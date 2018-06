Los mensajes de despedida de los jugadores del Real Madrid a Zinedine Zidane

Mister, it was huge privilege to work and learn from you! This time with you will be remembered forever! Grateful for everything and wish you all the best! ❤️🙏🏻Merci @zidane Mister, fue un privilegio enorme el poder trabajar y aprender a tu lado. Siempre recordaré esta época contigo. Agradecido por todo lo vivido a tu lado y te deseo todo lo mejor.#GraciasMister

A post shared by Luka Modric (@lukamodric10) on May 31, 2018 at 7:59am PDT