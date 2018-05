El motivo del enfado entre Rijkaard e Iniesta

Rijkaard fue el entrenador que cambió la dinámica del FC Barcelona. Con él dirigiendo desde el banquillo, el club blaugrana recuperó su mejor faceta del juego y ese ADN made in Barça del que tanto se habla últimamente. Además tuvo una muy buena camada de futbolistas, entre ellos Andrés Iniesta. Pese a que todo parece llevado a que los dos tuvieran una grandísima relación nunca terminaron de comprenderse y el holandés cometió alguna equivocación con el hoy capitán del Barcelona.

Para entender este episodio hay que remontarse hasta la segunda Champions del Barcelona. La final de París. El holandés decidió dejar a Iniesta en el banquillo para poder utilizarlo como revulsivo, algo que no sentó demasiado bien al manchego y que todavía no ha superado del todo. En una entrevista para RAC 1, cuando le preguntaron por ese encuentro, afirmó que “antes del partido sí que me enfadé. Yo lo he reconocido públicamente, para mí fue un momento muy duro. Deportivamente una de las decisiones que peor sabor de boca te deja. Luego cuando empezó el partido ya solo quería salir”.

Los periodistas de la emisora catalana le cuestionaron sobre las explicaciones del técnico. Iniesta explicó que “yo tengo una conversación muy privada con él y esa no la expliqué pero no me argumentó nada. Me dijo una cosa muy fuerte pero no me dijo el porqué. Es una de las pequeñas cosas que ni conté en mi libro y no puedo decir. No fue un argumento muy lógico”.

El Sport ha dado más luz a esta conversación que nunca nadie ha querido revelar. El diario catalán ha preguntado al entorno del antiguo técnico culé e informan de que “Frank quizá no se expresó bien o hubo un error de comunicación. Andrés era muy joven y las palabras puede ser que no fueran muy medidas”.