PENOSO MANEJO | Gabriel Peñalba contó cómo fue su salida de Cruz Azul

El mercado pasado el futuro de Gabriel Peñalba, mediocentro de 33 años, fue incertidumbre pura. Anunciado transferible por Cruz Azul a petición de Pedro Caixinha, el Flaco fue parte de los activos a vender por el club en el Draft. No obstante, tras unas horas como transferible, La Máquina metió freno y lo quitó del listado. Días después, Las Palmas, a petición de Paco Jémez, le fichó. Desde España, el jugador contó su verdad sobre el quilombo que vivió en sus últimos momentos como jugador azul y contó cómo se dio su pase al balompié español.

Según el ex Veracruz, Cruz Azul buscó a otro mediocentro en el Draft para reemplazarle pero al no poder cerrarlo, decidieron quedarse con él. Es por eso que, de un momento a otro, dejó de ser transferible. Ahora en Las Palmas, afirmó que no merecía ese trato, no obstante, terminó en buena lid con el presidente del equipo:





"Ellos querían contratar un jugador, pero no se le dio y pasó algo inédito: a las 11 estaba en el Draft y a las 14:30 me sacaron. De transferible pasé a ser intransferible. Hablé con el entrenador y me dice que tenían un plan A que no pudieron traer y yo pasaba a ser ese plan A. No estuvo bueno el manoseo. No lo merecía. Pero así como digo eso, también destaco que entendieron mi planteo; agradezco al presidente Billy, nos dimos la mano y terminamos muy bien”, contó al Diario AM.

Sobre su pase a Las Palmas reveló que en cuanto supieron su estatus en Cruz Azul le contactaron, a petición de Jémez, y no dudó en partir. Más aún, sabiendo que no tenía la confianza plena de Pedro Caixinha:





“Cuando se enteraron que yo era transferible, me contactaron. Por la edad que tengo, si no juego no me siento bien. Y por la situación que se había dado, sabía que arrancaba en desventaja", comentó.

Finalmente, lamentó mucho el duro presente que se vive en La Noria aunque, también, dejó ver su molestia con la prensa y su trato a Cruz Azul:





"Sigo al club y me pone mal la situación actual porque dejé amigos. Es una institución espectacular, un grande. Creo que hay una presión excesiva de la prensa y por eso atacan demasiado. Hay medios que dicen cada barbaridad. Parece que parte un sector tiene la potestad de decir lo que quiera”, cerró Peñalba.