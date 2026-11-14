2026 Texas High School Football Playoff Brackets: UIL Area Round Schedule, Matchups
The 2026 Texas high school football playoffs continue with the Area round on Nov 19 - 21. High School On SI has brackets and matchups.
Class 6A Division I Bracket
Pebble Hills vs. Martin
Lewisville vs. Coppell, Friday, 7 p.m.
Permian vs. Keller
Allen vs. Trinity
Rockwall-Heath vs. Waxahachie
The Woodlands vs. Klein
Rockwall vs. Duncanville
Benjamin Davis vs. Cypress Lakes
North Shore vs. Pearland
Jordan vs. Bridgeland, Saturday, 1 p.m.
Summer Creek vs. Lamar
Katy vs. Hutto, Friday, 7 p.m.
Lake Travis vs. Steele, Friday, 7 p.m.
Brennan vs. Weslaco, Thursday, 6 p.m.
Round Rock vs. Johnson
Harlan vs. Harlingen
Class 6A Division II Bracket
Eastwood vs. Aledo
Guyer vs. Lake Highlands
Midland vs. Southlake Carroll
Walnut Grove vs. Bell, Friday, 7 p.m.
North Forney vs. North Crowley, Friday, 7 p.m.
College Park vs. Langham Creek
Longview vs. Red Oak
Westfield vs. Cypress Falls
King vs. Shadow Creek, Friday, 7 p.m.
Ridge Point vs. Fulshear
Atascocita vs. Memorial
Tompkins vs. Waller
Westlake vs. Pieper
Sotomayor vs. Vela, Saturday, 3 p.m.
Dripping Springs vs. Judson
Alexander-Warren winner vs. Pharr-San Juan-Alamo North
Class 5A Division I Bracket
Hanks vs. Arlington Heights
Amarillo vs. Denton
Ryan vs. Frenship
Brewer vs. Tascosa
Lone Star vs. Lancaster
Highland Park vs. Midlothian
Mansfield Summit vs. Richland
DeSoto vs. Melissa
La Porte vs. College Station
Beaumont United vs. Angleton, Friday, 7 p.m.
A&M Consolidated vs. Goose Creek Memorial
Weiss vs. Port Arthur Memorial
Smithson Valley vs. Rowe
Medina Valley vs. Carroll
Corpus Christi Veterans Memorial vs. Anderson
McAllen vs. Boerne-Champion
Class 5A Division II Bracket
Legacy vs. Frisco
Palo Duro vs. Celina, Friday, 6:30 p.m.
Argyle vs. Abilene Wylie, Friday, 7 p.m.
Anna vs. Abilene Cooper
South Oak Cliff vs. Belton, Thursday, 7 p.m.
Terrell vs. Midlothian Heritage
Mansfield Timberview vs. Texas
Brenham vs. Hallsville
Montgomery vs. Pflugerville-Tomas winner
Port Neches-Groves vs. Fort Bend Marshall, Friday, 7 p.m.
Almeta Crawford vs. Texas City, Friday, 7 p.m.
Bastrop vs. Huntsville
Boerne vs. Mercedes
Legacy Ranch vs. Ray, Friday, 7 p.m.
Gregory-Portland vs. Liberty Hill
Sharyland vs. Alamo Heights
Class 4A Division I Bracket
Andress vs. Decatur
Randall vs. Lake Dallas
Springtown vs. West Plains
Aubrey vs. Canyon
Kennedale vs. Pine Tree
Lincoln vs. Paris
Henderson vs. Kimball
Lindale vs. Wilmer-Hutchins
Little Cypress-Mauriceville vs. El Campo
Stafford vs. China Spring
Bay City vs. Hargrave, Saturday, 2 p.m.
Stephenville vs. Vidor
Canyon Lake vs. Calhoun
Davenport vs. Miller
Calallen vs. Floresville, Friday, 7 p.m.
Tuloso-Midway vs. La Vernia
Class 4A Division II
Pecos vs. Graham
Seminole vs. Mineral Wells, Thursday, 6 p.m.
Liberty vs. Monahans
Brock vs. Big Spring
Glen Rose vs. Carthage
Van Alstyne vs. Pleasant Grove
Sunnyvale vs. Krum
Gilmer vs. Sanger
Canton vs. La Marque, Friday, 7 p.m.
West Orange-Stark vs. Hitchcock
Yates vs. Madisonville
Bellville vs. Hamshire-Fannett
La Vega vs. Navarro
Wimberley vs. King, Thursday, 7 p.m.
Cuero vs. Brownwood
Rockport-Fulton vs. Robinson
Class 3A Division I Bracket
Shallowater vs. Peaster, Friday, 7 p.m.
Clyde vs. Vernon
Wall vs. Sweetwater
Paradise vs. Bushland
Gunter vs. Liberty-Eylau
Whitney vs. Tatum
Malakoff vs. Pilot Point, Thursday, 7 p.m.
Atlanta vs. Whitesboro
Diboll vs. Lorena, Friday, 7 p.m.
Orangefield vs. C.H. Yoe
Columbus vs. Westwood, Thursday, 7 p.m.
Franklin vs. East Chambers, Friday, 7 p.m.
Yoakum vs. Goliad
Devine vs. Orange Grove, Friday, 7:30 p.m.
Sinton vs. Hallettsville
San Diego vs. Marion, Friday, 7 p.m.
Class 3A Division II Bracket
Canadian vs. Merkel
Idalou vs. Holliday, Thursday, 6 p.m.
Henrietta vs. Slaton
Jacksboro vs. Childress, Friday, 7 p.m.
Millsap vs. Edgewood
Maypearl vs. Howe
Bells vs. Madison
Grand Saline vs. Tolar, Friday, 7:30 p.m.
Arp vs. Buffalo
Jefferson vs. Hardin
Mildred vs. West Rusk
Newton vs. Troup
Thrall vs. Blanco, Friday, 7 p.m.
East Bernard vs. Stockdale
Poth vs. Rice Consolidated, Friday, 7 p.m.
George West vs. Boling
Class 2A Division I Bracket
Panhandle vs. Forsan
Tulia vs. Ballinger, Friday, 7 p.m.
Ozona vs. Olton
New Deal vs. Spearman
Cisco vs. Johnson City, Friday, 7 p.m.
Muenster vs. San Saba
Mason vs. Tioga
Axtell vs. De Leon, Friday, 7 p.m.
Cooper vs. Shelbyville
Carlisle vs. Beckville, Thursday, 7 p.m.
Joaquin vs. Frankston
San Augustine vs. Tom Bean
Thorndale vs. Weimar
Leon vs. Ganado
Shiner vs. Lovelady
Flatonia vs. Rosebud-Lott
Class 2A Division II Bracket
Gruver vs. McCamey, Friday, 7 p.m.
Ropes vs. Iraan, Friday, 7 p.m.
Roscoe vs. Sudan
Wink vs. Stratford, Friday, 7 p.m.
Wellington vs. Crawford
Windthorst vs. Stamford
Goldthwaite vs. Haskell
Santo vs. Wheeler
Collinsville vs. Colmesneil
Clarksville vs. Grapeland
Overton vs. Era
West Sabine vs. Lindsay
Bremond vs. Three Rivers
Junction vs. Yorktown
Falls City vs. Harper
La Villa vs. Chilton-Brackett winner
Six-man Division I
Nazareth vs. Hermleigh
Jayton vs. Whiteface
Borden County vs. Water Valley, Friday, 6 p.m.
Menard vs. Rankin
Newcastle vs. Milford
Bluff Dale vs. Gordon
Union Hill vs. Oglesby
Medina vs. Aquilla
Six-man Division II
Valley vs. Meadow
Wellman-Union vs. Motley County
Rocksprings vs. Blackwell
Richland Springs vs. Grandfalls-Royalty
Knox City vs. Strawn
Zephyr vs. Harrold
Fannindel vs. Apple Springs-Benavides winner
Runge vs. Mount Calm
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917