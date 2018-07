The party in France will no doubt last a while after a World Cup victory over Croatia on Sunday.

Newspapers in the country got in on the celebration, splashing their front pages with the team celebrating their second ever World Cup triumph.

Le Figaro proclaimed "Le jour de gloire est arrivé", (The day of glory has arrived), while La Montagne said Les Bleus were the "Les Tzars" of the soccer world.

Les Bleus champions ! Un JDD exceptionnel tout juste bouclé. En vente dans les rues de Paris à partir de 21h30. Et en numérique. pic.twitter.com/7YUn6IZCWm — Le JDD (@leJDD) July 15, 2018

UN BONHEUR ÉTERNEL 🏆



Voici la Une du journal L'Équipe du 16 juillet 2018 ! pic.twitter.com/okmYebCOx5 — ⭐ L'ÉQUIPE ⭐ (@lequipe) July 15, 2018

#Mondial Les Bleus s'offre une deuxième étoile, la Une de la Dépêche du Midi en avant-première pic.twitter.com/OwqPBwIb6t — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) July 15, 2018

Voici la une du «Parisien» de ce lundi 16 juillet 2018 #FRACRO 🇫🇷/🇭🇷#ChampionsDuMonde pic.twitter.com/BzIeufjxzn — Le Parisien (@le_Parisien) July 15, 2018

Even the Croatia team got their due, despite a disappointing loss.