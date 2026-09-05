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High School

Florida High School Football Final Scores - September 4

See the results from Friday's action from around the state
Jack Butler|
Aquinas defensive lineman Wyatt Smith (#88) celebrates a tackle with a teammate. The Cardinal Mooney Catholic High School Cougars hosted the St. Thomas Aquinas High School Raiders in their first football game of the season Friday, Aug. 14, 2026 in Sarasota.
Aquinas defensive lineman Wyatt Smith (#88) celebrates a tackle with a teammate. The Cardinal Mooney Catholic High School Cougars hosted the St. Thomas Aquinas High School Raiders in their first football game of the season Friday, Aug. 14, 2026 in Sarasota. | USA TODAY Network via Reuters Connect

Another week of Florida high school football is over, and High School On SI has final scores from over 200 games.

Florida High School Football Final Scores - September 4

First Baptist Academy 46, Somerset Academy 7

Ferguson 34, Varela 0

Boca Raton Christian 42, St. Edward's 15

Saint Andrew's 35, Palmer Trinity 21

Immaculata-La Salle 48, Edison 6

Bradenton Christian 39, Hernando Christian Academy 0

Franklin County 47, St. Joseph Academy 25

Stanton 26, Englewood 6

Royal Palm Beach 47, Martin County 13

(#6) Chaminade-Madonna 46, (#5) American Heritage 27

Countryside Christian 32, Shorecrest Prep 12

(#18) Raines 21, ED White 12

Sandalwood 31, Wolfson 28

Glades Central 55, Palm Beach Gardens 26

Forest Hill 22, Coral Springs Charter 21

ESJ 44, KIPP Bold City 0

Seminole Ridge 41, Tradition Prep 0

Geneva 22, The Master's Academy 15

American Heritage 42, Boynton Beach 0

(#4) West Boca Raton 37, Spanish River 0

(#9) Cardinal Newman 45, John Carroll Catholic 7

Andrew Jackson 49, Westside 0

Jupiter Christian 40, Calvary Christian Academy 32

Flagler Palm Coast 49, Parker 14

Leonard 35, Master's Academy 17

Baker 20, Holmes County 14

Bayshore 35, Parrish Community 13

Space Coast 48, Celebration 0

St. Frances Academy 38, (#12) Vero Beach 6

(#2) St. Thomas Aquinas 31, (#3) Columbus 24

Citrus 20, South Marion 14

Trinity Christian Academy 48, Lincoln 28

Forest 41, Trinity Catholic 0

Lakeside Christian 56, Academy at the Lakes 8

Olympia 6, Horizon 0

(#19) Merritt Island 45, Ponte Vedra 37

Miramar 25, Mater Academy Charter 0

The Villages Charter 28, South Lake 21

Christ's Church Academy 35, Old Plank Christian Academy 6

Interlachen 26, Crescent City 7

Taylor County 13, Marianna 7

New Smyrna Beach 55, Lyman 0

Middleburg 35, North Marion 0

Spruce Creek 23, Titusville 14

Wildwood 28, Belleview 6

Jensen Beach 24, South Fork 3

Wewahitchka 34, Vernon 6

Baker County 50, Baldwin 7

Destin 59, North Bay Haven Academy 37

Maclay 42, Aucilla Christian 14

(#25) Atlantic 9, Blanche Ely 6

Orangewood Christian 41, Cambridge Christian 12

Ocala Christian 44, Lake Mary Prep 8

Heritage 28, Viera 22

Fletcher 27, Creekside 21

West Orange 59, Wekiva 6

St. Cloud 41, South Sumter 34

Seffner Christian 28, CFCA 8

St. Augustine 34, Menendez 0

Seminole County 31, Sneads 8

Jay 41, Central 0

Cypress Bay 52, Coral Glades 7

Innovation 41, University 9

Winter Park 13, Lake Nona 10

Oak Hall 30, Seven Rivers Christian 23

Bronson 14, Halifax Academy 6

Poinciana 19, Harmony 0

Seminole 22, Hollins 14

Legacy 21, Centennial 17

Clearwater 26, Countryside 0

Yulee 39, Fernandina Beach 19

Canterbury 60, Babcock 0

Liberty County 59, Port St. Joe 20

Sarasota Christian 37, Southwest Florida Christian 7

Central 35, Rockledge 0

Foundation Christian Academy 26, Classical Academy (Sarasota) 14

Hilliard 56, Keystone Heights 7

Neumann 56, Gulliver Prep 26

Archbishop McCarthy 41, West Broward 13

Oviedo 35, Lake Brantley 28

Calvary Chapel Academy 46, Riverview Academy 0

Community School of Naples 34, IMG Academy Junior National 27

Blountstown 40, Bozeman 7

Escambia 6, Tate 3

Mosley 28, Niceville 9

Oak Ridge 32, Cypress Creek 12

Bradford 56, Zarephath Academy 0

Saint Francis Catholic Academy 32, Geneva Classical Academy 8

Monarch 20, Cardinal Gibbons 13

Tohopekaliga 21, Sebastian River 6

Providence School 30, Eagle's View 0

Ransom Everglades 24, Doral Academy 14

Freeport 36, Gulf Breeze 35

Western 48, Flanagan 12

Cornerstone Charter Academy 33, Windermere Prep 3

Cocoa Beach 28, Foundation Academy 21

West Florida 31, Fort Walton Beach 15

Charlotte 14, Southeast 10

TSJPA 54, Paramus Catholic 14

First Academy 47, Bell Creek Academy 0

Tampa Catholic 7, Nature Coast Tech 0

Rutherford 21, Chipley 9

McArthur 19, Piper 13

Bishop Verot 38, Riverdale 0

Bartram Trail 27, Bishop Kenny 24

Booker T. Washington 35, Pensacola 13

Clay 35, Palatka 0

Pine Crest 21, Coral Shores 14

Lennard 32, St. Petersburg Catholic 14

Carrollwood Day 76, Northside Christian 0

Edgewater 42, Windermere 28

Nease 35, Mainland 33

Lake Weir 44, Pine Ridge 6

Lakeland Christian 63, Fort Meade 0

Tenoroc 33, Weeki Wachee 0

Mount Dora Christian Academy 36, P.K. Yonge 6

Sarasota 42, Hudson 0

Clewiston 14, Okeechobee 8

East Bay 26, Gibbs 14

Out-of-Door Academy 28, Saint Stephen's Episcopal 0

(#17) Buchholz 49, Eastside 7

Jesuit 24, Vanguard 21

Newsome 32, Bloomingdale 30

Milton 51, Navarre 13

University Christian 62, Lecanto 14

Alonso 53, Riverview 7

Palmetto 34, Riverview Sarasota 28

Hardee 56, Bayside 7

Pasco 36, Central 6

Mitchell 50, Fivay 0

(#11) The First Academy 23, Port Charlotte 20

Wharton 59, Freedom 0

Bell 27, Branford 14

PSFAS 26, Williston 25

Anclote 36, Bishop McLaughlin Catholic 24

Lake Gibson 15, Spoto 0

Cornerstone Classical Academy 54, Harvest Community 0

Northeast 48, Indian Rocks Christian 17

Tampa Bay Tech 38, Jefferson 0

Hawthorne 39, Hernando 0

Lake Wales 41, Winter Haven 14

Armwood 35, Plant City 0

Robinson 34, Middleton 14

Sumner 43, Gaither 14

Mariner 20, North Fort Myers 14

Dunnellon 59, West Port 0

Steinbrenner 59, Wesley Chapel 28

Newberry 14, (#20) Cocoa 13

Trenton 43, Impact Christian Academy 8

(#22) Columbia 27, Madison County 13

Chamberlain 34, Mulberry 9

Auburndale 50, Davenport 0

Fort Myers 40, Cypress Lake 0

Naples 63, Lely 0

Manatee 41, SFA 21

Land O' Lakes 9, Zephyrhills 7

Berkeley Prep 36, Wiregrass Ranch 7

(#16) Venice 32, (#8) Lakeland 25

East Lake 55, Osceola 7

Choctawhatchee 21, Pace 14

Immokalee 46, Barron Collier 14

Aubrey Rogers 28, Palmetto Ridge 15

Suwannee 15, Gainesville 14

Plant 34, Hillsborough 8

(#10) Cardinal Mooney 56, True North Classical Academy 34

Palmetto 28, Southridge 6

River Ridge 30, Sunlake 26

Santa Fe 17, Chatfield 0

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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