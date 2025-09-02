All Dolphins

Miami Dolphins 2025 53-Man Roster Breakdown

Examining the Miami Dolphins roster from all angles, including numerically from Zach Wilson to Benito Jones

Alain Poupart

Miami Dolphins quarterback Zach Wilson (0) reacts on the line of scrimmage against the Jacksonville Jaguars during the second quarter at Hard Rock Stadium in the preseason finale.
Miami Dolphins quarterback Zach Wilson (0) reacts on the line of scrimmage against the Jacksonville Jaguars during the second quarter at Hard Rock Stadium in the preseason finale. / Sam Navarro-Imagn Images
In this story:

Now that the Miami Dolphins. have gone through the difficult task of paring down their roster, we break down the 53-man roster (plus those on injured reserve or PUP who can return in 2025) in all types of ways.

DOLPHINS ROSTER BY EXPERIENCE

ROOKIES (8) — QB Quinn Ewers, RB Ollie Gordon II, G Jonah Savaiinaea, DT Kenneth Grant, DT Zeek Biggers, DT Jordan Phillips, S Dante Trader Jr., CB Jason Marshall Jr.

SECOND-YEAR PLAYERS (8): RB Jaylen Wright, WR Malik Washington, WR Tahj Washington, T Patrick Paul, OL Andrew Meyer (IR), OLB Chop Robinson, CB Ethan Bonner, CB Storm Duck

THIRD-YEAR PLAYERS (7) — RB De'Von Achane, TE Tanner Conner, TE Julian Hill, G/T Kion Smith, DT Matthew Butler, LB Cameron Goode, CB Julian Brents

FOURTH-YEAR PLAYERS (1) — CB Jack Jones Jr.

FIFTH-YEAR PLAYERS (10) — QB Zach Wilson, WR Jaylen Waddle, WR Dee Eskridge, OL Larry Borom, OL Liam Eichenberg (PUP), DT Benito Jones, LB K.J. Britt, LB Jaelan Phillips, S Ifeatu Melifonwu, DB Elijah Campbell

SIXTH-YEAR PLAYERS (8) — QB Tua Tagovailoa, WR Nick Westbrook-Ikhine, C Aaron Brewer, T Austin Jackson, LB Jordyn Brooks, LB Tyrel Dodson, LB Willie Gay Jr., S Ashtyn Davis

SEVENTH-YEAR PLAYERS (3) – FB Alec Ingold, OL Daniel Brunskill, P Jake Bailey

EIGHTH-YEAR PLAYERS (6) — TE Darren Waller, G James Daniels, DT Zach Sieler, LB Bradley Chubb, S Minkah Fitzpatrick, K Jason Sanders (IR)

NINTH-YEAR PLAYERS (1) — CB Rasul Douglas

10TH-YEAR PLAYERS (2) — WR Tyreek Hill, LB Matthew Judon

12TH-YEAR PLAYERS (2) — T Kendall Lamm, LS Joe Cardona

DOLPHINS ROSTER BY METHOD OF ACQUISITION

DOLPHINS DRAFT PICKS (21) — DT Kenneth Grant (1-2025), G Jonah Savaiinaea (2-2025), DT Jordan Phillips (5-2025), CB Jason Marshall (5-2025), S Dante Trader Jr. (5-2025), RB Ollie Gordon II (6-2025), QB Quinn Ewers (7-2025), DT Zeek Biggers (7-2025), LB Chop Robinson (1-2024), T Patrick Paul (2-2024), RB Jaylen Wright (4-2024), WR Malik Washington (6-2024), WR Tahj Washington (7-2024), WR Jaylen Waddle (1-2021), LB Jaelan Phillips (1-2021), QB Tua Tagovailoa (1-2020), OL Austin Jackson (1-2020), OL Liam Eichenberg (2-2021), RB De'Von Achane (3-2023), K Jason Sanders (7-2018), LB Cameron Goode (7-2022)

UFA SIGNINGS (10) —OL Aaron Brewer (TEN), LB Jordyn Brooks (SEA), G James Daniels (PIT), QB Zach Wilson (DEN), WR Nick Westbrook-Ikhine (TEN), OL Larry Borom (CHI), LB K.J. Britt (TB), S Ifeatu Melifonwu (DET), S Ashtyn Davis (NYJ), LB Willie Gay Jr. (NO)

TRADES (4) — WR Tyreek Hill (KC), LB Bradley Chubb (DEN), TE Darren Waller (NYG), S Minkah Fitzpatrick (PIT)

WAIVERS (5) — DT Zach Sieler (BAL), DB Elijah Campbell (NYJ), DT Matthew Butler, LB Tyrel Dodson, CB Julian Brents

FREE AGENTS (16) — FB Alec Ingold, CB Ethan Bonner, TE Julian Hill, P Jake Bailey, T Kendall Lamm, CB Storm Duck, DT Benito Jones, OL Andrew Meyer, WR Dee Eskridge, TE Tanner Conner, OL Daniel Brunskill, G/T Kion Smith, CB Rasul Douglas, CB Jack Jones Jr., LS Joe Cardona, LB Matthew Judon

DOLPHINS ROSTER BY ARRIVAL IN MIAMI

2018 (1) — K Jason Sanders (IR)

2019 (1) — DT Zach Sieler

2020 (2) — QB Tua Tagovailoa, OL Austin Jackson

2021 (4) — WR Jaylen Waddle, DE Jaelan Phillips, OL Liam Eichenberg (PUP), DB Elijah Campbell

2022 (5) — WR Tyreek Hill, FB Alec Ingold, LB Bradley Chubb, TE Tanner Conner, LB Cameron Goode

2023 (5) — RB De'Von Achane, TE Julian Hill, P Jake Bailey, G/T Kion Smith, CB Ethan Bonner

2024 (12) — OL Aaron Brewer, LB Jordyn Brooks, CB Storm Duck, DT Benito Jones, OL Andrew Meyer (IR), LB Chop Robinson, T Patrick Paul, RB Jaylen Wright, WR Malik Washington, WR Tahj Washington, WR Dee Eskridge, LB Tyrel Dodson

2025 (26) — QB Zach Wilson, QB Quinn Ewers, RB Ollie Gordon II, WR Nick Westbrook-Ikine, TE Darren Waller, OL Daniel Brunskill, T Kendall Lamm, G Jonah Savaiinaea, G James Daniels, OL Larry Borom, DT Kenneth Grant, DT Jordan Phillips, DT Zeek Biggers, DT Matthew Butler, LB K.J. Britt, LB Matthew Judon, LB Willie Gay Jr., S Ifeatu Melifonwu, S Minkah Fitzpatrick, S Ashtyn Davis, S Dante Trader Jr., CB Rasul Douglas, CB Jack Jones, CB JuJu Brents, CB Jason Marshall Jr., LS Joe Cardona

DOLPHINS ROSTER BY AGE (as of Sept. 1)

21 — RB Ollie Gordon II, G Jonah Savaiinaea, DT Kenneth Grant, DT Zeek Bigger, DT Jordan Phillips

22 — QB Quinn Ewers, RB Jaylen Wright, LB Chop Robinson, S Dante Trader Jr.

23 — RB De'Von Achane, T Patrick Paul, CB Jason Marshall Jr.

24 — CB Storm Duck, WR Malik Washington, WR Tahj Washington

25 — CB Ethan Bonner, OL Andrew Meyer (IR), TE Julian Hill, CB JuJu Brents

26 — QB Zach Wilson, WR Jaylen Waddle, OL Austin Jackson, G/T Kion Smith, OL Larry Borom, DT Matthew Butler, LB Jaelan Phillips, LB K.J. Britt, LB Tyrel Dodson, S Ifeatu Melifonwu

27 — QB Tua Tagovailoa, WR Dee Eskridge, OL Aaron Brewer, G James Daniels, LB Willie Gay Jr., LB Jordyn Brooks, TE Tanner Conner, DT Benito Jones, OL Liam Eichenberg (PUP), LB Cameron Goode, CB Jack Jones

28 — WR Nick Westbrook-Ikhine, S Minkah Fitzpatrick, S Ashtyn Davis, P Jake Bailey

29 — FB Alec Ingold, K Jason Sanders (IR), LB Bradley Chubb

30 — DT Zach Sieler, DB Elijah Campbell

31 — WR Tyreek Hill, OL Daniel Brunskill, CB Rasul Douglas

32 — TE Darren Waller

33 — T Kendall Lamm, LB Matthew Judon, LS Joe Cardona

DOLPHINS ROSTER BY JERSEY NUMBER

0 QB Zach Wilson, 1 QB Tua Tagovailoa, 2 LB Bradley Chubb, 3 LB K.J. Britt, 5 RB Jaylen Wright, 6 WR Malik Washington, 7 K Jason Sanders (IR), 8 LB Matthew Judon, 9 S Ifeatu Melifonwu

10 WR Tyreek Hill, 11 S Dante Trader Jr., 14 QB Quinn Ewers, 15 LB Jaelan Phillips, 16 P Jake Bailey, 17 WR Jaylen Waddle, 18 Nick Westbrook-Ikhine

20 LB Jordyn Brooks, 21 S Ashtyn Davis, 22 DB Elijah Campbell, 23 CB Jack Jones, 25 LB Tyrel Dodson, 26 CB Rasul Douglas, 27 CB Ethan Bonner, 28 RB De'Von Achane, 29 S Minkah Fitzpatrick

30 FB Alec Ingold, 31 RB Ollie Gordon II, 32 CB JuJu Brents, 33 CB Jason Marshall Jr., 36 CB Storm Duck

40 LB Willie Gay Jr., 44 LB Chop Robinson, 49 LS Joe Cardona

52 T Patrick Paul, 53 LB Cameron Goode, 55 OL Aaron Brewer

60 OL Andrew Meyer (IR), 64 OL Daniel Brunskill

70 T Kendall Lamm, 71 G/T Kion Smith, 72 G Jonah Savaiinaea, 73 OL Austin Jackson, 74 OL Liam Eichenberg (PUP), 78 G James Daniels, 79 OL Larry Borom

80 TE Tanner Conner, 82 WR Dee Eskridge, 83 TE Darren Waller, 84 WR Tahj Washington, 89 TE Julian Hill

90 DT Kenneth Grant, 91 DT Matthew Butler, 92 DT Zach Sieler, 93 DT Zeek Biggers, 94 DT Jordan Phillips, 95 DT Benito Jones

More Miami Dolphins Coverage:

feed

Published
Alain Poupart
ALAIN POUPART

Alain Poupart is the publisher/editor of Miami Dolphins On SI and host of the All Dolphins Podcast. Alain has covered the Miami Dolphins on a full-time basis since 1989 for various publications and media outlets, including Dolphin Digest, The Associated Press and the Dolphins team website. In addition to being a credentialed member of the Miami Dolphins press corps, Alain has covered three Super Bowls (for NFL.com, Football News and the Montreal Gazette), the annual NFL draft, the Senior Bowl, and the NFL Scouting Combine. During his almost 40 years in journalism, which began at the now-defunct Miami News, Alain has covered practically every sport at one time or another, from tennis to golf, baseball, basketball and everything in between. The career also included time as a copy editor, including work on several books, such as "Still Perfect," an inside look at the Miami Dolphins' 1972 perfect season. A native of Montreal, Canada, whose first language is French, Alain grew up a huge hockey fan but soon developed a love for all sports, including NFL football. He has lived in South Florida since the 1980s.

Home/News