¡ÁGUILAS! | Las 6 aficionadas del Club América más sexis

Algunos persiguen la Felicidad otros la crean... Hoy no te enojes por todo, mejor comprende.. Hoy no te amargues la vida, mejor sonríe y perdona para ser libre... Hoy no hables mal de la gente, mejor bendice !!! .... Hoy no busques cambiar a la gente, mejor cambia Vive y deja Vivir !!! .. No lleves tanto tus cargas, respira profundo, y viaja ligero.. la vida ya nos obligó a ser fuertes ahora seamos Felices !!! La vida no te da problemas te da lecciones "no te compliques" 😉. #seamosfelicestotallocosyaestamos #seFeliz #vivelavida #serlibre #sueña #difrutalavida

A post shared by Gaby Elizalde (@gabyelizalde_) on Jul 9, 2017 at 8:43pm PDT