Texas High School Football Playoff Brackets, Bi-District Matchups
The 2026 Texas high school football playoffs begin this week, and High School On SI has brackets for each classification.
Class 6A Division I Bracket
Region I
Bi-District, Nov. 12
Pebble Hills vs. Midland Lee, 8 p.m.
Allen vs. Hebron, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Martin vs. Byron Nelson, 7 p.m.
Lewisville vs. Prosper, 7 p.m.
Coppell vs. South Grand Prairie, 7 p.m.
Permian vs. Eastlake, 7 p.m.
Keller vs. Arlington, 7 p.m.
Trinity vs. Plano East, 7:30 p.m.
Region II
Bi-District, Nov. 12
Cypress Lakes vs. Klein Collins, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Sachse vs. Rockwall-Heath, 7 p.m.
Waxahachie vs. Copperas Cove, 7 p.m.
The Woodlands vs. Nimitz, 7 p.m.
Klein vs. Cypress Woods, 7 p.m.
Rockwall vs. Wylie, 7 p.m.
Midway vs. Duncanville, 7:30 p.m.
Davis vs. Grand Oaks, 7 p.m.
Region III
Bi-District, Nov. 13
North Shore vs. Deer Park, 7 p.m.
Pearland vs. Alief Taylor, 7 p.m.
Strake Jesuit vs. Jordan, 7 p.m.
Bridgeland vs. Vandegrift, 7 p.m.
Dickinson vs. Summer Creek, 7 p.m.
Lamar vs. Dawson, 7 p.m.
Katy vs. Fort Bend Travis, 6:30 p.m.
Hutto vs. Cypress Ranch, 7 p.m.
Region IV
Bi-District, Nov. 12
Steele vs. Reagan, 7 p.m.
Brennan vs. Laredo LBJ, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Lake Travis vs. Johnson, 7 p.m.
Weslaco vs. Los Fresnos, 7 p.m.
Bowie vs. Round Rock, 7:30 p.m.
Johnson vs. East Central, 7:30 p.m.
United vs. Harlan, 7:30 p.m.
Harlingen vs. La Joya, 7 p.m.
Class 6A Division II Bracket
Region I
Bi-District, Nov. 13
Eastwood vs. San Angelo Central, 6:30 p.m.
Aledo vs. Keller Central, 7 p.m.
Guyer vs. Rock Hill, 7 p.m.
Lake Highlands vs. Haltom, 7 p.m.
Midland vs. Franklin, 7 p.m.
Southlake Carroll vs. Weatherford, 7 p.m.
Walnut Grove vs. Braswell, 7 p.m.
Bell vs. Berkner, 7:30 p.m.
Region II
Bi-District, Nov. 12
College Park vs. Dekaney, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Wylie East vs. North Forney, 7 p.m.
North Crowley vs. Lake Belton, 7 p.m.
Tomball vs. Langham Creek, 7 p.m.
Longview vs. Rowlett, 7 p.m.
Harker Heights vs. Red Oak, 7 p.m.
Westfield vs. Willis, 7 p.m.
Cypress Falls vs. Magnolia, 7 p.m.
Region III
Bi-District, Nov. 12
Shadow Creek vs. Heights, 7:30 p.m.
Fulshear vs. East View, 7 p.m.
Tompkins vs. Fort Bend Hightower, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
King vs. Clear Springs, 7 p.m.
Ridge Point vs. Katy Taylor, 7 p.m.
Barbers Hill vs. Atascocita, 7 p.m.
Memorial vs. Manvel, 7 p.m.
Cedar Park vs. Waller, 7 p.m.
Region IV
Bi-District, Nov. 12
Westlake vs. Hays, 7 p.m.
Pieper vs. Churchill, 7 p.m.
Sotomayor vs. Eagle Pass, 7 p.m.
PSJA North vs. Edinburg, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Vela vs. Veterans Memorial, 7:30 p.m.
Dripping Springs vs. Cedar Ridge, 7 p.m.
Brandeis vs. Judson, 7:30 p.m.
Bi-District, Nov. 14
Alexander vs. Warren, 2 p.m.
Class 5A Division I Bracket
Region I
Bi-District, Nov. 12
Ryan vs. Paschal, 7 p.m.
Brewer vs. Azle, 7 p.m.
Americas vs. Tascosa, 7:30 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Arlington Heights vs. Chisholm Trail, 7 p.m.
Amarillo vs. Bel Air, 6 p.m.
Denton vs. Wyatt, 7 p.m.
Frenship vs. El Dorado, 6 p.m.
Bi-District, Date TBA
Hanks vs. Abilene
Region II
Bi-District, Nov. 12
Lone Star vs. Birdville, 7 p.m.
Lancaster vs. Crandall, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Highland Park vs. McKinney North, 7 p.m.
Tyler vs. Midlothian, 7 p.m.
West Mesquite vs. Mansfield Summit, 7 p.m.
Richland vs. Reedy, 7 p.m.
Melissa vs. Naaman Forest, 7 p.m.
Bi-District, Date TBA
DeSoto vs. North Mesquite
Region III
Bi-District, Nov. 13
College Station vs. Friendswood, 7 p.m.
Weiss vs. Iowa Colony, 7 p.m.
Bi-District, Date TBA
La Porte vs. Northbrook
Madison vs. Beaumont United
Angleton vs. Georgetown
Randle vs. A&M Consolidated
Milby vs. Goose Creek Memorial
Port Arthur Memorial vs. Waltrip
Region IV
Bi-District, Nov. 12
Smithson Valley vs. Nixon, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Medina Valley vs. Manor, time TBA
Corpus Christi Veterans Memorial vs. McAllen Memorial, 7 p.m.
Southside vs. Anderson, 7:30 p.m.
Bi-District, Date TBA
Rowe vs. Flour Bluff
Carroll vs. Palmview
McAllen vs. Weslaco East
Boerne-Champion vs. Winn
Class 5A Division II Bracket
Region I
Bi-District, Nov. 12
Palo Duro vs. Burges, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Chapin vs. Legacy, 7 p.m.
Frisco vs. Colleyville Heritage, 7 p.m.
Lovejoy vs. Celina, 7:30 p.m.
Argyle vs. Panther Creek, 7 p.m.
Wylie vs. Del Valle, 7 p.m.
Anna vs. The Colony, 7:30 p.m.
Canutillo vs. Cooper, 6 p.m.
Region II
Bi-District, Nov. 12
South Oak Cliff vs. Whitehouse, 7:30 p.m.
Terrell vs. Samuell, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Belton vs. Ennis, 7 p.m.
Midlothian Heritage vs. Ellison, 7 p.m.
Mansfield Timberview vs. Waco, 7 p.m.
Brenham vs. Seguin, 7 p.m.
Bi-District, Date TBA
Texas vs. Wilson
Hillcrest vs. Hallsville
Region III
Bi-District, Nov. 12
Almeta Crawford vs. Elgin, 6 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Montgomery vs. Dayton, 7 p.m.
Fort Bend Marshall vs. Crockett, 7 p.m.
Huntsville vs. Nederland, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 14
Pflugerville vs. Tomas, 2 p.m.
Bi-District, Date TBA
Port Neches-Groves vs. West Fork
Texas City vs. Lake Creek
Bi-District, Nov. 12
Region IV
Bi-District, Nov. 12
Boerne vs. Brackenridge, 7 p.m.
Ray vs. Cigarroa, 7 p.m.
Sharyland vs. Pace, 7 p.m.
Alamo Heights vs. McCollum, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Gregory-Portland vs. Pioneer, 7 p.m.
Bi-District, Date TBA
Mission Veterans Memorial vs. Mercedes
Sam Houston vs. Legacy Ranch
Harlandale vs. Liberty Hill
Class 4A Division I Bracket
Region I
Bi-District, Nov. 12
West Plains vs. Ysleta, 6 p.m.
Aubrey vs. Andrews, 7 p.m.
Riverside vs. Canyon, 6 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Andress vs. Dumas, 6 p.m.
Decatur vs. Lake View, 7 p.m.
Randall vs. Austin, 6 p.m.
Plainview vs. Lake Dallas, 7 p.m.
Greenwood vs. Springtown, 6 p.m.
Region II
Bi-District, Nov. 12
Lincoln vs. Southwest, 7 p.m.
Paris vs. Kilgore, 7:30 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Kennedale vs. Carter, 7 p.m.
Pine Tree vs. Caddo Mills, 7 p.m.
Sulphur Springs vs. Henderson, 7 p.m.
Kimball vs. Benbrook, 7 p.m.
Lindale vs. Kaufman, 7 p.m.
Eastern Hills vs. Wilmer-Hutchins, 7:30 p.m.
Region III
Bi-District, Nov. 12
Vidor vs. Sterling, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Little Cypress-Mauriceville vs. Austin, 7:30 p.m.
Jarrell vs. El Campo, 7 p.m.
Stafford vs. Bridge City, 7:30 p.m.
Sealy vs. China Spring, 7 p.m.
Bay City vs. Lampasas, 7 p.m.
Fort Bend Willowridge vs. Hargrave, 7 p.m.
Stephenville vs. Navasota, 7 p.m.
Region IV
Bi-District, Nov. 13
Canyon Lake vs. Pleasanton, 7 p.m.
Edcouch-Elsa vs. Calhoun, 7 p.m.
Somerset vs. Davenport, 7 p.m.
Zapata vs. Miller, 7 p.m.
Calallen vs. Hidalgo Early College, 7 p.m.
Floresville vs. Fredericksburg, 7 p.m.
Alice vs. Tuloso-Midway, 7:30 p.m.
Tivy vs. La Vernia, 7 p.m.
Class 4A Division II Bracket
Region I
Bi-District, Nov. 12
Seminole vs. Bowie, 7 p.m.
Monahans vs. Clint, 7 p.m.
Brock vs. Perryton, 5 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Irvin vs. Pecos, 6:30 p.m.
Graham vs. Estacado, 7 p.m.
Levelland vs. Mineral Wells, 7 p.m.
Liberty vs. Burkburnett, 6 p.m.
Mountain View vs. Big Spring, 6:30 p.m.
Region II
Bi-District, Nov. 12
Glen Rose vs. Ponder, 7 p.m.
Carthage vs. Ford, 7 p.m.
Van Alstyne vs. Venus, 7 p.m.
Farmersville vs. Pleasant Grove, 7 p.m.
Hillsboro vs. Sanger, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Sunnyvale vs. Pittsburg, 7 p.m.
Krum vs. Kemp, 7 p.m.
Gilmer vs. North Lamar, 7 p.m.
Region III
Bi-District, Nov. 12
Wheatley vs. Hitchcock, 7 p.m.
Yates vs. La Grange, 7 p.m.
Bellville vs. Worthing, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Canton vs. Shepherd, 7 p.m.
La Marque vs. North Forest, 7 p.m.
West Orange-Stark vs. Van, 7:30 p.m.
Silsbee vs. Madisonville, 7 p.m.
Athens vs. Hamshire-Fannett, 7:30 p.m.
Region IV
Bi-District, Nov. 12
La Vega vs. Manor New Tech, 7 p.m.
Wimberley vs. Salado, 7 p.m.
Bandera vs. King, 7 p.m.
Cuero vs. Ingleside, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
London vs. Navarro, 7 p.m.
Lago Vista vs. Brownwood, 7:30 p.m.
Rockport-Fulton vs. Gonzales, 7 p.m.
Robinson vs. Giddings, 7 p.m.
Class 3A Division I Bracket
Region I
Bi-District, Nov. 12
Shallowater vs. Compass Academy, 7 p.m.
Clyde vs. Denver City, 7 p.m.
Wall vs. Bowie, 7 p.m.
Sweetwater vs. Dalhart, 7 p.m.
Paradise vs. Llano, 7 p.m.
Bushland vs. Jim Ned, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Peaster vs. Early, 7 p.m.
Ingram Moore vs. Vernon, 7 p.m.
Region II
Bi-District, Nov. 12
Gunter vs. Groesbeck, 7 p.m.
Liberty-Eylau vs. Commerce, 7 p.m.
Whitney vs. Life Oak Cliff, 7 p.m.
Winnsboro vs. Tatum, 7 p.m.
Malakoff vs. Gladewater, 7 p.m.
Mexia vs. Pilot Point, 7 p.m.
Atlanta vs. Mt. Vernon, 7 p.m.
Whitesboro vs. Grandview, 7 p.m.
Region III
Bi-District, Nov. 12
Edna vs. Cameron Yoe, 7 p.m.
Columbus vs. Little River Academy, 7 p.m.
Anahuac vs. Westwood, 7 p.m.
Franklin vs. Hempstead, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Diboll vs. Buna, 7 p.m.
Lorena vs. Sweeny, 7 p.m.
Orangefield vs. Trinity, 7:30 p.m.
Fairfield vs. East Chambers, 7 p.m.
Region IV
Bi-District, Nov. 12
Yoakum vs. Carrizo Springs, 7 p.m.
Rio Hondo vs. Goliad, 7 p.m.
Devine vs. Randolph, 7 p.m.
Sinton vs. Lyford, 7 p.m.
Jourdanton vs. Hallettsville, 7 p.m.
San Diego vs. Mathis, 7 p.m.
Marion vs. Hondo, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Orange Grove vs. Raymondville, 7:30 p.m.
Class 3A Division II Bracket
Region I
Bi-District, Nov. 12
Canadian vs. Muleshoe, 4 p.m.
Merkel vs. Crane, 7 p.m.
Jacksboro vs. Grape Creek, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Idalou vs. Dimmitt, 6 p.m.
Coahoma vs. Holliday, 7 p.m.
Stanton vs. Henrietta, 7 p.m.
Slaton vs. Friona, 7 p.m.
Childress vs. Littlefield, 7 p.m.
Region II
Bi-District, Nov. 12
Millsap vs. Trinity Leadership, 7 p.m.
Edgewood vs. Valley View, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Maypearl vs. Clifton, 7 p.m.
Howe vs. Quitman, 7 p.m.
Bells vs. Lone Oak, 7 p.m.
Madison vs. Hamilton, 7 p.m.
Grand Saline vs. Leonard, 7 p.m.
Tolar vs. Scurry-Rosser, 7 p.m.
Region III
Bi-District, Nov. 12
Newton vs. Elkhart, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Hooks vs. Arp, 7 p.m.
New Waverly vs. Buffalo, 7 p.m.
Jefferson vs. Redwater, 7:30 p.m.
Teague vs. Hardin, 7 p.m.
Mildred vs. Woodville, 7 p.m.
West Rusk vs. New Boston, 7 p.m.
De Kalb vs. Troup, 7 p.m.
Region IV
Bi-District, Nov. 12
Thrall vs. Brazos, 7 p.m.
Poth vs. Santa Rosa, 7 p.m.
Rice Consolidated vs. Rogers, 7 p.m.
Lexington vs. Boling, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Hebbronville vs. Blanco, 7 p.m.
East Bernard vs. Anderson-Shiro, 7 p.m.
Stockdale vs. Cotulla, 7 p.m.
George West vs. Nixon-Smiley, 7:30 p.m.
Class 2A Division I Bracket
Region I
Bi-District, Nov. 12
Panhandle vs. Floydada, 7 p.m.
Tulia vs. Sanford-Fritch, 7 p.m.
New Home vs. Ballinger, 7 p.m.
Post vs. Ozona, 7 p.m.
Olton vs. Highland Park, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Forsan vs. Abernathy, 7 p.m.
Sonora vs. New Deal, 6:30 p.m.
Spearman vs. Farwell, 4 p.m.
Region II
Bi-District, Nov. 12
Cisco vs. Nocona, 7 p.m.
Bosqueville vs. Johnson City LBJ, 7 p.m.
Muenster vs. Hawley, 7 p.m.
San Saba vs. Valley Mills, 7 p.m.
Mason vs. Itasca, 7 p.m.
Tioga vs. Anson, 7 p.m.
Axtell vs. Bangs, 7 p.m.
De Leon vs. Alvord, 7 p.m.
Region III
Bi-District, Nov. 12
Cooper vs. Como-Pickton, 7 p.m.
Carlisle vs. Honey Grove, 7 p.m.
Beckville vs. Garrison, 7 p.m.
Frankston vs. Whitewright, 7 p.m.
San Augustine vs. Union Grove, 7 p.m.
Tom Bean vs. Hawkins, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Shelbyville vs. Waskom, 7 p.m.
Pewitt vs. Joaquin, 7 p.m.
Region IV
Bi-District, Nov. 12
Thorndale vs. Groveton, 7 p.m.
Leon vs. Bruceville-Eddy, 7 p.m.
Ganado vs. Taft, 7 p.m.
Shiner vs. Freer, 7 p.m.
Lovelady vs. Granger, 7 p.m.
Rosebud-Lott vs. Corrigan-Camden, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Refugio vs. Weimar, 7 p.m.
Dilley vs. Flatonia, 7:30 p.m.
Class 2A Division II Bracket
Region I
Bi-District, Nov. 12
Gruver vs. Plains, 7 p.m.
Ropes vs. Vega, 7 p.m.
Sudan vs. West Texas, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
McCamey vs. Tahoka, 7 p.m.
Lockney vs. Iraan, 7 p.m.
Roscoe vs. Eldorado, 7 p.m.
Wink vs. Ralls, 7 p.m.
Stratford vs. Seagraves, 7 p.m.
Region II
Bi-District, Nov. 12
Wellington vs. Munday, 7 p.m.
Crawford vs. Albany, 7 p.m.
Windthorst vs. Quanah, 7 p.m.
Stamford vs. Mart, 7 p.m.
Goldthwaite vs. Hubbard, 7:30 p.m.
Santo vs. Miles, 7 p.m.
Wheeler vs. Seymour, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Haskell vs. Clarendon, 7 p.m.
Region III
Bi-District, Nov. 12
Collinsville vs. Maud, 7 p.m.
Grapeland vs. West Hardin, 7 p.m.
Overton vs. Evadale, 7 p.m.
Detroit vs. Era, 7 p.m.
West Sabine vs. Tenaha, 7 p.m.
Lindsay vs. Bowie Pirates, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Colmesneil vs. Cushing, 7 p.m.
Clarksville vs. Boles, 7 p.m.
Region IV
Bi-District, Nov. 12
Bremond vs. D’Hanis, 7 p.m.
Ben Bolt-Palito Blanco vs. Three Rivers, 7 p.m.
Junction vs. Bartlett, 7 p.m.
Yorktown vs. Santa Maria, 7 p.m.
Falls City vs. Agua Dulce, 7 p.m.
Harper vs. Burton, 7 p.m.
La Villa vs. Pettus, 7 p.m.
Chilton vs. Brackett, 7 p.m.
Class 1A Division I (Six-Man) Bracket
Region I
Bi-District, Nov. 13
Boys Ranch vs. Nazareth, 7 p.m.
Happy vs. Hermleigh, 6:30 p.m.
Jayton vs. Kress, 7 p.m.
Whiteface vs. Claude, 7:30 p.m.
Region II
Bi-District, Nov. 12
Robert Lee vs. Water Valley, 6:30 p.m.
Menard vs. Highland, 7 p.m.
Rankin vs. Klondike, 6 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Borden County vs. Grady, 6:30 p.m.
Region III
Bi-District, Nov. 12
Milford vs. Saint Jo, 7 p.m.
Gordon vs. Northside, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Newcastle vs. May, 7:30 p.m.
Campbell vs. Bluff Dale, 7:30 p.m.
Region IV
Bi-District, Nov. 12
Medina vs. Jonesboro, 6:30 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Union Hill vs. Abbott, 7 p.m.
Oglesby vs. Knippa, 6:30 p.m.
Aquilla vs. Chester, 7 p.m.
Class 1A Division II (Six-Man) Bracket
Region I
Bi-District, Nov. 13
McLean vs. Valley, 6:30 p.m.
Hart vs. Meadow, 7 p.m.
Wellman-Union vs. Anton, 6:30 p.m.
Motley County vs. Lefors, 7:30 p.m.
Region II
Bi-District, Nov. 12
Marfa vs. Rocksprings, 6 p.m.
Grandfalls-Royalty vs. Dell City, 7:30 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Blackwell vs. Cherokee, 6:30 p.m.
Richland Springs vs. Panther Creek, 7:30 p.m.
Region III
Bi-District, Nov. 12
Knox City vs. Woodson, 7 p.m.
Strawn vs. Gustine, 7 p.m.
Zephyr vs. Sidney, 7:30 p.m.
Harrold vs. Benjamin, 7:30 p.m.
Region IV
Bi-District, Nov. 12
Runge vs. Calvert, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 13
Three Way vs. Fannindel, 5:30 p.m.
Mount Calm vs. Iredell, 7 p.m.
Bi-District, Nov. 14
Apple Springs vs. Benavides, 2 p.m.
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917