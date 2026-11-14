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High School

2026 Texas High School Football Playoff Brackets: UIL Area Round Schedule, Matchups

See the Area matchups after the Bi-District round
Jack Butler|
The Wylie High School Bulldogs take to the field after halftime, the smoke lingering in the air from when the Cooper High School Cougars made their halftime entrance just minutes earlier Friday Nov. 6, 2026. The Southtown Showdown rivalry football game between the two Abilene schools was held at Wylie’sHugh Sandifer Stadium.
The Wylie High School Bulldogs take to the field after halftime, the smoke lingering in the air from when the Cooper High School Cougars made their halftime entrance just minutes earlier Friday Nov. 6, 2026. The Southtown Showdown rivalry football game between the two Abilene schools was held at Wylie’sHugh Sandifer Stadium. | USA TODAY Network via Reuters Connect

The 2026 Texas high school football playoffs continue with the Area round on Nov 19 - 21. High School On SI has brackets and matchups.

Class 6A Division I Bracket

Pebble Hills vs. Martin

Lewisville vs. Coppell, Friday, 7 p.m.

Permian vs. Keller

Allen vs. Trinity

Rockwall-Heath vs. Waxahachie

The Woodlands vs. Klein

Rockwall vs. Duncanville

Benjamin Davis vs. Cypress Lakes

North Shore vs. Pearland

Jordan vs. Bridgeland, Saturday, 1 p.m.

Summer Creek vs. Lamar

Katy vs. Hutto, Friday, 7 p.m.

Lake Travis vs. Steele, Friday, 7 p.m.

Brennan vs. Weslaco, Thursday, 6 p.m.

Round Rock vs. Johnson

Harlan vs. Harlingen

Class 6A Division II Bracket

Eastwood vs. Aledo

Guyer vs. Lake Highlands

Midland vs. Southlake Carroll

Walnut Grove vs. Bell, Friday, 7 p.m.

North Forney vs. North Crowley, Friday, 7 p.m.

College Park vs. Langham Creek

Longview vs. Red Oak

Westfield vs. Cypress Falls

King vs. Shadow Creek, Friday, 7 p.m.

Ridge Point vs. Fulshear

Atascocita vs. Memorial

Tompkins vs. Waller

Westlake vs. Pieper

Sotomayor vs. Vela, Saturday, 3 p.m.

Dripping Springs vs. Judson

Alexander-Warren winner vs. Pharr-San Juan-Alamo North

Class 5A Division I Bracket

Hanks vs. Arlington Heights

Amarillo vs. Denton

Ryan vs. Frenship

Brewer vs. Tascosa

Lone Star vs. Lancaster

Highland Park vs. Midlothian

Mansfield Summit vs. Richland

DeSoto vs. Melissa

La Porte vs. College Station

Beaumont United vs. Angleton, Friday, 7 p.m.

A&M Consolidated vs. Goose Creek Memorial

Weiss vs. Port Arthur Memorial

Smithson Valley vs. Rowe

Medina Valley vs. Carroll

Corpus Christi Veterans Memorial vs. Anderson

McAllen vs. Boerne-Champion

Class 5A Division II Bracket

Legacy vs. Frisco

Palo Duro vs. Celina, Friday, 6:30 p.m.

Argyle vs. Abilene Wylie, Friday, 7 p.m.

Anna vs. Abilene Cooper

South Oak Cliff vs. Belton, Thursday, 7 p.m.

Terrell vs. Midlothian Heritage

Mansfield Timberview vs. Texas

Brenham vs. Hallsville

Montgomery vs. Pflugerville-Tomas winner

Port Neches-Groves vs. Fort Bend Marshall, Friday, 7 p.m.

Almeta Crawford vs. Texas City, Friday, 7 p.m.

Bastrop vs. Huntsville

Boerne vs. Mercedes

Legacy Ranch vs. Ray, Friday, 7 p.m.

Gregory-Portland vs. Liberty Hill

Sharyland vs. Alamo Heights

Class 4A Division I Bracket

Andress vs. Decatur

Randall vs. Lake Dallas

Springtown vs. West Plains

Aubrey vs. Canyon

Kennedale vs. Pine Tree

Lincoln vs. Paris

Henderson vs. Kimball

Lindale vs. Wilmer-Hutchins

Little Cypress-Mauriceville vs. El Campo

Stafford vs. China Spring

Bay City vs. Hargrave, Saturday, 2 p.m.

Stephenville vs. Vidor

Canyon Lake vs. Calhoun

Davenport vs. Miller

Calallen vs. Floresville, Friday, 7 p.m.

Tuloso-Midway vs. La Vernia

Class 4A Division II

Pecos vs. Graham

Seminole vs. Mineral Wells, Thursday, 6 p.m.

Liberty vs. Monahans

Brock vs. Big Spring

Glen Rose vs. Carthage

Van Alstyne vs. Pleasant Grove

Sunnyvale vs. Krum

Gilmer vs. Sanger

Canton vs. La Marque, Friday, 7 p.m.

West Orange-Stark vs. Hitchcock

Yates vs. Madisonville

Bellville vs. Hamshire-Fannett

La Vega vs. Navarro

Wimberley vs. King, Thursday, 7 p.m.

Cuero vs. Brownwood

Rockport-Fulton vs. Robinson

Class 3A Division I Bracket

Shallowater vs. Peaster, Friday, 7 p.m.

Clyde vs. Vernon

Wall vs. Sweetwater

Paradise vs. Bushland

Gunter vs. Liberty-Eylau

Whitney vs. Tatum

Malakoff vs. Pilot Point, Thursday, 7 p.m.

Atlanta vs. Whitesboro

Diboll vs. Lorena, Friday, 7 p.m.

Orangefield vs. C.H. Yoe

Columbus vs. Westwood, Thursday, 7 p.m.

Franklin vs. East Chambers, Friday, 7 p.m.

Yoakum vs. Goliad

Devine vs. Orange Grove, Friday, 7:30 p.m.

Sinton vs. Hallettsville

San Diego vs. Marion, Friday, 7 p.m.

Class 3A Division II Bracket

Canadian vs. Merkel

Idalou vs. Holliday, Thursday, 6 p.m.

Henrietta vs. Slaton

Jacksboro vs. Childress, Friday, 7 p.m.

Millsap vs. Edgewood

Maypearl vs. Howe

Bells vs. Madison

Grand Saline vs. Tolar, Friday, 7:30 p.m.

Arp vs. Buffalo

Jefferson vs. Hardin

Mildred vs. West Rusk

Newton vs. Troup

Thrall vs. Blanco, Friday, 7 p.m.

East Bernard vs. Stockdale

Poth vs. Rice Consolidated, Friday, 7 p.m.

George West vs. Boling

Class 2A Division I Bracket

Panhandle vs. Forsan

Tulia vs. Ballinger, Friday, 7 p.m.

Ozona vs. Olton

New Deal vs. Spearman

Cisco vs. Johnson City, Friday, 7 p.m.

Muenster vs. San Saba

Mason vs. Tioga

Axtell vs. De Leon, Friday, 7 p.m.

Cooper vs. Shelbyville

Carlisle vs. Beckville, Thursday, 7 p.m.

Joaquin vs. Frankston

San Augustine vs. Tom Bean

Thorndale vs. Weimar

Leon vs. Ganado

Shiner vs. Lovelady

Flatonia vs. Rosebud-Lott

Class 2A Division II Bracket

Gruver vs. McCamey, Friday, 7 p.m.

Ropes vs. Iraan, Friday, 7 p.m.

Roscoe vs. Sudan

Wink vs. Stratford, Friday, 7 p.m.

Wellington vs. Crawford

Windthorst vs. Stamford

Goldthwaite vs. Haskell

Santo vs. Wheeler

Collinsville vs. Colmesneil

Clarksville vs. Grapeland

Overton vs. Era

West Sabine vs. Lindsay

Bremond vs. Three Rivers

Junction vs. Yorktown

Falls City vs. Harper

La Villa vs. Chilton-Brackett winner

Six-man Division I

Nazareth vs. Hermleigh

Jayton vs. Whiteface

Borden County vs. Water Valley, Friday, 6 p.m.

Menard vs. Rankin

Newcastle vs. Milford

Bluff Dale vs. Gordon

Union Hill vs. Oglesby

Medina vs. Aquilla

Six-man Division II

Valley vs. Meadow

Wellman-Union vs. Motley County

Rocksprings vs. Blackwell

Richland Springs vs. Grandfalls-Royalty

Knox City vs. Strawn

Zephyr vs. Harrold

Fannindel vs. Apple Springs-Benavides winner

Runge vs. Mount Calm

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Published
Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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