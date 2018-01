La emotiva carta con la que se ha despedido Rafinha del Barça en las redes sociales

Casi no me salen las palabras para expresar lo que siento por el club que me formó como persona y profesional. Llegué en 2006, con 13 años, en el cual era un niño que jamás pensó vivir tantos momentos maravillosos y conseguir tantos títulos. Me han enseñado casi todo lo que sé de fútbol y he podido cumplir mis mayores sueños como canterano. Ahora ha llegado el momento de tomar otro camino en mi vida. Eternament agraït a aquest escut, club i aficionats que m’han donat tot el seu suport en els moments més durs. Sou increïbles. A mis compañeros, que he podido crecer aprendiendo de ellos: Gracias de todo corazón. Os desearé siempre lo mejor. A todos los trabajadores, del primero al último, que me han mostrado su sonrisa desde que era pequeño: Os llevaré en el corazón. Han sido 12 años completamente increíbles. No sabéis lo feliz que me hizo haber podido despedirme con la camiseta puesta. Força Barça i eternament blaugrana.

A post shared by Rafinha Alcantara (@rafinhaaa93) on Jan 22, 2018 at 11:11am PST