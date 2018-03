El motivo de las dudas de Iniesta sobre su continuidad en el FC Barcelona

Andrés Iniesta volvió a reabrir el debate sobre su continuidad en el Barça la temporada que viene tras unas declaraciones después de la eliminatoria de Champions ante el Chelsea que dejaron a todo el barcelonismo helado. Y es que el veterano centrocampista dejó caer que podría marcharse este verano.

En este sentido, aprovechando la concentración con la selección española, Iniesta ha concedido una entrevista al programa radiofónico El Larguero de la Cadena SER en la que ha querido explicar mas detalladamente qué es lo que le pasa por la cabeza y cuáles son sus dudas de cara a la temporada que viene.

Rumbo a Alemania con unos fenómenos!! Vamos España 🇪🇸 pic.twitter.com/L8kmIGISZZ — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) March 22, 2018





El de Fuentealbilla explicó que no hay una sola cosa que le preocupe, sino que es un conjunto de factores lo que le hará tomar una decisión. "Te hace dudar todo y nada a la vez. Me hace dudar que estoy en el club de mi vida, en el club que me lo ha dado todo y donde he hecho toda mi carrera en la élite y donde tengo el respeto de la gente, de los compañeros y del mundo del fútbol en general. Y no es fácil esa situación".

También voy teniendo una edad y todas las cosas cambian y se abren otras puertas muy ilusionantes en muchos sentidos. Al final será una cuestión de yo sentir lo que creo que tengo que hacer. Si me respetan las lesiones y todo va normal veo muy difícil no estar en un once del Barça en los próximos dos años. Pero una decisión así va más allá de eso", confesó.

Y es que, a juzgar por las palabras del futbolista, la gran preocupación de Iniesta es no poder estar al nivel que exige jugar en el Barça, ya sea por las lesiones o por el paso de los años. Esto es lo que le hará al final decantarse por un camino u otro. "La única duda para quedarme o no es saber si podré estar al doscientos por cien, como siempre he estado. Esa es la única duda que hay en mi cabeza para decidir una cosa u otra", declaró.

Es por esta razón por la que todavía no se ha decantado, aunque sí que ha pensado mucho en ello. "Todo está muy meditado pero no está decidido. Sé que es un tema que evidentemente crea debate y en el que cada uno piensa una cosa, pero más allá de hacer broma o no de la situación, ya decidiré lo que sienta. Será una decisión puramente personal de lo que yo sienta como jugador y como persona. Yo estoy tranquilo porque disfruto de lo que hago porque esa es mi felicidad, más allá de lo que pase a partir de la temporada que viene. No es una situación de ayer para hoy. También entiendo que es un proceso natural que si no es este año, el año que viene estaremos con lo mismo o el otro. Es sentir en el momento lo que tenga que sentir para decidir lo que hago".

Lo que sí puede asegurar Iniesta es que, en caso de que se marche, será a un equipo y a una Liga en la que no compita por títulos con el Barça. "Si ocurre esa decisión está claro que todo cambia. No iría a ningún sitio en el que compitiera con mi club porque creo que eso es antinatural para mí. Igual que se cierra una cosa pues se abriría otra", confirmó.