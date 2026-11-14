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High School

Mississippi High School Football Playoff Final Scores, Results - November 13

See final scores from MHSAA playoff action
Jack Butler|
Hernando Tigers vs Lewisburg Patriots - Oct 23, 2026
Hernando Tigers vs Lewisburg Patriots - Oct 23, 2026 | Jody McRee

The 2026 Mississippi high school football playoffs rolled on Friday, and High School On SI has final scores.

Mississippi High School Football Playoff Final Scores, Results - November 13

(#5) Jackson Prep 34, (#18) Hartfield Academy 27

Calhoun City 46, French Camp Academy 28

South Jones 26, East Central 21

East Webster 26, Baldwyn 0

South Delta 60, Bogue Chitto 14

Nanih Waiya 30, Lumberton 26

Pass Christian 35, Columbia 28

Presbyterian Christian 37, Southeast Lauderdale 14

Tri-County Academy 55, Leake Academy 30

Okolona 39, Potts Camp 22

Wayne Academy 35, Riverfield Academy 6

Simmons 38, Noxapater 0

Mendenhall 41, McComb 16

(#17) Louisville 42, New Albany 7

(#20) South Panola 35, Neshoba Central 0

(#8) Oak Grove 34, Biloxi 8

West Jones 42, Gautier 12

Senatobia 36, Greenwood 21

Poplarville 63, Morton 35

Picayune 49, George County 21

Hattiesburg 34, Pearl River Central 29

New Hope 35, Holmes County Central 16

Hancock 28, Terry 23

(#6) Warren Central 36, Grenada 0

(#3) Brandon 21, (#2) Gulfport 13

Leflore County 76, Vardaman 0

West Point 50, Leake 45

(#14) Madison Central 24, Hernando 0

Shannon 39, Clarksdale 15

Choctaw County 42, Edwards 8

Laurel 42, Stone 27

Franklin County 61, Jefferson Davis County 27

Aberdeen 32, O’Bannon 12

Magnolia Heights 41, Bayou Academy 3

(#19) Lake Cormorant 42, Ridgeland 10

(#11) Meridian 38, St. Martin 13

(#1) Tupelo 35, (#4) Starkville 0

(#7) Germantown 56, DeSoto Central 42

(#16) D’Iberville 42, (#15) Petal 35

Lanier 36, Lafayette 35

East Marion 62, Loyd Star 7

(#13) Brookhaven 42, Purvis 0

Wayne County 69, Sumrall 56

Eupora 8, Charleston 0

Kosciusko 27, Corinth 13

Greene County 28, West Lauderdale 21

(#22) Heidelberg 22, Amite County 6

Oak Hill Academy 22, North Delta 14

(#24) Parklane Academy 47, Copiah Academy 7

Wesson 14, Mize 3

(#25) Winona 53, Kossuth 7

Stringer 28, Ethel 26

(#9) Oxford 28, Horn Lake 7

Magee 35, Hazlehurst 14

Tupelo Christian Prep 48, West Tallahatchie 8

Cleveland Central 22, Pontotoc 16

St. Martin’s Episcopal 56, Glenbrook 42

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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