California High School Football Schedule, Scores & Live Updates (CIF) — November 13
The 2026 California high school football season continues on November 13 with more than 250 CIF games slated for Friday night.
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California High School Football Scores, Results, Live Updates - November 13
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Full California High School Football Scoreboard - November 13
There are 255 high school football games in California on Friday, November 13, 2026.
There are 14 games featuring ranked teams, highlighted by five matchups between top-25 opponents.
Trinity Classical Academy vs. Chadwick - 1 p.m.
ESAT vs. Triton Regional - 3 p.m.
Castlemont vs. Oakland - 5 p.m.
Christopher vs. Monterey - 5 p.m.
Oakland Tech vs. McClymonds - 5 p.m.
Julian vs. St. Joseph Academy - 5 p.m.
Biggs vs. Etna - 5:30 p.m.
Johansen vs. Capital Christian - 6 p.m.
Dixon vs. Fairfield - 6 p.m.
Atwater vs. Turlock - 6 p.m.
Tracy vs. Monterey Trail - 6 p.m.
Golden Valley vs. Central Valley - 6 p.m.
Cosumnes Oaks vs. Johnson - 6 p.m.
Lodi vs. Davis - 6 p.m.
Waterford vs. Ceres - 6 p.m.
Plumas Charter vs. Chester - 6 p.m.
Tulelake vs. Hayfork - 6 p.m.
Wood vs. Woodland - 6 p.m.
Stone Ridge Christian vs. Golden Sierra - 6 p.m.
Mariposa County vs. Linden - 6 p.m.
River Islands vs. Denair - 6 p.m.
Rio Vista vs. Calaveras Hills - 6 p.m.
Foothill vs. Escalon - 6 p.m.
Oakmont vs. Sonora - 6 p.m.
Manteca vs. Rocklin - 6 p.m.
Chavez vs. Del Oro - 6 p.m.
Fall River vs. Los Molinos - 6 p.m.
Gustine vs. Pacheco - 6 p.m.
Vista del Lago vs. West Park - 6 p.m.
East Union vs. Yuba City - 6 p.m.
Antelope vs. Woodcreek - 6 p.m.
St. Mary's vs. Whitney - 6 p.m.
Valley Christian Academy vs. Foresthill - 6 p.m.
Valley vs. Vacaville Christian - 6 p.m.
Bret Harte vs. Amador - 6 p.m.
Gregori vs. Tokay - 6 p.m.
Downey vs. Folsom - 6 p.m.
Summerville vs. Argonaut - 6 p.m.
Rosemont vs. Sutter - 6 p.m.
Rodriguez vs. Stagg - 6 p.m.
River City vs. Elk Grove - 6 p.m.
Center vs. Ripon Christian - 6 p.m.
Rio Linda vs. Rio Americano - 6 p.m.
Cordova vs. Ponderosa - 6 p.m.
Pitman vs. Union Mine High School - 6 p.m.
Pioneer vs. Christian Brothers - 6 p.m.
Placer vs. Patterson - 6 p.m.
Riverbank vs. Orestimba - 6 p.m.
Vacaville vs. Oakdale - 6 p.m.
Florin vs. Mira Loma - 6 p.m.
Encina Prep vs. Millennium - 6 p.m.
Bellarmine College Prep vs. St. Ignatius - 6 p.m.
Pleasant Grove vs. Bella Vista - 6 p.m.
Mesa Verde vs. Nevada Union - 6 p.m.
Merced vs. Vanden - 6 p.m.
Bear River vs. Liberty Ranch - 6 p.m.
Livingston vs. Sierra - 6 p.m.
El Camino vs. Lindhurst - 6 p.m.
Franklin vs. Grant Union - 6 p.m.
Lincoln vs. Oak Ridge - 6 p.m.
Bradshaw Christian vs. Lincoln - 6 p.m.
Le Grand vs. Big Valley Christian - 6 p.m.
McClatchy vs. Laguna Creek - 6 p.m.
Johansen vs. Destiny Christian Academy - 6 p.m.
McNair vs. Twelve Bridges - 6 p.m.
Edison vs. Inderkum - 6 p.m.
Roseville vs. Hughson - 6 p.m.
Sacramento vs. Johnson - 6 p.m.
Casa Roble vs. Hilmar - 6 p.m.
Highlands vs. Wheatland - 6 p.m.
Colfax vs. Ripon - 6 p.m.
Jesuit vs. Central Catholic - 6 p.m.
Lathrop vs. Los Banos - 6 p.m.
Fowler vs. Boron - 7 p.m.
Chavez vs. Lincoln - 7 p.m.
Thacher vs. Sage Hill - 7 p.m.
California School for the Deaf-Riverside vs. Faith Baptist - 7 p.m.
Kelseyville vs. McKinleyville - 7 p.m.
Lancaster Baptist vs. Lighthouse Christian Academy - 7 p.m.
Ukiah vs. California - 7 p.m.
California School for the Deaf vs. Round Valley - 7 p.m.
Heritage vs. Bishop O'Dowd - 7 p.m.
Amador Valley vs. Northgate - 7 p.m.
College Park vs. Miramonte - 7 p.m.
Liberty vs. De La Salle - 7 p.m.
Acalanes vs. Pittsburg - 7 p.m.
Justin-Siena vs. Alhambra - 7 p.m.
American Canyon vs. Granada - 7 p.m.
Portola vs. Maxwell - 7 p.m.
Corning vs. Gridley - 7 p.m.
University Prep vs. West Valley - 7 p.m.
Pleasant Valley vs. Enterprise - 7 p.m.
Shasta vs. Foothill - 7 p.m.
Red Bluff vs. Las Plumas - 7 p.m.
Homestead vs. Greenfield - 7 p.m.
North Salinas vs. King's Academy - 7 p.m.
Patrick Henry vs. Del Norte - 7 p.m.
Carmel vs. Aptos - 7 p.m.
Colusa vs. Winters - 7 p.m.
Campolindo vs. Windsor - 7 p.m.
Willow Glen vs. Carlmont - 7 p.m.
Durham vs. Williams - 7 p.m.
Antioch vs. Vintage - 7 p.m.
Mira Monte vs. Taft Union - 7 p.m.
St. Helena vs. Cloverdale - 7 p.m.
Woodside vs. Soquel - 7 p.m.
Ann Sobrato vs. Wilcox - 7 p.m.
Soledad vs. Sequoia - 7 p.m.
Santa Clara vs. Branham - 7 p.m.
San Rafael vs. Del Norte - 7 p.m.
San Mateo vs. Half Moon Bay - 7 p.m.
San Lorenzo Valley vs. Aragon - 7 p.m.
Freedom vs. San Leandro - 7 p.m.
Salinas vs. Santa Teresa - 7 p.m.
Tennyson vs. Redwood Christian - 7 p.m.
Hamilton vs. Pierce - 7 p.m.
Central Valley vs. Orland - 7 p.m.
Benicia vs. Rancho Cotate - 7 p.m.
Moreau Catholic vs. Pinole Valley - 7 p.m.
Ferndale vs. Montgomery - 7 p.m.
Milpitas vs. Palo Alto - 7 p.m.
Marin Catholic vs. Cardinal Newman - 7 p.m.
Paradise vs. Lassen - 7 p.m.
Educational Outreach Academy vs. Las Plumas - 7 p.m.
Menlo-Atherton vs. King City - 7 p.m.
James Logan vs. Hayward - 7 p.m.
Independence vs. Marina - 7 p.m.
Gilroy vs. Hillsdale - 7 p.m.
Sacred Heart Prep vs. Mountain View - 7 p.m.
Monte Vista vs. San Ramon Valley - 7 p.m.
Live Oak vs. Burlingame - 7 p.m.
Terra Linda vs. Convent & Stuart Hall - 7 p.m.
West Hills vs. Maranatha Christian - 7 p.m.
El Capitan vs. Valley Center - 7 p.m.
Valhalla vs. Steele Canyon - 7 p.m.
El Camino vs. St. Augustine - 7 p.m.
Scripps Ranch vs. San Pasqual - 7 p.m.
Brawley vs. Otay Ranch - 7 p.m.
Mission Bay vs. Bishop's - 7 p.m.
Mira Mesa vs. San Diego - 7 p.m.
La Jolla vs. University City - 7 p.m.
Holtville vs. Poway - 7 p.m.
Rialto vs. Wilson (HH) - 7 p.m.
Vincent Memorial vs. Palo Verde Valley - 7 p.m.
McFarland vs. Minarets - 7 p.m.
Cathedral vs. Notre Dame (SO) - 7 p.m.
Chula Vista vs. Hoover - 7 p.m.
Coronado vs. Morse - 7 p.m.
Mt. Carmel vs. Fallbrook - 7 p.m.
Mountain Empire vs. Escondido Charter - 7 p.m.
Westchester vs. Van Nuys - 7 p.m.
Highland vs. Shafter - 7 p.m.
Compton vs. San Marino - 7 p.m.
Charter Oak vs. Agoura - 7 p.m.
Summit vs. Beaumont - 7 p.m.
Santa Barbara vs. Baldwin Park - 7 p.m.
Big Bear vs. Carter - 7 p.m.
Whittier Christian vs. Whittier - 7 p.m.
Chino Hills vs. Dana Hills - 7 p.m.
Dominguez vs. Montclair - 7 p.m.
Inglewood vs. Palos Verdes - 7 p.m.
Villa Park vs. Newport Harbor - 7 p.m.
Panorama vs. Sylmar - 7 p.m.
Madera vs. Nipomo - 7 p.m.
Lompoc vs. Immanuel - 7 p.m.
San Juan Hills vs. Rancho Cucamonga - 7 p.m.
Temecula Valley vs. Simi Valley - 7 p.m.
Chaminade vs. Pacifica/Oxnard - 7 p.m.
Norte Vista vs. Nogales - 7 p.m.
Bassett vs. Hamilton - 7 p.m.
La Serna vs. San Jacinto - 7 p.m.
Schurr vs. Crescenta Valley - 7 p.m.
Marquez vs. Franklin - 7 p.m.
Wilson vs. South East - 7 p.m.
Alpaugh vs. Mammoth - 7 p.m.
Roosevelt vs. Coalinga - 7 p.m.
North vs. Atascadero - 7 p.m.
Caruthers vs. Reedley - 7 p.m.
Los Amigos vs. South Torrance - 7 p.m.
University vs. Montebello - 7 p.m.
Ontario vs. Lakeside - 7 p.m.
Edison vs. Poly/Long Beach - 7 p.m.
Calabasas vs. St. Francis - 7 p.m.
Laguna Beach vs. Foothill - 7 p.m.
San Luis Obispo vs. Tulare Western - 7 p.m.
Tulare Union vs. Garces Memorial - 7 p.m.
Clovis West vs. Buchanan - 7 p.m.
Chaparral vs. Notre Dame (SO) - 7 p.m.
Cathedral vs. La Habra - 7 p.m.
El Rancho vs. Rio Hondo Prep - 7 p.m.
Bellflower vs. Rancho Verde - 7 p.m.
Granite Hills vs. Dos Pueblos - 7 p.m.
Fountain Valley vs. North, JW - 7 p.m.
Moorpark vs. Aquinas - 7 p.m.
Arroyo Valley vs. Costa Mesa - 7 p.m.
Murrieta Valley vs. Great Oak - 7 p.m.
St. Monica Prep vs. Paramount - 7 p.m.
Desert Christian Academy vs. La Mirada - 7 p.m.
University vs. Kennedy - 7 p.m.
Polytechnic vs. Banning - 7 p.m.
Contreras vs. Roosevelt - 7 p.m.
Eagle Rock vs. San Fernando - 7 p.m.
Cesar E. Chavez vs. Orosi - 7 p.m.
East Bakersfield vs. Selma - 7 p.m.
Laton vs. Immanuel Christian - 7 p.m.
San Joaquin Memorial vs. Kingsburg - 7 p.m.
Viewpoint vs. Xavier Prep - 7 p.m.
Moreno Valley vs. Northwood - 7 p.m.
Santa Monica vs. Santiago/Corona - 7 p.m.
Citrus Valley vs. Oak Park - 7 p.m.
Hoover vs. Santa Ana Valley - 7 p.m.
Ontario Christian vs. Rancho Mirage - 7 p.m.
Artesia vs. Loara - 7 p.m.
Silver Valley vs. San Gabriel - 7 p.m.
Segerstrom vs. Fillmore - 7 p.m.
Quartz Hill vs. King - 7 p.m.
Anaheim vs. Fontana - 7 p.m.
Millikan vs. Barstow - 7 p.m.
Centennial/Compton vs. Knight - 7 p.m.
Olympian vs. La Jolla Country Day - 7 p.m.
Arroyo vs. Lincoln - 7 p.m.
Garfield vs. Venice - 7 p.m.
Downey vs. Cajon - 7 p.m.
Arroyo Grande vs. Redwood - 7 p.m.
Mission Prep vs. Wasco - 7 p.m.
South Hills vs. Desert Hot Springs - 7 p.m.
West Covina vs. Ocean View - 7 p.m.
El Camino Real vs. Hamilton - 7 p.m.
Arleta vs. Jefferson - 7 p.m.
Sanger vs. Bakersfield Christian - 7 p.m.
Centennial vs. Independence - 7 p.m.
Kennedy vs. Kerman - 7 p.m.
Bakersfield vs. Central East - 7 p.m.
Sierra Pacific vs. Foothill - 7 p.m.
McLane vs. Chowchilla - 7 p.m.
Borrego Springs vs. Francis Parker - 7 p.m.
Mater Dei Catholic vs. Point Loma - 7 p.m.
Muir vs. Mary Star of the Sea - 7 p.m.
Dorsey vs. San Pedro - 7 p.m.
Crenshaw vs. Cleveland - 7 p.m.
King/Drew vs. Birmingham - 7 p.m.
Palisades vs. Carson - 7 p.m.
Lincoln vs. Oceanside - 7 p.m.
Rancho Bernardo vs. La Costa Canyon - 7 p.m.
San Marcos vs. Granite Hills - 7 p.m.
Torrey Pines vs. Helix - 7 p.m.
Santa Fe Christian vs. Carlsbad - 7 p.m.
Centennial/Corona vs. Mater Dei - 7 p.m.
Lutheran/Orange vs. St. John Bosco - 7 p.m.
San Clemente vs. Santa Margarita - 7 p.m.
Mission Viejo vs. Sierra Canyon - 7 p.m.
Mission Hills vs. Cathedral Catholic - 7 p.m.
Mendota vs. Granite Hills - 7 p.m.
Cornerstone Christian vs. Calvary Baptist - 7 p.m.
Swett vs. Cornerstone Christian - TBA
Full California High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.