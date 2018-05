​#MOLESTIA | Atlas podría quedarse sin afición si no trae refuerzos

El Atlas es uno de los equipos que aunque no lo parezca tiene mucha afición en México pese a contar con un solo campeonato en toda su historia, pero cada torneo la gente se ilusiona por ver a su equipo competir en la Liga MX.





Cómo en cada Torneo LA FIEL DEMOSTRANDO SER EL JUGADOR 12 , PERO UNA PENA POR UNA DIRECTIVA QUE PARECE DE 3ERA CATEGORÍA NO MERECEN A ESTE CLUB Y A ESTA NOBLE AFICIÓN TAN FIEL !! @gustavoguzmans @RicardoBSalinas @atlasfc pic.twitter.com/IT9E5cwi7K — Atlas Stonesℹ🇲🇽 🇾🇪 (@AtlasStones) May 15, 2018





No obstante, en los últimos años los Zorros han tomado malas decisiones pues han dejado ir buenos jugadores por hacerse de dinero, tal como sucedió con Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo, José Madueña, Javier Salas, José de Jesús Corona, Juan Carlos Medina, entre otros más, todos ellos de gran nivel y una vez más están deshaciéndose de piezas importantes para el Torneo Apertura 2018.

Hasta el momento, la directiva tapatía ya vendió al lateral Luis Reyes al América y al delantero argentino Milton Caraglio al Cruz Azul.





Un golpe bajo mas para la aficion rojinegra. #respetoalafiel. Esto no puede quedarse en redes sociales ya estuvo bueno de que seamos la burla de esta mediocre directiva #BoicotRojiengro Que sientan el desprecio de la fiel 🔴⚫️ pic.twitter.com/NG6h0qKfZT — Bruno A. (@VaxAtlas) May 23, 2018





Por lo tanto, los seguidores del cuadro rojinegro ya están exigiendo que arriben a la Madriguera refuerzos pues el último año fue una pesadilla ya que estuvieron cerca del descenso y culminaron como 15 de la tabla general mientras en la Copa no brillaron y lo único rescatable que tuvieron fue la despedida del legendario Rafael Márquez.





La Fiel se hartó de su #Atlas 🦊 y convoca al #BoicotRojinegro en el que asegura: dejará de ver los partidos, comprar mercancía y seguir al equipo en redes sociales.



¿Qué le piden a la directiva?

5 refuerzos de calidad, no vender jugadores claves y precios accesibles. pic.twitter.com/lsKDDtHcn3 — TVC Deportes (@TVCDeportes) May 17, 2018





A través de redes sociales, los hinchas de La Academia dieron a conocer que preparan un boicot masivo contra el club, en caso de que no se cumplan con las expectativas que tienen, empezando por traer al menos cinco contrataciones importantes para tener un nivel competitivo, aparte de impedir la salida de otro elemento tras los rumores sobre el adiós del arquero Miguel Fraga a Pumas y el delantero Bryan Garnica a Coapa.









“Sin refuerzos de calidad… no asistiré al estadio, no comparé pase, no lo haremos más ricos por TV. ¡Ya estamos cansados”, decía la imagen que publicaron los jaliscienses.





¿Boicot contra Atlas? Así lo planean y manifiestan sus aficionados. 😱👇https://t.co/oAftDrXzLX — Campo Deportivo (@CampoDepMX) May 17, 2018

De no cumplir con lo exigido o no ver garantías de poder destacar en el siguiente certamen, La Fiel ya fue clara, boicotearán a la institución sin asistir al Estadio Jalisco en los duelos de local, no comprarán más artículos oficiales del club, no verán los compromisos por televisión, así como dejarlos de seguir en las redes sociales, todo esto para hacer sentir su malestar, luego de 67 años sin levantar un título de Liga.









En otra imagen se puede leer “Boicot Rojinegro. No más malos manejos. Cinco refuerzos de calidad comprobada, no queremos inventos. No vender jugadores clave en el funcionamiento del equipo. Precios accesibles después del segundo mayor raiting, y tercer mejor asistencia”.





como ya lo dijo @Carlos_Ponz atlas ira por centrocampista español Esteban Granero que jugaba para el Real Madrid y actualmente juega en el ESPANYOL pic.twitter.com/7XUVKQ3sgx — Soy Fiel Oficial (@SoyFiel12) May 23, 2018

Por otro lado, antes de que estas amenazas cobraran forma, se formó el rumor sobre la llegada de Esteban Granero, canterano del Real Madrid y ex de la Real Sociedad, como la primera contratación del verano, lo cual podría calmar el malestar de los seguidores.









Finalmente, el Atlas apostó por darle continuidad al proyecto de Gerardo Espinoza, quien entró como relevo de Rubén Omar Romano y dejó satisfechos a los altos mandos de los Zorros.

