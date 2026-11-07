South Carolina High School Football Final Scores — November 6
High School On SI has final scores from South Carolina high school football action on Friday night.
South Carolina High School Football Final Scores — November 6
Gilbert 28, Atlantic Collegiate Academy 27
First Baptist School 57, Northside Christian Academy 35
Dillon Christian 55, Holly Hill Academy 0
Baptist Hill 76, Bethune-Bowman 6
Porter-Gaud 15, Laurence Manning Academy 10
Powdersville 56, Emerald 21
Orangeburg-Wilkinson 28, Lake Marion 6
Georgia Force Christian 40, Baker County 28
Northwood Academy 35, Heathwood Hall Episcopal 10
Gray Collegiate Academy 61, Socastee 27
Wilson Hall 49, Spartanburg Christian Academy 0
Pinewood Prep 49, Ben Lippen 21
Lucy Beckham 56, North Myrtle Beach 0
Marlboro County 39, Waccamaw 7
Clarendon Hall 34, Thomas Heyward Academy 0
Fountain Inn 41, Catawba Ridge 24
Marion 33, Andrews 7
Greenville 38, Greer 28
Clover 49, Lancaster 13
Manning 30, Battery Creek 24
Edisto 28, Barnwell 26
Mountain View Prep 48, Chester 0
(#5) Fort Mill 58, Lexington 21
(#19) Sumter 49, Ashley Ridge 7
(#18) Summerville 28, Blythewood 7
Hillcrest 40, Chapin 27
(#11) Irmo 39, South Aiken 0
Crestwood 23, Aynor 22
Crescent 66, Woodruff 7
Spartanburg 35, River Bluff 31
Hardeeville 7, Dixie 0
Green Sea Floyds 72, Ridge Spring-Monetta 48
Lee Central 68, Whitmire 30
Seneca 77, Southside 0
Hanahan 61, Swansea 30
Bethesda Academy 47, Trinity Collegiate 10
Pickens 56, Walhalla 8
Branchville 28, Clear Dot Charter 20
Colleton Prep Academy 49, Orangeburg Prep 12
Keenan 30, Newberry 21
Dreher 20, Wilson 19
Conway 37, May River 21
(#7) Rock Hill 45, (#6) Boiling Springs 21
Loris 42, Darlington 14
Beaufort Academy 35, Lee Academy 34
Chesnee 70, Pendleton 35
Philip Simmons 47, Academic Magnet 21
King Academy 36, Richard Winn Academy 14
Palmetto 13, Blue Ridge 7
Pee Dee Academy 41, Patrick Henry Academy 18
Denmark-Olar 32, Lewisville 20
Clinton 63, Liberty 30
Williamsburg Academy 42, Cross 7
Calhoun Academy 78, Greenwood Christian 46
Jefferson Davis Academy 52, Cambridge Academy 7
(#16) Strom Thurmond 46, Silver Bluff 13
Dorchester Academy 55, Carolina Academy 6
(#14) Indian Land 42, Greenwood 7
Woodland 34, East Clarendon 3
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917