Iowa High School Football Leaders In Passing, Rushing, Receiving, More
We head into October and the push toward the postseason in Iowa high school football.
Here are the latest leaders in several key categories on offense, defense and special teams in Iowa high school football heading into Week 6.
Statistics below are accurate as of Monday, September 28, 2026, from the Bound website. They include players from all seven classifications.
Iowa High School Football Leaders
Passing Yards
- Braden Weig, South Hardin, 1556
- Cannon Davis, Bettendorf, 1370
- Tanner Ray, Creston, 1254
- Brooks Weber, Mid-Prairie, 1219
- Colin Willis, Roland-Story, 1218
- Reece Wheeler, Iowa City West, 1212
- Brekken Miller, Ankeny Centennial, 1201
- Nolan Case, Stanton, 1185
- Jaxson McIntire, Clear Lake, 1180
- Trey Steinkamp, Pella Christian, 1168
Passing Touchdowns
- Cal Pryor, Woodbine, 22
- Braden Weig, South Hardin, 21
- Nolan Case, Stanton, 18
- Trey Cota, Kee, 17
- Tucker Lewis, Coon Rapids-Bayard, 17
- Thomas Ehn, St. Edmond, 17
- Jaxson McIntire, Clear Lake, 16
- Eli Schroeder, Kingsley-Pierson, 15
- Caden Schmidt, MVAOCOU, 15
- Bryce Nelson, Council Bluffs St. Albert, 15
Pass Completions
- Trey Steinkamp, Pella Christian, 103
- Cannon Davis, Bettendorf, 97
- Brekken Miller, Ankeny Centennial, 95
- Reece Wheeler, Iowa City West, 94
- Brooks Hanson, GTRA, 90
- Colin Willis, Roland-Story, 90
- Brooks Weber, Mid-Prairie, 89
- Emerson Berner, Iowa City Liberty, 89
- Carson Lloyd, Ogden, 89
- Mason Machan, Ankeny, 81
Pass Attempts
- Trey Steinkamp, Pella Christian, 194
- Will Cocherell, Van Buren County, 162
- Bentley Goldensoph, Camanche, 152
- Thomas Ehn, St. Edmond, 152
- Reece Wheeler, Iowa City West, 151
- Brooks Hanson, GTRA, 150
- Brekken Miller, Ankeny Centennial, 148
- Colin Willis, Roland-Story, 144
- Tanner Ray, Creston, 143
- Nash Mitchell, Underwood, 142
Rushing Yards
- Nolan Kriegel, Iowa Valley, 1023
- Moses Thacher, Fort Madison, 986
- Mason Houser, Riverside, 975
- Nathan Moon, Clarksville, 975
- Max Wittmaack, Sioux Central, 961
- Maxzen Eskildsen, Northeast, 944
- Jax Steger, Edgewood-Colesburg, 928
- Davis Tokheim, Des Moines Christian, 911
- Lukas Showalter, Hampton-Dumont/CAL, 905
- Gavin Muller, Osage, 890
Rushing Touchdowns
- Nolan Kriegel, Iowa Valley, 26
- Jax Steger, Edgewood-Colesburg, 18
- Zane Mullenix, Eddyville-Blakesburg-Fremont, 17
- Aiden Kjergaard, Audubon, 16
- Mason Houser, Riverside, 16
- Nathan Moon, Clarksville, 16
- Jarin Hoffman, Kuemper Catholic, 16
- Treyvon Herron, Gladbrook-Reinbeck, 15
- Abe McGill, Woodbury Central, 14
- Ethan Carpenter, Clinton, 14
Rush Attempts
- Max Wittmaack, Sioux Central, 157
- Moses Thacher, Fort Madison, 139
- Rogan Heidt, Maquoketa Valley, 126
- Coy Molines, Manson Northwest Webster, 125
- Josh Ringler, Grinnell, 123
- Kaleb Hansen, Webster City, 121
- Lukas Showalter, Hampton-Dumont/CAL, 121
- Ethan Carpenter, Clinton, 119
- Jacob Moore, Bondurant-Farrar, 119
- Blayk Hart, West Marshall, 119
Receiving Yards
- Tate Pfantz, Aplington-Parkersburg, 618
- Jace Purdum, Creston, 612
- TK Morrison, Davenport Central, 562
- Carsen Gary, Cedar Falls, 537
- Braylin De Jager, Council Bluffs Abraham Lincoln, 536
- Landon Blum, Woodbine, 534
- Kurt Joy, Keokuk, 532
- Tayson Samuels, Winfield-Mt Union, 530
- Luke Thoreson, Roland-Story, 530
- Braxton Parks, Lewis Central, 529
Receiving Touchdowns
- Landon Blum, Woodbine, 11
- Tayson Samuels, Winfield-Mt Union, 11
- Jake Scott, MVAOCOU, 9
- Logan Jaeschke, Southeast Valley, 8
- Kaden Hoeper, Solon, 8
- Holden Hlavacek, Mount Vernon, 8
- AJ Clarke, Murray, 8
- Landon Eichenberger, North Iowa, 8
- Ty Mericle, St. Edmond, 8
- Logan VanDenBroek, Pella, 7
Receptions
- Blayne Morgan, Independence, 38
- Pryor Reiners, Iowa City Liberty, 37
- Abram Decena, Centerville, 35
- Braxton Parks, Lewis Central, 35
- Jaxson Lawrence, Camanche, 35
- Owen Hosch, Columbus Catholic, 34
- Brock Casey, Treynor, 32
- Noah Marsh, Stanton, 32
- Weston Sundell, Ogden, 32
- Braylin De Jager, Council Bluffs Lincoln, 31
Defensive Total Tackles
- Ethan Klemesrud, GMG, 76
- John Schoenfelder, Marshalltown, 73.5
- Colin Grundlingh, Colo-Nesco, 70
- Chris Hanson, Central City, 64
- Dillon Moe, Ogden, 61.5
- Kyle Youngbear, South Tama County, 56.5
- Sam Meyer, WACO, 54.5
- Easton Morris, PCM, 54
- Ryder Eklund, Ogden, 54
- Wyatt Box, Mediapolis, 53
Tackles For Loss
- Cael Dop, Southeast Warren, 24
- Gavin Muller, Osage, 24
- Mason Hoyt, Iowa Valley, 23
- Jacob Cogdill, Woodbine, 18
- Isaiah Lange, Mount Pleasant, 17
- Griffin Mohr, Coon Rapids-Bayard, 17
- Tristen Burkhart, Boyer Valley, 16.5
- Tully Wood, Wayne, 15.5
- Trevan Krajicek, Boyer Valley, 15
- Kinnyck Purdy, Albia, 15
Quarterback Sacks
- Griffin Mohr, Coon Rapids-Bayard, 13
- Cael Dop, Southeast Warren, 9
- Austin Dostal, Cedar Rapids Xavier, 9
- Oden Welsh, Kee, 8.5
- Trevan Krajicek, Boyer Valley, 8
- Tate Wallace, Iowa City Regina, 8
- Elliott Green, Denison-Schleswig, 8
- Holden Heideman, Linn-Mar, 8
- Tristen Burkhart, Boyer Valley, 7.5
- Mohamed Darboh, Des Moines Lincoln, 7
Interceptions
- Cade Vander Veen, Unity Christian, 7
- Cooper Dreyer, Stanton, 6
- Brady Baker, Martensdale-St. Marys, 5
- Quentin Dalton, Bedford, 5
- Bonfils Iranzi, Cedar Rapids Washington, 4
- Grant Whitcomb, Sioux City Bishop Heelan, 4
- Kale Moore, Moravia, 4
- Gunnar Baron, Newell-Fonda, 4
- William Skram, ACGC, 4
- Hudson Ritzert, Pella Christian, 4
Made Field Goals
- Miles Manatt, Gilbert, 8
- Kian Ruiz, Indianola, 7
- Elijah Roling, Monticello, 7
- Aiden Gross, Clear Creek-Amana, 6
- Liam Mahmutagic, Dowling Catholic, 5
- Reid Herbold, Sioux City Bishop Heelan, 5
- Jacob Spangenberg, Harlan Community, 5
- Sam Hoffman, Ballard, 5
- Lucas Seifert, ADM, 4
- James Silva dos Santos, Bondurant-Farrar, 4
Punting Average (min. 10 attempts)
- Clay Buseman, AGWSR, 46.5
- Ashten Petersen, Boone, 45.8
- Zander Killion, Atlantic, 43.8
- Chase Clarahan, Sigourney Keota, 43.6
- Kingston Holman, Aplington-Parkersburg, 43.3
- Bradley Duncan-Porter, Linn-Mar, 42.7
- Zach Luedtke, Cardinal, 42.6
- Rafael Avalos, Clarke Community, 42.4
- Scott Hartin, North Scott, 42.0
- Ethan Curry, Bettendorf, 41.7
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.Follow danabecker