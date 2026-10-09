Texas High School Football Schedule, Scores & Live Updates (UIL) — October 9
The 2026 Texas high school football season continues on October 9 with more than 500 UIL games on the schedule for Friday night.
To see live updates and every final score from each classification in Texas, click on the scoreboard links below.
Texas High School Football Scores, Results, Live Updates - October 9
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Full Texas High School Football Scoreboard - October 9
There are 517 high school football games in Texas on Friday, October 9, 2026.
The first game, Cornerstone Christian vs Washington Massillon, starts at 6 p.m.
There are 15 Texas high school football games featuring ranked teams, highlighted by No. 4 North Crowley vs. No. 8 Waxahachie and No. 15 Guyer vs. No. 17 Lewisville.
Incarnate Word Academy vs. Marine Military — 6:00 PM
Benjamin vs. Victory Christian Academy — 6:00 PM
Live Oak Classical vs. Sacred Heart — 6:00 PM
Cornerstone Christian vs. Washington Massillon — 6:00 PM
Katy Taylor vs. Seven Lakes — 6:30 PM
Tuscaloosa Christian vs. Trinity Christian HomeSchool — 7:00 PM
Centerville vs. Lovelady — 7:00 PM
Spring Hill vs. Center — 7:00 PM
Kemp vs. Hampton Prep — 7:00 PM
Brazos Christian vs. St. Francis Episcopal — 7:00 PM
Bay Area Christian vs. Geneva — 7:00 PM
Nolan Catholic vs. Hyde Park — 7:00 PM
McKinney Christian Academy vs. Brook Hill — 7:00 PM
All Saints Episcopal vs. First Baptist — 7:00 PM
Giddings vs. Bracken Christian — 7:00 PM
Coram Deo Academy vs. Lubbock Christian — 7:00 PM
Frassati Catholic vs. Kelly Catholic — 7:00 PM
Parish Episcopal vs. Liberty Christian — 7:00 PM
Cypress Creek vs. Cy-Fair — 7:00 PM
Castle Hills First Baptist vs. St. Augustine — 7:00 PM
Trinity Christian vs. Lake Country Christian — 7:00 PM
Somerset Academy Collegiate vs. Veritas Academy — 7:00 PM
Methodist Children's Home vs. Calvert — 7:00 PM
De Leon vs. Hawley — 7:00 PM
Heritage Christian vs. Coram Deo Academy — 7:00 PM
Temple Christian vs. Abilene Christian — 7:00 PM
Bishop Dunne vs. Grace Prep — 7:00 PM
Cornerstone Christian Academy vs. Covenant Classical — 7:00 PM
Bowie vs. Peaster — 7:00 PM
Crane vs. Grape Creek — 7:00 PM
Lake Dallas vs. Ranchview — 7:00 PM
Merkel vs. Jacksboro — 7:00 PM
City View vs. Breckenridge — 7:00 PM
Mt. Enterprise vs. Alto — 7:00 PM
Sweeny vs. Palacios — 7:00 PM
Sharyland vs. Veterans Memorial — 7:00 PM
Bremond vs. Bartlett — 7:00 PM
Fort Bend Kempner vs. Tomas — 7:00 PM
Jourdanton vs. Natalia — 7:00 PM
Scurry-Rosser vs. Maypearl — 7:00 PM
Beckville vs. Pewitt — 7:00 PM
Garrison vs. Hemphill — 7:00 PM
Walnut Springs vs. Iredell — 7:00 PM
Edison vs. McCollum — 7:00 PM
Valley Mills vs. Bosqueville — 7:00 PM
San Saba vs. Johnson City LBJ — 7:00 PM
Prestonwood Christian vs. Trinity Christian — 7:00 PM
Benjamin Davis vs. Dekaney — 7:00 PM
Haskell vs. Munday — 7:00 PM
Malakoff vs. Commerce — 7:00 PM
Yoakum vs. Smithville — 7:00 PM
Richland Springs vs. Cherokee — 7:00 PM
Second Baptist UM vs. The Covenant Preparatory School — 7:00 PM
Legacy Prep Christian Academy vs. Acadiana Christian — 7:00 PM
Fort Bend Clements vs. Fort Bend Hightower — 7:00 PM
MacArthur vs. Aldine — 7:00 PM
Leonard vs. S & S Consolidated — 7:00 PM
Garland Christian Academy vs. Highlands — 7:00 PM
Leon vs. Normangee — 7:00 PM
Gatesville vs. Connally — 7:00 PM
Three Way vs. Morgan — 7:00 PM
Oakwood vs. Bynum — 7:00 PM
Jefferson vs. Highlands — 7:00 PM
La Vega vs. Brownwood — 7:00 PM
Collinsville vs. Lindsay — 7:00 PM
Marble Falls vs. Jarrell — 7:00 PM
Frankston vs. Kerens — 7:00 PM
Cypress Springs vs. Waller — 7:00 PM
West Fork vs. Huntsville — 7:00 PM
Rochelle vs. Brookesmith — 7:00 PM
Crawford vs. Hubbard — 7:00 PM
Anson vs. Cisco — 7:00 PM
Richland vs. Birdville — 7:00 PM
Waco vs. Ellison — 7:00 PM
Wortham vs. Meridian — 7:00 PM
Rudder vs. Belton — 7:00 PM
Frost vs. Mart — 7:00 PM
Brenham vs. University — 7:00 PM
Venus vs. Hillsboro — 7:00 PM
Alvarado vs. Castleberry — 7:00 PM
Henrietta vs. Holliday — 7:00 PM
Aubrey vs. Decatur — 7:00 PM
Hermleigh vs. Rotan — 7:00 PM
Red Oak vs. Crowley — 7:00 PM
La Feria vs. Robstown — 7:00 PM
Kingwood Park vs. Porter — 7:00 PM
Richardson vs. Plano East — 7:00 PM
Navarro vs. Pearsall — 7:00 PM
Brock vs. Glen Rose — 7:00 PM
Columbus vs. Edna — 7:00 PM
Westbrook vs. Klondike — 7:00 PM
Mayde Creek vs. Cinco Ranch — 7:00 PM
St. Paul vs. Sacred Heart — 7:00 PM
Centennial vs. Melissa — 7:00 PM
Austin vs. Stafford — 7:00 PM
Vernon vs. Paradise — 7:00 PM
Turner vs. Highland Park — 7:00 PM
Tyler vs. Sunset — 7:00 PM
DeSoto vs. Lancaster — 7:00 PM
Willis vs. The Woodlands — 7:00 PM
Anna vs. Memorial — 7:00 PM
Copperas Cove vs. Chaparral — 7:00 PM
St. Michael's vs. Antonian Prep — 7:00 PM
Bovina vs. West Texas — 7:00 PM
Brazoswood vs. Dawson — 7:00 PM
New Caney vs. Ball — 7:00 PM
Texas City vs. Port Neches-Groves — 7:00 PM
A&M Consolidated vs. Weiss — 7:00 PM
Cypress Park vs. Foster — 7:00 PM
Heritage vs. Lone Star — 7:00 PM
Muenster vs. Tioga — 7:00 PM
Marlin vs. Bruceville-Eddy — 7:00 PM
Cedar Ridge vs. Lake Travis — 7:00 PM
Sterling City vs. Irion County — 7:00 PM
Holland vs. Somerville — 7:00 PM
Bishop vs. Rio Hondo — 7:00 PM
Santa Maria vs. Kaufer — 7:00 PM
Chilton vs. Milano — 7:00 PM
Calallen vs. Calhoun — 7:00 PM
Jones vs. King — 7:00 PM
San Antonio Memorial vs. Cuero — 7:00 PM
Burton vs. Snook — 7:00 PM
Ranger vs. Gorman — 7:00 PM
Bryson vs. Oglesby — 7:00 PM
Hearne vs. Thorndale — 7:00 PM
Mildred vs. Elkhart — 7:00 PM
Wall vs. Llano — 7:00 PM
Thrall vs. Schulenburg — 7:00 PM
Alice vs. Valley View — 7:00 PM
Santa Gertrudis Academy vs. Lyford — 7:00 PM
Eastland vs. Clifton — 7:00 PM
Brackett vs. Harper — 7:00 PM
Pettus vs. Louise — 7:00 PM
Anderson-Shiro vs. Lexington — 7:00 PM
Blanco vs. Stockdale — 7:00 PM
Yorktown vs. Falls City — 7:00 PM
Cedar Creek vs. Manor — 7:00 PM
La Villa vs. Agua Dulce — 7:00 PM
Sabinal vs. La Pryor — 7:00 PM
Kopperl vs. Cranfills Gap — 7:00 PM
Lytle vs. Carrizo Springs — 7:00 PM
Bangs vs. Mason — 7:00 PM
Covenant Christian vs. Apple Springs — 7:00 PM
Menard vs. Water Valley — 7:00 PM
Eden vs. Veribest — 7:00 PM
Veterans Memorial vs. Carroll — 7:00 PM
Lamar Consolidated vs. Victoria West — 7:00 PM
Burnet vs. China Spring — 7:00 PM
Charlotte vs. Three Rivers — 7:00 PM
Salado vs. Robinson — 7:00 PM
Burkeville vs. Legacy Christian Academy — 7:00 PM
Ben Bolt-Palito Blano vs. Woodsboro — 7:00 PM
Lockhart vs. Seguin — 7:00 PM
Moody vs. Rosebud-Lott — 7:00 PM
Veterans Memorial vs. Legacy Ranch — 7:00 PM
Bandera vs. Gonzales — 7:00 PM
Hutto vs. Cedar Park — 7:00 PM
El Campo vs. Columbia — 7:00 PM
Knippa vs. Nueces Canyon — 7:00 PM
Benavides vs. Annapolis Christian Academy — 7:00 PM
D'Hanis vs. Junction — 7:00 PM
Grandview vs. Groesbeck — 7:00 PM
Harmony School of Innovation vs. La Grange — 7:00 PM
Canyon vs. Hereford — 7:00 PM
Tulia vs. Olton — 7:00 PM
Ysleta vs. Riverside — 7:00 PM
Coronado vs. Eastwood — 7:00 PM
Little Elm vs. Braswell — 7:00 PM
Horizon vs. Bel Air — 7:00 PM
Randall vs. Pampa — 7:00 PM
Mountain View vs. Irvin — 7:00 PM
Claude vs. Booker — 7:00 PM
Tascosa vs. Lubbock — 7:00 PM
Monahans vs. Snyder — 7:00 PM
Alpine vs. Coahoma — 7:00 PM
Franklin vs. Montwood — 7:00 PM
Childress vs. Dimmitt — 7:00 PM
Marcus vs. Flower Mound — 7:00 PM
Fort Stockton vs. Seminole — 7:00 PM
Kermit vs. Jim Ned — 7:00 PM
Estacado vs. Perryton — 7:00 PM
San Elizario vs. Austin — 7:00 PM
Denver City vs. Bushland — 7:00 PM
Memorial vs. Abilene Wylie — 7:00 PM
Compass Academy vs. Clyde — 7:00 PM
Morton vs. Seagraves — 7:00 PM
Canadian vs. Friona — 7:00 PM
Liberty vs. Borger — 7:00 PM
Dalhart vs. Brownfield — 7:00 PM
Pflugerville Connally vs. Lake View — 7:00 PM
Forsan vs. Ballinger — 7:00 PM
Midland vs. Odessa — 7:00 PM
Frenship vs. Caprock — 7:00 PM
Stanton vs. Anthony — 7:00 PM
Sweetwater vs. Lamesa — 7:00 PM
Fabens vs. Clint — 7:00 PM
Eagle Mountain vs. Grapevine — 7:00 PM
Cooper vs. Abilene Cooper — 7:00 PM
Christoval vs. Ozona — 7:00 PM
Miami vs. McLean — 7:00 PM
Hale Center vs. Farwell — 7:00 PM
Plains vs. Ropes — 7:00 PM
New Deal vs. Abernathy — 7:00 PM
Weatherford vs. Lamar — 7:00 PM
Muleshoe vs. Littlefield — 7:00 PM
Coppell vs. Plano — 7:00 PM
Smyer vs. Sudan — 7:00 PM
Big Spring vs. Pecos — 7:00 PM
Colorado vs. Reagan County — 7:00 PM
Permian vs. Legacy — 7:00 PM
Godley vs. Springtown — 7:00 PM
Dallas HSAA Blue vs. Greenhill — 7:00 PM
Covenant vs. Pantego Christian — 7:00 PM
Cistercian vs. TMI-Episcopal — 7:00 PM
Dallas Christian vs. Prince of Peace — 7:00 PM
Trinity Valley vs. St. Stephen's Episcopal — 7:00 PM
Fort Bend Christian Academy vs. The Woodlands Christian Academy — 7:00 PM
John Paul II vs. Legacy Christian Academy — 7:00 PM
Bishop Gorman vs. Trinity Christian — 7:00 PM
All Saints vs. Southwest Christian — 7:00 PM
Northland Christian vs. Westbury Christian — 7:00 PM
Saint Mary's Hall vs. Hill Country Christian School of Austin — 7:00 PM
Episcopal vs. St. John's — 7:00 PM
Del Valle vs. Canutillo — 7:00 PM
St. Joseph Academy vs. St. Anthony — 7:00 PM
CenTex Sports Association vs. Northside Sports Association HomeSchool — 7:00 PM
Kinkaid vs. St. Mark's — 7:00 PM
St. John XXIII vs. Second Baptist — 7:00 PM
St. Thomas Catholic vs. St. Pius X — 7:00 PM
St. Joseph vs. Cypress Christian — 7:00 PM
Grace Community vs. Bishop Dunne — 7:00 PM
Round Rock Christian Academy vs. Lutheran — 7:00 PM
Calvary Christian vs. Reicher Catholic — 7:00 PM
Christ the King Cathedral vs. Kingdom Prep Academy — 7:00 PM
Town East Christian vs. Corpus Christi Coastal Christian Homeschool — 7:00 PM
Happy vs. Springlake-Earth — 7:00 PM
Warren vs. Kountze — 7:00 PM
Sabine Pass vs. Deweyville — 7:00 PM
Boles vs. Cumby — 7:00 PM
Evadale vs. West Sabine — 7:00 PM
Shadow Creek vs. Pasadena Memorial — 7:00 PM
Hitchcock vs. Bellville — 7:00 PM
Hull-Daisetta vs. Colmesneil — 7:00 PM
Bluff Dale vs. Blum — 7:00 PM
Woodville vs. New Waverly — 7:00 PM
Anahuac vs. Buna — 7:00 PM
Fort Bend Willowridge vs. Harmony School of Innovation — 7:00 PM
Navasota vs. Royal — 7:00 PM
Lorena vs. Franklin — 7:00 PM
Houston Heights vs. Bellaire — 7:00 PM
Harmony Science Academy vs. La Grange — 7:00 PM
Brazosport vs. La Marque — 7:00 PM
Washington vs. Scarborough — 7:00 PM
Wharton vs. Hempstead — 7:00 PM
Union Grove vs. Elysian Fields — 7:00 PM
Fort Bend Travis vs. Fort Bend Bush — 7:00 PM
Waltrip vs. Northbrook — 7:00 PM
Crosbyton vs. Tahoka — 7:00 PM
Panhandle vs. Sunray — 7:00 PM
Klein Forest vs. Klein Oak — 7:00 PM
Wylie East vs. Wylie — 7:00 PM
West Plains vs. Dumas — 7:00 PM
Tatum vs. Atlanta — 7:00 PM
Hamlin vs. Goldthwaite — 7:00 PM
Early vs. Texas Leadership Charter Academy — 7:00 PM
Carlisle vs. Como-Pickton — 7:00 PM
Iraan vs. Wink — 7:00 PM
Rice vs. Buffalo — 7:00 PM
Lake Creek vs. Splendora — 7:00 PM
Miles vs. Winters — 7:00 PM
Centennial vs. Mansfield Legacy — 7:00 PM
Burleson vs. Corsicana — 7:00 PM
Rio Vista vs. Tolar — 7:00 PM
Blooming Grove vs. Teague — 7:00 PM
McCamey vs. Eldorado — 7:00 PM
College Park vs. Cleveland — 7:00 PM
Quanah vs. Memphis — 7:00 PM
Sunnyvale vs. Farmersville — 7:00 PM
Central Catholic vs. Concordia Lutheran — 7:00 PM
Highland Park vs. Spearman — 7:00 PM
Lovejoy vs. Argyle — 7:00 PM
Waskom vs. Harleton — 7:00 PM
North Forest vs. Yates — 7:00 PM
The Colony vs. Community — 7:00 PM
Graham vs. Bridgeport — 7:00 PM
Sanger vs. Lake Worth — 7:00 PM
Wolfe City vs. Rivercrest — 7:00 PM
Southwest vs. Dunbar — 7:00 PM
Lone Oak vs. Prairiland — 7:00 PM
Sanger vs. Krum — 7:00 PM
O'Donnell vs. Borden County — 7:00 PM
Whitewright vs. Honey Grove — 7:00 PM
Coleman vs. Brady — 7:00 PM
Albany vs. Stamford — 7:00 PM
Magnolia vs. Tomball Memorial — 7:00 PM
Ponder vs. Gainesville — 7:00 PM
Rouse vs. Leander — 7:00 PM
Seymour vs. Petrolia — 7:00 PM
Denison vs. Frisco — 7:00 PM
Cayuga vs. Alba-Golden — 7:00 PM
North Mesquite vs. Crandall — 7:00 PM
Sachse vs. South Garland — 7:00 PM
Killeen vs. College Station — 7:00 PM
Ackerly Sands vs. Ira — 7:00 PM
Beaumont United vs. Goose Creek Memorial — 7:00 PM
Bells vs. Valley View — 7:00 PM
Mexia vs. West — 7:00 PM
Houston Christian vs. John Cooper — 7:00 PM
Texas Leadership Charter Academy of Abilene vs. Hico — 7:00 PM
Tom Bean vs. Cooper — 7:00 PM
Whitesboro vs. Life Oak Cliff — 7:00 PM
Dayton vs. Santa Fe — 7:00 PM
George Ranch vs. Bridgeland — 7:00 PM
Spring Woods vs. Montgomery — 7:00 PM
Shamrock vs. Wellington — 7:00 PM
Comanche vs. Millsap — 7:00 PM
Sherman vs. Azle — 7:00 PM
Archer City vs. Windthorst — 7:00 PM
Sanderson vs. Sierra Blanca — 7:00 PM
Howe vs. Blue Ridge — 7:00 PM
Kaufman vs. Life Waxahachie — 7:00 PM
Ford vs. Wills Point — 7:00 PM
Alvord vs. Olney — 7:00 PM
Bonham vs. North Lamar — 7:00 PM
Wakeland vs. Hebron — 7:00 PM
Clarendon vs. Wheeler — 7:00 PM
Celeste vs. Era — 7:00 PM
North Garland vs. Garland — 7:00 PM
Mabank vs. Caddo Mills — 7:00 PM
Ralls vs. Roscoe — 7:00 PM
Lake Worth vs. Van Alstyne — 7:00 PM
Adams vs. West Mesquite — 7:00 PM
Reedy vs. McKinney North — 7:00 PM
Cleburne vs. Midlothian — 7:00 PM
Nocona vs. Chico — 7:00 PM
Whitehouse vs. Greenville — 7:00 PM
Keene vs. Whitney — 7:00 PM
MacArthur vs. Trinity — 7:00 PM
Newton vs. Hardin — 7:00 PM
Plainview vs. Gunter — 7:00 PM
Dawson vs. Itasca — 7:00 PM
McKinney vs. Allen — 7:00 PM
North Shore vs. Summer Creek — 7:00 PM
Mansfield vs. Duncanville — 7:00 PM
Pleasant Grove vs. Gilmer — 7:00 PM
Saginaw vs. Ryan — 7:00 PM
Cedar Hill vs. Mansfield Summit — 7:00 PM
Bowie vs. Aledo — 7:00 PM
Bowie vs. Peaster — 7:00 PM
San Angelo Central vs. Greenwood — 7:00 PM
North Crowley vs. Waxahachie — 7:00 PM
Midway vs. Bryan — 7:00 PM
Port Arthur Memorial vs. La Porte — 7:00 PM
Guyer vs. Lewisville — 7:00 PM
Prosper Rock Hill vs. Prosper — 7:00 PM
Randle vs. Iowa Colony — 7:00 PM
Carthage vs. Pittsburg — 7:00 PM
Idalou vs. Roosevelt — 7:00 PM
Humble vs. King — 7:00 PM
Skyline vs. Lake Ridge — 7:00 PM
Abilene vs. Frenship Memorial — 7:00 PM
Atascocita vs. Channelview — 7:00 PM
Denton vs. Chisholm Trail — 7:00 PM
Harker Heights vs. Temple — 7:00 PM
Pearland vs. Alvin — 7:00 PM
Hallsville vs. Marshall — 7:00 PM
Mt. Pleasant vs. Terrell — 7:00 PM
Axtell vs. Riesel — 7:00 PM
White Oak vs. Liberty-Eylau — 7:00 PM
Bloomington vs. Shiner — 7:00 PM
Mercedes vs. Gregory-Portland — 7:00 PM
Sealy vs. Bay City — 7:00 PM
Leakey vs. Medina — 7:00 PM
Port Isabel vs. Ingleside — 7:00 PM
Hallettsville vs. Randolph — 7:00 PM
Harlingen South vs. Weslaco East — 7:00 PM
Uvalde vs. Pleasanton — 7:00 PM
Rivera vs. Flour Bluff — 7:00 PM
Edcouch-Elsa vs. Hidalgo Early College — 7:00 PM
Devine vs. Poteet — 7:00 PM
Young Men's Leadership Academy vs. Karnes City — 7:00 PM
Lanier vs. Brackenridge — 7:00 PM
Liberty Hill vs. Alamo Heights — 7:00 PM
Progreso vs. Raymondville — 7:00 PM
Anderson vs. Smithson Valley — 7:00 PM
Somerset vs. La Vernia — 7:00 PM
Hondo vs. Crystal City — 7:00 PM
Cole vs. Luling — 7:00 PM
Stratford vs. Gruver — 7:00 PM
Cigarroa vs. Sharyland Pioneer — 7:00 PM
Pottsboro vs. Pilot Point — 7:00 PM
Dublin vs. Hamilton — 7:00 PM
Concordia vs. Valor Prep — 7:00 PM
Northwest vs. Southlake Carroll — 7:00 PM
New Braunfels vs. Sunnybrook Christian — 7:00 PM
Canton vs. Van — 7:30 PM
Throckmorton vs. Gold-Burg — 7:30 PM
Harrold vs. Forestburg — 7:30 PM
Plainview Classical Academy vs. Panhandle Christian Home Educators — 7:30 PM
Comfort vs. Nixon-Smiley — 7:30 PM
Whitharral vs. Petersburg — 7:30 PM
Davenport vs. LBJ Austin — 7:30 PM
Hooks vs. New Boston — 7:30 PM
Southland vs. Meadow — 7:30 PM
St. Joseph Catholic vs. San Marcos Baptist Academy — 7:30 PM
Chisum vs. Grand Saline — 7:30 PM
Trinity School of Texas vs. Christian Heritage — 7:30 PM
Our Lady of the Hills vs. San Juan Diego Catholic — 7:30 PM
Olfen School vs. Blackwell — 7:30 PM
Trent vs. Loraine — 7:30 PM
Troup vs. Winona — 7:30 PM
Bruni vs. Prairie Lea — 7:30 PM
Zephyr vs. Sidney — 7:30 PM
Priddy vs. Gustine — 7:30 PM
Crockett vs. Bastrop — 7:30 PM
Hughes Springs vs. Queen City — 7:30 PM
Travis vs. Canyon Lake — 7:30 PM
Brownsboro vs. Athens — 7:30 PM
North Forney vs. Lee — 7:30 PM
North Forney vs. Tyler Legacy — 7:30 PM
Austin Classical vs. Summit Christian Academy — 7:30 PM
Lehman vs. McCallum — 7:30 PM
Coolidge vs. Abbott — 7:30 PM
Mullin vs. Blanket — 7:30 PM
Lampasas vs. Stephenville — 7:30 PM
Santa Anna vs. Baird — 7:30 PM
Fort Hancock vs. Rankin — 7:30 PM
Roby vs. Jayton — 7:30 PM
Van Vleck vs. Brazos — 7:30 PM
Refugio vs. Taft — 7:30 PM
Southwest vs. Eagle Pass — 7:30 PM
MacArthur vs. Martin — 7:30 PM
Cotulla vs. Hebbronville — 7:30 PM
Kress vs. Nazareth — 7:30 PM
Wimberley vs. Giddings — 7:30 PM
Fairfield vs. Westwood — 7:30 PM
Vidor vs. Lumberton — 7:30 PM
Livingston vs. Little Cypress-Mauriceville — 7:30 PM
New Diana vs. Jefferson — 7:30 PM
Laredo LBJ vs. United — 7:30 PM
Cameron Yoe vs. Rockdale — 7:30 PM
Diboll vs. Crockett — 7:30 PM
Lone Star North vs. Ovilla Christian — 7:30 PM
Motley County vs. Guthrie — 7:30 PM
Nazarene Christian Academy vs. Harvest Christian — 7:30 PM
Ganado vs. Kenedy — 7:30 PM
Crowell vs. Paducah — 7:30 PM
Monte Alto vs. Dilley — 7:30 PM
Holmes vs. Stevens — 7:30 PM
Eustace vs. Winnsboro — 7:30 PM
United South vs. Del Rio — 7:30 PM
Palmview vs. Rowe — 7:30 PM
Skidmore-Tynan vs. Freer — 7:30 PM
Rice Consolidated vs. Industrial — 7:30 PM
Aquilla vs. Penelope — 7:30 PM
San Augustine vs. Timpson — 7:30 PM
Jasper vs. Silsbee — 7:30 PM
Spur vs. Aspermont — 7:30 PM
Pebble Hills vs. Eastlake — 7:30 PM
Reagan vs. Madison — 7:30 PM
Rusk vs. Madisonville — 7:30 PM
Samuell vs. Poteet — 7:30 PM
West Oso vs. Aransas Pass — 7:30 PM
Falfurrias vs. George West — 7:30 PM
Campbell vs. Perrin-Whitt — 7:30 PM
Milford vs. Covington — 7:30 PM
Little River Academy vs. Troy — 7:30 PM
Shepherd vs. Hardin-Jefferson — 7:30 PM
West Rusk vs. Arp — 7:30 PM
Mt. Vernon vs. Rains — 7:30 PM
Rockwall-Heath vs. Royse City — 7:30 PM
Chillicothe vs. Valley — 7:30 PM
Balmorhea vs. Fort Davis — 7:30 PM
Eastside Early College vs. Lago Vista — 7:30 PM
Weimar vs. Danbury — 7:30 PM
Williamson County HomeSchool vs. Valor South Austin — 7:30 PM
Taylor vs. Tivy — 7:30 PM
Holy Cross vs. San Jacinto Christian Academy — 7:30 PM
Fredericksburg vs. Reagan — 7:30 PM
Highlands vs. Prestonwood Christian North — 7:30 PM
Lubbock Homeschool vs. Stephenville FAITH — 7:30 PM
Winn vs. Medina Valley — 7:30 PM
Orangefield vs. East Chambers — 7:30 PM
Hargrave vs. Bridge City — 7:30 PM
Economedes vs. Edinburg — 7:30 PM
Detroit vs. Big Sandy — 7:30 PM
Rising Star vs. Evant — 7:30 PM
Highland vs. Bronte — 7:30 PM
Buena Vista vs. Grady — 7:30 PM
Premont vs. Banquete — 7:30 PM
Coldspring-Oakhurst vs. Kirbyville — 7:30 PM
Calvary Academy vs. Community Christian — 7:30 PM
Los Fresnos vs. Pharr-San Juan-Alamo North — 7:30 PM
Pharr-San Juan-Alamo vs. Harlingen — 7:30 PM
Edinburg North vs. La Joya — 7:30 PM
Nixon vs. South San Antonio — 7:30 PM
May vs. Gordon — 7:30 PM
Caldwell vs. McGregor — 7:30 PM
Veterans Memorial vs. San Benito — 7:30 PM
Santa Rosa vs. Odem — 7:30 PM
Longview vs. Rockwall — 7:30 PM
Del Valle vs. Johnson — 7:30 PM
West Orange-Stark vs. Hamshire-Fannett — 7:30 PM
Tidehaven vs. East Bernard — 7:30 PM
Clark vs. Lee — 7:30 PM
Texas vs. Nacogdoches — 7:30 PM
Alexander vs. Southwest Legacy — 7:30 PM
Pieper vs. Judson — 7:30 PM
O'Connor vs. Warren — 7:30 PM
Huntington vs. Trinity — 7:30 PM
Jonesboro vs. Strawn — 7:30 PM
Clemens vs. Canyon — 7:30 PM
Mathis vs. Sinton — 7:30 PM
Wagner vs. East Central — 7:30 PM
King's Academy vs. Johnson County Sports Association — TBA
UME Preparatory Academy vs. DasCHE — TBA
Sundown vs. New Home — TBA
Full Texas High School Football Scoreboard
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Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.