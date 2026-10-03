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High School

Florida High School Football Final Scores, Results - October 2

See final scores from around the state
Jack Butler|
Royal Palm Beach’s Samari Curry, (6) celebrates one of his two interceptions against Palm Beach Central during game In Wellington, Florida on October 2, 2026.
Royal Palm Beach’s Samari Curry, (6) celebrates one of his two interceptions against Palm Beach Central during game In Wellington, Florida on October 2, 2026. | USA TODAY Network via Reuters Connect

The 2026 Florida high school football season continued on Friday, and High School On SI has final scores.

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Florida High School Football Final Scores, Results - October 2

Miami Beach 49, Somerset Academy 29

Palmer Trinity 37, Varela 22

Lake Highland Prep 35, Bishop Snyder 19

Royal Palm Beach 14, Palm Beach Central 0

King's Academy 51, SmartEn Sports Academy 0

Westside 28, Englewood 12

(#19) Mandarin 33, Lake Mary 17

Santaluces 34, Jupiter 31

Baldwin 17, Parker 12

(#2) St. Thomas Aquinas 21, (#5) Chaminade-Madonna 20

Jupiter Christian 29, NSU University 15

Union County 35, Atlantic Coast 6

(#18) Raines 20, (#12) Venice 17

Stanton 48, Wolfson 34

Andrew Jackson 49, Fernandina Beach 33

Calvary Christian Academy 28, Benjamin 24

(#6) Cardinal Newman 28, Atlantic 7

(#4) West Boca Raton 31, Glades Central 7

Christ's Church Academy 41, Oak Hall 6

Treasure Coast 28, Westwood 0

Satellite 49, Eustis 6

McArthur 21, Miramar 14

Sarasota Christian 36, Keswick Christian 15

South Walton 21, Walton 14

Boone 20, Horizon 0

Sports Leadership & Management 20, Lakeside Christian 6

Crescent City 14, Keystone Heights 0

Seffner Christian 49, Cambridge Christian 6

The Villages Charter 42, West Port 7

Dunbar 52, Lehigh 6

(#10) The First Academy 49, Cocoa 3

Wildwood 27, Father Lopez 21

Pinellas Park 32, Seminole 7

Nease 49, Riverside 14

Canterbury 46, Saint Stephen's Episcopal 6

(#23) Port Charlotte 26, Bishop Verot 12

Out-of-Door Academy 49, Southwest Florida Christian 14

Key West 23, North Miami Beach 13

Timber Creek 44, Freedom 0

New Smyrna Beach 35, Tohopekaliga 14

Godby 57, Niceville 22

Ransom Everglades 48, Westminster Christian 41

Baker 50, FAMU DRS 16

Pine Crest 34, Inlet Grove 30

Florida Christian 28, Belen Jesuit 8

Hilliard 35, Old Plank Christian Academy 32

All Saints' Academy 21, Marco Island Academy 0

Seven Rivers Christian 52, Bishop McLaughlin Catholic 18

ESJ 35, NFEI 34

Williston 35, Trinity Catholic 0

Forest 42, Belleview 14

Carrollwood Day 63, Trinity Christian Academy 21

(#15) DeLand 67, Centennial 0

Maclay 38, North Florida Christian 0

West Nassau 49, Providence School 12

Hagerty 34, Seabreeze 20

(#7) Cardinal Mooney 47, (#20) Clearwater Central Catholic 35

Hernando Christian Academy 67, Orlando Christian Prep 20

PSFAS 31, Ridgeview 0

Astronaut 29, Space Coast 18

Flagler Palm Coast 38, University 10

Oak Ridge 7, Olympia 7

Calvary Christian 39, Northside Christian 0

CFCA 54, Bronson 0

Umatilla 17, Pine Ridge 10

Cypress Bay 31, West Broward 18

Jay 1, True Institute 0

P.K. Yonge 68, First Coast Christian 0

ED White 21, Oakleaf 18

West Florida 22, Booker T. Washington 14

John Carroll Catholic 39, Holy Trinity Episcopal Academy 14

Oasis 21, Island Coast 13

Bayside 38, Boca Raton Christian 35

Titusville 43, Davenport 6

Lakeland Christian 48, Deerfield-Windsor 0

Blountstown 46, Arnold 7

Nova 40, Everglades 0

American Heritage 48, Somerset Academy - Canyons 0

Bishop Kenny 35, Menendez 6

St. John Lutheran 24, Ocala Christian 22

University 27, Wekiva 22

Melbourne Central Catholic 21, Rockledge 10

(#16) Vero Beach 24, Mainland 22

Tavares 35, Leesburg 0

Master's Academy 48, Faith Christian 14

(#25) Jones 15, Ocoee 6

Hawthorne 28, Wakulla 14

Gadsden County 62, Impact Christian Academy 0

Taylor County 42, Joshua Christian Academy 0

Bartow 36, Fort Meade 0

Melbourne 42, Viera 13

Santa Fe Catholic 35, Tenoroc 3

Leon 49, Port St. Joe 7

Merritt Island Christian 31, First Academy 16

Palm Bay 50, Cocoa Beach 0

Branford 41, St. Joseph Academy 20

Cooper City 49, Coral Springs 0

Western 47, Miami 0

Pasco 35, Cypress Creek 2

East Bay 42, Strawberry Crest 14

Vanguard 42, North Marion 0

(#21) Columbia 51, Manatee 28

Chiefland 21, Dixie County 11

St. Petersburg Catholic 41, Zephyrhills Christian Academy 36

Bradford 53, Eastside 13

LaBelle 44, East Lee County 20

Middleton 49, Sickles 26

Alonso 49, Newsome 14

Gateway 47, Bonita Springs 12

Mount Dora Christian Academy 32, Indian Rocks Christian 21

Lake Gibson 34, Kathleen 0

South Fort Myers 47, Cypress Lake 0

South Lake 28, Boca Ciega 22

East Ridge 57, Wiregrass Ranch 30

Springstead 36, Hudson 6

(#13) Lakeland 58, SFA 0

Immokalee 48, Palmetto Ridge 0

Bay 19, Madison County 14

Lake Weir 44, Interlachen 14

Suwannee 21, Zarephath Academy 0

Auburndale 31, Haines City 6

Gulf 26, Fivay 20

Steinbrenner 42, Riverview 35

Crestview 27, Mitchell 21

Ferguson 43, Reagan 0

Mulberry 59, Discovery 0

True North Classical Academy 38, Norland 31

Morgan 32, Freedom 7

Sunlake 14, Weeki Wachee 10

Atlantic 47, Cornerstone Classical Academy 34

Milton 32, Pensacola 14

Cottondale 48, Franklin County 30

Aubrey Rogers 47, Lely 6

Trenton 42, Bell 14

Zephyrhills 21, River Ridge 7

Grayson 10, Carol City 9

Wesley Chapel 27, Bayshore 7

Evangelical Christian 57, Gateway Charter 0

Neumann 49, Charlotte 18

Hillsborough 49, King 0

Hardee 37, Frostproof 6

Brandon 47, Leto 24

Ida Baker 42, Mariner 21

Plant City 10, Gaither 6

Winter Springs 41, Ridge Community 0

Lake Placid 33, DeSoto County 0

Argonia/Attica 56, Sunrise Christian Academy 6

Lowndes 44, Winter Haven 0

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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