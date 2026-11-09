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High School

Texas High School Football Playoff Brackets, Bi-District Matchups

See UIL brackets and matchups for the opening week of the 2026 playoffs
Jack Butler|
Wylie wide receiver K.J. Villegas tries to bend around the tackle of Cooper defensive back Chris Assir during Friday’s Southtown Showdown Nov. 6, 2026. The rivalry football game between the two Abilene schools was held at Wylie’s Hugh Sandifer Stadium.
Wylie wide receiver K.J. Villegas tries to bend around the tackle of Cooper defensive back Chris Assir during Friday’s Southtown Showdown Nov. 6, 2026. The rivalry football game between the two Abilene schools was held at Wylie’s Hugh Sandifer Stadium. | USA TODAY Network via Reuters Connect

The 2026 Texas high school football playoffs begin this week, and High School On SI has brackets for each classification.

Class 6A Division I Bracket

Region I

Bi-District, Nov. 12

Pebble Hills vs. Midland Lee, 8 p.m.

Allen vs. Hebron, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Martin vs. Byron Nelson, 7 p.m.

Lewisville vs. Prosper, 7 p.m.

Coppell vs. South Grand Prairie, 7 p.m.

Permian vs. Eastlake, 7 p.m.

Keller vs. Arlington, 7 p.m.

Trinity vs. Plano East, 7:30 p.m.

Region II

Bi-District, Nov. 12

Cypress Lakes vs. Klein Collins, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Sachse vs. Rockwall-Heath, 7 p.m.

Waxahachie vs. Copperas Cove, 7 p.m.

The Woodlands vs. Nimitz, 7 p.m.

Klein vs. Cypress Woods, 7 p.m.

Rockwall vs. Wylie, 7 p.m.

Midway vs. Duncanville, 7:30 p.m.

Davis vs. Grand Oaks, 7 p.m.

Region III

Bi-District, Nov. 13

North Shore vs. Deer Park, 7 p.m.

Pearland vs. Alief Taylor, 7 p.m.

Strake Jesuit vs. Jordan, 7 p.m.

Bridgeland vs. Vandegrift, 7 p.m.

Dickinson vs. Summer Creek, 7 p.m.

Lamar vs. Dawson, 7 p.m.

Katy vs. Fort Bend Travis, 6:30 p.m.

Hutto vs. Cypress Ranch, 7 p.m.

Region IV

Bi-District, Nov. 12

Steele vs. Reagan, 7 p.m.

Brennan vs. Laredo LBJ, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Lake Travis vs. Johnson, 7 p.m.

Weslaco vs. Los Fresnos, 7 p.m.

Bowie vs. Round Rock, 7:30 p.m.

Johnson vs. East Central, 7:30 p.m.

United vs. Harlan, 7:30 p.m.

Harlingen vs. La Joya, 7 p.m.

Class 6A Division II Bracket

Region I

Bi-District, Nov. 13

Eastwood vs. San Angelo Central, 6:30 p.m.

Aledo vs. Keller Central, 7 p.m.

Guyer vs. Rock Hill, 7 p.m.

Lake Highlands vs. Haltom, 7 p.m.

Midland vs. Franklin, 7 p.m.

Southlake Carroll vs. Weatherford, 7 p.m.

Walnut Grove vs. Braswell, 7 p.m.

Bell vs. Berkner, 7:30 p.m.

Region II

Bi-District, Nov. 12

College Park vs. Dekaney, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Wylie East vs. North Forney, 7 p.m.

North Crowley vs. Lake Belton, 7 p.m.

Tomball vs. Langham Creek, 7 p.m.

Longview vs. Rowlett, 7 p.m.

Harker Heights vs. Red Oak, 7 p.m.

Westfield vs. Willis, 7 p.m.

Cypress Falls vs. Magnolia, 7 p.m.

Region III

Bi-District, Nov. 12

Shadow Creek vs. Heights, 7:30 p.m.

Fulshear vs. East View, 7 p.m.

Tompkins vs. Fort Bend Hightower, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

King vs. Clear Springs, 7 p.m.

Ridge Point vs. Katy Taylor, 7 p.m.

Barbers Hill vs. Atascocita, 7 p.m.

Memorial vs. Manvel, 7 p.m.

Cedar Park vs. Waller, 7 p.m.

Region IV

Bi-District, Nov. 12

Westlake vs. Hays, 7 p.m.

Pieper vs. Churchill, 7 p.m.

Sotomayor vs. Eagle Pass, 7 p.m.

PSJA North vs. Edinburg, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Vela vs. Veterans Memorial, 7:30 p.m.

Dripping Springs vs. Cedar Ridge, 7 p.m.

Brandeis vs. Judson, 7:30 p.m.

Bi-District, Nov. 14

Alexander vs. Warren, 2 p.m.

Class 5A Division I Bracket

Region I

Bi-District, Nov. 12

Ryan vs. Paschal, 7 p.m.

Brewer vs. Azle, 7 p.m.

Americas vs. Tascosa, 7:30 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Arlington Heights vs. Chisholm Trail, 7 p.m.

Amarillo vs. Bel Air, 6 p.m.

Denton vs. Wyatt, 7 p.m.

Frenship vs. El Dorado, 6 p.m.

Bi-District, Date TBA

Hanks vs. Abilene

Region II

Bi-District, Nov. 12

Lone Star vs. Birdville, 7 p.m.

Lancaster vs. Crandall, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Highland Park vs. McKinney North, 7 p.m.

Tyler vs. Midlothian, 7 p.m.

West Mesquite vs. Mansfield Summit, 7 p.m.

Richland vs. Reedy, 7 p.m.

Melissa vs. Naaman Forest, 7 p.m.

Bi-District, Date TBA

DeSoto vs. North Mesquite

Region III

Bi-District, Nov. 13

College Station vs. Friendswood, 7 p.m.

Weiss vs. Iowa Colony, 7 p.m.

Bi-District, Date TBA

La Porte vs. Northbrook

Madison vs. Beaumont United

Angleton vs. Georgetown

Randle vs. A&M Consolidated

Milby vs. Goose Creek Memorial

Port Arthur Memorial vs. Waltrip

Region IV

Bi-District, Nov. 12

Smithson Valley vs. Nixon, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Medina Valley vs. Manor, time TBA

Corpus Christi Veterans Memorial vs. McAllen Memorial, 7 p.m.

Southside vs. Anderson, 7:30 p.m.

Bi-District, Date TBA

Rowe vs. Flour Bluff

Carroll vs. Palmview

McAllen vs. Weslaco East

Boerne-Champion vs. Winn

Class 5A Division II Bracket

Region I

Bi-District, Nov. 12

Palo Duro vs. Burges, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Chapin vs. Legacy, 7 p.m.

Frisco vs. Colleyville Heritage, 7 p.m.

Lovejoy vs. Celina, 7:30 p.m.

Argyle vs. Panther Creek, 7 p.m.

Wylie vs. Del Valle, 7 p.m.

Anna vs. The Colony, 7:30 p.m.

Canutillo vs. Cooper, 6 p.m.

Region II

Bi-District, Nov. 12

South Oak Cliff vs. Whitehouse, 7:30 p.m.

Terrell vs. Samuell, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Belton vs. Ennis, 7 p.m.

Midlothian Heritage vs. Ellison, 7 p.m.

Mansfield Timberview vs. Waco, 7 p.m.

Brenham vs. Seguin, 7 p.m.

Bi-District, Date TBA

Texas vs. Wilson

Hillcrest vs. Hallsville

Region III

Bi-District, Nov. 12

Almeta Crawford vs. Elgin, 6 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Montgomery vs. Dayton, 7 p.m.

Fort Bend Marshall vs. Crockett, 7 p.m.

Huntsville vs. Nederland, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 14

Pflugerville vs. Tomas, 2 p.m.

Bi-District, Date TBA

Port Neches-Groves vs. West Fork

Texas City vs. Lake Creek

Bi-District, Nov. 12

Region IV

Bi-District, Nov. 12

Boerne vs. Brackenridge, 7 p.m.

Ray vs. Cigarroa, 7 p.m.

Sharyland vs. Pace, 7 p.m.

Alamo Heights vs. McCollum, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Gregory-Portland vs. Pioneer, 7 p.m.

Bi-District, Date TBA

Mission Veterans Memorial vs. Mercedes

Sam Houston vs. Legacy Ranch

Harlandale vs. Liberty Hill

Class 4A Division I Bracket

Region I

Bi-District, Nov. 12

West Plains vs. Ysleta, 6 p.m.

Aubrey vs. Andrews, 7 p.m.

Riverside vs. Canyon, 6 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Andress vs. Dumas, 6 p.m.

Decatur vs. Lake View, 7 p.m.

Randall vs. Austin, 6 p.m.

Plainview vs. Lake Dallas, 7 p.m.

Greenwood vs. Springtown, 6 p.m.

Region II

Bi-District, Nov. 12

Lincoln vs. Southwest, 7 p.m.

Paris vs. Kilgore, 7:30 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Kennedale vs. Carter, 7 p.m.

Pine Tree vs. Caddo Mills, 7 p.m.

Sulphur Springs vs. Henderson, 7 p.m.

Kimball vs. Benbrook, 7 p.m.

Lindale vs. Kaufman, 7 p.m.

Eastern Hills vs. Wilmer-Hutchins, 7:30 p.m.

Region III

Bi-District, Nov. 12

Vidor vs. Sterling, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Little Cypress-Mauriceville vs. Austin, 7:30 p.m.

Jarrell vs. El Campo, 7 p.m.

Stafford vs. Bridge City, 7:30 p.m.

Sealy vs. China Spring, 7 p.m.

Bay City vs. Lampasas, 7 p.m.

Fort Bend Willowridge vs. Hargrave, 7 p.m.

Stephenville vs. Navasota, 7 p.m.

Region IV

Bi-District, Nov. 13

Canyon Lake vs. Pleasanton, 7 p.m.

Edcouch-Elsa vs. Calhoun, 7 p.m.

Somerset vs. Davenport, 7 p.m.

Zapata vs. Miller, 7 p.m.

Calallen vs. Hidalgo Early College, 7 p.m.

Floresville vs. Fredericksburg, 7 p.m.

Alice vs. Tuloso-Midway, 7:30 p.m.

Tivy vs. La Vernia, 7 p.m.

Class 4A Division II Bracket

Region I

Bi-District, Nov. 12

Seminole vs. Bowie, 7 p.m.

Monahans vs. Clint, 7 p.m.

Brock vs. Perryton, 5 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Irvin vs. Pecos, 6:30 p.m.

Graham vs. Estacado, 7 p.m.

Levelland vs. Mineral Wells, 7 p.m.

Liberty vs. Burkburnett, 6 p.m.

Mountain View vs. Big Spring, 6:30 p.m.

Region II

Bi-District, Nov. 12

Glen Rose vs. Ponder, 7 p.m.

Carthage vs. Ford, 7 p.m.

Van Alstyne vs. Venus, 7 p.m.

Farmersville vs. Pleasant Grove, 7 p.m.

Hillsboro vs. Sanger, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Sunnyvale vs. Pittsburg, 7 p.m.

Krum vs. Kemp, 7 p.m.

Gilmer vs. North Lamar, 7 p.m.

Region III

Bi-District, Nov. 12

Wheatley vs. Hitchcock, 7 p.m.

Yates vs. La Grange, 7 p.m.

Bellville vs. Worthing, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Canton vs. Shepherd, 7 p.m.

La Marque vs. North Forest, 7 p.m.

West Orange-Stark vs. Van, 7:30 p.m.

Silsbee vs. Madisonville, 7 p.m.

Athens vs. Hamshire-Fannett, 7:30 p.m.

Region IV

Bi-District, Nov. 12

La Vega vs. Manor New Tech, 7 p.m.

Wimberley vs. Salado, 7 p.m.

Bandera vs. King, 7 p.m.

Cuero vs. Ingleside, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

London vs. Navarro, 7 p.m.

Lago Vista vs. Brownwood, 7:30 p.m.

Rockport-Fulton vs. Gonzales, 7 p.m.

Robinson vs. Giddings, 7 p.m.

Class 3A Division I Bracket

Region I

Bi-District, Nov. 12

Shallowater vs. Compass Academy, 7 p.m.

Clyde vs. Denver City, 7 p.m.

Wall vs. Bowie, 7 p.m.

Sweetwater vs. Dalhart, 7 p.m.

Paradise vs. Llano, 7 p.m.

Bushland vs. Jim Ned, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Peaster vs. Early, 7 p.m.

Ingram Moore vs. Vernon, 7 p.m.

Region II

Bi-District, Nov. 12

Gunter vs. Groesbeck, 7 p.m.

Liberty-Eylau vs. Commerce, 7 p.m.

Whitney vs. Life Oak Cliff, 7 p.m.

Winnsboro vs. Tatum, 7 p.m.

Malakoff vs. Gladewater, 7 p.m.

Mexia vs. Pilot Point, 7 p.m.

Atlanta vs. Mt. Vernon, 7 p.m.

Whitesboro vs. Grandview, 7 p.m.

Region III

Bi-District, Nov. 12

Edna vs. Cameron Yoe, 7 p.m.

Columbus vs. Little River Academy, 7 p.m.

Anahuac vs. Westwood, 7 p.m.

Franklin vs. Hempstead, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Diboll vs. Buna, 7 p.m.

Lorena vs. Sweeny, 7 p.m.

Orangefield vs. Trinity, 7:30 p.m.

Fairfield vs. East Chambers, 7 p.m.

Region IV

Bi-District, Nov. 12

Yoakum vs. Carrizo Springs, 7 p.m.

Rio Hondo vs. Goliad, 7 p.m.

Devine vs. Randolph, 7 p.m.

Sinton vs. Lyford, 7 p.m.

Jourdanton vs. Hallettsville, 7 p.m.

San Diego vs. Mathis, 7 p.m.

Marion vs. Hondo, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Orange Grove vs. Raymondville, 7:30 p.m.

Class 3A Division II Bracket

Region I

Bi-District, Nov. 12

Canadian vs. Muleshoe, 4 p.m.

Merkel vs. Crane, 7 p.m.

Jacksboro vs. Grape Creek, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Idalou vs. Dimmitt, 6 p.m.

Coahoma vs. Holliday, 7 p.m.

Stanton vs. Henrietta, 7 p.m.

Slaton vs. Friona, 7 p.m.

Childress vs. Littlefield, 7 p.m.

Region II

Bi-District, Nov. 12

Millsap vs. Trinity Leadership, 7 p.m.

Edgewood vs. Valley View, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Maypearl vs. Clifton, 7 p.m.

Howe vs. Quitman, 7 p.m.

Bells vs. Lone Oak, 7 p.m.

Madison vs. Hamilton, 7 p.m.

Grand Saline vs. Leonard, 7 p.m.

Tolar vs. Scurry-Rosser, 7 p.m.

Region III

Bi-District, Nov. 12

Newton vs. Elkhart, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Hooks vs. Arp, 7 p.m.

New Waverly vs. Buffalo, 7 p.m.

Jefferson vs. Redwater, 7:30 p.m.

Teague vs. Hardin, 7 p.m.

Mildred vs. Woodville, 7 p.m.

West Rusk vs. New Boston, 7 p.m.

De Kalb vs. Troup, 7 p.m.

Region IV

Bi-District, Nov. 12

Thrall vs. Brazos, 7 p.m.

Poth vs. Santa Rosa, 7 p.m.

Rice Consolidated vs. Rogers, 7 p.m.

Lexington vs. Boling, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Hebbronville vs. Blanco, 7 p.m.

East Bernard vs. Anderson-Shiro, 7 p.m.

Stockdale vs. Cotulla, 7 p.m.

George West vs. Nixon-Smiley, 7:30 p.m.

Class 2A Division I Bracket

Region I

Bi-District, Nov. 12

Panhandle vs. Floydada, 7 p.m.

Tulia vs. Sanford-Fritch, 7 p.m.

New Home vs. Ballinger, 7 p.m.

Post vs. Ozona, 7 p.m.

Olton vs. Highland Park, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Forsan vs. Abernathy, 7 p.m.

Sonora vs. New Deal, 6:30 p.m.

Spearman vs. Farwell, 4 p.m.

Region II

Bi-District, Nov. 12

Cisco vs. Nocona, 7 p.m.

Bosqueville vs. Johnson City LBJ, 7 p.m.

Muenster vs. Hawley, 7 p.m.

San Saba vs. Valley Mills, 7 p.m.

Mason vs. Itasca, 7 p.m.

Tioga vs. Anson, 7 p.m.

Axtell vs. Bangs, 7 p.m.

De Leon vs. Alvord, 7 p.m.

Region III

Bi-District, Nov. 12

Cooper vs. Como-Pickton, 7 p.m.

Carlisle vs. Honey Grove, 7 p.m.

Beckville vs. Garrison, 7 p.m.

Frankston vs. Whitewright, 7 p.m.

San Augustine vs. Union Grove, 7 p.m.

Tom Bean vs. Hawkins, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Shelbyville vs. Waskom, 7 p.m.

Pewitt vs. Joaquin, 7 p.m.

Region IV

Bi-District, Nov. 12

Thorndale vs. Groveton, 7 p.m.

Leon vs. Bruceville-Eddy, 7 p.m.

Ganado vs. Taft, 7 p.m.

Shiner vs. Freer, 7 p.m.

Lovelady vs. Granger, 7 p.m.

Rosebud-Lott vs. Corrigan-Camden, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Refugio vs. Weimar, 7 p.m.

Dilley vs. Flatonia, 7:30 p.m.

Class 2A Division II Bracket

Region I

Bi-District, Nov. 12

Gruver vs. Plains, 7 p.m.

Ropes vs. Vega, 7 p.m.

Sudan vs. West Texas, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

McCamey vs. Tahoka, 7 p.m.

Lockney vs. Iraan, 7 p.m.

Roscoe vs. Eldorado, 7 p.m.

Wink vs. Ralls, 7 p.m.

Stratford vs. Seagraves, 7 p.m.

Region II

Bi-District, Nov. 12

Wellington vs. Munday, 7 p.m.

Crawford vs. Albany, 7 p.m.

Windthorst vs. Quanah, 7 p.m.

Stamford vs. Mart, 7 p.m.

Goldthwaite vs. Hubbard, 7:30 p.m.

Santo vs. Miles, 7 p.m.

Wheeler vs. Seymour, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Haskell vs. Clarendon, 7 p.m.

Region III

Bi-District, Nov. 12

Collinsville vs. Maud, 7 p.m.

Grapeland vs. West Hardin, 7 p.m.

Overton vs. Evadale, 7 p.m.

Detroit vs. Era, 7 p.m.

West Sabine vs. Tenaha, 7 p.m.

Lindsay vs. Bowie Pirates, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Colmesneil vs. Cushing, 7 p.m.

Clarksville vs. Boles, 7 p.m.

Region IV

Bi-District, Nov. 12

Bremond vs. D’Hanis, 7 p.m.

Ben Bolt-Palito Blanco vs. Three Rivers, 7 p.m.

Junction vs. Bartlett, 7 p.m.

Yorktown vs. Santa Maria, 7 p.m.

Falls City vs. Agua Dulce, 7 p.m.

Harper vs. Burton, 7 p.m.

La Villa vs. Pettus, 7 p.m.

Chilton vs. Brackett, 7 p.m.

Class 1A Division I (Six-Man) Bracket

Region I

Bi-District, Nov. 13

Boys Ranch vs. Nazareth, 7 p.m.

Happy vs. Hermleigh, 6:30 p.m.

Jayton vs. Kress, 7 p.m.

Whiteface vs. Claude, 7:30 p.m.

Region II

Bi-District, Nov. 12

Robert Lee vs. Water Valley, 6:30 p.m.

Menard vs. Highland, 7 p.m.

Rankin vs. Klondike, 6 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Borden County vs. Grady, 6:30 p.m.

Region III

Bi-District, Nov. 12

Milford vs. Saint Jo, 7 p.m.

Gordon vs. Northside, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Newcastle vs. May, 7:30 p.m.

Campbell vs. Bluff Dale, 7:30 p.m.

Region IV

Bi-District, Nov. 12

Medina vs. Jonesboro, 6:30 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Union Hill vs. Abbott, 7 p.m.

Oglesby vs. Knippa, 6:30 p.m.

Aquilla vs. Chester, 7 p.m.

Class 1A Division II (Six-Man) Bracket

Region I

Bi-District, Nov. 13

McLean vs. Valley, 6:30 p.m.

Hart vs. Meadow, 7 p.m.

Wellman-Union vs. Anton, 6:30 p.m.

Motley County vs. Lefors, 7:30 p.m.

Region II

Bi-District, Nov. 12

Marfa vs. Rocksprings, 6 p.m.

Grandfalls-Royalty vs. Dell City, 7:30 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Blackwell vs. Cherokee, 6:30 p.m.

Richland Springs vs. Panther Creek, 7:30 p.m.

Region III

Bi-District, Nov. 12

Knox City vs. Woodson, 7 p.m.

Strawn vs. Gustine, 7 p.m.

Zephyr vs. Sidney, 7:30 p.m.

Harrold vs. Benjamin, 7:30 p.m.

Region IV

Bi-District, Nov. 12

Runge vs. Calvert, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 13

Three Way vs. Fannindel, 5:30 p.m.

Mount Calm vs. Iredell, 7 p.m.

Bi-District, Nov. 14

Apple Springs vs. Benavides, 2 p.m.

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Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

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