ENTREVISTA ÍNTIMA | Messi cuenta cómo se inyectaba las hormonas de pequeño

Lionel Messi concedió una entrevista al programa La Cornisa de la cadena argentina América TV. En la entevista habló sobre su sueño en el Mundial, y ademas confesó sus aspectos mas personales en sus inicios con el FC Barcelona.





El argentino habló sobre sus inyecciones de niño, su adaptación y la posibilidad de dejar el Barcelona: “Me inyectaba en las piernas una vez por noche. Empecé con 12 años. No me impresionaba. Primero me la pusieron mis padres desde los 8 años hasta que aprendí. Era una aguja muy chiquita y le inyectaba la cantidad que tenía que pincharme. No me dolía, era algo rutinario que tenía que hacer y lo hacía con normalidad”.

“El hecho de venir a Barcelona no me costó mucho. Me adapté rápido, pero no a mi familia. Mis hermanos querían regresar y se volvieron al tiempo. Mi hermana era muy chiquita y le costó mucho adaptarse al colegio y mi papá y mi mamá tomaron la decisión de volver. Nos quedamos solos con mi papá y me preguntó, ‘¿Qué hacemos? Tú tienes la decisión’. Yo le dije ‘me quiero quedar’, convencido a pesar de lo difícil que era. Pero vi que la posibilidad (de triunfar en el Barça) era real”.









Además hablo sobre el sueño del Mundial. “Poder estar en esa final, poder levantar la copa... es un sueño de siempre. Cada vez que llega un Mundial ese sentimiento se hace más fuerte. Por eso el llanto de la final perdida en 2014. Sabemos lo difícil que es ganar y quedarnos tan cerca fue doloroso”.





Sin duda Lionel Messi es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, y tras la decepción en los últimos tres torneos con su selección, espera poder alzar el preciado trofeo de campeón del mundo en R