34, Riverbank 31
Orosi 21, Chavez 17
Otay Ranch 17, Brawley 8
Palo Alto 28, Milpitas 7
Palos Verdes 22, Inglewood 19
Paramount 32, St. Monica 28
Patterson 34, Placer 6
Pinole Valley 25, Moreau Catholic 23
Point Loma 31, Mater Dei Catholic 13
Ponderosa 64, Cordova 7
Poway 17, Holtville 12
Quartz Hill 14, King 11
Rancho Bernardo 35, La Costa Canyon 31
Rancho Mirage 41, Ontario Christian 21
Rancho Verde 20, Bellflower 13
Redwood 24, Arroyo Grande 14
Reedley 44, Caruthers 30
Rio Americano 23, Rio Linda 12
Rio Hondo Prep 41, El Rancho 14
Ripon 41, Colfax 21
Ripon Christian 23, Center 21
River Islands 27, Denair 13
Rocklin 48, Manteca 16
Roosevelt 28, Coalinga 7
Roosevelt 44, Contreras 26
Sacred Heart Prep 17, Mountain View 7
Sage Hill 47, Thacher 24
Salinas 56, Santa Teresa 21
San Gabriel 23, Silver Valley 20
San Jacinto 42, La Serna 7
San Juan Hills 16, Rancho Cucamonga 12
San Leandro 40, Freedom 21
San Lorenzo Valley 49, Aragon 6
San Pedro 33, Dorsey 16
San Ramon Valley 42, Monte Vista 13
Santa Barbara 42, Baldwin Park 15
Santa Clara 34, Branham 29
Santa Margarita 7, San Clemente 0
Santiago 52, Santa Monica 21
Segerstrom 17, Fillmore 12
Shafter 21, Highland 14
SICP 21, Bellarmine College Prep 7
Sierra 39, Livingston 28
Sierra Canyon 21, Mission Viejo 7
Simi Valley 35, Temecula Valley 30
Sonora 35, Oakmont 21
Soquel 27, Woodside 3
South 29, Los Amigos 15
South East 46, Wilson 12
St. Augustine 19, El Camino 14
St. Francis 29, Calabasas 9
St. Helena 35, Cloverdale 31
St. John Bosco 38, Orange Lutheran 0
St. Mary's 34, Whitney 28
Steele Canyon 42, Valhalla 31
Summerville 41, Argonaut 22
Sutter 34, Rosemont 14
Taft 33, Mira Monte 12
Tennyson 41, Redwood Christian 28
Tokay 23, Gregori 0
Torrey Pines 20, Helix 17
Tulare Western 26, San Luis Obispo 14
Twelve Bridges 63, McNair 21
University 24, Montebello 13
Valley 44, Vacaville Christian 32
Vanden 41, Merced 16
Venice 15, Garfield 14
Villa Park 17, Newport Harbor 14
Vincent Memorial 27, Palo Verde Valley 16
Vintage 29, Antioch 26
Wasco 35, Mission College Prep 34
West Covina 48, Ocean View 27
West Park 42, Vista del Lago 41
Whittier 63, Whittier Christian 27
Wilcox 46, Ann Sobrato 13
Willow Glen 50, Carlmont 27
Wilson 35, Rialto 33
Woodcreek 53, Antelope 14
Woodland 27, Wood 14
Xavier Prep 16, Viewpoint 7
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.