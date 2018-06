6 de los mejores 'bromance' en el mundo del fútbol

Que no somos lo suficientemente buenos, que nos faltan muchas cosas, que no merecemos, que no podemos, que no conseguiremos, que no tenemos la capacidad, etc... eso y mil cosas más hemos escuchado o leído, y hasta ahorita... nada ni nadie ha podido quitarnos esta sonrisa, nada ni nadie ha tenido razón, nada ni nadie nos va a frenar, nada ni nadie podrá medir lo que nos hace seguir, nada ni nadie nos dirá hasta donde queremos llegar... te admiro muchísimo mi hermano @miguel_layun , gracias por todo, de verdad por todo! Y gracias a todos los que pertenecen o han pertenecido a @miseleccionmx por todo... vamos por más, queremos más... pero tenemos que estar más unidos que nunca! #tamosjuntos #blessed

