​¡ES TODA UNA ESTRELLA! | Cuauhtémoc Blanco regresará a la televisión

El actual presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, no se conforma con su nuevo puesto en la política, así como haber sido uno de los futbolistas mexicanos más importantes en la historia, pues está cerca de regresar a la televisión como ya lo había hecho en el pasado cuando participó en “El Triunfo del Amor”, dándole vida a un bombero y teniendo como pareja a la modelo paraguaya Larissa Riquelme.





#CracksDeLaTv El día que Cuauhtémoc Blanco murió (?) en "El triunfo del amor", novela mexicana de Televisa. pic.twitter.com/7HLjBLwdZp — Vuelta al Mundo (@vueltushka) May 30, 2017





Parece ser que el tres veces mundialista ya puso tiempo en su ocupada agenda para volver a la pantalla chica en un programa que se encargará de dar a conocer su vida profesional, desde sus inicios en el fútbol, cómo se consolidó y su arribo a la política.

La realidad es que el Temo no dio grandes pistas sobre este nuevo proyecto que está en puerta ya que solamente indicó a Univisión Deportes que está en pláticas.





“Estamos en pláticas, si me gustaría hacerla para hacerle saber a la gente que un chavo que viene de abajo puede llegar a ser un hombre muy exitoso”, comentó la gran exfigura del Club América.

Del mismo modo, al cuestionarlo sobre si ya tiene alguna productora en mente para filmar esta serie, el virtual candidato de Morena a la gubernatura de Morelos afirmó que son varias pero no podía revelar sus nombres, además que no hablará de su vida privada sólo la profesional.









“Si, hay varias. No está avanzado, estoy en pláticas con gente que no te puedo decir. De la vida familiar no voy a hablar simplemente hablaría de la vida como empecé, como llegué, todas las carencias que eso no me importaría”, compartió el ex de Necaxa y Veracruz.

Del mismo modo, volvió a reiterar que no expondrá su vida privada, como todos los romances que ha vivido con diferentes mujeres del medio artístico.









“Eso no me gustaría, creo que hay que tenerle un respeto a las parejas que tuviste, y nada más, no me gusta involucrarme con eso, como dice la canción de José José, ya lo pasado pasado, y tienes que involucrarte con el presente”, informó el campeón de la Copa Confederaciones 1999.

Cabe recordar que el exgoleador del Tricolor ha tenido varios romances desde Galilea Montijo, Rossana Nájera, Liliana Lago, Sandra Montoya, Natalia Rezende, entre otras más, luego de su primer matrimonio con Marisela Santoyo.





El otrota futbolista Cuauhtémoc Blanco [@cuauhtemocb10] dejó por un momento sus actividades en el mundo de la política para jugar esta tarde un partido de frontón a beneficio de la Fundación Diversidad de Justicia, que apoya a grupos vulnerables. pic.twitter.com/WryRw79XKI — Notimex (@Notimex) February 4, 2018





Este fin de semana Blanco Bravo disputó un juego de frontón con motivo de una recaudación de víveres organizada por la Fundación Diversidad de Justicia AC, que apoya a personas en situaciones de vulnerabilidad.

¿Te gustaría ver esta serie sobre la vida del polémica exfutbolista?

