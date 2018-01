ATENCIÓN | Nuevos audios del escándalo de los colombianos de Boca

Cuando todo parecía terminado, el escándalo judicial en el que se metieron Wilmar Barrios y Edwin Cardona parece tener un capitulo más, ya que ahora se filtró un nuevo audio de una de las protagonistas de las dos noches en Puerto Madero que terminaron en denuncia.

Quien publicó el mensaje fue el programa Involucrados, aquí y ahora del canal América, y allí se relata parte de lo que pasó dicha noche con los colombianos protagonistas y los demás futbolistas que estaban presentes.

"Primero a mí me llevó mi amiga por medio de un conocido de ella. Yo no sabía quiénes eran. Fuimos en el auto de ella. Mi amiga terminó discutiendo. Yo no sabía por qué, porque estaba en una de las habitaciones. Cuando salí, la vi que estaba histérica. Me dice: 'Vamosnos, vamosnos'. Bueno, nos fuimos", comienza





ESCÁNDALO (SIN FIN) EN BOCA



Apareció un nuevo audio de una de las denunciantes de Cardona y Barrios: "Pedían cosas hasta que en un momento me dieron un cachetazo"#Involucrados - #EnAmérica pic.twitter.com/FV81aYfx5Q — América TV 📺 (@AmericaTV) January 26, 2018

"Al siguiente día me contactan a mí y me dicen: 'Mirá, sin tu amiga de ayer porque era re creída. Muy mala onda'. Yo a todo esto dije: 'Bueno, capaz que ella les pidió más plata'. Qué se yo. Problemas del rubro. Le digo: 'Sí, tengo otra amiga. Es stripper, es profesional'. Bueno, pero buena onda".





"Cuando llegamos, primero que se pusieron medios brutos con el tema de que: 'No, pará, con quién querés hablar, ya te querés ir'. 'Mirá, yo no tengo problema en quedarme y después arreglamos el número. Pero quiero saber con quién voy a tener que arreglar'", aclara.





"Conmigo, me dice ese Cardona. "Bueno listo, pero si te querés ir, andate. Ya mala onda. 'No mi amor, tranquilo. Yo te estoy hablando bien. ¿Por qué me maltratás así?'", preguntó.









"A medida que fue transcurriendo la noche pedían cosas. Hasta que en un tiro, me dieron un cachetazo. Ya empezaron los maltratos, ya físicos. Yo le decía calmate un toque porque te rompo la cabeza. Te cago a palos, le dije al Wilmar ese", contó.

"Así discusión, discusión, discusión hasta que le digo: 'Yo me quiero ir, eran como las 5 de la mañana. Arreglemos ya porque esto ya se está yendo de las manos'. Ahí se pusieron peor", aseguró. Y añadió: "Ahí empezaron los forcejeos con ese Wilmar. Mi amiga se puso nerviosa y se puso a llorar".

No hay ni gun audio y menos de Cardona...RECIÉN hable con El, esta supercon centrado en el partido de mañana Y junto Willmar Barrios y Frank Fabra saben de su ino ciencia siempre a disposición de la justicia . — Miguel Ángel Pierri (@miguepierri) January 26, 2018

Luego se refirió a lo ocurrido en el ascensor: "No me dejaban ir del ascensor y me empezó a tirar como palmaditas en la panza. Y le digo: 'Pará, rescatate un toque. Sabes que, estoy embarazada, ¿sabés el problema que podés tener?'".

"Así, discusión, hasta que nos pudimos ir con el más chiquitito, que se llama Daniel. Bajó con nosotros: 'En nombre de los chicos, les pido disculpas. Ellos no se supieron manejar'. Lo de la cuchilla y todo no le pareció gracioso", afirma. "Nadie estaba bailando con cuchillas como para decir estamos todos en ese mambo. No sé que le pasaba. Tomaba de unas calaveras que eran Vodka o Absenta", finaliza en el audio que duró más de cuatro minutos.