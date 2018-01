La pancarta de los Riazor Blues apoyando a Cristóbal Parralo

Después de lo que paso el otro día en el entrenamiento, pienso que la situación necesita una explicación. En el entrenamiento por el problema de lengua no he entendido bien esa session del entrenamiento y con el enfado he tirado el balón. Eso no era un acto para nadie. Era un acto solo por un enfado conmigo. El Mister dijo “ tienes algún problema ? Si no quieres entrenar te puedes ir.” Aun que he dicho “no tengo problema.” Fue un mal entendido.No paso nada mas que eso. Hoy entrenar al margen del equipo fue decision del mister. No tengan dudas que voy a dar el máximo de mi al equipo como siempre hasta el dia que me vaya. #forzadepor

