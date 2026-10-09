California High School Football Schedule, Scores & Live Updates (CIF) — October 9

The 2026 California high school football season continues on October 9 with more than 440 CIF games slated for Friday night.

To see live updates and every final score from each classification in California, click on the scoreboard links below.

California High School Football Scores, Results, Live Updates - October 9

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There are 446 high school football games in California on Friday, October 9, 2026.

The first game, Sanger vs Bullard, starts at 3:30 p.m.

There are 18 games featuring ranked teams, highlighted by No. 8 Orange Lutheran vs. No. 2 St. John Bosco at 7 p.m.

Other big ranked matchups include No. 5 Mater Dei vs. No. 15 JSerra Catholic, No. 3 Sierra Canyon vs. No. 20 Serra, No. 19 Mission Hills vs. No. 21 Carlsbad, and No. 23 Norco vs. No. 16 Chaparral.

Lutheran/Orange vs. St. John Bosco — 7:00 PM



Mater Dei vs. JSerra Catholic — 7:00 PM



Sanger vs. Bullard — TBA



Elsie Allen vs. Woodside Priory — 3:30 PM



Verdugo Hills vs. Fulton — 3:30 PM



Lawndale vs. Peninsula — 3:30 PM



Inglewood vs. Palos Verdes — 3:30 PM



El Camino vs. Monta Vista — 4:00 PM



Warner vs. San Pasqual Academy — 4:00 PM



West Adams vs. Torres — 4:00 PM



Victory Christian Academy vs. O'Farrell — 4:00 PM



Locke vs. Dymally — 4:00 PM



Grant Union vs. McClatchy — 5:00 PM



River Springs Charter/Temecula vs. Cornerstone Christian — 5:00 PM



Mammoth vs. Academy Of Careers & Exploration — 5:00 PM



River Springs Charter/Hemet vs. Cornerstone Christian — 5:00 PM



Lowell vs. Mission — 5:30 PM



Happy Camp vs. Westwood — 6:00 PM



Loyalton vs. Chester — 6:00 PM



Lighthouse Christian Academy vs. Vista Meridian Global Academy — 6:00 PM



Valley vs. Kairos Public Schools — 6:00 PM



Tulelake vs. Burney — 6:00 PM



Kings Christian vs. Maricopa — 6:00 PM



California School for the Deaf-Riverside vs. Entrepreneur/Highland — 6:00 PM



Julian vs. Francis Parker — 6:00 PM



Roseland University Prep vs. Tomales — 6:00 PM



Aspire Langston Hughes Academy vs. Florin — 6:00 PM



Desert Christian vs. Malibu — 6:30 PM



Cate vs. Flintridge Prep — 6:30 PM



Southwest SD vs. Chula Vista — 6:30 PM



Sweetwater vs. San Ysidro — 6:30 PM



Castle Park vs. Bonita Vista — 6:30 PM



Mater Dei Catholic vs. Olympian — 6:30 PM



Hilltop vs. Mar Vista — 6:30 PM



Montgomery vs. Eastlake — 6:30 PM



Highlands vs. Woodland Christian School — 7:00 PM



Richmond vs. Albany — 7:00 PM



Golden Valley vs. Castaic — 7:00 PM



Verbum Dei vs. St. Genevieve — 7:00 PM



Antelope vs. San Pasqual Valley — 7:00 PM



Lynbrook vs. Mills — 7:00 PM



Canyon/Canyon vs. Saugus — 7:00 PM



Buchanan vs. Clovis West — 7:00 PM



Mira Costa vs. Leuzinger — 7:00 PM



Los Angeles vs. Diego Rivera Learning Complex — 7:00 PM



Foresthill vs. Valley Christian Academy — 7:00 PM



Mountain View vs. South El Monte — 7:00 PM



Banning vs. Twentynine Palms — 7:00 PM



Muir vs. La Canada — 7:00 PM



Centennial/Compton vs. Cabrillo/Long Beach — 7:00 PM



Desert Christian Academy vs. Linfield Christian — 7:00 PM



Legacy College Prep vs. Calvary Chapel/Downey — 7:00 PM



Trinity Classical Academy vs. Lancaster Baptist — 7:00 PM



Carpinteria vs. Santa Clara — 7:00 PM



San Juan Hills vs. Edison — 7:00 PM



Del Sol vs. Grace — 7:00 PM



Bonita vs. Northview — 7:00 PM



Newport Harbor vs. Tesoro — 7:00 PM



Dos Pueblos vs. Royal — 7:00 PM



Palo Verde Valley vs. Vincent Memorial — 7:00 PM



Ceres vs. Johansen — 7:00 PM



Davis vs. Beyer — 7:00 PM



Encina Prep vs. Mira Loma — 7:00 PM



Pacheco vs. Central Valley — 7:00 PM



Delta vs. Vacaville Christian — 7:00 PM



Golden Sierra vs. Esparto — 7:00 PM



Tabor Academy vs. Oak Ridge — 7:00 PM



Edison vs. Tracy — 7:00 PM



Chico vs. Shasta — 7:00 PM



Foothill vs. Red Bluff — 7:00 PM



Anderson vs. West Valley — 7:00 PM



Cloverdale vs. Kelseyville — 7:00 PM



Healdsburg vs. Justin-Siena — 7:00 PM



Santee vs. Jefferson — 7:00 PM



Contreras vs. Maywood CES — 7:00 PM



Sun Valley vs. Sherman Oaks CES — 7:00 PM



Grant vs. Chavez — 7:00 PM



Hawkins vs. Rancho Dominguez — 7:00 PM



Garfield vs. South East — 7:00 PM



Bell vs. South Gate — 7:00 PM



Roybal vs. Mendez — 7:00 PM



Angelou vs. Manual Arts — 7:00 PM



Roosevelt vs. Huntington Park — 7:00 PM



Bernstein vs. Hollywood — 7:00 PM



Tranquillity vs. Fresno Christian — 7:00 PM



Alpaugh vs. Valley Oaks Charter — 7:00 PM



Lone Pine vs. Desert — 7:00 PM



King's Academy vs. Wilcox — 7:00 PM



Burlingame vs. Palo Alto — 7:00 PM



Del Mar vs. Gunderson — 7:00 PM



Amador Valley vs. Foothill — 7:00 PM



Saint Mary's vs. El Cerrito — 7:00 PM



St. Anthony vs. La Salle — 7:00 PM



De Anza vs. Vallejo — 7:00 PM



St. Patrick-St. Vincent vs. Pinole Valley — 7:00 PM



Frazier Mountain vs. Cuyama Valley — 7:00 PM



St. Pius X-St. Matthias Academy vs. St. Francis — 7:00 PM



Valley Christian/Cerritos vs. Village Christian — 7:00 PM



Millikan vs. Lakewood — 7:00 PM



Compton vs. Compton Early College — 7:00 PM



Gunn vs. MacDonald — 7:00 PM



Muir vs. Flintridge Sacred Heart Academy — 7:00 PM



Saddleback vs. Ocean View — 7:00 PM



Venice vs. Fairfax — 7:00 PM



Hamilton vs. Westchester — 7:00 PM



Sotomayor vs. Lucerne Valley — 7:00 PM



Belmont vs. Hoover — 7:00 PM



Liberty vs. Pittsburg — 7:00 PM



Central Valley vs. Lassen — 7:00 PM



Somerton vs. Southwest — 7:00 PM



Antioch vs. Deer Valley — 7:00 PM



Petaluma vs. College Park — 7:00 PM



Acalanes vs. Las Lomas — 7:00 PM



Jefferson vs. Fremont — 7:00 PM



Heritage Christian vs. Aquinas — 7:00 PM



Don Bosco Tech vs. Mary Star of the Sea — 7:00 PM



Palisades vs. University — 7:00 PM



San Marcos vs. Santa Paula — 7:00 PM



Santa Barbara vs. Ventura — 7:00 PM



Sutter vs. Dixon — 7:00 PM



University Prep vs. Yreka — 7:00 PM



Capistrano Valley Christian vs. Western Christian — 7:00 PM



Savanna vs. Magnolia — 7:00 PM



Jesuit vs. Del Oro — 7:00 PM



Diamond Bar vs. West Covina — 7:00 PM



Servite vs. Santa Margarita — 7:00 PM



Clayton Valley Charter vs. Dublin — 7:00 PM



Moreau Catholic vs. Bishop O'Dowd — 7:00 PM



Sonora vs. Westminster — 7:00 PM



Clovis North vs. Clovis East — 7:00 PM



San Clemente vs. Los Alamitos — 7:00 PM



Sierra Canyon vs. Serra — 7:00 PM



Canoga Park vs. Van Nuys — 7:00 PM



Sylmar vs. Kennedy — 7:00 PM



TEACH Tech Charter vs. East Valley — 7:00 PM



Valley Oaks CES vs. Sherman Oaks CES — 7:00 PM



Sotomayor vs. Animo Jackie Robinson — 7:00 PM



San Jacinto Leadership Academy vs. California Lutheran — 7:00 PM



Portola vs. St. Margaret's — 7:00 PM



Temecula Prep vs. Hamilton — 7:00 PM



Oaks Christian vs. Simi Valley — 7:00 PM



El Segundo vs. Torrance — 7:00 PM



Coachella Valley vs. Desert Mirage — 7:00 PM



Helix vs. Grossmont — 7:00 PM



West Ranch vs. Hart — 7:00 PM



Sunny Hills vs. Esperanza — 7:00 PM



Washington vs. American — 7:00 PM



Rosamond vs. California City — 7:00 PM



Kennedy vs. Newark Memorial — 7:00 PM



Berkeley vs. James Logan — 7:00 PM



Immanuel Christian vs. Boron — 7:00 PM



Palm Springs vs. Shadow Hills — 7:00 PM



Steele Canyon vs. Granite Hills — 7:00 PM



Central Catholic vs. Manteca — 7:00 PM



Classical Academy vs. Maranatha Christian — 7:00 PM



Los Banos vs. Atwater — 7:00 PM



Costa Mesa vs. Anaheim — 7:00 PM



Summerville vs. Calaveras Hills — 7:00 PM



Vista del Lago vs. Christian Brothers — 7:00 PM



Nordhoff vs. Channel Islands — 7:00 PM



Whittier Christian vs. Vasquez — 7:00 PM



Mark Keppel vs. Temple City — 7:00 PM



Valhalla vs. El Cajon Valley — 7:00 PM



Huntington Beach vs. Dana Hills — 7:00 PM



Salesian vs. Alemany — 7:00 PM



Hilmar vs. Sonora — 7:00 PM



Marina vs. Laguna Hills — 7:00 PM



Buena Park vs. Los Amigos — 7:00 PM



Grant vs. Chavez — 7:00 PM



Arleta vs. Monroe — 7:00 PM



Hoover vs. Kearny — 7:00 PM



Santa Maria vs. Cabrillo — 7:00 PM



Buena vs. Oxnard — 7:00 PM



West Shores vs. Borrego Springs — 7:00 PM



Mira Mesa vs. Madison — 7:00 PM



Arroyo vs. Piedmont — 7:00 PM



Imperial vs. Calexico — 7:00 PM



Golden Valley vs. El Capitan — 7:00 PM



Cathedral Catholic vs. La Jolla — 7:00 PM



Lincoln vs. Wilson — 7:00 PM



Franklin vs. Eagle Rock — 7:00 PM



Birmingham vs. Taft — 7:00 PM



Escondido Charter vs. Coastal Academy — 7:00 PM



Pitman vs. Modesto — 7:00 PM



Buhach Colony vs. Merced — 7:00 PM



Lindhurst vs. San Juan — 7:00 PM



San Leandro vs. Hayward — 7:00 PM



Santa Rosa Academy vs. Trinity Classical Academy — 7:00 PM



Hughson vs. Escalon — 7:00 PM



Sierra vs. Mountain House — 7:00 PM



West Hills vs. Santana — 7:00 PM



Riverbank vs. Lathrop — 7:00 PM



Bret Harte vs. Big Valley Christian — 7:00 PM



Ripon Christian vs. Orestimba — 7:00 PM



Chaminade vs. Bishop Amat — 7:00 PM



Glenn vs. Whittier — 7:00 PM



Santa Fe vs. Paramount — 7:00 PM



La Mirada vs. La Serna — 7:00 PM



Paso Robles vs. Nipomo — 7:00 PM



Santa Ynez vs. Pioneer Valley — 7:00 PM



Coronado vs. Morse — 7:00 PM



Righetti vs. Mission Prep — 7:00 PM



Lompoc vs. St. Joseph — 7:00 PM



Katella vs. Rancho Alamitos — 7:00 PM



Pioneer vs. Lynwood — 7:00 PM



Marysville vs. Colfax — 7:00 PM



El Camino vs. Saratoga — 7:00 PM



Christian vs. University City — 7:00 PM



Rancho Mirage vs. La Quinta (LQ) — 7:00 PM



Yosemite vs. Minarets — 7:00 PM



Torrey Pines vs. Poway — 7:00 PM



Antelope Valley vs. Palmdale — 7:00 PM



Lancaster vs. Knight — 7:00 PM



Washington Union vs. Kingsburg — 7:00 PM



Oak Park vs. Agoura — 7:00 PM



Clovis vs. Central East — 7:00 PM



Matilda Torres vs. Roosevelt — 7:00 PM



Capistrano Valley vs. Crean Lutheran — 7:00 PM



Mission Viejo vs. Yorba Linda — 7:00 PM



Beckman vs. Irvine — 7:00 PM



Bishop Montgomery vs. Paraclete — 7:00 PM



Mission Bay vs. San Diego — 7:00 PM



Foothill vs. Educational Outreach Academy — 7:00 PM



Patrick Henry vs. Mount Miguel — 7:00 PM



Lathrop vs. Livingston — 7:00 PM



Mission Hills vs. Carlsbad — 7:00 PM



Salinas vs. Monterey — 7:00 PM



Notre Dame (SO) vs. Loyola — 7:00 PM



El Capitan vs. Monte Vista — 7:00 PM



Crawford vs. Canyon Hills — 7:00 PM



Upper Lake vs. Willits — 7:00 PM



El Camino vs. Natomas — 7:00 PM



Pacifica (GG) vs. Northwood — 7:00 PM



Littlerock vs. Quartz Hill — 7:00 PM



San Pasqual vs. Ramona — 7:00 PM



Cerritos vs. Mayfair — 7:00 PM



Dougherty Valley vs. Alhambra — 7:00 PM



Atascadero vs. Templeton — 7:00 PM



Century vs. Godinez Fundamental — 7:00 PM



California School for the Deaf vs. Calistoga — 7:00 PM



Casa Grande vs. Vintage — 7:00 PM



San Rafael vs. Santa Rosa — 7:00 PM



Cardinal Newman vs. San Marin — 7:00 PM



Rancho Cotate vs. Ukiah — 7:00 PM



Napa vs. Sonoma Valley — 7:00 PM



St. Helena vs. Middletown — 7:00 PM



Windsor vs. Marin Catholic — 7:00 PM



Walnut vs. Don Lugo — 7:00 PM



Fillmore vs. Hueneme — 7:00 PM



Mesa Verde vs. Rio Vista — 7:00 PM



Mt. Carmel vs. Valley Center — 7:00 PM



Polytechnic vs. North Hollywood — 7:00 PM



Cathedral vs. St. Paul — 7:00 PM



Saint Francis vs. St. Ignatius — 7:00 PM



Arroyo Grande vs. San Luis Obispo — 7:00 PM



Xavier Prep vs. Palm Desert — 7:00 PM



Aragon vs. Capuchino — 7:00 PM



Woodside vs. Half Moon Bay — 7:00 PM



Terra Nova vs. South San Francisco — 7:00 PM



Mountain View vs. San Mateo — 7:00 PM



Monta Vista vs. Mills — 7:00 PM



Carlmont vs. Hillsdale — 7:00 PM



Rio Mesa vs. Moorpark — 7:00 PM



Thousand Oaks vs. Westlake — 7:00 PM



Dorsey vs. Marquez — 7:00 PM



George Washington Prep vs. King/Drew — 7:00 PM



Camarillo vs. Calabasas — 7:00 PM



Trabuco Hills vs. Foothill — 7:00 PM



St. Augustine vs. Lincoln — 7:00 PM



Notre Dame/Riverside vs. Arrowhead Christian — 7:00 PM



Scripps Ranch vs. Point Loma — 7:00 PM



Charter Oak vs. Colony — 7:00 PM



Murrieta Valley vs. Centennial/Corona — 7:00 PM



Bell Gardens vs. Montebello — 7:00 PM



Beaumont vs. Redlands — 7:00 PM



Mountain Empire vs. Calipatria — 7:00 PM



Jurupa Valley vs. San Bernardino — 7:00 PM



Ayala vs. Glendora — 7:00 PM



Elsinore vs. Temescal Canyon — 7:00 PM



La Sierra vs. Rubidoux — 7:00 PM



El Monte vs. Arroyo — 7:00 PM



Patriot vs. Miller — 7:00 PM



Pacific vs. Ramona — 7:00 PM



Downey vs. Warren — 7:00 PM



Heritage vs. Emerald — 7:00 PM



University vs. Estancia — 7:00 PM



Redlands East Valley vs. Citrus Valley — 7:00 PM



Burbank vs. Monrovia — 7:00 PM



Western vs. Troy — 7:00 PM



Murrieta Mesa vs. Vista Murrieta — 7:00 PM



Chino vs. Claremont — 7:00 PM



Pacifica/Oxnard vs. Newbury Park — 7:00 PM



San Dimas vs. Diamond Ranch — 7:00 PM



Santa Monica vs. North Torrance — 7:00 PM



Whitney vs. Folsom — 7:00 PM



El Dorado vs. El Toro — 7:00 PM



Garden Grove vs. Santa Ana — 7:00 PM



Aliso Niguel vs. Brea Olinda — 7:00 PM



Segerstrom vs. Orange — 7:00 PM



Maranatha vs. Ontario Christian — 7:00 PM



Tustin vs. Corona del Mar — 7:00 PM



Villa Park vs. La Habra — 7:00 PM



Temecula Valley vs. King — 7:00 PM



Corona vs. Roosevelt — 7:00 PM



Crescenta Valley vs. South Pasadena — 7:00 PM



Great Oak vs. Santiago/Corona — 7:00 PM



Moreno Valley vs. Valley View — 7:00 PM



Perris vs. Hillcrest — 7:00 PM



Gahr vs. Norwalk — 7:00 PM



Paloma Valley vs. North, JW — 7:00 PM



Gabrielino vs. Burroughs/Burbank — 7:00 PM



Orange Vista vs. Liberty — 7:00 PM



Vista del Lago vs. Rancho Verde — 7:00 PM



Arcadia vs. Marshall — 7:00 PM



Alta Loma vs. Los Osos — 7:00 PM



Yucaipa vs. Cajon — 7:00 PM



Norco vs. Chaparral — 7:00 PM



Granite Hills vs. Victor Valley — 7:00 PM



Kennedy vs. Newark Memorial — 7:00 PM



Mt. Eden vs. Encinal — 7:00 PM



San Lorenzo vs. Redwood Christian — 7:00 PM



Wilson (HH) vs. La Puente — 7:00 PM



Azusa vs. Duarte — 7:00 PM



Sierra Vista vs. Ontario — 7:00 PM



Ganesha vs. Pomona — 7:00 PM



Workman vs. Bassett — 7:00 PM



Beverly Hills vs. South Torrance — 7:00 PM



Culver City vs. West Torrance — 7:00 PM



Enterprise vs. Pleasant Valley — 7:00 PM



Patterson vs. East Union — 7:00 PM



Riverbank vs. River Islands — 7:00 PM



Hemet vs. Citrus Hill — 7:00 PM



Canyon Springs vs. Lakeside — 7:00 PM



Heritage vs. Arlington — 7:00 PM



Tahquitz vs. San Jacinto — 7:00 PM



Cantwell-Sacred Heart vs. St. Bernard — 7:00 PM



Montclair vs. Rowland — 7:00 PM



Chaffey vs. Nogales — 7:00 PM



Oak Grove vs. San Jose — 7:15 PM



Franklin vs. Laguna Creek — 7:15 PM



Capital Christian vs. Antelope — 7:15 PM



Leland vs. Santa Teresa — 7:15 PM



Leigh vs. Pioneer — 7:15 PM



Mt. Pleasant vs. Hill — 7:15 PM



San Ramon Valley vs. Livermore — 7:15 PM



Sheldon vs. Monterey Trail — 7:15 PM



Elk Grove vs. Cosumnes Oaks — 7:15 PM



Parlier vs. Farmersville — 7:15 PM



Porterville vs. Woodlake — 7:15 PM



Wheatland vs. Lincoln — 7:15 PM



Burbank vs. Johnson — 7:15 PM



Downey vs. Gregori — 7:15 PM



Modesto Christian vs. Gustine — 7:15 PM



Davis vs. Fairfield — 7:15 PM



Cordova vs. West Park — 7:15 PM



Monte Vista vs. California — 7:15 PM



Westview vs. Escondido — 7:15 PM



La Costa Canyon vs. San Marcos — 7:15 PM



Rancho Bernardo vs. El Camino — 7:15 PM



Kennedy vs. Armijo — 7:15 PM



Denair vs. Le Grand — 7:15 PM



El Camino Real vs. Cleveland — 7:15 PM



Granada Hills Charter vs. Chatsworth — 7:15 PM



Delhi vs. Mariposa County — 7:15 PM



Stone Ridge Christian vs. Waterford — 7:15 PM



Woodcreek vs. Rio Americano — 7:15 PM



Lodi vs. St. Mary's — 7:15 PM



Yuba City vs. Roseville — 7:15 PM



Destiny Christian Academy vs. Antelope — 7:15 PM



Oceanside vs. Del Norte — 7:15 PM



Corcoran vs. Granite Hills — 7:15 PM



Orosi vs. Lindsay — 7:15 PM



Kimball vs. Lincoln — 7:15 PM



Bella Vista vs. Ponderosa — 7:15 PM



Prospect vs. Independence — 7:15 PM



Foothill vs. River Valley — 7:15 PM



Branham vs. Piedmont Hills — 7:15 PM



Orange Cove vs. Riverdale — 7:15 PM



El Diamante vs. Lemoore — 7:30 PM



Wasco vs. Cesar E. Chavez — 7:30 PM



Galt vs. Rosemont — 7:30 PM



Fall River vs. Trinity — 7:30 PM



Hamilton vs. Portola — 7:30 PM



Biggs vs. Quincy — 7:30 PM



Del Oro vs. Kern Valley — 7:30 PM



Delano vs. Kennedy — 7:30 PM



Arvin vs. West — 7:30 PM



Corning vs. Live Oak — 7:30 PM



Pierce vs. Willows — 7:30 PM



Colusa vs. Paradise — 7:30 PM



Williams vs. Maxwell — 7:30 PM



Carson vs. Banning — 7:30 PM



Durham vs. East Nicolaus — 7:30 PM



Hoopa Valley vs. McKinleyville — 7:30 PM



Panorama vs. San Fernando — 7:30 PM



Oakmont vs. Bear River — 7:30 PM



Taft Union vs. Shafter — 7:30 PM



Redding Christian vs. Modoc — 7:30 PM



McFarland vs. Mira Monte — 7:30 PM



Amador vs. Liberty Ranch — 7:30 PM



Hanford vs. Tulare Union — 7:30 PM



Foothill vs. South — 7:30 PM



Tulare Western vs. Redwood — 7:30 PM



Central Valley Christian vs. Golden West — 7:30 PM



Selma vs. Sierra Pacific — 7:30 PM



River City vs. Wood — 7:30 PM



Carmel vs. Alisal — 7:30 PM



Placer vs. Del Campo — 7:30 PM



Nevada Union vs. Twelve Bridges — 7:30 PM



Everett Alvarez vs. King City — 7:30 PM



Rodriguez vs. Vacaville — 7:30 PM



Avenal vs. Sierra — 7:30 PM



Sunnyside vs. San Joaquin Memorial — 7:30 PM



Liberty vs. Coalinga — 7:30 PM



Chowchilla vs. Firebaugh — 7:30 PM



Garces Memorial vs. Centennial — 7:30 PM



McLane vs. Justin Garza — 7:30 PM



Stockdale vs. Bakersfield — 7:30 PM



Mendota vs. Dos Palos — 7:30 PM



Dinuba vs. Immanuel — 7:30 PM



Independence vs. Highland — 7:30 PM



Granite Bay vs. Rocklin — 7:30 PM



Soquel vs. North Salinas — 7:30 PM



Harbor vs. Marina — 7:30 PM



Seaside vs. Greenfield — 7:30 PM



Ridgeview vs. Golden Valley — 7:30 PM



North vs. East Bakersfield — 7:30 PM



Bradshaw Christian vs. El Dorado — 7:30 PM



Caruthers vs. Fowler — 7:30 PM



Liberty vs. Frontier — 7:30 PM



Argonaut vs. Union Mine High School — 7:30 PM



Mt. Whitney vs. Monache — 7:30 PM



Strathmore vs. Woodlake — 7:30 PM



Las Plumas vs. Gridley — 7:30 PM



Kerman vs. Exeter — 7:30 PM



Hanford West vs. Reedley — 7:30 PM



Bakersfield Christian vs. Tehachapi — 7:30 PM



Campolindo vs. Miramonte — TBA



Eureka vs. Del Norte — TBA



New Designs University Park vs. New Designs Watts — TBA



Faith Baptist vs. Orcutt Academy — TBA



Calvary Chapel/Santa Ana vs. Valencia/Placentia — TBA