Zidane: "No vamos a arriesgar con Carvajal ni con Isco ni con Nacho"

Zinedine Zidane comparece en la rueda de prensa previa al partido de Liga entre el Real Madrid y el Leganés que se disputará este sábado a las 18:30 en el Santiago Bernabéu.





Objetivo en Liga: "El objetivo es el mismo, intentar sumar y recuperar el segundo puesto. Quedan cinco partidos y queremos hacerlo lo mejor posible"





Bajas de Isco y Carvajal ante el Bayern: "Es jodido perder a dos jugadores pero no podemos hacer nada, es lo que hay. Vamos a ver día a día cómo se recuperan. Estoy seguro de una cosa, no vamos a arriesgar nada ni con Isco ni con Nacho ni con Carvajal ni con nadie. Si no están al 100%, no estarán con el grupo"





Despedida de Iniesta: "Es difícil, es muy buen futbolista. No lo conozco mucho, pero las dos o tres veces que coincidí con él y me cayó bien, es muy reservado. Solo tengo buenas palabras y admiración por su fútbol. Le deseo lo mejor"





El Madrid de Zidane: "No podemos hablar de eso. Son dos años los que llevo aquí, todos los entrenadores se quedaron mucho tiempo e hicieron muchas cosas. Estoy a gusto, me gusta, lo estamos haciendo bien. Son dos años y medio buenos, pero decir que es el Madrid de Zidane... vamos a esperar un poco. Tengo que llevar más tiempo para demostrarlo, no lo estamos haciendo mal pero tengo que seguir"

Aitor Alcalde/GettyImages

Partido de mañana: "Nosotros podemos empezar un partido fuertes, a veces no lo hacemos. Podemos terminar fuertes, a veces no lo hacemos. Intentaremos hacer un buen partido, con intensidad y con mucha concentración porque es un equipo que tiene sus cosas, y sus cosas las hacen bien. Tenemos que jugar como siempre al fútbol"





¿Guti como sucesor?: "Es uno de la casa, ha jugado toda la vida aquí. ¿Va a salir a final de año? No lo sabía, es su decisión. Mi consejo es que tiene que seguir aquí, pero es su decisión y la respetamos"





¿Tiene más peso el doblete o la Champions?: "No puedes elegir entre uno y otro. Lo que podemos ganar ahora es únicamente la Champions. Vamos a darlo todo, pero mañana tenemos Liga, queremos acabar bien, parece una tontería pero no lo es. LaLiga tenemos que acabarla bien y luego ya el martes será un partido para pasar a la final"





Situación de Bale y Benzema: "Les necesitamos y haré todo lo posible para convencerlos de que son importantes. No les afecta lo que se dice fuera, esto es fútbol. Sé que los jugadores quieren siempre jugar todo, pero esto no es posible. El mensaje, no solo para Gareth y Karim, es que tenemos que estar conectados, queda un mes y tenemos que hacerlo de puta madre todos"





¿Seguirá la próxima temporada?: "Quiero seguir, pero lo importante es el día a día, lo que estamos haciendo. Nos queda un mes de competición. Lo que me preocupa ahora mismo es terminar bien la temporada"

CHRISTOF STACHE/GettyImages

¿Hay que mantener el mismo grupo para la próxima temporada?: "Creo que nunca el Real Madrid ha hecho revoluciones para cambiar a todos. Las cosas se hacen con cabeza, con tranquilidad. Las cosas se hacen con su tiempo. Ahora mismo para nosotros el futuro no es lo que va a pasar el próximo año, me interesa acabar bien la temporada"





Lesión de Nacho: "No ha recaído, su progresión es normal, lo está haciendo bien. Después de un mes todavía no ha entrenado con el equipo, pero día a día está mucho mejor. No queremos arriesgar con él. Lo más importante para nosotros es que entrene con normalidad para entrar en la dinámica del equipo"





El Madrid sufre en casa: "No creo que sea el caso. En los últimos 2, 3 meses hemos jugado muy bien en casa. Tuvimos una mala racha al principio en la que no marcábamos, pero si analizamos los dos o tres últimos partidos en casa en Champions League puede ser que nos costase más. Pero al PSG por ejemplo le ganamos 3-1. Después de ganar 0-3 a la Juventus, recibir un gol en el primer minuto de la vuelta fue duro. Hemos hecho algo extraordinario otra vez ganando fuera al Bayern. Hay que entrar bien en los partidos, con determinación"





Iniesta: "Cuando hablamos de Iniesta no hablamos de Madrid o Barça, hablamos de un futbolista extraordinario. Creo que no hay que hablar de títulos individuales, tal vez no ha ganado el Balón de Oro pero sí lo mereció. Cuando ganó el Mundial merecía el Balón de Oro"