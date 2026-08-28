California High School Football Schedule, Scores & Live Updates (CIF) — August 28
The 2026 California high school football season continues on August 28 with more than 450 CIF games slated for Friday night.
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California High School Football Scores, Results, Live Updates - August 28
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Full California High School Football Scoreboard - August 28
There are 476 high school football games in California today.
There are numerous games featuring teams ranked in the Top 25 California High School Football Rankings, highlighted by No. 1 Corona Centennial vs. No. 3 Santa Margarita.
Lynbrook vs. Burton — 3:30 p.m.
Mt. Diablo vs. Balboa — 4 p.m.
Lynwood vs. Dymally — 4 p.m.
Branson vs. Crystal Springs Uplands — 4 p.m.
Chadwick vs. Faith Baptist — 4 p.m.
Escondido Charter vs. O'Farrell — 4:15 p.m.
Inglewood vs. Westlake — 5 p.m.
Oak Ridge vs. Argyle — 5 p.m.
Hawkins vs. Verbum Dei — 5 p.m.
Sutter vs. Bishop Lynch — 5 p.m.
Chester vs. Westwood — 5:15 p.m.
Upper Lake vs. Esparto — 6 p.m.
Muir vs. Pinecrest Academy - Sloan Canyon — 6 p.m.
Maricopa vs. Frazier Mountain — 6 p.m.
Hillcrest Christian vs. Entrepreneur/Highland — 6 p.m.
Temecula Prep vs. Tri-City Christian — 6 p.m.
Calvary Baptist vs. Vista Meridian Global Academy — 6 p.m.
Borrego Springs vs. Francis Parker — 6 p.m.
Elsie Allen vs. Tomales — 6 p.m.
Bassett vs. Hoover — 6 p.m.
Savanna vs. Anaheim — 6:30 p.m.
El Capitan vs. Chula Vista — 6:30 p.m.
Rancho Buena Vista vs. Sweetwater — 6:30 p.m.
West Hills vs. Bonita Vista — 6:30 p.m.
Army-Navy vs. Southwest SD — 6:30 p.m.
Clairemont vs. Castle Park — 6:30 p.m.
Clovis West vs. La Costa Canyon — 6:30 p.m.
Roman Catholic vs. St. John Bosco — 7 p.m.
San Joaquin Memorial vs. Lemoore — 7 p.m.
Locke vs. Belmont — 7 p.m.
Hill vs. El Camino — 7 p.m.
Shadow Ridge vs. Simi Valley — 7 p.m.
St. Mary's vs. Bishop Manogue — 7 p.m.
Centennial vs. Clovis East — 7 p.m.
Maywood Academy vs. Fremont — 7 p.m.
Dominguez vs. Hawthorne — 7 p.m.
Coast Union vs. Kings Christian — 7 p.m.
George Washington Prep vs. Roybal — 7 p.m.
Parlier vs. Madera South — 7 p.m.
Bernstein vs. Monroe — 7 p.m.
Los Angeles vs. Grant — 7 p.m.
Foothill vs. Woodland Christian School — 7 p.m.
Canyon/Canyon vs. Glendale — 7 p.m.
Diego Rivera Learning Complex vs. Santee — 7 p.m.
East vs. Oakmont — 7 p.m.
Locke vs. Torres — 7 p.m.
Homestead vs. Los Altos — 7 p.m.
Norwalk vs. La Mirada — 7 p.m.
Reno vs. Foothill — 7 p.m.
St. Monica Prep vs. Cathedral — 7 p.m.
Royal vs. Carpinteria — 7 p.m.
Millikan vs. Loyola — 7 p.m.
Big Bear vs. Glendale — 7 p.m.
Victor Valley vs. Mater Academy East — 7 p.m.
Ontario vs. La Sierra — 7 p.m.
Pinnacle vs. Edison — 7 p.m.
Downey vs. Capistrano Valley — 7 p.m.
St. Bonaventure vs. St. Pius X-St. Matthias Academy — 7 p.m.
Schurr vs. La Serna — 7 p.m.
Poly vs. North, JW — 7 p.m.
Santa Monica vs. La Canada — 7 p.m.
Oxnard vs. Ventura — 7 p.m.
West Ranch vs. Bishop Diego — 7 p.m.
San Marcos vs. Del Sol — 7 p.m.
St. Pius X vs. Holtville — 7 p.m.
Christian Brothers vs. Pleasant Grove — 7 p.m.
Pitman vs. Central Valley — 7 p.m.
Futures vs. Millennium — 7 p.m.
Bear River vs. Golden Sierra — 7 p.m.
Capital Christian vs. Inderkum — 7 p.m.
El Capitan vs. Davis — 7 p.m.
North Tahoe vs. Highlands — 7 p.m.
Central Catholic vs. Homedale — 7 p.m.
Encinal vs. Chugiak — 7 p.m.
Lowell vs. Albany — 7 p.m.
De Anza vs. Alameda — 7 p.m.
San Lorenzo vs. Kennedy — 7 p.m.
San Ramon Valley vs. El Cerrito — 7 p.m.
Calvary Chapel/Downey vs. Sun Valley — 7 p.m.
Rancho Dominguez vs. Don Bosco Tech — 7 p.m.
Maywood CES vs. Fremont — 7 p.m.
Hamilton vs. Serra — 7 p.m.
Jordan vs. Santa Clara — 7 p.m.
Palisades vs. Harvard-Westlake — 7 p.m.
Carson vs. Dorsey — 7 p.m.
Roosevelt vs. Lawndale — 7 p.m.
East Bakersfield vs. Kern Valley — 7 p.m.
Morro Bay vs. Lindsay — 7 p.m.
Mendota vs. Hanford West — 7 p.m.
Valley Oaks Charter vs. Lone Pine — 7 p.m.
Desert vs. Lancaster Baptist — 7 p.m.
Fresno Christian vs. Laton — 7 p.m.
Bakersfield vs. Paraclete — 7 p.m.
Taft Union vs. Del Oro — 7 p.m.
James Lick vs. Jefferson — 7 p.m.
Fremont vs. San Jose — 7 p.m.
Compton Early College vs. Magnolia — 7 p.m.
Leuzinger vs. Palmdale — 7 p.m.
Santa Monica vs. Flintridge Sacred Heart Academy — 7 p.m.
South El Monte vs. Saddleback — 7 p.m.
Mammoth vs. Flintridge Prep — 7 p.m.
Santa Ana Valley vs. Katella — 7 p.m.
Westchester vs. St. Bernard — 7 p.m.
Stone Ridge Christian vs. Pacheco — 7 p.m.
Granada vs. Campolindo — 7 p.m.
James Logan vs. Heritage — 7 p.m.
Century vs. Glenn — 7 p.m.
Casa Grande vs. Concord — 7 p.m.
Oakland Tech vs. Miramonte — 7 p.m.
Banning vs. Huntington Park — 7 p.m.
Aquinas vs. Bishop Kelly — 7 p.m.
Valley Christian/Cerritos vs. Mary Star of the Sea — 7 p.m.
Gardena vs. South East — 7 p.m.
Pinnacle vs. Edison — 7 p.m.
Downey vs. Del Oro — 7 p.m.
Wasco vs. Garces Memorial — 7 p.m.
Santa Paula vs. Grace — 7 p.m.
DeAnza High School vs. Alameda — 7 p.m.
Sacred Heart Cathedral Preparatory vs. Rancho Cotate — 7 p.m.
West Valley vs. Kimball — 7 p.m.
McNair vs. Livingston — 7 p.m.
Independence vs. Cajon — 7 p.m.
Yreka vs. Eagle Point — 7 p.m.
Esparto vs. Riverbank — 7 p.m.
Eastside vs. Rosamond — 7 p.m.
Foothill vs. Woodland Christian — 7 p.m.
Nuview Bridge vs. Whittier Christian — 7 p.m.
Victory Christian Academy vs. Hamilton — 7 p.m.
Convent & Stuart Hall vs. Ygnacio Valley — 7 p.m.
Menlo-Atherton vs. Liberty — 7 p.m.
Modesto vs. Johansen — 7 p.m.
Castro Valley vs. Redwood Christian — 7 p.m.
Dublin vs. Antioch — 7 p.m.
Berkeley vs. Pinole Valley — 7 p.m.
Otay Ranch vs. Point Loma — 7 p.m.
Wilson/Long Beach vs. JSerra Catholic — 7 p.m.
Archbishop Riordan vs. West — 7 p.m.
Ceres vs. Hughson — 7 p.m.
Sylmar vs. Saugus — 7 p.m.
Jefferson vs. Van Nuys — 7 p.m.
Polytechnic vs. San Fernando — 7 p.m.
Pasadena vs. Kennedy — 7 p.m.
Canoga Park vs. Hollywood — 7 p.m.
Manual Arts vs. Panorama — 7 p.m.
Alhambra vs. Hercules — 7 p.m.
San Juan Hills vs. Chaparral — 7 p.m.
Vincent Memorial vs. Canyon Hills — 7 p.m.
Castlemont vs. Bishop O'Dowd — 7 p.m.
Torrance vs. Redondo Union — 7 p.m.
Coachella Valley vs. Rancho Mirage — 7 p.m.
La Jolla vs. Grossmont — 7 p.m.
Northview vs. La Habra — 7 p.m.
Fountain Valley vs. Esperanza — 7 p.m.
California Military Institute vs. Firebaugh — 7 p.m.
Weston Ranch vs. Washington — 7 p.m.
Foothill vs. Newark Memorial — 7 p.m.
Salesian College Preparatory vs. Moreau Catholic — 7 p.m.
King/Drew vs. Culver City — 7 p.m.
Palo Verde Valley vs. Shadow Hills — 7 p.m.
Franklin vs. Chatsworth — 7 p.m.
Heritage Christian vs. El Camino Real — 7 p.m.
Lakewood vs. Paramount — 7 p.m.
California City vs. Silver Valley — 7 p.m.
Arleta vs. Bernstein — 7 p.m.
Steele Canyon vs. Santa Fe Christian — 7 p.m.
Helix vs. Imperial — 7 p.m.
Christian vs. Valley Center — 7 p.m.
Vacaville vs. Atwater — 7 p.m.
Yerington vs. Bishop Union — 7 p.m.
Mount Miguel vs. University City — 7 p.m.
Mar Vista vs. Maranatha Christian — 7 p.m.
Agoura vs. Westlake — 7 p.m.
Calaveras Hills vs. Bradshaw Christian — 7 p.m.
Venice vs. Granada Hills Charter — 7 p.m.
Santa Clara vs. MacDonald — 7 p.m.
Vista del Lago vs. Granite Bay — 7 p.m.
Crespi vs. Golden Valley — 7 p.m.
Knight vs. Crescenta Valley — 7 p.m.
Mojave vs. Alpaugh — 7 p.m.
Taft vs. Nordhoff — 7 p.m.
Calabasas vs. Rio Mesa — 7 p.m.
Torrey Pines vs. San Pasqual — 7 p.m.
San Ysidro vs. Orange Glen — 7 p.m.
Marin Catholic vs. Monte Vista — 7 p.m.
Tesoro vs. Dana Hills — 7 p.m.
Workman vs. Mountain View — 7 p.m.
Salesian vs. Westwood — 7 p.m.
Oakdale vs. Sonora — 7 p.m.
Legacy vs. Lincoln — 7 p.m.
Enochs vs. Sierra — 7 p.m.
North vs. Pioneer Valley — 7 p.m.
Olympian vs. Vista — 7 p.m.
Buena vs. Dos Pueblos — 7 p.m.
Costa Mesa vs. Estancia — 7 p.m.
Napa vs. Piedmont — 7 p.m.
Southwest vs. Calexico — 7 p.m.
Rowland vs. Baldwin Park — 7 p.m.
Hoover vs. Mira Mesa — 7 p.m.
Bret Harte vs. Delhi — 7 p.m.
Dixon vs. San Juan — 7 p.m.
Morse vs. Eastlake — 7 p.m.
Minarets vs. Modesto Christian — 7 p.m.
Marshall vs. Fairfax — 7 p.m.
Golden Valley vs. Atascadero — 7 p.m.
Waterford vs. Lathrop — 7 p.m.
East Nicolaus vs. Linden — 7 p.m.
Acalanes vs. Archbishop Mitty — 7 p.m.
Bishop Amat vs. Oak Hills — 7 p.m.
Sanger West vs. Washington Union — 7 p.m.
Corcoran vs. Nipomo — 7 p.m.
Frontier vs. St. Joseph — 7 p.m.
Lompoc vs. Santa Ynez — 7 p.m.
Mira Monte vs. Valhalla — 7 p.m.
Manteca vs. Saint Francis — 7 p.m.
Contreras vs. Wilson — 7 p.m.
Lincoln vs. Nevada Union — 7 p.m.
Capuchino vs. Mountain View — 7 p.m.
La Quinta/Westminster vs. Pioneer — 7 p.m.
Marysville vs. Rio Linda — 7 p.m.
California Military Institute vs. Firebaugh — 7 p.m.
Chowchilla vs. Yosemite — 7 p.m.
Coalinga vs. McLane — 7 p.m.
Ramona vs. Poway — 7 p.m.
Immanuel vs. Firebaugh — 7 p.m.
Grant Union vs. Central East — 7 p.m.
Granite Hills vs. Mater Dei Catholic — 7 p.m.
Los Banos vs. Dos Palos — 7 p.m.
Crean Lutheran vs. Mira Costa — 7 p.m.
Yorba Linda vs. Poly/Long Beach — 7 p.m.
Cleveland vs. Reseda — 7 p.m.
Novato vs. St. Patrick-St. Vincent — 7 p.m.
Madison vs. San Diego — 7 p.m.
Mission Bay vs. Patrick Henry — 7 p.m.
Clovis vs. Salinas — 7 p.m.
Lathrop vs. Golden Valley — 7 p.m.
Alemany vs. Notre Dame (SO) — 7 p.m.
Montgomery vs. Monte Vista — 7 p.m.
Lutheran/Orange vs. Cathedral Catholic — 7 p.m.
Crawford vs. Santana — 7 p.m.
Bishop's vs. Coronado — 7 p.m.
El Cajon Valley vs. Hilltop — 7 p.m.
Castaic vs. Littlerock — 7 p.m.
Carlsbad vs. Oceanside — 7 p.m.
Dougherty Valley vs. Mt. Eden — 7 p.m.
Santa Maria vs. Templeton — 7 p.m.
Peninsula vs. Ocean View — 7 p.m.
Aliso Niguel vs. Laguna Hills — 7 p.m.
Saratoga vs. Prospect — 7 p.m.
Centennial/Compton vs. Beverly Hills — 7 p.m.
Portola vs. Irvine — 7 p.m.
Rancho Alamitos vs. Godinez Fundamental — 7 p.m.
St. Helena vs. Fortuna — 7 p.m.
Mt. Carmel vs. La Jolla Country Day — 7 p.m.
Village Christian vs. North Hollywood — 7 p.m.
St. Paul vs. Mission Viejo — 7 p.m.
Valley Christian vs. Wilcox — 7 p.m.
Paso Robles vs. Arroyo Grande — 7 p.m.
Loara vs. Lakeside — 7 p.m.
Central Union vs. Palm Desert — 7 p.m.
Orland vs. Ukiah — 7 p.m.
El Segundo vs. Northwood — 7 p.m.
Valley View vs. Sports Leadership & Management — 7 p.m.
Eagle Rock vs. Monrovia — 7 p.m.
Diamond Bar vs. Claremont — 7 p.m.
Orange vs. Laguna Beach — 7 p.m.
San Marcos vs. Great Oak — 7 p.m.
Silver Creek vs. Aragon — 7 p.m.
Overfelt vs. Half Moon Bay — 7 p.m.
Harbor vs. Mills — 7 p.m.
De La Salle vs. Serra — 7 p.m.
Terra Nova vs. Hillsdale — 7 p.m.
Thousand Oaks vs. Hueneme — 7 p.m.
Newport Harbor vs. Lancaster — 7 p.m.
Cathedral City vs. San Bernardino — 7 p.m.
Trinity Classical Academy vs. Vasquez — 7 p.m.
Foothill vs. Tustin — 7 p.m.
Scotts Valley vs. Gonzales — 7 p.m.
Pacific Grove vs. Carmel — 7 p.m.
Hart vs. Newbury Park — 7 p.m.
Santa Fe vs. El Rancho — 7 p.m.
Lincoln vs. Pacifica/Oxnard — 7 p.m.
Roosevelt vs. Summit — 7 p.m.
Skyline vs. Freedom — 7 p.m.
Damien vs. Vista Murrieta — 7 p.m.
Chino Hills vs. El Camino — 7 p.m.
Beckman vs. College Park — 7 p.m.
Heritage vs. Kaiser — 7 p.m.
Highland vs. Apple Valley — 7 p.m.
Santa Margarita vs. Centennial/Corona — 7 p.m.
Arroyo vs. Hayward — 7 p.m.
Bell Gardens vs. Bishop Montgomery — 7 p.m.
Nogales vs. Sierra Vista — 7 p.m.
Barstow vs. Serrano — 7 p.m.
Bell Gardens vs. Capistrano Valley — 7 p.m.
Banning vs. Redlands — 7 p.m.
Burbank vs. Centennial — 7 p.m.
Calipatria vs. Foothills Christian — 7 p.m.
Buena Park vs. Westminster — 7 p.m.
Santiago/Corona vs. Temescal Canyon — 7 p.m.
St. Ignatius vs. San Marin — 7 p.m.
Benicia vs. Vintage — 7 p.m.
Pierce vs. Middletown — 7 p.m.
Tamalpais vs. Northgate — 7 p.m.
Rancho Verde vs. Canyon/Anaheim — 7 p.m.
Troy vs. Rio Hondo Prep — 7 p.m.
Bellflower vs. Trabuco Hills — 7 p.m.
Bolsa Grande vs. University — 7 p.m.
Murrieta Mesa vs. Etiwanda — 7 p.m.
North Torrance vs. Narbonne — 7 p.m.
Terra Linda vs. San Rafael — 7 p.m.
Santa Rosa vs. Montgomery — 7 p.m.
Maria Carrillo vs. Piner — 7 p.m.
Kelseyville vs. Justin-Siena — 7 p.m.
West Torrance vs. San Pedro — 7 p.m.
Cypress vs. Brea Olinda — 7 p.m.
Balboa vs. El Camino — 7 p.m.
Garden Grove vs. Pacifica (GG) — 7 p.m.
La Salle vs. San Marino — 7 p.m.
Elsinore vs. Temecula Valley — 7 p.m.
Santa Barbara vs. Corona del Mar — 7 p.m.
El Dorado vs. Fullerton — 7 p.m.
Warren vs. Scripps Ranch — 7 p.m.
West Adams vs. Pomona — 7 p.m.
Desert Hot Springs vs. Xavier Prep — 7 p.m.
Elite vs. Emerald — 7 p.m.
Don Lugo vs. Carter — 7 p.m.
El Modena vs. Segerstrom — 7 p.m.
Gahr vs. Cerritos — 7 p.m.
Sonora vs. Rosemead — 7 p.m.
Chino vs. West Covina — 7 p.m.
Yucca Valley vs. La Quinta (LQ) — 7 p.m.
University vs. Brentwood School — 7 p.m.
Montclair vs. Burroughs/Burbank — 7 p.m.
Silverado vs. Yucaipa — 7 p.m.
Charter Oak vs. Upland — 7 p.m.
Colony vs. Norco — 7 p.m.
Bonita vs. Diamond Ranch — 7 p.m.
Antelope Valley vs. St. Genevieve — 7 p.m.
Notre Dame/Riverside vs. Bloomington — 7 p.m.
Waterford vs. River Islands — 7 p.m.
Oaks Christian vs. Rancho Cucamonga — 7 p.m.
Arcadia vs. San Gabriel — 7 p.m.
Ramona vs. Arlington — 7 p.m.
Ganesha vs. El Monte — 7 p.m.
Artesia vs. Wilson (HH) — 7 p.m.
Merced vs. Patterson — 7 p.m.
Alta Loma vs. St. Francis — 7 p.m.
San Jacinto vs. King — 7 p.m.
Camarillo vs. Moorpark — 7 p.m.
South Hills vs. Ayala — 7 p.m.
Poly/Riverside vs. North, JW — 7 p.m.
Montebello vs. Cantwell-Sacred Heart — 7 p.m.
Pacific vs. Rubidoux — 7 p.m.
Ontario Christian vs. St. Anthony — 7 p.m.
Rubidoux vs. Nuview Bridge — 7 p.m.
Azusa vs. Garey — 7 p.m.
Servite vs. Murrieta Valley — 7 p.m.
Hemet vs. Tahquitz — 7 p.m.
Destiny Christian Academy vs. Inderkum — 7:15 p.m.
Franklin vs. Galt — 7:15 p.m.
Twelve Bridges vs. Bella Vista — 7:15 p.m.
Evergreen Valley vs. Del Mar — 7:15 p.m.
Milpitas vs. Oak Grove — 7:15 p.m.
Liberty vs. California — 7:15 p.m.
Vanden vs. Amador Valley — 7:15 p.m.
Laguna Creek vs. River City — 7:15 p.m.
Westmont vs. Yerba Buena — 7:15 p.m.
Lincoln vs. Pioneer — 7:15 p.m.
Elk Grove vs. Edison — 7:15 p.m.
Rio Americano vs. Stagg — 7:15 p.m.
Monterey Trail vs. Pittsburg — 7:15 p.m.
Amador vs. Wheatland — 7:15 p.m.
Mountain House vs. Bear Creek — 7:15 p.m.
Jesuit vs. Lincoln — 7:15 p.m.
Amador Valley vs. Wheatland — 7:15 p.m.
Center vs. Kennedy — 7:15 p.m.
Johnson vs. Natomas — 7:15 p.m.
Sheldon vs. Cordova — 7:15 p.m.
Buhach Colony vs. Gregori — 7:15 p.m.
Orestimba vs. Gustine — 7:15 p.m.
Fairfield vs. Rodriguez — 7:15 p.m.
St. Vincent de Paul vs. Mesa Verde — 7:15 p.m.
Franklin vs. Chavez — 7:15 p.m.
Brawley vs. Rancho Bernardo — 7:15 p.m.
West Park vs. Whitney — 7:15 p.m.
Chico vs. Woodcreek — 7:15 p.m.
Granite Hills vs. Farmersville — 7:15 p.m.
Roseville vs. Antelope — 7:15 p.m.
St. Augustine vs. Del Norte — 7:15 p.m.
El Dorado vs. Ponderosa — 7:15 p.m.
Marina vs. Independence — 7:15 p.m.
McClatchy vs. River Valley — 7:15 p.m.
San Mateo vs. Branham — 7:15 p.m.
Gunderson vs. Willow Glen — 7:15 p.m.
Burlingame vs. Piedmont Hills — 7:15 p.m.
Orosi vs. Woodlake — 7:15 p.m.
Avenal vs. Orange Cove — 7:15 p.m.
Pleasant Valley vs. Cosumnes Oaks — 7:15 p.m.
Tokay vs. Lodi — 7:15 p.m.
Central Valley vs. Mt. Shasta — 7:30 p.m.
Foothill vs. Cesar E. Chavez — 7:30 p.m.
Shafter vs. Tehachapi — 7:30 p.m.
Enterprise vs. Corning — 7:30 p.m.
El Camino vs. Rosemont — 7:30 p.m.
Ferndale vs. Anderson — 7:30 p.m.
Hoopa Valley vs. Trinity — 7:30 p.m.
Las Lomas vs. Bethel — 7:30 p.m.
North Monterey County vs. Palma — 7:30 p.m.
Los Gatos vs. Soquel — 7:30 p.m.
Willows vs. Williams — 7:30 p.m.
Quincy vs. Live Oak — 7:30 p.m.
Oroville vs. Hamilton — 7:30 p.m.
Kingsburg vs. Redwood — 7:30 p.m.
North Valleys vs. University Prep — 7:30 p.m.
Ripon Christian vs. Summerville — 7:30 p.m.
Pioneer vs. Davis — 7:30 p.m.
Redding Christian vs. Durham — 7:30 p.m.
Boron vs. McFarland — 7:30 p.m.
Colfax vs. Union Mine High School — 7:30 p.m.
Mt. Whitney vs. Tulare Western — 7:30 p.m.
Chaminade vs. Valencia/Valencia — 7:30 p.m.
Righetti vs. Golden West — 7:30 p.m.
West vs. Delano — 7:30 p.m.
Hoover vs. Cabrillo — 7:30 p.m.
Quartz Hill vs. Mission Hills — 7:30 p.m.
Yuba City vs. Armijo — 7:30 p.m.
Livermore vs. Ripon — 7:30 p.m.
Liberty Ranch vs. Escalon — 7:30 p.m.
Casa Roble vs. Placer — 7:30 p.m.
Burbank vs. Del Campo — 7:30 p.m.
Analy vs. Wood — 7:30 p.m.
Central Grizzlies vs. Washington Union — 7:30 p.m.
Fresno vs. Selma — 7:30 p.m.
Madera vs. Matilda Torres — 7:30 p.m.
Hanford vs. Sanger — 7:30 p.m.
Caruthers vs. Liberty — 7:30 p.m.
Justin Garza vs. Kerman — 7:30 p.m.
Highland vs. Stockdale — 7:30 p.m.
Porterville vs. Sunnyside — 7:30 p.m.
Roosevelt vs. Monache — 7:30 p.m.
Sanger West vs. Fowler — 7:30 p.m.
Rio Vista vs. Winters — 7:30 p.m.
Riverdale vs. Tranquillity — 7:30 p.m.
South vs. Ridgeview — 7:30 p.m.
Mayfair vs. Bullard — 7:30 p.m.
Hilmar vs. Argonaut — 7:30 p.m.
Oak Park vs. Fillmore — 7:30 p.m.
Sierra Pacific vs. Strathmore — 7:30 p.m.
Paradise vs. Las Plumas — 7:30 p.m.
Soledad vs. Hollister — 7:30 p.m.
Alisal vs. Everett Alvarez — 7:30 p.m.
Santa Cruz vs. Watsonville — 7:30 p.m.
Cardinal Newman vs. Folsom — 7:30 p.m.
El Diamante vs. Exeter — 7:30 p.m.
Dinuba vs. Reedley — 7:30 p.m.
Maple Mountain vs. South Pasadena — 7:30 p.m.
Bakersfield Christian vs. Edison — 7:30 p.m.
Channel Islands vs. Viewpoint — 8 p.m.
Sacred Heart Prep vs. Santa Teresa — 8:15 p.m.
McClymonds vs. Mililani — 10 p.m.
Full California High School Football Scoreboard - August 28
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.