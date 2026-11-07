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High School

South Carolina High School Football Final Scores — November 6

See final results from each game across the state
Jack Butler|
Crestline's Kody Lawhorn leads the Bulldogs onto the field before kickoff. The Heralds beat the Bulldogs 14-0 at Hutson Stadium on Sept. 11, 2026.
Crestline's Kody Lawhorn leads the Bulldogs onto the field before kickoff. The Heralds beat the Bulldogs 14-0 at Hutson Stadium on Sept. 11, 2026. | USA TODAY Network via Reuters Connect

High School On SI has final scores from South Carolina high school football action on Friday night.

South Carolina High School Football Final Scores — November 6

Gilbert 28, Atlantic Collegiate Academy 27

First Baptist School 57, Northside Christian Academy 35

Dillon Christian 55, Holly Hill Academy 0

Baptist Hill 76, Bethune-Bowman 6

Porter-Gaud 15, Laurence Manning Academy 10

Powdersville 56, Emerald 21

Orangeburg-Wilkinson 28, Lake Marion 6

Georgia Force Christian 40, Baker County 28

Northwood Academy 35, Heathwood Hall Episcopal 10

Gray Collegiate Academy 61, Socastee 27

Wilson Hall 49, Spartanburg Christian Academy 0

Pinewood Prep 49, Ben Lippen 21

Lucy Beckham 56, North Myrtle Beach 0

Marlboro County 39, Waccamaw 7

Clarendon Hall 34, Thomas Heyward Academy 0

Fountain Inn 41, Catawba Ridge 24

Marion 33, Andrews 7

Greenville 38, Greer 28

Clover 49, Lancaster 13

Manning 30, Battery Creek 24

Edisto 28, Barnwell 26

Mountain View Prep 48, Chester 0

(#5) Fort Mill 58, Lexington 21

(#19) Sumter 49, Ashley Ridge 7

(#18) Summerville 28, Blythewood 7

Hillcrest 40, Chapin 27

(#11) Irmo 39, South Aiken 0

Crestwood 23, Aynor 22

Crescent 66, Woodruff 7

Spartanburg 35, River Bluff 31

Hardeeville 7, Dixie 0

Green Sea Floyds 72, Ridge Spring-Monetta 48

Lee Central 68, Whitmire 30

Seneca 77, Southside 0

Hanahan 61, Swansea 30

Bethesda Academy 47, Trinity Collegiate 10

Pickens 56, Walhalla 8

Branchville 28, Clear Dot Charter 20

Colleton Prep Academy 49, Orangeburg Prep 12

Keenan 30, Newberry 21

Dreher 20, Wilson 19

Conway 37, May River 21

(#7) Rock Hill 45, (#6) Boiling Springs 21

Loris 42, Darlington 14

Beaufort Academy 35, Lee Academy 34

Chesnee 70, Pendleton 35

Philip Simmons 47, Academic Magnet 21

King Academy 36, Richard Winn Academy 14

Palmetto 13, Blue Ridge 7

Pee Dee Academy 41, Patrick Henry Academy 18

Denmark-Olar 32, Lewisville 20

Clinton 63, Liberty 30

Williamsburg Academy 42, Cross 7

Calhoun Academy 78, Greenwood Christian 46

Jefferson Davis Academy 52, Cambridge Academy 7

(#16) Strom Thurmond 46, Silver Bluff 13

Dorchester Academy 55, Carolina Academy 6

(#14) Indian Land 42, Greenwood 7

Woodland 34, East Clarendon 3

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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