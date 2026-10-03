South Carolina High School Football Final Scores, Results - October 2
The 2026 South Carolina high school football season continued on Friday, and High School On SI has final scores.
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South Carolina High School Football Final Scores, Results - October 2
Bethesda Academy 49, Camden Military 0
North Central 40, Lee Central 20
Marlboro County 57, Waccamaw 0
Jefferson Davis Academy 46, Community Christian Academy 0
Carolina Forest 41, Goose Creek 6
(#25) T.L. Hanna 22, Fountain Inn 14
(#4) Dorman 28, Fort Mill 24
Blacksburg 23, Great Falls 20
(#19) Strom Thurmond 42, Silver Bluff 0
(#24) Wren 34, Powdersville 10
(#10) Oceanside Collegiate Academy 31, Hanahan 21
King Academy 42, Richard Winn Academy 24
Calhoun Academy 44, Patrick Henry Academy 0
Hardeeville 48, RSAOE 0
Green Sea Floyds 21, Baptist Hill 14
Hunter-Kinard-Tyler 28, Calhoun County 14
Lake View 12, Latta 10
Southside Christian 28, Clinton 24
Eastside 45, J.L. Mann 14
Chapman 50, Blue Ridge 7
Cross 63, Burke 0
Greenville 61, Greer 28
St. Joseph's Catholic 36, Pendleton 7
Scott's Branch 18, Branchville 13
(#23) Daniel 70, Walhalla 0
Porter-Gaud 43, Heathwood Hall Episcopal 0
Emerald 41, Palmetto 3
Pinewood Prep 42, Ben Lippen 14
(#20) Sumter 35, Blythewood 7
Hartsville 62, Lakewood 8
Greenwood 42, Easley 14
(#2) Dutch Fork 28, Lexington 7
Bishop England 56, North Charleston 0
Seneca 62, Southside 0
Woodmont 24, Mauldin 7
Denmark-Olar 46, Bethune-Bowman 0
Dillon 40, Lake City 0
(#9) Ridge View 46, White Knoll 14
(#21) North Augusta 25, (#5) Irmo 16
Palmetto Christian Academy 54, Newberry Academy 40
Ashley Ridge 73, Stall 0
Newberry 62, Columbia 15
River Bluff 34, Chapin 25
Lee Academy 28, Holly Hill Academy 16
Pickens 63, Berea 0
(#12) James F. Byrnes 49, Hillcrest 21
Dreher 37, Richland Northeast 12
(#14) South Florence 51, Conway 21
Johnsonville 49, Hemingway 0
Military Magnet Academy 28, St. John's 22
Eau Claire 70, Ridge Spring-Monetta 7
Clear Dot Charter 24, Whitmire 16
Swansea 48, Airport 28
Orangeburg-Wilkinson 37, Pelion 7
Northside Christian Academy 27, Westminster Schools of Augusta 6
Laurens Academy 46, Andrew Jackson Academy 14
Atlantic Collegiate Academy 35, Aynor 20
(#18) Camden 48, Gilbert 33
Aiken 42, Midland Valley 41
Philip Simmons 32, Woodland 29
(#13) Berkeley 52, Wando 3
Broome 28, Union County 0
Abbeville 48, Dixie 0
Central 43, Chesterfield 0
Lancaster 27, A.C. Flora 24
Catawba Ridge 50, York 26
Westside 23, Laurens 14
(#22) Hammond 58, Wilson Hall 0
Blackville-Hilda 34, Wagener-Salley 28
Loris 21, Darlington 20
Brookland-Cayce 28, Lower Richland 21
West Ashley 16, Stratford 3
Cheraw 40, McBee 6
(#1) Northwestern 58, Boiling Springs 3
Keenan 42, Andrew Jackson 19
Batesburg-Leesville 56, C.A. Johnson 18
Ninety Six 63, Ware Shoals 0
Battery Creek 31, Academic Magnet 10
(#7) James Island 56, Fort Dorchester 0
(#11) Gaffney 54, Wade Hampton 7
Riverside 41, Travelers Rest 21
Socastee 19, Cane Bay 14
Nation Ford 42, Lake Wylie 24
Pee Dee Academy 40, Clarendon Hall 16
Bluffton 55, Beaufort 19
Hilton Head Island 14, Lucy Beckham 0
Mid-Carolina 38, Chester 3
Spartanburg Christian Academy 55, Spartanburg Day 0
Colleton Prep Academy 25, Dorchester Academy 20
Hannah-Pamplico 28, Kingstree 14
Greenwood Christian 42, Thomas Sumter Academy 14
Wilson 33, St. James 21
Florence Christian 23, Trinity Collegiate 13
(#15) Gray Collegiate Academy 41, Spring Valley 0
Mountain View Prep 45, Chesnee 42
West Florence 38, North Myrtle Beach 26
Marion 21, Mullins 14
Fort Dorchester 33, Ashley Ridge 12
Carvers Bay 22, Andrews 0
(#6) South Pointe 35, Clover 12
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Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917