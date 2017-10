Arbeloa se sincera en su última entrevista: Ancelotti, Carvajal y otras anécdotas

El exjugador del Real Madrid participó en el foro Luis De Carlos Reyes de Europa organizado por el club madridista en el que reveló algunas de las anécdotas y mejores momentos de su carrera.





Álvaro Arbeloa compartió protagonismo junto a Antonio Ruiz, Francisco Gento y Roberto Carlos en el foro de leyendas organizado por la fundación Real Madrid. El exjugador salmantino hizo un repaso de su carrera y de la historia del Real Madrid y compartió algunos de los mejores momentos que vivió en el club blanco.





Las seis primeras Copas de Europa: "Es un orgullo y un privilegio estar en este mesa. Uno se siente un poco pequeño al lado de estos jugadores. Antes de entrar estábamos viendo las Copas de Europa y le he dicho a Gento que las importantes son las primeras seis Copas de Europa. Porque ellos nos enseñaron el camino y nos marcaron la excelencia. Por estos jugadores, los que llegamos nuevos sabemos lo que se nos va a exigir. Son ellos los que han hecho especial este club"





Responsabilidad de ganar: "Cuando llegas a Valdebebas ves las fotos de todas las Copas de Europa y es una responsabilidad, te exigen. Cuando volví, perdimos tres semifinales seguidas y ya te entran dudas de si podrás conseguirlo. Gracias a Dios, pude ganar esa Décima que es especial"





Anécdota de Carvajal: "Siempre cuento una anécdota. Fue subir al autobús tras ganar la Décima y escuché a Carvajal decir: bueno chavales, el año que viene la Undécima. Y yo, que llevaba 10 años intentándolo y él uno, le dije: "Disfruta del momento chaval, que esto es muy difícil". Pero mira, ya lleva tres. Esta es la ambición del Madrid. Los jugadores del Madrid debemos estar eternamente agradecidos a jugadores como Gento y Antonio"

Denis Doyle/GettyImages

Mejor entrenador y mejor compañero: "No creo que pudiera elegir un entrenador y un compañero. Siempre me he sentido muy orgulloso de haber sido compañero de Zidane y haber sido jugador suyo. Lo que guardo con más cariño es la época en que debuté, con Roberto, Raúl, Figo, Zidane… eran mis ídolos"





Le llaman capitán: "Claro, muy contento, orgulloso de recibir siempre el cariño de los madridistas. Lo sigo recibiendo"





Futuro como entrenador: "Ser entrenador es algo que todavía no me he planteado, prefiero estar más tranquilo, es una labor muy difícil y no muy grata. Pero los caminos del señor son inescrutables, nunca se sabe"





¿Qué se necesita para ganar la Champions?: "Todo es muy importante, también tener suerte. A veces no vale con ser el mejor, hace falta la suerte del campeón. Hace falta preparar bien el partido, tener buenos jugadores, tener espíritu en el vestuario... Son muchos factores. Hay que hacerlo todo bien y tener un poco de suerte. Es verdad que con buenos jugadores y buenos entrenadores es más fácil"

Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

El mejor momento de su carrera: "Si tuviera que elegir, creo que es la Décima. A todos nos viene a la cabeza el gol de Sergio. Pero creo que cuando nos dimos cuenta de que éramos campeones fue con el gol de Bale. Todos corrimos con él al córner, Xabi de traje se hizo los 100 metros en 10 segundos. Fue un momento único, levantamos un partido complicadísimo. Sería ese momento, en el córner"





Derrota con el Liverpool ante el Milán en Champions: "Fue mi primera temporada de Champions y la final la jugamos contra el Milan de Acelotti y Kaká. Perdimos 2-1 con dos goles de Inzaghi. Con el pase de los años me acordé mucho de esa final porque no sabía si tendría esa oportunidad. Cuando vino Carlo le dije: Ponte las pilas que me debes una. Y ganamos la Décima"





¿Echa en falta la competición?: "No me ha dado tiempo aún a añorar la competición, pero sí echo de menos cada día el Real Madrid"