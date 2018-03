DURÍSIMO | El prestigioso entrenador que le dio con todo a Jorge Sampaoli

La durísima derrota de Argentina ante España por 6 a 1 en el último amistoso del combinado nacional por Europa pegó fuerte en todo el ambiente futbolero, ya que nadie esperaba tanta superioridad del rival a pesar de que el conjunto de Jorge Sampaoli no contaba con su figura, Lionel Messi.

Lógicamente el director técnico fue quien recibió las críticas más pesadas, tanto del público como de los periodistas y también de colegas suyos. Uno de los que le dio con mayor fiereza fue Claudio Borghi, exjugador y actual entrenador de fútbol.

El Bichi Borghi analizó el presente de Sampaoli en la #SelecciónArgentina: "La cantidad de millas que tiene encima no coincide con el trabajo": https://t.co/Pf7buieSTL pic.twitter.com/ZzzIGhBbJH — TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2018

"Sampaoli mediáticamente no está preparado para ser DT de la Argentina. La cantidad de millas que tiene encima no coincide con el trabajo que se ve dentro del campo de juego", disparó el Bichi en Radio La Red AM 910.

"Como persona no me gusta, no tiene ética profesional adecuada para ser técnico de la selección. Y viendo la derrota de la Selección me quede contento que solo nos metieron seis goles", agregó luego.





Finalmente, se refirió a Gonzalo Higuaín, uno de los jugadores más experimentados del equipo pero que viene teniendo rendimientos muy flojos con la celeste y blanca: "No puede ser que a dos meses del Mundial no tengamos un equipo conformado. Es increíble. Veo a Higuaín y me da pena. Es un gran delantero pero tiene una carga psicológica muy grande. Él como muchos jugadores", finalizó.