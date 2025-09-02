Miami Dolphins 2025 53-Man Roster Breakdown
Now that the Miami Dolphins. have gone through the difficult task of paring down their roster, we break down the 53-man roster (plus those on injured reserve or PUP who can return in 2025) in all types of ways.
DOLPHINS ROSTER BY EXPERIENCE
ROOKIES (8) — QB Quinn Ewers, RB Ollie Gordon II, G Jonah Savaiinaea, DT Kenneth Grant, DT Zeek Biggers, DT Jordan Phillips, S Dante Trader Jr., CB Jason Marshall Jr.
SECOND-YEAR PLAYERS (8): RB Jaylen Wright, WR Malik Washington, WR Tahj Washington, T Patrick Paul, OL Andrew Meyer (IR), OLB Chop Robinson, CB Ethan Bonner, CB Storm Duck
THIRD-YEAR PLAYERS (7) — RB De'Von Achane, TE Tanner Conner, TE Julian Hill, G/T Kion Smith, DT Matthew Butler, LB Cameron Goode, CB Julian Brents
FOURTH-YEAR PLAYERS (1) — CB Jack Jones Jr.
FIFTH-YEAR PLAYERS (10) — QB Zach Wilson, WR Jaylen Waddle, WR Dee Eskridge, OL Larry Borom, OL Liam Eichenberg (PUP), DT Benito Jones, LB K.J. Britt, LB Jaelan Phillips, S Ifeatu Melifonwu, DB Elijah Campbell
SIXTH-YEAR PLAYERS (8) — QB Tua Tagovailoa, WR Nick Westbrook-Ikhine, C Aaron Brewer, T Austin Jackson, LB Jordyn Brooks, LB Tyrel Dodson, LB Willie Gay Jr., S Ashtyn Davis
SEVENTH-YEAR PLAYERS (3) – FB Alec Ingold, OL Daniel Brunskill, P Jake Bailey
EIGHTH-YEAR PLAYERS (6) — TE Darren Waller, G James Daniels, DT Zach Sieler, LB Bradley Chubb, S Minkah Fitzpatrick, K Jason Sanders (IR)
NINTH-YEAR PLAYERS (1) — CB Rasul Douglas
10TH-YEAR PLAYERS (2) — WR Tyreek Hill, LB Matthew Judon
12TH-YEAR PLAYERS (2) — T Kendall Lamm, LS Joe Cardona
DOLPHINS ROSTER BY METHOD OF ACQUISITION
DOLPHINS DRAFT PICKS (21) — DT Kenneth Grant (1-2025), G Jonah Savaiinaea (2-2025), DT Jordan Phillips (5-2025), CB Jason Marshall (5-2025), S Dante Trader Jr. (5-2025), RB Ollie Gordon II (6-2025), QB Quinn Ewers (7-2025), DT Zeek Biggers (7-2025), LB Chop Robinson (1-2024), T Patrick Paul (2-2024), RB Jaylen Wright (4-2024), WR Malik Washington (6-2024), WR Tahj Washington (7-2024), WR Jaylen Waddle (1-2021), LB Jaelan Phillips (1-2021), QB Tua Tagovailoa (1-2020), OL Austin Jackson (1-2020), OL Liam Eichenberg (2-2021), RB De'Von Achane (3-2023), K Jason Sanders (7-2018), LB Cameron Goode (7-2022)
UFA SIGNINGS (10) —OL Aaron Brewer (TEN), LB Jordyn Brooks (SEA), G James Daniels (PIT), QB Zach Wilson (DEN), WR Nick Westbrook-Ikhine (TEN), OL Larry Borom (CHI), LB K.J. Britt (TB), S Ifeatu Melifonwu (DET), S Ashtyn Davis (NYJ), LB Willie Gay Jr. (NO)
TRADES (4) — WR Tyreek Hill (KC), LB Bradley Chubb (DEN), TE Darren Waller (NYG), S Minkah Fitzpatrick (PIT)
WAIVERS (5) — DT Zach Sieler (BAL), DB Elijah Campbell (NYJ), DT Matthew Butler, LB Tyrel Dodson, CB Julian Brents
FREE AGENTS (16) — FB Alec Ingold, CB Ethan Bonner, TE Julian Hill, P Jake Bailey, T Kendall Lamm, CB Storm Duck, DT Benito Jones, OL Andrew Meyer, WR Dee Eskridge, TE Tanner Conner, OL Daniel Brunskill, G/T Kion Smith, CB Rasul Douglas, CB Jack Jones Jr., LS Joe Cardona, LB Matthew Judon
DOLPHINS ROSTER BY ARRIVAL IN MIAMI
2018 (1) — K Jason Sanders (IR)
2019 (1) — DT Zach Sieler
2020 (2) — QB Tua Tagovailoa, OL Austin Jackson
2021 (4) — WR Jaylen Waddle, DE Jaelan Phillips, OL Liam Eichenberg (PUP), DB Elijah Campbell
2022 (5) — WR Tyreek Hill, FB Alec Ingold, LB Bradley Chubb, TE Tanner Conner, LB Cameron Goode
2023 (5) — RB De'Von Achane, TE Julian Hill, P Jake Bailey, G/T Kion Smith, CB Ethan Bonner
2024 (12) — OL Aaron Brewer, LB Jordyn Brooks, CB Storm Duck, DT Benito Jones, OL Andrew Meyer (IR), LB Chop Robinson, T Patrick Paul, RB Jaylen Wright, WR Malik Washington, WR Tahj Washington, WR Dee Eskridge, LB Tyrel Dodson
2025 (26) — QB Zach Wilson, QB Quinn Ewers, RB Ollie Gordon II, WR Nick Westbrook-Ikine, TE Darren Waller, OL Daniel Brunskill, T Kendall Lamm, G Jonah Savaiinaea, G James Daniels, OL Larry Borom, DT Kenneth Grant, DT Jordan Phillips, DT Zeek Biggers, DT Matthew Butler, LB K.J. Britt, LB Matthew Judon, LB Willie Gay Jr., S Ifeatu Melifonwu, S Minkah Fitzpatrick, S Ashtyn Davis, S Dante Trader Jr., CB Rasul Douglas, CB Jack Jones, CB JuJu Brents, CB Jason Marshall Jr., LS Joe Cardona
DOLPHINS ROSTER BY AGE (as of Sept. 1)
21 — RB Ollie Gordon II, G Jonah Savaiinaea, DT Kenneth Grant, DT Zeek Bigger, DT Jordan Phillips
22 — QB Quinn Ewers, RB Jaylen Wright, LB Chop Robinson, S Dante Trader Jr.
23 — RB De'Von Achane, T Patrick Paul, CB Jason Marshall Jr.
24 — CB Storm Duck, WR Malik Washington, WR Tahj Washington
25 — CB Ethan Bonner, OL Andrew Meyer (IR), TE Julian Hill, CB JuJu Brents
26 — QB Zach Wilson, WR Jaylen Waddle, OL Austin Jackson, G/T Kion Smith, OL Larry Borom, DT Matthew Butler, LB Jaelan Phillips, LB K.J. Britt, LB Tyrel Dodson, S Ifeatu Melifonwu
27 — QB Tua Tagovailoa, WR Dee Eskridge, OL Aaron Brewer, G James Daniels, LB Willie Gay Jr., LB Jordyn Brooks, TE Tanner Conner, DT Benito Jones, OL Liam Eichenberg (PUP), LB Cameron Goode, CB Jack Jones
28 — WR Nick Westbrook-Ikhine, S Minkah Fitzpatrick, S Ashtyn Davis, P Jake Bailey
29 — FB Alec Ingold, K Jason Sanders (IR), LB Bradley Chubb
30 — DT Zach Sieler, DB Elijah Campbell
31 — WR Tyreek Hill, OL Daniel Brunskill, CB Rasul Douglas
32 — TE Darren Waller
33 — T Kendall Lamm, LB Matthew Judon, LS Joe Cardona
DOLPHINS ROSTER BY JERSEY NUMBER
0 QB Zach Wilson, 1 QB Tua Tagovailoa, 2 LB Bradley Chubb, 3 LB K.J. Britt, 5 RB Jaylen Wright, 6 WR Malik Washington, 7 K Jason Sanders (IR), 8 LB Matthew Judon, 9 S Ifeatu Melifonwu
10 WR Tyreek Hill, 11 S Dante Trader Jr., 14 QB Quinn Ewers, 15 LB Jaelan Phillips, 16 P Jake Bailey, 17 WR Jaylen Waddle, 18 Nick Westbrook-Ikhine
20 LB Jordyn Brooks, 21 S Ashtyn Davis, 22 DB Elijah Campbell, 23 CB Jack Jones, 25 LB Tyrel Dodson, 26 CB Rasul Douglas, 27 CB Ethan Bonner, 28 RB De'Von Achane, 29 S Minkah Fitzpatrick
30 FB Alec Ingold, 31 RB Ollie Gordon II, 32 CB JuJu Brents, 33 CB Jason Marshall Jr., 36 CB Storm Duck
40 LB Willie Gay Jr., 44 LB Chop Robinson, 49 LS Joe Cardona
52 T Patrick Paul, 53 LB Cameron Goode, 55 OL Aaron Brewer
60 OL Andrew Meyer (IR), 64 OL Daniel Brunskill
70 T Kendall Lamm, 71 G/T Kion Smith, 72 G Jonah Savaiinaea, 73 OL Austin Jackson, 74 OL Liam Eichenberg (PUP), 78 G James Daniels, 79 OL Larry Borom
80 TE Tanner Conner, 82 WR Dee Eskridge, 83 TE Darren Waller, 84 WR Tahj Washington, 89 TE Julian Hill
90 DT Kenneth Grant, 91 DT Matthew Butler, 92 DT Zach Sieler, 93 DT Zeek Biggers, 94 DT Jordan Phillips, 95 DT Benito Jones