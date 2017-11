FOTOS | Descubre quién será la presentadora de la gala del sorteo del Mundial

(English below) 🇷🇺| Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России — это шанс показать всему миру, какая у нас замечательная страна и какие прекрасные и гостеприимные люди живут в ней. За церемонией жеребьевки будут следить футбольные болельщики, причём все без исключения. Это реальный шанс подружиться — вне зависимости от того, откуда ты. Футбол объединяет, футбол — это язык, на котором говорит весь мир. Я работаю в спортивной журналистике с 17 лет. Быть спортивным журналистом — это грандиозное путешествие, для меня — самое захватывающее в жизни. Сейчас оно привело меня на одну сцену с Гари Линекером и другими футбольными звёздами. Верьте в себя, в свои мечты, и тогда у вас всё получится — точно вам говорю. И ещё раз. Спасибо FIFA и оргкомитету «Россия-2018». Нас ждёт грандиозный праздник! 🇬🇧 | The 2018 FIFA World Cup Russia is a great chance for Russians to show the whole world how beautiful our country is, and how great and hospitable our people are. Millions and millions of fans will be watching The Draw. And it's a great chance for everyone to make new friends, no matter where are you from. Football unites. It’s a universal language everybody's able to speak. I have been working in sports journalism sinсe I was 17. To be a sports journalist is a great journey, the most exciting in my life. And now it is leading me to be on the same stage with Gary Lineker and other amazing football stars. Thank you again to FIFA and the Local Russian Organizing Committee. This will be a truly extraordinary event!

