La emotiva ​carta de Totti a Buffon en su despedida

Este sábado el arquero de la Juvetus de Turín, Gianluigi Buffon, le dijo adiós a su afición, en la victoria de la Vecchia Signiora 2-1 sobre el Hellas Verona en la última jornada de la Serie A.

Han sido muchas las figuras del mundo que han mandado sus saludos al gran guardameta italiano, sin embargo el diario la Gazzetta dello Sport destacó la carta de despedida de un ex compañero de la Azzurra.

Francesco Totti no dejó la oportunidad de agradecer a Buffon por no solo años de rivalidad, sino también mucha amistad cuando ambos vistieron los colores de la Selección italiana.

En su carta el ex capitán de la Roma destaca el glorioso momento compartido en el Mundial de Alemania 2006 en el que levantaron la Copa y algunos de los goles y atajadas que se dieron en los enfrentamientos entre ambos.





Emilio Andreoli/GettyImages

"Siempre me he sentido mas cómodo con papeles invertidos: yo que con vehemencia no podía separarme de mi camiseta, y tú que siempre intentabas ayudarme con tu racionalidad. Para mí fue difícil, a veces insoportable, cerrar el círculo. Y ahora que has anunciado tu despedida de la Juventus, querido Gigi, me has hecho volver atrás y he vuelto a vivir los mismos sentimientos de hace doce meses. No puedo decirte lo que sentirás mañana en tu estadio. Ni siquiera sé qué pasará por tu cabeza en las próximas horas, cuando decidirás si continuar o dejarlo definitivamente. Cada uno procesa las cosas a su manera. Estoy seguro de que en estos días rebobinarás la cinta de tu carrera. Y es gracioso pensar que en nuestras respectivas películas ambos tuvimos una parte de protagonismo. Nos cruzamos como niños, gradualmente nos convertimos en capitanes y hombres. Defendimos la misma camiseta, la 'azzurra'. Y cada uno luchó por su propia segunda piel: yo la 'giallorossa' y tú la 'bianconera'. Me cuesta recordar todo de manera cronológica, ya que el huracán emocional que se despierta es abrumador: recuerdo las noches del Mundial, la Copa en el cielo de Berlín, nuestros abrazos; añado un 'cucchiaio' (vaselina) y un par de cañonazos que te he metido... y ¡algunas paradas que igual te habrías podido ahorrar! Y te agradezco por ser el rival y el compañero que has sido. Si en los próximos días necesitaras consejos, pégame un toque. Para ti siempre estaré"