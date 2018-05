EMOTIVO | La épica carta de Dani Alves tras hacerse oficial su baja para el Mundial

Se confirmó que Dani Alves no estará presente en esta edición del Mundial, debido a la lesión que sufrió en la final de la Copa de Francia. Este sábado, el lateral quiso compartir una carta para el portal The Players Tribune. En esta carta pide a los aficionados que no se sientan tristes ante su ausencia. Además, asegura que, pese a su edad, se siente con ilusión para llegar al Mundial de 2022.

FRANCK FIFE/GettyImages

“Cuando sentí el dolor en mi rodilla, mi alma salió de mi cuerpo. Sabía, desde el momento en el que caí al suelo, que no iba a estar en una avión para la Copa del Mundo de Rusia.

En el vestuario, los médicos del PSG me dijeron que teníamos que esperar hasta el siguiente día para obtener los resultados de algunos exámenes, pero sabía, en mi corazón, que había terminado. Todos entraron celebrando con el trofeo de la Copa de Francia, y nunca quise mostrar nada de negatividad antes mis compañeros, así que estaba sonriendo y tratando de divertirme. Pero todos podían ver en mis ojos que algo estaba mal. Solamente lloré una vez, cuando estaba solo. Y déjame decirte algo: no quiero que nadie llore por mí. No quiero que nadie sienta pena por mí. He vivido mis sueños.(...)





Estaré viendo a Brasil de la misma manera en la que lo veía cuando era un niño en la granja. Sólo que esta vez mi TV será mucho más grande! Ahora que les dije que crecí durmiendo en una cama de concreto y que me levantaba a las 5:00 am para ayudar a mi papá a rociar químicos en los cultivos de nuestra granja, y luego tenía que andar en bicicleta 10 kilómetros hasta la escuela, muchos me han dicho: ‘carajo, Dani, la pasaste muy mal de niño!’ Pero no, en comparación con mucha gente de nuestro pueblo, la pasamos bien. (...)

Lo gracioso es que en Brasil siempre se escucha sobre los niños que crecen pintando las calles de verde y amarillo, ¿verdad? Bueno, nosotros éramos de Roça, estábamos en medio de la nada. No teníamos calles que pintar. Habrías tenido que pintar el costado de una vaca. Por eso, llevábamos la fiesta a nuestras casas. Teníamos pequeñas banderas de plástico en todas partes. Esa fue la escena en nuestra casa en el 94. Tiempo de fiesta, hermano.

Cuando comenzaban los partidos, era como si realmente estuviéramos en el campo. En Inglaterra, en Francia, en Alemania, les encanta el fútbol, sí. Pero sólo son fanáticos. Son apasionados, pero están mirando. En Brasil, no sólo estamos mirando. Estamos jugando. (...)

Pude vivir ese sueño desde que tenía 18 años de edad. Pude vestir esa camiseta amarilla realmente. Ahora, para este Mundial, tendré que atacar con el resto de la nación.

Creo que este equipo puede ganar el trofeo. Tenemos el talento y las superestrellas, pero lo más importante es que también tenemos al maestro. Tite ha sido capaz de crear un ambiente increíble desde que se hizo cargo del equipo, y le mostró a los jugadores que no podemos ser solistas. Debemos estar en perfecta armonía para alcanzar nuestros sueños.

He estado en el equipo absoluto por 12 años, y esta es la conexión más fuerte que alguna vez haya existido (...). Tenemos una gran combinación de jugadores jóvenes, como Gabriel Jesús y Coutinho, y también a jugadores mayores que recuerdan el dolor de la última Copa del Mundo.

No me considero un veterano. Como pueden ver, mi espíritu tiene alrededor de 13 años de edad. Quién sabe, quizá en la Copa del Mundo 2022 todavía estaré compitiendo por un lugar en el equipo. Mi cuerpo tendrá 39, pero mi espíritu apenas habrá cumplido 17 años.

A veces les cuento a mis compañeros esta historia, y es con esta historia con la que te dejaré:

Cuando ganamos la UEFA Champions League con Barcelona en 2015, mucha gente dudaba de que pudiéramos volver a ganar un triplete. Pero, entre los jugadores, realmente creíamos el uno en el otro. Y, cuando vencimos a la Juventus en la final, corrí directamente hacia Adriano. Lo miré, y él me miró, y empezamos a gritar, pero gritando verdaderamente. No sabíamos qué hacer. (...)

Si ganamos la Copa del Mundo, no gritaré. Por una vez, lo prometo, cerraré mi boca. No habrá palabras saliendo de Dani Alves. No diré nada. Sólo estaré llorando”.