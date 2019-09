NHL Fantasy Top 200 Rankings for 2019–20 Season

Preseason is underway, new acquisitions are settling in and, yes, fantasy hockey season is back. Rankings, as a general rule, should change depending on league settings (and there are a lot of them), and skaters that excel in hits, blocks, faceoffs should be accordingly moved up the list. For standard leagues, this will serve as a solid starting point for owners looking to come away with fantasy hockey gold at the end of the year.

For more fantasy content, read up on our bust candidates, sleeper candidates and bounce-back candidates.

1. Nikita Kucherov (RW, TBL)

2. Connor McDavid (C, EDM)

3. Nathan MacKinnon (C, COL)

4. Alex Ovechkin (LW, WSH)

5. Sidney Crosby (C, PIT)

6. Patrick Kane (RW, CHI)

7. Steven Stamkos (C, TBL)

8. Johnny Gaudreau (LW, CGY)

9. Tyler Seguin (C, DAL)

10. Andrei Vasilevskiy (G, TBL)

11. Brad Marchand (LW, BOS)

12. David Pastrnak (RW, BOS)

13. Leon Draisaitl (C/LW, EDM)

14. Brent Burns (D, SJS)

15. John Tavares (C, TOR)

16. Auston Matthews (C, TOR)

17. Mikko Rantanen (RW, COL)

18. Alexsander Barkov (C, FLA)

19. Sebastian Aho (C, CAR)

20. Victor Hedman (D, TBL)

21. Brayden Point (C, TBL)

22. Blake Wheeler (RW, WPG)

23. Jack Eichel (C, BUF)

24. Sergei Bobrovsky (G, FLA)

25. Gabriel Landeskog (C/LW, COL)

26. Mitch Marner (RW, TOR)

27. Mark Scheifele (C, WPG)

28. Taylor Hall (LW, NJD)

29. Erik Karlsson (D, SJS)

30. John Carlson (D, WSH)

31. Artemi Panarin (LW, NYR)

32. Claude Giroux (C/LW/RW, PHI)

33. Patrice Bergeron (C, BOS)

34. Vladimir Tarasenko (RW, STL)

35. Matthew Tkachuk (LW, CGY)

36. Morgan Rielly (D, TOR)

37. Jake Guentzel (LW/RW, PIT)

38. Evgeni Malkin (C, PIT)

39. Carey Price (G, MTL)

40. Jonathan Huberdeau (LW, FLA)

41. Sean Couturier (C, PHI)

42. Sean Monahan (C, CGY)

43. Frederik Andersen (G, TOR)

44. Dylan Larkin (C, DET)

45. Patrik Laine (LW/RW, WPG)

46. Alex DeBrincat (LW/RW CHI)

47. Alexander Radulov (RW, DAL)

48. Evgeny Kuznetsov (C, WSH)

49. Roman Josi (D, NSH)

50. Jordan Binnington (G, STL)

51. John Klingberg (D, DAL)

52. Nicklas Backstrom (C, WSH)

53. Mark Stone (RW, VGK)

54. Timo Meier (LW/RW, SJS)

55. Jamie Benn (C/LW, DAL)

56. Teuvo Teravainen (LW/RW, CAR)

57. Elias Pettersson (C, VAN)

58. Tomas Hertl (C/LW, SJS)

59. Braden Holtby (G, WSH)

60. Mark Giordano (D, CGY)

61. Filip Forsberg (LW, NSH)

62. Phil Kessel (RW, ARI)

63. Tuukka Rask (G, BOS)

64. Ryan O’Reilly (C, STL)

65. Mika Zibanejad (C, NYR)

66. Jonathan Toews (C, CHI)

67. Ben Bishop (G, DAL)

68. Logan Couture (C, SJS)

69. Kris Letang (D, PIT)

70. Brock Boeser (RW, VAN)

71. Matt Duchene (C, NSH)

72. P.K. Subban (D, NJD)

73. Connor Hellebuyck (G, WPG)

74. Dustin Byfulgien (D, WPG)

75. Ryan Nugent-Hopkins (C/LW, EDM)

76. Seth Jones (D, CBJ)

77. Marc-Andre Fleury (G, VGK)

78. Keith Yandle (D, FLA)

79. Jonathan Marchessault (C/LW, VGK)

80. Devan Dubynk (G, MIN)

81. Max Domi (C/LW, MTL)

82. Max Pacioretty (LW, VGK)

83. Mat Barzal (C, NYI)

84. Jeff Skinner (C/LW, BUF)

85. Tyson Barrie (D, TOR)

86. Philipp Grubauer (G, COL)

87. Pierre-Luc Dubois (C, CBJ)

88. Rasmus Dahlin (D, BUF)

89. Torey Krug (D, BOS)

90. Jakub Voracek (RW, PHI)

91. Cale Makar (D, COL)

92. Brendan Gallagher (RW, MTL)

93. Brayden Schenn (C/LW, STL)

94. Carter Hart (G, PHI)

95. Shea Weber (D, MTL)

96. Evander Kane (LW, SJS)

97. Cam Atkinson (RW, CBJ)

98. Elias Lindholm (C/RW, CGY)

99. William Nylander (C/RW, TOR)

100. Martin Jones (G, SJS)

101. Viktor Arvidsson (LW/RW, NSH)

102. Rickard Rakell (LW/RW, ANA)

103. Joe Pavelski (C/RW, DAL)

104. Dougie Hamilton (D, CAR)

105. Vincent Trocheck (C, FLA)

106. Tom Wilson (RW, WSH)

107. Evgenii Dadonov (LW/RW, FLA)

108. Matt Murray (G, PIT)

109. Erik Gustafsson (D, CHI)

110. Mike Hoffman (LW/RW FLA)

111. Jacob Trouba (D, NYR)

112. Kyle Palmieri (RW, NJD)

113. Matt Dumba (D, MIN)

114. Dylan Strome (C, CHI)

115. Anders Lee (LW, NYI)

116. John Gibson (G, ANA)

117. Kyle Connor (LW, WPG)

118. Ryan Johansen (C, NSH)

119. Rasmus Ristolainen (D, BUF)

120. Oliver Ekman-Larsson (D, ARI)

121. Clayton Keller (LW/RW, ARI)

122. Brady Tkachuk (LW, OTT)

123. Anthony Mantha (LW/RW, DET)

124. Thomas Chabot (D, OTT)

125. Chris Kreider (LW, NYR)

126. Alex Pietrangelo (D, STL)

127. Nazem Kadri (C, COL)

128. Nino Niederreiter (LW/RW CAR)

129. William Karlsson (C, VGK)

130. Charlie McAvoy (D, BOS)

131. Tomas Tatar (LW/RW, MTL)

132. Bo Horvat (C, VAN)

133. Darnell Nurse (D, EDM)

134. Jack Hughes (C, NJD)

135. Andrei Svechnikov (LW/RW CAR)

136. Semyon Varlamov (G, NYI)

137. Yanni Gourde (LW/RW TBL)

138. Andreas Athanasiou (C/LW, DET)

139. Reilly Smith (RW, VGK)

140. Travis Konecny (RW, PHI)

141. Gustav Nyquist (LW/RW, CBJ)

142. Mikael Granlund (LW/RW, NSH)

143. Zach Werenski (D, CBJ)

144. Drew Doughty (D, LAK)

145. Ryan McDonagh (D, TBL)

146. Brock Nelson (C/LW, NYI)

147. Mikael Backlund (C, CGY)

148. Andrew Shaw (C/RW, CHI)

149. Eric Staal (C, MIN)

150. Mattias Ekholm (D, NSH)

151. Nico Hischier (C, NJD)

152. Ryan Ellis (D, NSH)

153. Zach Hyman (C/LW, TOR)

154. Anze Kopitar (C, LAK)

155. James van Riemsdyk (LW, PHI)

156. Kaapo Kakko (RW, NYR)

157. Nikolaj Ehlers (LW/RW WPG)

158. Tyler Bertuzzi (LW/RW DET)

159. Shayne Gostisbehere (D, PHI)

160. Alex Galchenyuk (C/LW, PIT)

161. Justin Faulk (D, CAR)

162. David Krejci (C, BOS)

163. Jared Spurgeon (D, MIN)

164. Ryan Pulock (D, NYI)

165. Alex Tuch (RW, VGK)

166. Vince Dunn (D, STL)

167. Jake DeBrusk (LW/RW BOS)

168. Aaron Ekblad (D, FLA)

169. Alex Edler (D, VAN)

170. Mats Zuccarello (RW, MIN)

171. Ryan Suter (D, MIN)

172. Paul Stastny (C, VGK)

173. Jakub Vrana (LW, WSH)

174. Colton Parayko (D, STL)

175. Jason Zucker (LW/RW, MIN)

176. Sam Reinhart (C/RW, BUF)

177. Kevin Labanc (LW/RW, SJS)

178. Josh Morrissey (D, WPG)

179. Antti Raanta (G, ARI)

180. Jake Muzzin (D, TOR)

181. T.J. Oshie (RW, WSH)

182. Josh Bailey (LW/RW, NYI)

183. Jeff Petry (D, MTL)

184. Miro Heiskanen (D, DAL)

185. Josh Anderson (RW, CBJ)

186. Ivan Provorov (D, PHI)

187. Mikhail Sergachev (D, TBL)

188. Jonathan Drouin (C/LW, MTL)

189. Shea Theodore (D, VGK)

190. Nick Schmaltz (C/LW, ARI)

191. Petr Mrazek (G, CAR)

192. Jaden Schwartz (LW, STL)

193. Ryan Getzlaf (C, ANA)

194. Robin Lehner (G, CHI)

195. Derek Stepan (C, ARI)

196. Duncan Keith (D, CHI)

197. Samuel Girard (D, COL)

198. Quinn Hughes (D, VAN)

199. Henrik Lundqvist (G, NYR)

200. Ondrej Kase (RW, ANA)