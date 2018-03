La emotiva carta de despedida de Michu del fútbol profesional

El pasado verano se conoció la retirada definitiva del fútbol de Miguel Pérez Cuesta, más conocido como 'Michu'. El delantero asturiano, propiedad del Real Oviedo, llevaba mucho tiempo atosigado por las lesiones y decidió poner punto y final a su carrera deportiva como futbolista. Michu jugó para Real Oviedo, Celta, Rayo Vallecano, Nápoles, Langreo y Swansea a lo largo de su carrera. Siendo en el club de la Premier League donde mostró su mejor nivel. El asturiano dejó una carta para el recuerdo como despedida en su cuenta de Twitter, que obtuvo muchas respuestas de aficionados y profesionales de este deporte.

Thanks for the memories ⚽️ pic.twitter.com/ml6NtdFwvw — Michu (@Michuoviedo) July 25, 2017

"Querido fútbol,

De acuerdo con los reportes médicos, la situación actual de mi tobillo derecho ha llegado a un punto en el que me ha obligado a despedirme de tí como un jugador profesional el día de hoy.

A pesar de que me despido de tí con mucho dolor, sé que siempre estaremos unidos. Te agradezco desde el fondo de mi corazón por todos los momentos mágicos que me diste durante este tiempo. Me siento privilegiado de haber cumplido este sueño que he compartido con tantas personas desde la infancia. El sueño de convertirme un jugador profesional de este deporte.

Gracias a ti, el público me ha dado un afecto invaluable que nunca podré devolver. Siento que no he hecho nada para merecer tanto.

Tú me llevaste a Vigo para jugar para el Real Club Celta, a Madrid para jugar para el Rayo Vallecano, a Gales para jugar para Swansea City, a Italia par ajugar para SSC Napoli y a la Fielguera para jugar para la Unión Popular de Langreo. Incluso me permitiste representar a mi país vistiendo la camiseta de la selección, compartiendo vestuarios con mis colegas que fueron campeones mundiales. Es gracias a tí que he visitado muchos países y ciudades maravillosas, pero estoy especialmente agradecido por la gene que he conocido a través tuyo, a quienes conservaré en mi corazón por toda mi vida.

Quiero hacer una mención especial al Real Oviedo porque este club me enseñó todo lo que fui capaz de hacer en el campo. También quiero dedicar un pensamiento especial a todos sus hinchas al rededor del mundo. Sin ellos nunca habría sido tan feliz a lo largo de este viaje. Todas y cada una de las palabras alentadoras me han ayudado a seguir adelante cuando otros tal vez se habrían rendido.

Antes de concluir, me gustaría decir que me considero una persona honesta gracias a la educación que recibí de mi familia y que siempre he tratado de hacer lo mejor por cada club al que me has llevado. Quiero disculparme de todo corazón si, en algún momento, mis actos decepcionaron a alguno de tus aficionados, quienes te aman con tanta locura como yo.

Infinitas gracias a ti, mi amigo. Siempre estaré en deuda contigo.

Siempre tuyo,

Miguel Pérez Cuesta"

Ayer, miércoles 21 de marzo, con motivo del día de su cumpleaños, el Swansea dedicó una publicación al delantero con un vídeo recopilatorio de sus mejores jugadas en el equipo de la Premier League, donde se ganó el corazón de los aficionados y con el que ganó la Copa de La Liga en el año 2013.