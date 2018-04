​¡VERDADERA JOYA! | Gol de Negrete con Pumas es mejor que el de México 86

Hace una semana y media la FIFA decidió llevar a cabo una competencia en su Facebook para conocer el Mejor Gol en la historia de los Mundiales, que tenía como grandes protagonistas al argentino Diego Maradona, al brasileño Pelé, el holandés Robin Van Persie, el colombiano James Rodríguez, el inglés Michael Owen, el peruano Teófilo Cubillas, el mexicano Jared Borgetti, el italiano Roberto Baggio, entre otros más.





'Tijera' de Negrete en el 86, elegida como el mejor gol de los mundiales https://t.co/njTzTbNUKB pic.twitter.com/PNThGfpNV8 — Expansión Deportes (@ExpDeportes) April 10, 2018





Y este lunes se anunció que el gran ganador de las votaciones fue la anotación del azteca Manuel Negrete, quien se impuso al brasileño Éder gracias a la tijera que realizó frente a Bulgaria en los Cuartos de Final del Mundial México 1986.

No obstante, el técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, mencionó que Negrete tiene un tanto aún mejor que ese, precisamente uno que efectuó en 1985 cuando vestía la camiseta de los Pumas y se enfrentaron al Puebla en Cuartos de Liguilla de la temporada 1984-85.





El mejor gol en la historia de los mundiales lo hizo Manuel Negrete frente a Bulgaria en 1986 #Video pic.twitter.com/Zk7JbY9j2u — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 10, 2018





“De los Mundiales hay goles muy bonitos, pero el gol más bonito que he visto en mi vida fue el de Negrete. Estábamos jugando contra Puebla, la agarra, la paró de pecho, hace un sombrero, para de pecho, hace otro sombrero y se avienta de chilena. Dije ‘qué bruto este chamaco, este es el gol más bonito que he visto en mi vida’, fue la única vez que lo felicité. Este del Mundial no tiene nada que ver”, mencionó el Tuca.

El sudamericano continuó hablando sobre otras anotaciones que le han encantado y también mencionó una de Hugo Sánchez.





¡En conferencia de prensa, Ricardo Ferretti, técnico de @TigresOficial, aseguró que el mejor gol de Negrete fue uno que le hizo a @ClubPueblaMX y no el que realizó en México 86!😝⚽😯 pic.twitter.com/TwdOfpairq — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 9, 2018





“El otro que me gusta mucho, el de Hugo contra Atlante; estaba muy esquinado, un centro de Jesús Ramírez y él casi en el pico del área grande y la avienta de chilena”, recordó.

¿Quieres saber todos los pronósticos del mundo del fútbol? Haz click aquí y visita Caliente.mx

Asimismo, el extécnico de Monarcas y Chivas mencionó que cuando era jugador de la UNAM solía quedarse a rematar con Negrete, Hugol y Luis Flores, siendo éste último el que ganaba, pues podía disparar con las dos piernas, de chilena y cabeza, algo que no todos hacían.









“Hay un video, donde nosotros nos quedamos rematando una hora, ¿quién creen que ganó de Negrete, Hugo Sánchez y yo? Luis Flores, el más completo, de chilena, derecha, izquierda, cabeza, porque Hugo cabeceaba bien, pero era sólo de zurda, Negrete no cabeceaba igual ni en velorio, y yo sí derecha e izquierda, pero chilena no, porque mi hermano intentó una, se rompió la clavícula y ya me dio miedo”, compartió el brasileño.





Sobre su tanto, Negrete recordó la acción que se suscitó hace 32 años, algo que le causó una gran emoción al ver a toda la afición levantada y aplaudiendo, además agradeció en las redes sociales a la gente que voto por él.





Gracias a todos los que con su voto me llevaron a la final. No es mi victoria, es de todo Mexico 🇲🇽 pic.twitter.com/xfPsJyQfHa — Manuel Negrete (@manuelnegrete22) April 7, 2018





“Rafael Amador me la toca, pero me la da un poco larga, yo tengo que hacer la recepción y cuando la hago, veo que el jugador de Bulgaria me quiere puntear el balón, entonces lo regreso hacia mi cuerpo, hago que bote, le doy la pared a Javier Aguirre, que me la pone, hago un movimiento nada más de dos pasos y ahí sin pensarlo la prendo, a una altura considerable, del lado izquierdo del portero Mijailov, y luego el retumbar de la gente, el ruido, el eco de ese momento fue impresionante, ver que se levantaban 110 mil personas en un estadio con un sonido extraordinario realmente fue emocionante”, narró el canterano auriazul.





CONTACTOS | El jugador de la Liga MX que Chicharito recomendó para Chivas