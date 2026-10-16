Texas High School Football Schedule, Scores & Live Updates (UIL) — October 16
The 2026 Texas high school football season continues on October 16 with more than 550 UIL games on the schedule for Friday night.
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Texas High School Football Scores, Results, Live Updates - October 16
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Full Texas High School Football Scoreboard - October 16
There are 559 high school football games in Texas on Friday, October 16, 2026.
The first game, Plainview Classical Academy vs Christ the King Cathedral, starts at 4:30 p.m.
There are 15 Texas high school football games featuring ranked teams, highlighted by No. 10 Southlake Carroll taking on undefeated Keller.
Plainview Classical Academy vs. Christ the King Cathedral — 4:30 p.m.
Big Springs Charter vs. Athlos Leadership Academy — 5 p.m.
Holy Cross Academy vs. Texas Leadership Charter Academy of Midland — 6 p.m.
Regents vs. St. Joseph Academy — 6 p.m.
Sacred Heart vs. All Saints Episcopal — 6 p.m.
Cinco Ranch vs. Tompkins — 6:30 p.m.
Grady vs. Fort Hancock — 6:30 p.m.
Morton Ranch vs. Katy Taylor — 6:30 p.m.
The Covenant Preparatory School vs. Devine Savior Academy — 6:30 p.m.
A Plus Academy vs. Life Oak Cliff — 7 p.m.
Abernathy vs. Post — 7 p.m.
Abilene Christian vs. Trinity School of Midland — 7 p.m.
Abilene Cooper vs. Legacy — 7 p.m.
Abilene Wylie vs. Palo Duro — 7 p.m.
Alamo Heights vs. Veterans Memorial — 7 p.m.
Alba-Golden vs. Carlisle — 7 p.m.
Aledo vs. Arlington — 7 p.m.
All Saints vs. Grapevine Faith Christian — 7 p.m.
Alpine vs. Crane — 7 p.m.
Alto vs. Cushing — 7 p.m.
Alvin vs. Sam Rayburn — 7 p.m.
Amarillo vs. Abilene — 7 p.m.
Americas vs. El Dorado — 7 p.m.
Andrews vs. Lubbock Christian — 7 p.m.
Annapolis Christian Academy vs. Our Lady of the Hills — 7 p.m.
Anson vs. Texas Leadership Charter Academy of Abilene — 7 p.m.
Antonian Prep vs. Central Catholic — 7 p.m.
Apple Springs vs. High Island — 7 p.m.
Argyle vs. The Colony — 7 p.m.
Atlanta vs. White Oak — 7 p.m.
Atlas Homeschool vs. Marshall — 7 p.m.
Austin vs. Del Valle — 7 p.m.
Austin vs. Ysleta — 7 p.m.
Azle vs. Saginaw — 7 p.m.
Azle Christian vs. Providence Academy — 7 p.m.
Ball vs. Lufkin — 7 p.m.
Ballinger vs. Colorado — 7 p.m.
Bartlett vs. Chilton — 7 p.m.
Bay City vs. El Campo — 7 p.m.
Bel Air vs. Parkland — 7 p.m.
Belton vs. Waco — 7 p.m.
Berkner vs. Richardson — 7 p.m.
Birdville vs. Turner — 7 p.m.
Boerne vs. Liberty Hill — 7 p.m.
Booker vs. White Deer — 7 p.m.
Borden County vs. Westbrook — 7 p.m.
Borger vs. Estacado — 7 p.m.
Bowie vs. Clarksville — 7 p.m.
Bowie vs. Martin — 7 p.m.
Brady vs. Johnson City LBJ — 7 p.m.
Braswell vs. Marcus — 7 p.m.
Brazos Christian vs. Bay Area Christian — 7 p.m.
Brazosport vs. Hitchcock — 7 p.m.
Brazosport Christian vs. High Island — 7 p.m.
Brenham vs. Rudder — 7 p.m.
Brewer vs. Poly — 7 p.m.
Bridge City vs. Livingston — 7 p.m.
Bridgeland vs. Fulshear — 7 p.m.
Brook Hill vs. Grace Community — 7 p.m.
Brownfield vs. Denver City — 7 p.m.
Brownwood vs. Robinson — 7 p.m.
Bruceville-Eddy vs. Moody — 7 p.m.
Bryan vs. Harker Heights — 7 p.m.
Buffalo vs. Teague — 7 p.m.
Burges vs. Chapin — 7 p.m.
Burleson vs. Ennis — 7 p.m.
Burnet vs. Marble Falls — 7 p.m.
Burton vs. Holland — 7 p.m.
Bushland vs. Shallowater — 7 p.m.
Bynum vs. Fannindel — 7 p.m.
Caddo Mills vs. Kaufman — 7 p.m.
Calhoun vs. Jones — 7 p.m.
Canyon vs. West Plains — 7 p.m.
Carrizo Springs vs. Devine — 7 p.m.
Carroll vs. Harlingen South — 7 p.m.
Cathedral vs. Saint Mary's Hall — 7 p.m.
Cedar Park vs. Vandegrift — 7 p.m.
Celeste vs. Collinsville — 7 p.m.
Center vs. Pleasant Grove — 7 p.m.
Central Texas Christian vs. St. Paul — 7 p.m.
Chaparral vs. Midway — 7 p.m.
Charlotte vs. Yorktown — 7 p.m.
Chavez vs. Milby — 7 p.m.
Chisholm Trail vs. Sherman — 7 p.m.
Cisco vs. Hawley — 7 p.m.
Cistercian vs. Trinity Valley — 7 p.m.
Clear Creek vs. Deer Park — 7 p.m.
Clear Lake vs. Clear Brook — 7 p.m.
Clear Springs vs. Clear Falls — 7 p.m.
Clifton vs. Hamilton — 7 p.m.
Clint vs. Bowie — 7 p.m.
Clyde vs. Lamesa — 7 p.m.
Coahoma vs. Anthony — 7 p.m.
Coleman vs. Bangs — 7 p.m.
College Station vs. Hendrickson — 7 p.m.
Colmesneil vs. West Hardin — 7 p.m.
Columbia vs. Needville — 7 p.m.
Columbus vs. Wharton — 7 p.m.
Comanche vs. Dublin — 7 p.m.
Community vs. Colleyville Heritage — 7 p.m.
Community Christian vs. Hill Country Christian School of Austin — 7 p.m.
Como-Pickton vs. Hawkins — 7 p.m.
Compass Academy vs. Kermit — 7 p.m.
Concordia vs. Bracken Christian — 7 p.m.
Concordia Lutheran vs. St. Thomas Catholic — 7 p.m.
Connally vs. Salado — 7 p.m.
Conroe vs. College Park — 7 p.m.
Cooper vs. Whitewright — 7 p.m.
Coppell vs. Lake Highlands — 7 p.m.
Cornerstone Christian vs. Evangel Christian Academy — 7 p.m.
Coronado vs. Cooper — 7 p.m.
Corrigan-Camden vs. Iola — 7 p.m.
Corsicana vs. Midlothian Heritage — 7 p.m.
Crandall vs. Tyler — 7 p.m.
Cranfills Gap vs. Iredell — 7 p.m.
Creek View vs. Somerset — 7 p.m.
Crosbyton vs. Ralls — 7 p.m.
Crossroads vs. Grapeland — 7 p.m.
Crowley vs. Duncanville — 7 p.m.
Cuero vs. Gonzales — 7 p.m.
Cy-Fair vs. Cypress Lakes — 7 p.m.
Cypress Christian vs. Fort Bend Christian Academy — 7 p.m.
Cypress Falls vs. Jersey Village — 7 p.m.
D'Hanis vs. Harper — 7 p.m.
Danbury vs. Bloomington — 7 p.m.
Decatur vs. Godley — 7 p.m.
Devine Savior Academy vs. Founders Christian — 7 p.m.
Deweyville vs. Hull-Daisetta — 7 p.m.
Dickinson vs. Barbers Hill — 7 p.m.
Dimmitt vs. Canadian — 7 p.m.
Dunbar vs. Eastern Hills — 7 p.m.
Eastlake vs. Coronado — 7 p.m.
Eastwood vs. Franklin — 7 p.m.
Edna vs. Palacios — 7 p.m.
Eisenhower vs. Nimitz — 7 p.m.
El Paso vs. Del Valle — 7 p.m.
Elgin vs. Liberal Arts and Science Academy (LASA) — 7 p.m.
Elkhart vs. Blooming Grove — 7 p.m.
Episcopal vs. St. Mark's — 7 p.m.
Episcopal School of Dallas vs. Oakridge — 7 p.m.
Era vs. Cumby — 7 p.m.
Eula vs. Immanuel Christian — 7 p.m.
Farwell vs. Tulia — 7 p.m.
First Baptist vs. Calvary Christian — 7 p.m.
First Baptist Christian vs. Covenant Christian — 7 p.m.
Florence vs. Thrall — 7 p.m.
Flour Bluff vs. Veterans Memorial — 7 p.m.
Flower Mound vs. Wakeland — 7 p.m.
Ford vs. Bonham — 7 p.m.
Fort Bend Marshall vs. Lamar Consolidated — 7 p.m.
Fort Worth Country Day vs. TMI-Episcopal — 7 p.m.
Foster vs. Waller — 7 p.m.
Freeman vs. Friendswood — 7 p.m.
Frenship Memorial vs. Frenship — 7 p.m.
Friona vs. River Road — 7 p.m.
Gainesville vs. Sanger — 7 p.m.
Giddings State vs. St. Joseph Catholic — 7 p.m.
Gladewater vs. Tatum — 7 p.m.
Goldthwaite vs. Albany — 7 p.m.
Graham vs. Mineral Wells — 7 p.m.
Granbury vs. Weatherford — 7 p.m.
Grand Oaks vs. Caney Creek — 7 p.m.
Grand Saline vs. Quitman — 7 p.m.
Grape Creek vs. Stanton — 7 p.m.
Grayson Christian vs. Methodist Children's Home — 7 p.m.
Groesbeck vs. Keene — 7 p.m.
Grulla vs. London — 7 p.m.
Gruver vs. Bovina — 7 p.m.
Gunter vs. Pottsboro — 7 p.m.
Hanks vs. Horizon — 7 p.m.
Harleton vs. Beckville — 7 p.m.
Harmony School of Innovation vs. Bellville — 7 p.m.
Harmony Science Academy vs. Bellville — 7 p.m.
Hebron vs. Lewisville — 7 p.m.
Hemphill vs. Shelbyville — 7 p.m.
Hempstead vs. Sweeny — 7 p.m.
Hereford vs. Pampa — 7 p.m.
Hico vs. De Leon — 7 p.m.
Hidalgo Early College vs. Alice — 7 p.m.
Highlands vs. Harlandale — 7 p.m.
Hillsboro vs. Glen Rose — 7 p.m.
Holliday vs. City View — 7 p.m.
Honey Grove vs. Wolfe City — 7 p.m.
Houston Christian vs. Kinkaid — 7 p.m.
Hubbard vs. Frost — 7 p.m.
Hyde Park vs. San Antonio Christian — 7 p.m.
Incarnate Word Academy vs. Savio — 7 p.m.
Independence vs. Richland — 7 p.m.
Ingleside vs. King — 7 p.m.
Inspired Vision vs. Trinity Christian Leadership — 7 p.m.
Iowa Colony vs. Victoria East — 7 p.m.
Iowa Park vs. Burkburnett — 7 p.m.
Irvin vs. Fabens — 7 p.m.
Irving vs. Bell — 7 p.m.
Itasca vs. Axtell — 7 p.m.
Jacksboro vs. Breckenridge — 7 p.m.
Jarrell vs. Lampasas — 7 p.m.
Jefferson vs. Winona — 7 p.m.
Jim Ned vs. Sweetwater — 7 p.m.
John Cooper vs. St. John's — 7 p.m.
John Paul II vs. Brentwood Christian — 7 p.m.
Johnson vs. Akins — 7 p.m.
Juarez-Lincoln vs. Sharyland — 7 p.m.
Junction vs. La Pryor — 7 p.m.
Karnes City vs. Blanco — 7 p.m.
Kaufer vs. Agua Dulce — 7 p.m.
Keller vs. Southlake Carroll — 7 p.m.
Keller Central vs. Timber Creek — 7 p.m.
Kelly Catholic vs. Legacy Prep Christian Academy — 7 p.m.
Kerens vs. Cayuga — 7 p.m.
King's Academy vs. Trinity School of Texas — 7 p.m.
Kingdom Prep Academy vs. Holy Cross — 7 p.m.
KIPP Sunnyside vs. Frassati Catholic — 7 p.m.
Klein vs. Tomball — 7 p.m.
Klein Collins vs. Magnolia West — 7 p.m.
Klein Oak vs. Klein Cain — 7 p.m.
Kopperl vs. Three Way — 7 p.m.
Kountze vs. Hardin — 7 p.m.
La Feria vs. Rockport-Fulton — 7 p.m.
La Marque vs. La Grange — 7 p.m.
La Porte vs. Sterling — 7 p.m.
La Vega vs. Gatesville — 7 p.m.
La Vernia vs. Floresville — 7 p.m.
Lake Country Christian vs. Covenant Christian — 7 p.m.
Lake Dallas vs. Alvarado — 7 p.m.
Lake Ridge vs. North Crowley — 7 p.m.
Lake Travis vs. Stony Point — 7 p.m.
Lake Worth vs. Ponder — 7 p.m.
Lamar vs. Sam Houston — 7 p.m.
Lancaster vs. Cleburne — 7 p.m.
Leakey vs. Knippa — 7 p.m.
Leander vs. Hutto — 7 p.m.
Legacy vs. San Angelo Central — 7 p.m.
Legacy Christian Academy vs. Bishop Lynch — 7 p.m.
Legacy Christian Academy vs. Brazosport Christian — 7 p.m.
Legacy Ranch vs. New Braunfels — 7 p.m.
Legacy School of Sport Sciences vs. Baylor — 7 p.m.
Liberty Christian vs. John Paul II — 7 p.m.
Life Waxahachie vs. Ferris — 7 p.m.
Lindsay vs. Boles — 7 p.m.
Little Elm vs. Guyer — 7 p.m.
Littlefield vs. Idalou — 7 p.m.
Llano vs. Ingram Moore — 7 p.m.
Lone Star vs. Centennial — 7 p.m.
Louise vs. Falls City — 7 p.m.
Lovejoy vs. Leon — 7 p.m.
Lovelady vs. Leon — 7 p.m.
Luling vs. Yoakum — 7 p.m.
Lytle vs. Hondo — 7 p.m.
MacArthur vs. Grand Prairie — 7 p.m.
Manor vs. Lehman — 7 p.m.
Mansfield Summit vs. DeSoto — 7 p.m.
Mansfield Timberview vs. Joshua — 7 p.m.
Manvel vs. Shadow Creek — 7 p.m.
Marshall vs. Mt. Pleasant — 7 p.m.
Mart vs. Santo — 7 p.m.
Mason vs. San Saba — 7 p.m.
McCollum vs. Lanier — 7 p.m.
McKinney vs. Princeton — 7 p.m.
McNeil vs. Westlake — 7 p.m.
Meadow vs. Loop — 7 p.m.
Medina vs. Prairie Lea — 7 p.m.
Melissa vs. Reedy — 7 p.m.
Memorial vs. Alief Taylor — 7 p.m.
Memorial vs. Denison — 7 p.m.
Merkel vs. Henrietta — 7 p.m.
Midland Christian vs. Fort Worth Christian — 7 p.m.
Midlothian vs. Centennial — 7 p.m.
Milano vs. Somerville — 7 p.m.
Millsap vs. Rio Vista — 7 p.m.
Monahans vs. Fort Stockton — 7 p.m.
Morgan vs. Walnut Springs — 7 p.m.
Mount Calm vs. Oakwood — 7 p.m.
Muenster vs. Alvord — 7 p.m.
Natalia vs. Crystal City — 7 p.m.
New Boston vs. Daingerfield — 7 p.m.
New Home vs. New Deal — 7 p.m.
New Waverly vs. Newton — 7 p.m.
Newman International Academy vs. Dallas HSAA Blue — 7 p.m.
Newman Smith vs. Richland — 7 p.m.
Nixon-Smiley vs. Poth — 7 p.m.
Normangee vs. Groveton — 7 p.m.
North Lamar vs. Sunnyvale — 7 p.m.
North Side vs. Arlington Heights — 7 p.m.
Northside Sports Association HomeSchool vs. Acadiana Christian — 7 p.m.
Northwest vs. Byron Nelson — 7 p.m.
Nueces Canyon vs. Bruni — 7 p.m.
Oak Ridge vs. Willis — 7 p.m.
Odessa vs. Permian — 7 p.m.
Olney vs. Nocona — 7 p.m.
Olton vs. Floydada — 7 p.m.
Ozona vs. Sonora — 7 p.m.
Paint Creek vs. Benjamin — 7 p.m.
Pantego Christian vs. Shelton — 7 p.m.
Paradise vs. Bowie — 7 p.m.
Paris vs. Sulphur Springs — 7 p.m.
Pasadena Memorial vs. Brazoswood — 7 p.m.
Pearsall vs. Bandera — 7 p.m.
Peaster vs. Boyd — 7 p.m.
Perryton vs. Levelland — 7 p.m.
Petrolia vs. Haskell — 7 p.m.
Pettus vs. Three Rivers — 7 p.m.
Pharr-San Juan-Alamo vs. Veterans Memorial — 7 p.m.
Pilot Point vs. Whitesboro — 7 p.m.
Pittsburg vs. Gilmer — 7 p.m.
Plano vs. Plano East — 7 p.m.
Pleasanton vs. John F. Kennedy — 7 p.m.
Port Neches-Groves vs. Dayton — 7 p.m.
Poteet vs. Jourdanton — 7 p.m.
Prairiland vs. Chisum — 7 p.m.
Prince of Peace vs. Covenant — 7 p.m.
Prosper vs. Dallas Jesuit — 7 p.m.
Ranchview vs. Aubrey — 7 p.m.
Randolph vs. Cole — 7 p.m.
Raymondville vs. San Diego — 7 p.m.
Reagan County vs. Christoval — 7 p.m.
Reicher Catholic vs. Bishop Gorman — 7 p.m.
Rice vs. Mildred — 7 p.m.
Riesel vs. Italy — 7 p.m.
Rivercrest vs. Trenton — 7 p.m.
Riverside vs. Andress — 7 p.m.
Robstown vs. Port Isabel — 7 p.m.
Rogers vs. Lexington — 7 p.m.
Roosevelt vs. Slaton — 7 p.m.
Ropes vs. Morton — 7 p.m.
Roscoe vs. Pathway Academy — 7 p.m.
Rosebud-Lott vs. Hearne — 7 p.m.
Rosehill Christian vs. Northland Christian — 7 p.m.
Round Rock Westwood vs. Round Rock — 7 p.m.
Royal vs. Sealy — 7 p.m.
Sabinal vs. Center Point — 7 p.m.
Sabine vs. Liberty-Eylau — 7 p.m.
Sachse vs. North Garland — 7 p.m.
Sam Houston vs. Jefferson — 7 p.m.
San Antonio Memorial vs. Navarro — 7 p.m.
San Marcos Baptist Academy vs. Valor Prep — 7 p.m.
Santa Fe vs. Nederland — 7 p.m.
Santa Maria vs. Ben Bolt-Palito Blano — 7 p.m.
Savoy vs. Johnson County Sports Association — 7 p.m.
Schulenburg vs. Anderson-Shiro — 7 p.m.
Scurry-Rosser vs. Venus — 7 p.m.
Seguin vs. Boerne-Champion — 7 p.m.
Seminole vs. Big Spring — 7 p.m.
Shamrock vs. Clarendon — 7 p.m.
Sharpstown vs. Houston Math Science & Tech — 7 p.m.
Shoemaker vs. Killeen — 7 p.m.
Silsbee vs. West Orange-Stark — 7 p.m.
Skyline vs. Mansfield — 7 p.m.
Smithson Valley vs. Lockhart — 7 p.m.
Smithville vs. Marion — 7 p.m.
Smyer vs. Plains — 7 p.m.
Snook vs. Bremond — 7 p.m.
South Grand Prairie vs. Haltom — 7 p.m.
Southwest Christian vs. Midland Christian — 7 p.m.
Spearman vs. Panhandle — 7 p.m.
Splendora vs. West Fork — 7 p.m.
Spring Woods vs. Kingwood Park — 7 p.m.
Springtown vs. Castleberry — 7 p.m.
St. Augustine vs. Round Rock Christian Academy — 7 p.m.
St. Francis Episcopal vs. Holy Cross — 7 p.m.
St. Pius X vs. Lutheran South Academy — 7 p.m.
St. Stephen's Episcopal vs. St. Andrew's — 7 p.m.
Stamford vs. Cross Plains — 7 p.m.
Sterling vs. Harmony School of Innovation — 7 p.m.
Sterling vs. Harmony School of Innovation — 7 p.m.
Stockdale vs. Comfort — 7 p.m.
Sudan vs. Seagraves — 7 p.m.
Sunray vs. Sanford-Fritch — 7 p.m.
Tahoka vs. Lockney — 7 p.m.
Temple vs. Lake Belton — 7 p.m.
Tenaha vs. Mt. Enterprise — 7 p.m.
Terrell vs. Greenville — 7 p.m.
Texas vs. Whitehouse — 7 p.m.
Texas Empowerment Academy vs. NYOS Charter — 7 p.m.
Texas Leadership Charter Academy vs. Wall — 7 p.m.
Texas School for the Deaf vs. Castle Hills First Baptist — 7 p.m.
The Woodlands Christian Academy vs. Second Baptist — 7 p.m.
Thorndale vs. Granger — 7 p.m.
Timpson vs. Joaquin — 7 p.m.
Tioga vs. Chico — 7 p.m.
Tolar vs. Eastland — 7 p.m.
Tomas vs. Almeta Crawford — 7 p.m.
Town East Christian vs. Benavides — 7 p.m.
Trinity vs. Nimitz — 7 p.m.
Trinity Christian vs. Coram Deo Academy — 7 p.m.
Trinity Christian vs. Live Oak Classical — 7 p.m.
Trinity Christian vs. Parish Episcopal — 7 p.m.
Trinity Christian HomeSchool vs. North River Christian — 7 p.m.
University vs. Ellison — 7 p.m.
Valley View vs. Howe — 7 p.m.
Valley View vs. Zapata — 7 p.m.
Van Alstyne vs. Krum — 7 p.m.
Veribest vs. Sterling City — 7 p.m.
Veterans Memorial vs. Roma — 7 p.m.
Victoria HomeSchool vs. Arlington Heights Christian — 7 p.m.
Victoria West vs. Fort Bend Kempner — 7 p.m.
Waco Christian vs. Cornerstone Christian Academy — 7 p.m.
Walnut Grove vs. Boyd — 7 p.m.
Water Valley vs. Irion County — 7 p.m.
Waxahachie vs. Red Oak — 7 p.m.
Weiss vs. Georgetown — 7 p.m.
Wellington vs. Memphis — 7 p.m.
Wellman-Union vs. Southland — 7 p.m.
West vs. Grandview — 7 p.m.
West Brook vs. Beaumont United — 7 p.m.
West Sabine vs. Sabine Pass — 7 p.m.
West Texas vs. Vega — 7 p.m.
Westbury vs. Madison — 7 p.m.
Westbury Christian vs. Sacred Heart — 7 p.m.
Western Hills vs. Kennedale — 7 p.m.
Wheeler vs. Quanah — 7 p.m.
Whitney vs. Palmer — 7 p.m.
Wildorado vs. Claude — 7 p.m.
Wills Point vs. Farmersville — 7 p.m.
Windthorst vs. Seymour — 7 p.m.
Wink vs. McCamey — 7 p.m.
Winston vs. Hill Country Christian School of Austin — 7 p.m.
Winters vs. Hamlin — 7 p.m.
Woodsboro vs. La Villa — 7 p.m.
Woodville vs. Warren — 7 p.m.
Worthing vs. North Forest — 7 p.m.
Edinburg vs. Edinburg North — 7:03 p.m.
Abbott vs. Gholson — 7:30 p.m.
Ackerly Sands vs. O'Donnell — 7:30 p.m.
Adamson vs. Samuell — 7:30 p.m.
Alpha Omega Academy vs. Baytown Christian — 7:30 p.m.
Anton vs. Amherst — 7:30 p.m.
Aransas Pass vs. Orange Grove — 7:30 p.m.
Arp vs. Troup — 7:30 p.m.
Athens vs. Rusk — 7:30 p.m.
Austin Achieve vs. Wimberley — 7:30 p.m.
Baird vs. Bronte — 7:30 p.m.
Banquete vs. Dilley — 7:30 p.m.
Blanket vs. Priddy — 7:30 p.m.
Blum vs. Avalon — 7:30 p.m.
Bowie vs. Dripping Springs — 7:30 p.m.
Brazos vs. Rice Consolidated — 7:30 p.m.
Bridgeport vs. Brock — 7:30 p.m.
Bryson vs. Perrin-Whitt — 7:30 p.m.
BVCHEA HomeSchool vs. Stephenville FAITH — 7:30 p.m.
Canton vs. Brownsboro — 7:30 p.m.
Chapel Hill vs. Bullard — 7:30 p.m.
China Spring vs. Stephenville — 7:30 p.m.
Clemens vs. San Marcos — 7:30 p.m.
Covenant Classical vs. Temple Christian — 7:30 p.m.
Crockett vs. Fairfield — 7:30 p.m.
Davenport vs. Fredericksburg — 7:30 p.m.
De Kalb vs. Hughes Springs — 7:30 p.m.
Del Rio vs. Southwest Legacy — 7:30 p.m.
East Bernard vs. Van Vleck — 7:30 p.m.
East Central vs. Pieper — 7:30 p.m.
Eastside Early College vs. Giddings — 7:30 p.m.
Eldorado vs. Van Horn — 7:30 p.m.
Faith Academy vs. Second Baptist — 7:30 p.m.
Falfurrias vs. Santa Rosa — 7:30 p.m.
Faustina Academy vs. Dallas Academy — 7:30 p.m.
Forestburg vs. Throckmorton — 7:30 p.m.
Forney vs. North Forney — 7:30 p.m.
Franklin vs. McGregor — 7:30 p.m.
Freer vs. Refugio — 7:30 p.m.
Frisco vs. Celina — 7:30 p.m.
Garrison vs. San Augustine — 7:30 p.m.
George West vs. Hebbronville — 7:30 p.m.
Gold-Burg vs. Woodson — 7:30 p.m.
Gordon vs. Lingleville — 7:30 p.m.
Gorman vs. May — 7:30 p.m.
Grace Academy vs. Williamson County HomeSchool — 7:30 p.m.
Grapevine vs. Lovejoy — 7:30 p.m.
Greenhill vs. Dallas Christian — 7:30 p.m.
Gregory-Portland vs. Donna — 7:30 p.m.
Gustine vs. Zephyr — 7:30 p.m.
Guthrie vs. Chillicothe — 7:30 p.m.
Hardin-Jefferson vs. Hamshire-Fannett — 7:30 p.m.
Harlingen vs. Pharr-San Juan-Alamo North — 7:30 p.m.
Harvest Christian vs. Calvary Academy — 7:30 p.m.
Harvest Christian Academy vs. Calvary Academy — 7:30 p.m.
Henderson vs. Jacksonville — 7:30 p.m.
Hill Country Christian vs. Heritage Christian — 7:30 p.m.
Huntington vs. Diboll — 7:30 p.m.
Industrial vs. Boling — 7:30 p.m.
Jay vs. Winn — 7:30 p.m.
Jayton vs. Aspermont — 7:30 p.m.
Judson vs. Steele — 7:30 p.m.
Kenedy vs. Flatonia — 7:30 p.m.
King vs. Tuloso-Midway — 7:30 p.m.
Lago Vista vs. Manor New Tech — 7:30 p.m.
LBJ Austin vs. Taylor — 7:30 p.m.
Lee vs. Rockwall — 7:30 p.m.
Lindale vs. Pine Tree — 7:30 p.m.
Linden-Kildare vs. Detroit — 7:30 p.m.
Little Cypress-Mauriceville vs. Liberty — 7:30 p.m.
Little River Academy vs. Caldwell — 7:30 p.m.
Lone Star North vs. Garland Christian Academy — 7:30 p.m.
Lorenzo vs. Lazbuddie — 7:30 p.m.
Lucas Christian Academy vs. Vanguard College Prep — 7:30 p.m.
Lumberton vs. Hargrave — 7:30 p.m.
Madison vs. Churchill — 7:30 p.m.
Marshall vs. O'Connor — 7:30 p.m.
Mathis vs. West Oso — 7:30 p.m.
Medina Valley vs. Martin — 7:30 p.m.
Molina vs. Wilson — 7:30 p.m.
Motley County vs. Crowell — 7:30 p.m.
Nacogdoches vs. Hallsville — 7:30 p.m.
New Diana vs. West Rusk — 7:30 p.m.
Newman International Academy vs. Waco Christian — 7:30 p.m.
Nixon vs. MacArthur — 7:30 p.m.
North Mesquite vs. Adams — 7:30 p.m.
North Star vs. Sunnybrook Christian — 7:30 p.m.
Odem vs. Cotulla — 7:30 p.m.
Pace vs. Mercedes — 7:30 p.m.
Paducah vs. Valley — 7:30 p.m.
Paint Rock vs. Highland — 7:30 p.m.
Palestine vs. Kilgore — 7:30 p.m.
Palmview vs. McAllen — 7:30 p.m.
Penelope vs. Coolidge — 7:30 p.m.
Pflugerville vs. Bastrop — 7:30 p.m.
Pharr-San Juan-Alamo Memorial vs. Rio Grande City — 7:30 p.m.
Pinkston vs. North Dallas — 7:30 p.m.
Poetry Community Christian vs. CHANT HomeSchool — 7:30 p.m.
Poteet vs. South Oak Cliff — 7:30 p.m.
Prestonwood Christian North vs. Ovilla Christian — 7:30 p.m.
Queen City vs. Hooks — 7:30 p.m.
Rains vs. Mineola — 7:30 p.m.
Rankin vs. Garden City — 7:30 p.m.
Roby vs. Hermleigh — 7:30 p.m.
Rockdale vs. Lorena — 7:30 p.m.
Rockwall-Heath vs. Brandeis — 7:30 p.m.
Rockwall-Heath vs. Longview — 7:30 p.m.
Rotan vs. Spur — 7:30 p.m.
Royse City vs. Horn — 7:30 p.m.
San Benito vs. Los Fresnos — 7:30 p.m.
Santa Anna vs. Robert Lee — 7:30 p.m.
Seagoville vs. Hillcrest — 7:30 p.m.
Shepherd vs. Jasper — 7:30 p.m.
Shiner vs. Ganado — 7:30 p.m.
Sinton vs. Goliad — 7:30 p.m.
Skidmore-Tynan vs. Monte Alto — 7:30 p.m.
South San Antonio vs. Southside — 7:30 p.m.
St. Paul's Prep vs. Westlake Academy — 7:30 p.m.
Stevens vs. Brennan — 7:30 p.m.
Stratford vs. Lamar — 7:30 p.m.
Taft vs. Premont — 7:30 p.m.
Texas Wind vs. Austin Royals HomeSchool — 7:30 p.m.
Tivy vs. Travis — 7:30 p.m.
Trinity vs. Westwood — 7:30 p.m.
Troy vs. Cameron Yoe — 7:30 p.m.
Tyler Legacy vs. Rockwall — 7:30 p.m.
United vs. United South — 7:30 p.m.
Valor Leander vs. Summit Christian Academy — 7:30 p.m.
Valor North Austin vs. Valor South Austin — 7:30 p.m.
Van vs. Madisonville — 7:30 p.m.
Vela vs. La Joya — 7:30 p.m.
West Texas vs. Panhandle Christian Home Educators — 7:30 p.m.
Winnsboro vs. Malakoff — 7:30 p.m.
Wylie Prep Academy vs. Highlands — 7:30 p.m.
Viewpoint vs. Rio Hondo — 9 p.m.
Pearce vs. Plano West — TBA
San Juan Diego Catholic vs. Compass Rose Legacy — TBA
Snyder vs. Pecos — TBA
Full Texas High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.