Florida High School Football Final Scores - September 4
Another week of Florida high school football is over, and High School On SI has final scores from over 200 games.
Florida High School Football Final Scores - September 4
First Baptist Academy 46, Somerset Academy 7
Ferguson 34, Varela 0
Boca Raton Christian 42, St. Edward's 15
Saint Andrew's 35, Palmer Trinity 21
Immaculata-La Salle 48, Edison 6
Bradenton Christian 39, Hernando Christian Academy 0
Franklin County 47, St. Joseph Academy 25
Stanton 26, Englewood 6
Royal Palm Beach 47, Martin County 13
(#6) Chaminade-Madonna 46, (#5) American Heritage 27
Countryside Christian 32, Shorecrest Prep 12
(#18) Raines 21, ED White 12
Sandalwood 31, Wolfson 28
Glades Central 55, Palm Beach Gardens 26
Forest Hill 22, Coral Springs Charter 21
ESJ 44, KIPP Bold City 0
Seminole Ridge 41, Tradition Prep 0
Geneva 22, The Master's Academy 15
American Heritage 42, Boynton Beach 0
(#4) West Boca Raton 37, Spanish River 0
(#9) Cardinal Newman 45, John Carroll Catholic 7
Andrew Jackson 49, Westside 0
Jupiter Christian 40, Calvary Christian Academy 32
Flagler Palm Coast 49, Parker 14
Leonard 35, Master's Academy 17
Baker 20, Holmes County 14
Bayshore 35, Parrish Community 13
Space Coast 48, Celebration 0
St. Frances Academy 38, (#12) Vero Beach 6
(#2) St. Thomas Aquinas 31, (#3) Columbus 24
Citrus 20, South Marion 14
Trinity Christian Academy 48, Lincoln 28
Forest 41, Trinity Catholic 0
Lakeside Christian 56, Academy at the Lakes 8
Olympia 6, Horizon 0
(#19) Merritt Island 45, Ponte Vedra 37
Miramar 25, Mater Academy Charter 0
The Villages Charter 28, South Lake 21
Christ's Church Academy 35, Old Plank Christian Academy 6
Interlachen 26, Crescent City 7
Taylor County 13, Marianna 7
New Smyrna Beach 55, Lyman 0
Middleburg 35, North Marion 0
Spruce Creek 23, Titusville 14
Wildwood 28, Belleview 6
Jensen Beach 24, South Fork 3
Wewahitchka 34, Vernon 6
Baker County 50, Baldwin 7
Destin 59, North Bay Haven Academy 37
Maclay 42, Aucilla Christian 14
(#25) Atlantic 9, Blanche Ely 6
Orangewood Christian 41, Cambridge Christian 12
Ocala Christian 44, Lake Mary Prep 8
Heritage 28, Viera 22
Fletcher 27, Creekside 21
West Orange 59, Wekiva 6
St. Cloud 41, South Sumter 34
Seffner Christian 28, CFCA 8
St. Augustine 34, Menendez 0
Seminole County 31, Sneads 8
Jay 41, Central 0
Cypress Bay 52, Coral Glades 7
Innovation 41, University 9
Winter Park 13, Lake Nona 10
Oak Hall 30, Seven Rivers Christian 23
Bronson 14, Halifax Academy 6
Poinciana 19, Harmony 0
Seminole 22, Hollins 14
Legacy 21, Centennial 17
Clearwater 26, Countryside 0
Yulee 39, Fernandina Beach 19
Canterbury 60, Babcock 0
Liberty County 59, Port St. Joe 20
Sarasota Christian 37, Southwest Florida Christian 7
Central 35, Rockledge 0
Foundation Christian Academy 26, Classical Academy (Sarasota) 14
Hilliard 56, Keystone Heights 7
Neumann 56, Gulliver Prep 26
Archbishop McCarthy 41, West Broward 13
Oviedo 35, Lake Brantley 28
Calvary Chapel Academy 46, Riverview Academy 0
Community School of Naples 34, IMG Academy Junior National 27
Blountstown 40, Bozeman 7
Escambia 6, Tate 3
Mosley 28, Niceville 9
Oak Ridge 32, Cypress Creek 12
Bradford 56, Zarephath Academy 0
Saint Francis Catholic Academy 32, Geneva Classical Academy 8
Monarch 20, Cardinal Gibbons 13
Tohopekaliga 21, Sebastian River 6
Providence School 30, Eagle's View 0
Ransom Everglades 24, Doral Academy 14
Freeport 36, Gulf Breeze 35
Western 48, Flanagan 12
Cornerstone Charter Academy 33, Windermere Prep 3
Cocoa Beach 28, Foundation Academy 21
West Florida 31, Fort Walton Beach 15
Charlotte 14, Southeast 10
TSJPA 54, Paramus Catholic 14
First Academy 47, Bell Creek Academy 0
Tampa Catholic 7, Nature Coast Tech 0
Rutherford 21, Chipley 9
McArthur 19, Piper 13
Bishop Verot 38, Riverdale 0
Bartram Trail 27, Bishop Kenny 24
Booker T. Washington 35, Pensacola 13
Clay 35, Palatka 0
Pine Crest 21, Coral Shores 14
Lennard 32, St. Petersburg Catholic 14
Carrollwood Day 76, Northside Christian 0
Edgewater 42, Windermere 28
Nease 35, Mainland 33
Lake Weir 44, Pine Ridge 6
Lakeland Christian 63, Fort Meade 0
Tenoroc 33, Weeki Wachee 0
Mount Dora Christian Academy 36, P.K. Yonge 6
Sarasota 42, Hudson 0
Clewiston 14, Okeechobee 8
East Bay 26, Gibbs 14
Out-of-Door Academy 28, Saint Stephen's Episcopal 0
(#17) Buchholz 49, Eastside 7
Jesuit 24, Vanguard 21
Newsome 32, Bloomingdale 30
Milton 51, Navarre 13
University Christian 62, Lecanto 14
Alonso 53, Riverview 7
Palmetto 34, Riverview Sarasota 28
Hardee 56, Bayside 7
Pasco 36, Central 6
Mitchell 50, Fivay 0
(#11) The First Academy 23, Port Charlotte 20
Wharton 59, Freedom 0
Bell 27, Branford 14
PSFAS 26, Williston 25
Anclote 36, Bishop McLaughlin Catholic 24
Lake Gibson 15, Spoto 0
Cornerstone Classical Academy 54, Harvest Community 0
Northeast 48, Indian Rocks Christian 17
Tampa Bay Tech 38, Jefferson 0
Hawthorne 39, Hernando 0
Lake Wales 41, Winter Haven 14
Armwood 35, Plant City 0
Robinson 34, Middleton 14
Sumner 43, Gaither 14
Mariner 20, North Fort Myers 14
Dunnellon 59, West Port 0
Steinbrenner 59, Wesley Chapel 28
Newberry 14, (#20) Cocoa 13
Trenton 43, Impact Christian Academy 8
(#22) Columbia 27, Madison County 13
Chamberlain 34, Mulberry 9
Auburndale 50, Davenport 0
Fort Myers 40, Cypress Lake 0
Naples 63, Lely 0
Manatee 41, SFA 21
Land O' Lakes 9, Zephyrhills 7
Berkeley Prep 36, Wiregrass Ranch 7
(#16) Venice 32, (#8) Lakeland 25
East Lake 55, Osceola 7
Choctawhatchee 21, Pace 14
Immokalee 46, Barron Collier 14
Aubrey Rogers 28, Palmetto Ridge 15
Suwannee 15, Gainesville 14
Plant 34, Hillsborough 8
(#10) Cardinal Mooney 56, True North Classical Academy 34
Palmetto 28, Southridge 6
River Ridge 30, Sunlake 26
Santa Fe 17, Chatfield 0
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Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917