El peculiar análisis del Mundial a lo Maradona

Hace unos días, Maradona se sentó con Marca para comentarles todo sobre el Mundial. Y es que es todo el Mundial, ya que se lo ha visto entero. No se ha perdido ni un solo partido. De fondo, sonó el Inglaterra-Bélgica. "Ese Stones nunca fue lo que se esperaba, ¿no?", dijo Maradona antes de contestar las preguntas. Las primeras preguntas fueron más fáciles y amenas de contestar, con si había visitado algo de Moscú durante su estancia: “No, no pude. Hay mucha gente de todos los países y es difícil. Pero le digo: no me preocupa no poder salir del hotel. No pasa nada. Estoy con mi gente, veo todos los partidos y voy al gimnasio.”

También, habló de sus momentos favoritos del Mundial hasta la fecha: “Resalto varias cosas: México me gustó, animó mucho las dos primeras jornadas; a Uruguay lo vi muy sólido; en Bélgica despertaron sus figuras... El Mundial empieza ahora, ya no se puede especular. Y luego, a Argentina le pongo una ficha, aunque respeto mucho a Francia. Es uno de los candidatos a campeón. El portero, Lloris, no falla nunca, ni en su selección ni en su club [Tottenham], y está Griezmann, etc.” A mitad de la entrevista, Marca le preguntó al crack argentino sus opiniones sobre la albiceleste y de si el equipo de Messi podría lograr lo imposible, y lograr llegar a la final de este Mundial.

¿Puede ser aún el Mundial de Messi, entonces? “Sí, claro, lo puede ser. Esto recién empieza, esto está en pañales. Ahora es cuando nos empezamos a jugar el mano a mano. Como dijo Ronaldo en mi programa, ya no se puede replegar nadie, los equipos tienen que atacar. Si no, como máximo, vas a los penales. Si sólo te defiendes, te acaban ganando normalmente.” Además, el argentino tuvo tiempo incluso para comentar lo que pensaba de la selección española, del relevo de seleccionador y sobre las actuaciones de algunos jugadores de La Roja.





¿Cómo ve el relevo de Hierro por Lopetegui? “Le mandé un mensaje a Fernando, que para mí fue un monstruo como jugador. No me contestó, pero lo entiendo. Debe estar muy ocupado con lo que tiene encima, pues empezó de cero. En el mensaje le dije que no importa la experiencia, sino la capacidad de cada uno. Y él la tiene. Seguro que está teniendo personalidad, y no se va a dejar manosear ni manipular. Espero saludarle pronto en persona.”

Entonces, de España, ¿quién es crack para usted? “Xavi Hernández era crack... Y de los de ahora... me cuesta decir uno. Sí, Iniesta es crack total. Ese juega con frac, con traje puesto, con zapatos de vestir, y no tiene problemas. España tiene muy buenos jugadores, es un gran equipo y ojalá que con Fernando Hierro encuentre el camino justo y se olvide del caso Lopetegui.”





¿Le gusta De Gea? “Sí, me gusta, aunque se ha comido un par de goles. Eso lo vimos todos, no lo descubro yo. Pero desde que lo veo en el United, ha tenido una carrera muy buena, sin altibajos. Ha hecho que Sergio Romero [él, hasta su lesión, portero titular de Argentina] sea siempre suplente y no le quite el puesto, lo cual tiene su mérito. Entró con mal pie en este Mundial, pero espero que acabe mejor, porque se lo merece. Es un chico que conocí con el Kun cuando Agüero estaba en el Atlético. Hay que darle tiempo en esta Copa.”

Finalmente, Maradona nos dejo con una respuesta que a muchos les gustaría que ocurriese, con una posible final del Mundial entre Argentina y España. “Ojalá se diese, y se puede dar por el cuadro que van ambos. Y ojalá Argentina llegue a esa instancia. Pero queda mucho camino. Yo le tengo mucho respeto a Francia, y España tampoco lo tendrá fácil ante Rusia. Ahora es cuando todos los jugadores encienden los motores. Su sueño es ganar un Mundial y ahora lo deben demostrar.” Esperamos que las palabras de Maradona se hagan realidad y que una posible final entre la albiceleste y La Roja suceda. Solo el tiempo dirá.