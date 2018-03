Van Gaal revela los detalles de la salida de Riquelme del FC Barcelona

Louis Van Gaal es un entrenador que no tiene pelos en la lengua. Quién no recuerda su famoso cabreo cuando estuvo en el Barça dejando frases en rueda de prensa como "siempre negativo, nunca positivo". Pues bien, ahora un hincha argentino le ha recriminado una de sus decisiones más polémicas durante su segunda etapa en el Barça y este no se ha cortado al responder.

Y es que el aficionado en cuestión le preguntó a Van Gaal mientras le grababa con la cámara de su teléfono móvil que por qué no contaba con Riquelme en el equipo, a lo que el míster holandés le respondió: "Riquelme no marcaba, no corría", opinó mientras seguía andando.





Además, Van Gaal quiso comparar al ex jugador con Leo Messi."¿Tú has visto a Messi?. Corriendo...hoy en día sí", dijo el holandés. Algo que no sentó muy bien al hincha, que considera que el delantero no suda la camiseta."Dice que corre, yo no entiendo más nada", contestó a la cámara el aficionado.

Hay que recordar que la segunda etapa de Van Gaal en el FC Barcelona fue desastrosa. El técnico sólo duró hasta el mes de enero y Riquelme, que llegó aquel verano, apenas jugó con Van Gaal en el banquillo. Finalmente, el centrocampista acabaría fichando por el Villarreal tan sólo un año después de su llegada.