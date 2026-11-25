2026 Texas High School Football Playoff Brackets: UIL Regional Round Schedule, Matchups
The 2026 Texas high school football playoffs continue with the Regional round on Nov. 27 and 28. High School On SI has brackets and matchups.
Class 6A Division I Bracket
Martin vs. Lewisville, Saturday, 2 p.m.
Permian vs. Allen, Friday, 6 p.m.
Waxahachie vs. Klein, Saturday, 2 p.m.
Duncanville vs. Benjamin Davis, Saturday, 3 p.m.
North Shore vs. Bridgeland, Friday, 2 p.m.
Summer Creek vs. Katy, Friday, 2 p.m.
Lake Travis vs. Brennan, Friday, 2 p.m.
Round Rock vs. Harlan, Friday, 8 p.m.
Class 6A Division II Bracket
Aledo vs. Guyer, Friday, 2 p.m.
Southlake Carroll vs. Walnut Grove, Friday, 2 p.m.
North Crowley vs. College Park, Friday, 7 p.m.
Longview vs. Westfield, Saturday, 2 p.m.
King vs. Ridge Point, Friday, 2 p.m.
Atascocita vs. Tompkins, Friday, 6 p.m.
Westlake vs. Vela, Friday, 2 p.m.
Dripping Springs vs. Pharr-San Juan-Alamo North, Friday, 5 p.m.
Class 5A Division I Bracket
Arlington Heights vs. Amarillo, Saturday, 3 p.m.
Ryan vs. Brewer, Friday, 7 p.m.
Lone Star vs. Midlothian, Friday, 6 p.m.
Richland vs. DeSoto, Friday, 12:30 p.m.
La Porte vs. Angleton, Friday, 7 p.m.
A&M Consolidated vs. Weiss, Friday, 1 p.m.
Smithson Valley vs. Medina Valley, Friday, 1 p.m.
Anderson vs. Boerne-Champion, Friday, 2 p.m.
Class 5A Division II Bracket
Frisco vs. Palo Duro, Friday, 6:30 p.m.
Argyle vs. Anna, Friday, 4 p.m.
South Oak Cliff vs. Terrell, Friday, 1 p.m.
Mansfield Timberview vs. Brenham, Friday, 7 p.m.
Montgomery vs. Port Neches-Groves, Friday, 7 p.m.
Almeta Crawford vs. Huntsville, Saturday, noon
Boerne vs. Legacy Ranch, Friday, 1 p.m.
Gregory-Portland vs. Alamo Heights, Friday, 1 p.m.
Class 4A Division I Bracket
Decatur vs. Randall, Friday, 7 p.m.
Springtown vs. Canyon, Friday, 1 p.m.
Pine Tree vs. Paris, Friday, 6 p.m.
Henderson vs. Lindale, Friday, 7 p.m.
El Campo vs. Stafford, Friday, 6 p.m.
Bay City vs. Stephenville, Friday, 2 p.m.
Canyon Lake vs. Davenport, Friday, 3 p.m.
Calallen vs. La Vernia, Saturday, 3 p.m.
Class 4A Division II Bracket
Seminole vs. Graham, Friday, 7 p.m.
Liberty vs. Brock, Friday, 2 p.m.
Carthage vs. Van Alstyne, Friday, 5 p.m.
Sunnyvale vs. Gilmer, Friday, 7 p.m.
La Marque vs. West Orange-Stark, Friday, 6 p.m.
Madisonville vs. Hamshire-Fannett, Friday, 7 p.m.
La Vega vs. Wimberley, Friday, 7 p.m.
Brownwood vs. Robinson, Friday, 7 p.m.
Class 3A Division I Bracket
Peaster vs. Vernon, Friday, 3 p.m.
Wall vs. Paradise, Friday, 7 p.m.
Gunter vs. Whitney, Friday, 1 p.m.
Malakoff vs. Atlanta, Friday, 2 p.m.
Lorena vs. Cameron Yoe, Friday, 7 p.m.
Columbus vs. Franklin, Friday, 7 p.m.
Yoakum vs. Devine, Friday, 7 p.m.
Hallettsville vs. San Diego, Friday, 7 p.m.
Class 3A Division II Bracket
Canadian vs. Idalou, Friday, 2 p.m.
Slaton vs. Jacksboro, Friday, 1:30 p.m.
Millsap vs. Maypearl, Friday, 7 p.m.
Bells vs. Tolar, Friday, 2 p.m.
Arp vs. Jefferson, Friday, 3 p.m.
West Rusk vs. Newton, Friday, 2 p.m.
Blanco vs. East Bernard, Friday, 7:30 p.m.
Poth vs. Boling, Saturday, 6 p.m.
Class 2A Division I Bracket
Panhandle vs. Ballinger, Friday, 2 p.m.
Ozona vs. Spearman, Friday, 4 p.m.
Cisco vs. Muenster, Friday, 7 p.m.
Mason vs. De Leon, Friday, 7 p.m.
Cooper vs. Carlisle, Friday, 7 p.m.
Joaquin vs. San Augustine, Friday, 2 p.m.
Thorndale vs. Ganado, Friday, 2 p.m.
Shiner vs. Rosebud-Lott, Friday, 3 p.m.
Class 2A Division II Bracket
Gruver vs. Ropes, Friday, 6 p.m.
Roscoe vs. Wink, Friday, 7 p.m.
Wellington vs. Windthorst, Friday, 6 p.m.
Goldthwaite vs. Santo, Friday, 7 p.m.
Collinsville vs. Clarksville, Friday, 2 p.m.
Overton vs. Lindsay, Friday, 6:30 p.m.
Bremond vs. Junction, Friday, 7 p.m.
Falls City vs. La Villa, Friday, 6 p.m.
Six-man Division I
Hermleigh vs. Jayton, Friday, 7 p.m.
Borden County vs. Menard, Friday, 6 p.m.
Milford vs. Gordon, Friday, 7 p.m.
Union Hill vs. Aquilla, Friday, 6 p.m.
Six-man Division II
Valley vs. Motley County, Friday, 5 p.m.
Blackwell vs. Richland Springs, Saturday, 6:30 p.m.
Strawn vs. Zephyr, Friday, 1 p.m.
Fannindel vs. Mount Calm, Friday, 7 p.m.
Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.Follow @Butler917