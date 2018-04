OFICIAL | Andrés Iniesta confirma su marcha del Barcelona tras 22 temporadas

Hoy, viernes 27 de abril de 2018, el fútbol se ha parado. Uno de los jugadores más grandes de la historia del Barcelona y de España ha dado una rueda de prensa anunciando su marcha. Andrés Iniesta ha confirmado que esta será su última temporada en el FC Barcelona. El centrocampista se despidió en una rueda de prensa “muy difícil” porque lleva toda su “vida aquí y decir adiós a mi casa es muy complicado”. Estuvo acompañado por su familia, el cuerpo técnico y la primera plantilla del Barcelona.

PAU BARRENA/GettyImages





El futbolista, visiblemente emocionado, comenzó anunciando que “esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última aquí”. Iniesta continuó explicando que ha sido “una decisión muy meditada, muy valorada, muy pensada a nivel interno y familiar” pero que entiende que tras tantos años jugando en el Barça ha llegado el momento debido a que no podría dar lo mejor de sí. “Siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa acaba este año por el simple hecho de que siempre he entendido que este club que me acogió con 12 años se merece lo mejor de mí y en el futuro más cercano no podría dárselo, tanto a nivel físico como mental”, explicó.

Para Iniesta este final está siendo perfecto porque, de haber imaginado acabar su carrera en el Barcelona “la forma hubiese sido esta, sintiéndome útil y titular, con opción de ganar títulos y con las impresiones positivas que he tenido durante todo este año”.

Denis Doyle/GettyImages





El futbolista, para terminar la rueda de prensa, quiso dar las gracias “al club, a la Masía, porque lo que soy hoy como jugador y persona ha sido por ellos, a mis compañeros, a toda la gente del día a día durante todos estos años, ellos son los que me hacen ser mejor cada día, a todos los aficionados que me han mostrado su cariño, es algo increíble, a mis padres, a mi hermana…” Fue en los momentos de agradecimiento a su familia cuando Iniesta no pudo contener las lágrimas y tuvo que frenar su discurso. Tras el breve parón continuó dando las gracias a su mujer, a sus hijos y a “todos los culés que me han visto dar todos los pasos desde que llegué y me han acompañado en las buenas y en las malas”.





Tras el discurso de despedida, la rueda de prensa procedió con las preguntas de los periodistas. A ellos les afirmó que su “único objetivo era triunfar en este club” y que lo ha conseguido. Como una muestra más de su persona, de todos los momentos vividos en Barcelona se quedó con su “debut en Brujas. Mi sueño se convirtió en realidad”.

LLUIS GENE/GettyImages





El de Fuentealbilla no reveló cuál será su futuro, solo que sería fuera de Europa porque “no competiría nunca contra mi club”. Explicó que todavía no hay nada cerrado pero que antes de empezar el Mundial se hará público su futuro. Finalmente, afirmó que ojalá dentro de unos años pueda volver al Barça “y poder intentar transmitir todo lo que he aprendido”.