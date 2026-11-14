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High School

California High School Football Final Scores - November 13

Check out the CIF final scores from Friday night's California high school football action across the Golden State
Sam Brown|
Corona Centennial's Jaden Jefferson sprinting in a game against De La Salle on September 26, 2026.
Corona Centennial's Jaden Jefferson sprinting in a game against De La Salle on September 26, 2026. | Greg Jungferman

The 2026 California high school football season continued with another big Friday night of action on November 13, and High School On SI has final scores from across the Golden State.

Here are the California high school football scores from Friday, November 13, 2026.

California High School Football Final Scores - November 13

Acalanes 70, Pittsburg 54

Agoura 24, Charter Oak 14

Alhambra 42, Justin-Siena 0

American Canyon 28, Granada 26

Anaheim 15, Fontana 7

Aquinas 34, Moorpark 28

Artesia 24, Loara 0

Atascadero 29, North 15

Bakersfield 44, Central East 35

Bakersfield Christian 20, Sanger 19

Bassett 20, Hamilton 19

Beaumont 42, Summit 22

Bella Vista 44, Pleasant Grove 14

Benicia 13, Rancho Cotate 7

Bishop O'Dowd 42, Heritage 24

Boron 28, Fowler 21

Buchanan 37, Clovis West 26

Burlingame 22, Live Oak 19

Calaveras 62, Rio Vista 6

California 49, Ukiah 12

Campolindo 30, Windsor 20

Cardinal Newman 39, Marin Catholic 16

Carlsbad 21, Santa Fe Christian 13

Carson 43, Palisades 9

Carter 37, Big Bear 12

Cathedral Catholic 21, Mission Hills 10

Centennial 20, Independence 16

Centennial 45, Mater Dei 15

Central Catholic 29, Jesuit 26

Central Valley 40, Golden Valley 21

Ceres 26, Waterford 23

Chadwick 63, Trinity Classical Academy 0

Chaparral 63, Notre Dame (SO) 7

Chino Hills 31, Dana Hills 21

Christian Brothers 43, Pioneer 8

Christopher 35, Monterey 28

Compton 53, San Marino 17

Costa Mesa 27, Arroyo Valley 20

Cosumnes Oaks 26, Johnson 0

Crescenta Valley 9, Schurr 7

De La Salle 63, Liberty 13

Del Norte 37, San Rafael 0

Del Norte 55, Patrick Henry 42

Del Oro 53, Chavez 7

Desert Hot Springs 41, South Hills 18

Destiny Christian Academy 59, Johansen 0

Dominguez 3, Montclair 0

Dos Pueblos 17, Granite Hills 16

Downey 28, Cajon 26

East Bakersfield 47, Selma 8

East Union 30, Yuba City 27

Edison 38, Inderkum 34

Elk Grove 55, River City 20

Encina 32, Millennium 22

Escalon 50, Foothill 8

Faith Baptist 62, CSDR 34

Ferndale 28, Montgomery 21

Folsom 63, Downey 21

Foothill 32, Laguna Beach 28

Foothill 42, Sierra Pacific 7

Foresthill 42, Valley Christian 12

Francis Parker 48, Borrego Springs 16

Garces Memorial 21, Tulare Union 7

Gilroy 13, Hillsdale 7

Golden Sierra 44, Stone Ridge Christian 0

Granite Hills 25, Mendota 19

Grant 55, Franklin 27

Great Oak 28, Murrieta Valley 24

Greenfield 20, Homestead 0

Half Moon Bay 48, San Mateo 21

Hamilton 21, El Camino Real 14

Hilmar 29, Casa Roble 10

Hughson 26, Roseville 21

Immanuel 40, Lompoc 13

Immanuel Christian 12, Laton 0

James Logan 34, Hayward 13

Jefferson 38, Arleta 16

JW North 41, Fountain Valley 40

Kelseyville 21, McKinleyville 18

Kennedy 26, University 13

Kerman 27, Kennedy 17

King City 34, Menlo-Atherton 28

King's Academy 49, North Salinas 21

King/Drew 36, Birmingham 15

Kingsburg 31, San Joaquin Memorial 24

La Habra 41, Cathedral 35

La Mirada 34, Desert Christian Academy 21

Lakeside 24, Ontario 20

Le Grand 30, Big Valley Christian 27

Liberty Ranch 52, Bear River 21

Lincoln 43, Arroyo 22

Lincoln 52, Bradshaw Christian 50

Linden 38, Mariposa County 17

Lindhurst 47, El Camino 13

Lodi 40, Grace Davis 30

Long Beach Poly 31, Edison 21

Los Banos 42, Lathrop 14

Mammoth 30, Alpaugh 10

Maranatha Christian 23, West Hills 20

Marina 21, Independence 17

Marquez 40, Franklin 14

McClymonds 14, Oakland Tech 8

McLane 21, Chowchilla 7

Millikan 42, Barstow 35

Minarets 14, McFarland 8

Mira Loma 62, Florin 8

Miramonte 21, College Park 17

Mission Bay 14, Bishop's 7

Monterey Trail 42, Tracy 40

Moreno Valley 42, Northwood 23

Morse 10, Coronado 0

Mt. Carmel 20, Fallbrook 13

Nevada Union 42, Mesa Verde 18

Nipomo 70, Madera 63

Northgate 31, Amador Valley 14

Oak Park 30, Citrus Valley 27

Oak Ridge 58, Lincoln 12

Oakdale 35, Vacaville 14

Oakland 53, Castlemont 6

Oceanside 42, Lincoln 16

Olympian 34, La Jolla Country Day 13

Orestimba 34, Riverbank 31

Orosi 21, Chavez 17

Otay Ranch 17, Brawley 8

Palo Alto 28, Milpitas 7

Palos Verdes 22, Inglewood 19

Paramount 32, St. Monica 28

Patterson 34, Placer 6

Pinole Valley 25, Moreau Catholic 23

Point Loma 31, Mater Dei Catholic 13

Ponderosa 64, Cordova 7

Poway 17, Holtville 12

Quartz Hill 14, King 11

Rancho Bernardo 35, La Costa Canyon 31

Rancho Mirage 41, Ontario Christian 21

Rancho Verde 20, Bellflower 13

Redwood 24, Arroyo Grande 14

Reedley 44, Caruthers 30

Rio Americano 23, Rio Linda 12

Rio Hondo Prep 41, El Rancho 14

Ripon 41, Colfax 21

Ripon Christian 23, Center 21

River Islands 27, Denair 13

Rocklin 48, Manteca 16

Roosevelt 28, Coalinga 7

Roosevelt 44, Contreras 26

Sacred Heart Prep 17, Mountain View 7

Sage Hill 47, Thacher 24

Salinas 56, Santa Teresa 21

San Gabriel 23, Silver Valley 20

San Jacinto 42, La Serna 7

San Juan Hills 16, Rancho Cucamonga 12

San Leandro 40, Freedom 21

San Lorenzo Valley 49, Aragon 6

San Pedro 33, Dorsey 16

San Ramon Valley 42, Monte Vista 13

Santa Barbara 42, Baldwin Park 15

Santa Clara 34, Branham 29

Santa Margarita 7, San Clemente 0

Santiago 52, Santa Monica 21

Segerstrom 17, Fillmore 12

Shafter 21, Highland 14

SICP 21, Bellarmine College Prep 7

Sierra 39, Livingston 28

Sierra Canyon 21, Mission Viejo 7

Simi Valley 35, Temecula Valley 30

Sonora 35, Oakmont 21

Soquel 27, Woodside 3

South 29, Los Amigos 15

South East 46, Wilson 12

St. Augustine 19, El Camino 14

St. Francis 29, Calabasas 9

St. Helena 35, Cloverdale 31

St. John Bosco 38, Orange Lutheran 0

St. Mary's 34, Whitney 28

Steele Canyon 42, Valhalla 31

Summerville 41, Argonaut 22

Sutter 34, Rosemont 14

Taft 33, Mira Monte 12

Tennyson 41, Redwood Christian 28

Tokay 23, Gregori 0

Torrey Pines 20, Helix 17

Tulare Western 26, San Luis Obispo 14

Twelve Bridges 63, McNair 21

University 24, Montebello 13

Valley 44, Vacaville Christian 32

Vanden 41, Merced 16

Venice 15, Garfield 14

Villa Park 17, Newport Harbor 14

Vincent Memorial 27, Palo Verde Valley 16

Vintage 29, Antioch 26

Wasco 35, Mission College Prep 34

West Covina 48, Ocean View 27

West Park 42, Vista del Lago 41

Whittier 63, Whittier Christian 27

Wilcox 46, Ann Sobrato 13

Willow Glen 50, Carlmont 27

Wilson 35, Rialto 33

Woodcreek 53, Antelope 14

Woodland 27, Wood 14

Xavier Prep 16, Viewpoint 7

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Published
Sam Brown
SAM BROWN

Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.  

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