REVELADO | El motivo por el que José Cardozo le dijo que no al América

El ex delantero Toluca, José Saturnino Cardozo, se convirtió en una de las grandes amenazas para las defensas de los equipos de la Liga MX, debido a su facilidad para llegar al área y marcar goles.

Por este motivo, el América buscó su fichaje en 1999, pero "El Príncipe de Guaraní" no abandonó la entidad choricera por amor y respeto a la institución.

Cardozo aprovechó su tiempo libre para viajar a Europa para platicar y empaparse del futbol inglés, donde habló con el director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, el timonel del Nottingham Forest, Aitor Karanka y el ex seleccionador de Inglaterra, Sam Allardyce y tras su regreso a México se tomó unos minutos para hablar con el diario Récord acerca del enfrentamiento entre las Águilas y los Diablos correspondiente a la jornada 12 del balompié azteca y de su posible llegada a Coapa.





¿Toluca puede quitarle el invicto al América?

Creo que sí, tienen todos los fundamentos para quitarle el invicto al América. Depende ya de ellos, del funcionamiento, sabiendo que Toluca debe ser fiel a su esencia, siempre te exigen: jugar bien y ganar. Tener la posesión, el control del juego, porque de repente en Toluca ganas 1-0 y la gente se va molesta del estadio. Es un partido de Liguilla; se van a ver dos equipos que pasan por buen momento, por como llegan los dos.

¿Estuviste cerca de vestir la playera del América?

Tuve un acercamiento en 1999, cuando estaba Kiesse, estaba Burillo; se acercaron conmigo después de la Copa América de Paraguay. No se dio la posibilidad de ir al América, Toluca no tenía la intención de venderme.

























Los americanistas se perdieron de muchos goles…

Sí, hubiera sido bastante lindo. En ese momento no se dio, para bien del Toluca, por toda la continuidad que le dimos, por todo lo que vino después, a nivel de ganar títulos, haber ganado dos o tres títulos más, y haber ganado tres campeonatos de goleo y haber marcado 249 goles. Fue fantástico.

Comparado con la época actual, ¿fuiste un jugador bien pagado?

Muy valorado, primero hay que hacer para después merecer, para después cobrar. Todo lo que hice en Toluca fue muy bien pagado, no podemos estar comparando lo que se paga hoy en día. Cada uno en su momento ganó lo que tenía que ganar. Hoy, el futbol se abrió mucho a nivel económico. Nunca me pagaron de más y nunca me pagaron de menos. Nunca voy a estar arrepentido de las decisiones que he tomado ni arrepentido de no haber ganado un poco más de dinero.

Eres de estos casos románticos en los que pesó más el amor…

Uno le tenía más cariño a la institución, a los compañeros, al plantel. El plazo que me dieron cuando estaba lesionado. Olvidar eso sería muy malagradecido de mi parte, todo lo que hizo la directiva, llegar lesionado, aguantarme dos años y sólo porque me dan 100 pesos más, abandonar esa institución hubiera sido muy irresponsable de mi parte.





¿América te ofrecía más dinero?

Sí, claro, en ese momento era mejor. Habíamos salido Campeón en 98 y 99 con Toluca, después de la Copa América de Paraguay. Yo no tenía contrato en ese momento, por eso hubo ese acercamiento; estaba Kiesse, quería que me fuera junto con Fabián, Estay se fue, yo me quedé. No estoy arrepentido, la decisión al final la tomé yo para seguir, junto con la directiva, que en ese momento no tenía interés de venderme.

¿Al final del día, te arrepientes de no haber jugado en las Águilas?

No, para nada; lógicamente es un club mediático donde a todo mundo le gustaría estar, es un club que vende mucho, la gente todo el día habla del equipo. Los equipos grandes son así. No se dio, pero tampoco estoy arrepentido, darle continuidad a mi trabajo en Toluca fue fantástico. Tuve incluso ofertas para ir a Europa.

¿A qué equipo de Europa?

Tuvimos ofertas con la gente del Zaragoza, hubo acercamientos con el Arsenal, con el Atlético de Madrid, tuvimos dos o tres ofertas; de Japón, de Hiroshima, que inclusive vinieron a Toluca, pero estoy muy contento de haber tomado la decisión de jugar casi 11 años en Toluca.

