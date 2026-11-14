Mississippi High School Football Playoff Final Scores, Results - November 13
The 2026 Mississippi high school football playoffs rolled on Friday, and High School On SI has final scores.
Mississippi High School Football Playoff Final Scores, Results - November 13
(#5) Jackson Prep 34, (#18) Hartfield Academy 27
Calhoun City 46, French Camp Academy 28
South Jones 26, East Central 21
East Webster 26, Baldwyn 0
South Delta 60, Bogue Chitto 14
Nanih Waiya 30, Lumberton 26
Pass Christian 35, Columbia 28
Presbyterian Christian 37, Southeast Lauderdale 14
Tri-County Academy 55, Leake Academy 30
Okolona 39, Potts Camp 22
Wayne Academy 35, Riverfield Academy 6
Simmons 38, Noxapater 0
Mendenhall 41, McComb 16
(#17) Louisville 42, New Albany 7
(#20) South Panola 35, Neshoba Central 0
(#8) Oak Grove 34, Biloxi 8
West Jones 42, Gautier 12
Senatobia 36, Greenwood 21
Poplarville 63, Morton 35
Picayune 49, George County 21
Hattiesburg 34, Pearl River Central 29
New Hope 35, Holmes County Central 16
Hancock 28, Terry 23
(#6) Warren Central 36, Grenada 0
(#3) Brandon 21, (#2) Gulfport 13
Leflore County 76, Vardaman 0
West Point 50, Leake 45
(#14) Madison Central 24, Hernando 0
Shannon 39, Clarksdale 15
Choctaw County 42, Edwards 8
Laurel 42, Stone 27
Franklin County 61, Jefferson Davis County 27
Aberdeen 32, O’Bannon 12
Magnolia Heights 41, Bayou Academy 3
(#19) Lake Cormorant 42, Ridgeland 10
(#11) Meridian 38, St. Martin 13
(#1) Tupelo 35, (#4) Starkville 0
(#7) Germantown 56, DeSoto Central 42
(#16) D’Iberville 42, (#15) Petal 35
Lanier 36, Lafayette 35
East Marion 62, Loyd Star 7
(#13) Brookhaven 42, Purvis 0
Wayne County 69, Sumrall 56
Eupora 8, Charleston 0
Kosciusko 27, Corinth 13
Greene County 28, West Lauderdale 21
(#22) Heidelberg 22, Amite County 6
Oak Hill Academy 22, North Delta 14
(#24) Parklane Academy 47, Copiah Academy 7
Wesson 14, Mize 3
(#25) Winona 53, Kossuth 7
Stringer 28, Ethel 26
(#9) Oxford 28, Horn Lake 7
Magee 35, Hazlehurst 14
Tupelo Christian Prep 48, West Tallahatchie 8
Cleveland Central 22, Pontotoc 16
St. Martin’s Episcopal 56, Glenbrook 42
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917