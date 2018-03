Zidane: "Isco es del Real Madrid y se va a quedar aquí"

Zidane compareció en la rueda de prensa previa al partido que jugará el Real Madrid contra Las Palmas.





Partido: “Hemos tenido muchos jugadores fuera. Ahora tenemos que pensar en lo que nos toca mañana. Vamos a ir con la máxima ilusión, como siempre, sin pensar en el martes. Mañana tenemos un partido importante. Tenemos en la cabeza el partido del martes pero para prepararlo hay que hacerlo bien mañana”.

Rotaciones: “Isco y Sergio tienen molestias, no pueden viajar con nosotros. El resto lo verás mañana. Vamos a ir a hacer un buen partido y los que vengan con nosotros tendrán que estar bien. Las Palmas está pasando dificultades pero puede hacer un buen partido”.

Isco: “Yo creo que él está contento. A lo mejor no tiene el mismo protagonismo pero es importante. Yo siempre le he demostrado que es importante para nosotros. Es verdad que quiere jugar más, como todos. Luego estoy yo para elegir el once. Para mí es muy importante y lo va a ser siempre. Cada uno interpreta sus palabras pero yo no estoy molesto con esto”. “Vi su partido contra Argentina y estoy contento por su actuación y por el partido, fue impresionante”. “Isco es del Real Madrid y se va a quedar aquí”.

Problema Isco: “No es el problema. Él puede jugar o mejor o peor pero siempre se mata. El problema es que tengo a 25 jugadores. Hoy es el problema de Isco, mañana de Gareth, el otro de Asensio… Estoy contento con él y no es un problema ni de él ni mío. Estamos juntos e intento siempre lo mejor para el equipo”.

Fórmula contra Las Palmas: “Nosotros necesitamos ganar. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo que lo está pasando mal pero pueden hacer un gran partido. Tenemos que estar preparados para eso. Entrar fuertes, con intensidad, ritmo y sin mirar la tabla”.

Futuro: “Me gustaría seguir en el Real Madrid. Me gusta lo que estoy haciendo. Si depende de mí seguiré en el Real Madrid. Ahora no es el momento de hablar de todo esto. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo”.

Titularidad por selecciones: “Para mí eso no existe. Yo tengo a 25 jugadores y siempre voy a utilizar a once desde el principio. Yo no valoro lo de la selección. Miro los partidos porque me interesa como actúan y el tiempo jugado”.

Bale: “Está preparado para jugar. Ha jugado los dos partidos y mañana nos toca a nosotros”.

Zidane: “No podría definir como soy. Lo que sí sé es que soy una persona que ama su trabajo. Me gusta mucho el fútbol, jugar bien. Soy una persona muy competitiva. Esto es lo que me enseñaron en este club y esto es lo que hacen todos mis jugadores. Yo creo que transmito lo que me gusta: jugar bien al fútbol, mantener la posesión, marcar goles… Intento transmitírselo a los jugadores, eso y serenidad y tranquilidad”.