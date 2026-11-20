Texas High School Football Schedule, Scores & Live Updates (UIL) — November 20
The 2026 Texas high school football playoffs continue on November 20 with more than 130 UIL postseason games on the schedule for Friday night.
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Texas High School Football Scores, Results, Live Updates - November 20
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Full Texas High School Football Scoreboard - November 20
There are 136 high school football games in Texas on Friday, November 20, 2026.
There are 19 games featuring ranked teams, highlighted by No. 1 North Shore vs. one-loss Pearland, and No. 5 Duncanville vs. Rockwall (9-2).
Water Valley vs. Borden County - 6 p.m.
Aledo vs. Eastwood - 6 p.m.
Denton vs. Amarillo - 6 p.m.
Tascosa vs. Brewer - 6 p.m.
Aquilla vs. Medina - 6:30 p.m.
Rankin vs. Menard - 6:30 p.m.
Celina vs. Palo Duro - 6:30 p.m.
Arlington Heights vs. Hanks - 6:30 p.m.
King's Academy vs. Victoria Home School - 7 p.m.
Brazos Valley vs. Grace Academy - 7 p.m.
Apple Springs vs. Fannindel - 7 p.m.
Strawn vs. Knox City - 7 p.m.
Grandfalls-Royalty vs. Richland Springs - 7 p.m.
Meadow vs. Valley - 7 p.m.
Oglesby vs. Union Hill - 7 p.m.
Whiteface vs. Jayton - 7 p.m.
Hermleigh vs. Nazareth - 7 p.m.
Ray vs. Legacy Ranch - 7 p.m.
Edgewood vs. Millsap - 7 p.m.
Newcastle vs. Milford - 7 p.m.
Abilene Wylie vs. Argyle - 7 p.m.
Chilton vs. La Villa - 7 p.m.
Pharr-San Juan-Alamo North vs. Warren - 7 p.m.
Pflugerville vs. Montgomery - 7 p.m.
Frisco vs. Legacy - 7 p.m.
Lindsay vs. West Sabine - 7 p.m.
Rosebud-Lott vs. Flatonia - 7 p.m.
Brownwood vs. Cuero - 7 p.m.
Harlingen vs. Harlan - 7 p.m.
Judson vs. Dripping Springs - 7 p.m.
Robinson vs. Rockport-Fulton - 7 p.m.
Yorktown vs. Junction - 7 p.m.
Marion vs. San Diego - 7 p.m.
China Spring vs. Stafford - 7 p.m.
Hitchcock vs. West Orange-Stark - 7 p.m.
Madisonville vs. Yates - 7 p.m.
Shelbyville vs. Cooper - 7 p.m.
Goose Creek Memorial vs. A&M Consolidated - 7 p.m.
Lamar vs. Summer Creek - 7 p.m.
Hutto vs. Katy - 7 p.m.
Huntsville vs. Bastrop - 7 p.m.
East Chambers vs. Franklin - 7 p.m.
La Marque vs. Canton - 7 p.m.
Memorial vs. Atascocita - 7 p.m.
Wilmer-Hutchins vs. Lindale - 7 p.m.
Krum vs. Sunnyvale - 7 p.m.
Howe vs. Maypearl - 7 p.m.
North Crowley vs. North Forney - 7 p.m.
Madison vs. Bells - 7 p.m.
Cypress Lakes vs. Benjamin Davis - 7 p.m.
Texas vs. Mansfield Timberview - 7 p.m.
Tioga vs. Mason - 7 p.m.
Richland vs. Mansfield Summit - 7 p.m.
Bell vs. Walnut Grove - 7 p.m.
Trinity vs. Allen - 7 p.m.
Ballinger vs. Tulia - 7 p.m.
Coppell vs. Lewisville - 7 p.m.
Southlake Carroll vs. Midland - 7 p.m.
Keller vs. Permian - 7 p.m.
Iraan vs. Ropes - 7 p.m.
Martin vs. Pebble Hills - 7 p.m.
Big Spring vs. Brock - 7 p.m.
Blanco vs. Thrall - 7 p.m.
Stockdale vs. East Bernard - 7 p.m.
Goliad vs. Yoakum - 7 p.m.
Hallettsville vs. Sinton - 7 p.m.
Floresville vs. Calallen - 7 p.m.
Calhoun vs. Canyon Lake - 7 p.m.
Miller vs. Davenport - 7 p.m.
El Campo vs. Little Cypress-Mauriceville - 7 p.m.
Vidor vs. Stephenville - 7 p.m.
Fulshear vs. Ridge Point - 7 p.m.
Lorena vs. Diboll - 7 p.m.
Fort Bend Marshall vs. Port Neches-Groves - 7 p.m.
Pearland vs. North Shore - 7 p.m.
Texas City vs. Almeta Crawford - 7 p.m.
Frankston vs. Joaquin - 7 p.m.
Angleton vs. Beaumont United - 7 p.m.
Shadow Creek vs. King - 7 p.m.
Port Arthur Memorial vs. Weiss - 7 p.m.
College Station vs. La Porte - 7 p.m.
Waller vs. Tompkins - 7 p.m.
West Rusk vs. Mildred - 7 p.m.
Troup vs. Newton - 7 p.m.
Colmesneil vs. Collinsville - 7 p.m.
San Saba vs. Muenster - 7 p.m.
Midlothian Heritage vs. Terrell - 7 p.m.
Kimball vs. Henderson - 7 p.m.
Midlothian vs. Highland Park - 7 p.m.
Pine Tree vs. Kennedale - 7 p.m.
Waxahachie vs. Rockwall-Heath - 7 p.m.
Klein vs. The Woodlands - 7 p.m.
Langham Creek vs. College Park - 7 p.m.
Sanger vs. Gilmer - 7 p.m.
Johnson City LBJ vs. Cisco - 7 p.m.
Red Oak vs. Longview - 7 p.m.
De Leon vs. Axtell - 7 p.m.
Melissa vs. DeSoto - 7 p.m.
Haskell vs. Goldthwaite - 7 p.m.
Slaton vs. Henrietta - 7 p.m.
Sudan vs. Roscoe - 7 p.m.
Stratford vs. Wink - 7 p.m.
Lake Highlands vs. Guyer - 7 p.m.
Peaster vs. Shallowater - 7 p.m.
Childress vs. Jacksboro - 7 p.m.
Forsan vs. Panhandle - 7 p.m.
Vernon vs. Clyde - 7 p.m.
Frenship vs. Ryan - 7 p.m.
McCamey vs. Gruver - 7 p.m.
Harper vs. Falls City - 7 p.m.
Rice Consolidated vs. Poth - 7 p.m.
Tom Bean vs. San Augustine - 7 p.m.
Era vs. Overton - 7 p.m.
Whitesboro vs. Atlanta - 7 p.m.
Stamford vs. Windthorst - 7 p.m.
Lancaster vs. Lone Star - 7 p.m.
Crawford vs. Wellington - 7 p.m.
Olton vs. Ozona - 7 p.m.
Rowe vs. Smithson Valley - 7 p.m.
Pleasant Grove vs. Van Alstyne - 7 p.m.
Austin Royals HomeSchool vs. Texas Wind - 7:30 p.m.
Mount Calm vs. Runge - 7:30 p.m.
Harrold vs. Zephyr - 7:30 p.m.
Navarro vs. La Vega - 7:30 p.m.
Johnson vs. Round Rock - 7:30 p.m.
Orange Grove vs. Devine - 7:30 p.m.
La Vernia vs. Tuloso-Midway - 7:30 p.m.
Anderson vs. Veterans Memorial - 7:30 p.m.
Cameron Yoe vs. Orangefield - 7:30 p.m.
Buffalo vs. Arp - 7:30 p.m.
Hamshire-Fannett vs. Bellville - 7:30 p.m.
Duncanville vs. Rockwall - 7:30 p.m.
Paris vs. Lincoln - 7:30 p.m.
Abilene Cooper vs. Anna - 7:30 p.m.
Tolar vs. Grand Saline - 7:30 p.m.
Grace Classical Christian Academy vs. Town East Christian - 8 p.m.
Full Texas High School Football Scoreboard
Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.