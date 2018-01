Coutinho revela sus secretos mejor guardados: tatuajes, ídolo de infancia, música y más

La llegada del brasileño ha conseguido levantar aún más la euforia en un FC Barcelona pletórico. Coutinho ha charlado con los medios oficiales del club y ha revelado algunos de sus mejores secretos.





Después de un verano complicado y tras mucho insistir, Philippe Coutinho ya es jugador del FC Barcelona y se encuentra en la ciudad condal. El día de su presentación el brasileño dio su primera charla para los medios oficiales del club el día y los seguidores azulgranas ya pueden saberlo todo sobre el Coutinho más íntimo y personal.





Mientras acudía al Camp Nou, Coutinho se mostró feliz y emocionado por ser jugador del FC Barcelona: "Estoy muy feliz. Es una emoción muy grande ser parte del FC Barcelona".





Jugar en el Barcelona: "Es un sueño cumplido. Desde que era joven, soñaba en jugar en este club por su grandeza. Siempre fue un sueño defender la camiseta del FC Barcelona. Estoy muy feliz de haberlo conseguido"





Conoce Barcelona tras su cesión al Espanyol: "Increíble, es una ciudad muy bonita. Se parece a Río de Janeiro, que es de donde vengo, porque tiene playa, no hace frío y tiene sol casi todos los días. Estuvimos cinco meses y me gustó mucho, aunque no pude conocer demasiado. Vivíamos cerca del mar en Diagonal Mar. Ahora me interesaré más por la historia de la ciudad porque me voy a quedar más tiempo"

David Ramos/GettyImages

¿Cómo es dentro y fuera del campo?: "Dentro del campo siempre intento dar lo mejor en cada jugada u oportunidad. Doy lo máximo para ayudar al equipo y trato de jugar con alegría. Soy una persona tranquila, que trabajo mucho por mis sueños, para conseguir las cosas que quiero. Soy una persona muy dedicada al fútbol, que es mi pasión"





Aficiones: "Me gusta estar con mi familia. Es muy importante para mí, ellos son para mí la base de todo. Mi mujer y mi hija, que siempre están conmigo. Y mis padres, que siempre han estado a mi lado. Disfruto mucho de la vida. Trato de ser feliz con la gente que me rodea"





¿Qué música escucha?: "Me gusta de todo. La música brasileña como la samba. También me gusta el reggaetón. Escucho mucha música"

PAUL ELLIS/GettyImages

Steven Gerrard y Luis Suárez: "Siempre hablo de él con un cariño especial. Aprendí mucho de Steven al ver que era una persona normal pese a ser un ídolo mundial y un jugadorazo. Me ayudó mucho Y de Luis no tengo nada que decir, somos amigos y ha demostrado al mundo el futbolista que es, fuímos muy felices jugando juntos. El castellano, por ejemplo, no lo hablo muy bien, pero lo entiendo casi todo gracias a la convivencia con Luis Suárez"





Tatuajes: "Llevo varios tatuajes. Una frase que en español es "nunca dejes de soñar", varios dedicados a mi hija, uno con el nombre de mi mujer, también con el de mis padres"





Ídolo de la infancia: "Todos los brasileños construyeron una historia linda en el Barça, pero Ronaldinho siempre fue mi ídolo. En Brasil tenemos a grandes jugadores como Romario, Ronaldo y Rivaldo. Son futbolistas con los que crecí viendoles jugar"

LLUIS GENE/GettyImages

Lugar favorito: "Mi lugar favorito es el campo"





¿A quién le dedica los goles?: "A mi familia: a mi esposa y a mi hija"





Manías y supersticiones: "Lo que me gusta cuando salgo al campo es dar las gracias a Dios por la salud, la oportunidad que me da de jugar al fútbol y esas cosas. No es una superstición"





Un deseo por cumplir: "Ser campeón en el FC Barcelona"