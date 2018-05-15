OFICIAL | Los 35 jugadores preseleccionados por Colombia para el Mundial

By 90Min
May 15, 2018

Se acerca el Mundial y todas las Selecciones empiezan a entregar las listas de jugadores con la que planean afrontar el máximo torneo de Selecciones. José Pekerman ya anunció la lista preliminar de 35 jugadores, de la cual saldrán los 23 jugadores que disputarán la Copa del Mundo de Rusia 2018. Estos son los jugadores:



Estos son los jugadores convocados:

1. ABEL AGUILAR – DEPORTIVO CALI (COL) 

2. IVÁN ARBOLEDA – BANFIELD (ARG)

3. SANTIAGO ARIAS – PSV EINDHOVEN (HOL)

4. CARLOS BACCA – VILLARREAL – (ESP)

5. WÍLMAR BARRIOS – BOCA JRS. (ARG)

6. MIGUEL BORJA – PALMEIRAS (BRA)

7. EDWIN CARDONA – BOCA JRS. (ARG)

8. YIMMI CHARÁ – JUNIOR (COL)

9. JOSÉ FERNANDO CUADRADO – ONCE CALDAS (COL) 

RODRIGO BUENDIA/GettyImages

10. JUAN GUILLERMO CUADRADO JUVENTUS (ITA)

11. GUSTAVO CUELLAR – FLAMENGO (BRA)

12. FARID DÍAZ – OLIMPIA (PAR) 

13. BERNARDO ESPINOSA – GIRONA (ESP)

14. FRANK FABRA – BOCA JRS. (ARG)

15. RADAMEL FALCAO GARCÍA – AS MONACO (FRA) 

16. TEÓFILO GUTIÉRREZ – JUNIOR (COL)

17. JOSÉ HERIBERTO IZQUIERDO – BRIGHTON (ING)

18. JEFFERSON LERMA – LEVANTE (ESP)

19. STEFAN MEDINA – MONTERREY (MEX)

20. YERRY MINA – BARCELONA (ESP)

21. JOHAN MOJICA – GIRONA (ESP)

22. GIOVANNI MORENO – SHANGHÁI SHENHUA (CHI)

Leonardo Fernandez/GettyImages

23. LUIS FERNANDO MURIEL – SEVILLA (ESP)

24. ÓSCAR MURILLO – PACHUCA (MEX)

25. DAVID OSPINA – ARSENAL (ING)

26. SEBASTIÁN PÉREZ – BOCA JRS. (ARG)

27. JUAN FERNANDO QUINTERO – RIVER PLATE (ARG)

28. JAMES RODRÍGUEZ – BAYERN MÚNICH (ALE)

29. CARLOS SÁNCHEZ – ESPANYOL (ESP)

30. DÁVINSON SÁNCHEZ – TOTTENHAM (ING)

31. WILLIAM TESILLO – LEÓN (MEX)

32. MATEUS URIBE – AMÉRICA (MEX)

33. CAMILO VARGAS – DEPORTIVO CALI (COL)

34. CRISTIAN ZAPATA – AC MILAN (ITA)

35. DUVÁN ZAPATA – SAMPDORIA (ITA)

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