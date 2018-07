Las mejores frases en la rueda de prensa de Cristiano Ronaldo en su presentación con la Juventus

Cristiano Ronaldo atendió a los medios de comunicación en su presentación como nuevo jugador de la Juventus.

¿Por qué ha decidido llegar a la Juventus?: "Ha sido una decisión fácil. Por el poder de la Juventus que es uno de los equipos más fuertes del mundo. Todos mis compañeros y amigos me han dicho que es uno de los clubes más potentes de Italia y del mundo. Ha sido un paso importante en mi carrera, tiene un gran entrenador, un gran presidente, unos grandes compañeros...".

Nuevos objetivos: "Soy una persona que le gusta pensar en el presente. Soy joven, me gusta el fútbol, me gustan los desafíos, Sporting, Manchester, Real Madrid y ahora en la Juventus. Es algo que no pensaba que iba a hacer. Tengo mucha confianza, estoy tranquilo".

¿Salida triste del Real Madrid? ¿Continuarás en la selección portuguesa?: "No ha sido una salida triste, este es un gran desafío en mi carrera. Los jugadores de mi edad se van a China, a otros países. Estar aquí, en un equipo tan grande, es un gran desafío. Y en cuanto a la selección portuguesa, nunca le daré la espalda. Seguiré ayudando a la selección portuguesa".





Hay millones de juventinos que están felices, pero muchos madridistas que están llorando hoy, ¿qué mensaje les manda?: "No creo que esté alguien llorando. He hecho una historia brillante en el Madrid, pero no creo que haya nadie llorando. El Madrid me ayudó en todo. Agradezco a todos los fans que me ayudaron a ser lo que soy, pero eso es pasado, ahora empieza una nueva etapa. Quiero demostrar a todos los italianos que soy un jugador top. No tengo que demostrar nada a nadie, los números están ahí, pero soy ambicioso. Quiero hacer historia ahora en la Juventus. Nunca estoy contento. Estoy seguro de que las cosas van a salir bien".

Una liga táctica: "Sé que es una liga muy difícil, muy táctica, pero quiero experimentar otras cosas. No quiero estar sentado en una silla en casa. Tendré suerte y tengo confianza en mis compañeros de la Juventus. Estoy preparado y daré lo mejor de mí mismo. Es un desafío muy importante y bonito".

Los hinchas le han pedido la conquista de la Champions: "La Champions es un trofeo que todos los equipos quieren tener y quieren ganar. Hay posibilidades de que la Juventus gane la Champions, pero también la Serie A y la Copa. La presión será muy grande, pero lo intentaremos. La Juventus ha estado muy cerca de ganarla en los últimos años".





La ovación en el Juventus Stadium tras la chilena, ¿le ayudó?: "Fue un momento muy bonito, muy especial para mí. Siempre ser recibido de esta manera te da motivación para empezar bien esta nueva aventura. Agradezco mucho a todos los fans cómo me han recibido".

¿La noche de la final de la Champions lo decidió?: "No esa noche no había decidido nada, no había decidido jugar en un club de esta grandeza. Gracias al presidente por pensar en mí. Estoy bien física y mentalmente. Me enorgullece la manera en la que he llegado aquí. Yo soy diferente a todos los demás que tienen 32, 33, 34 años. Esta elección lo demuestra. Este momento es muy emotivo".

¿La de la Juventus ha sido la única oferta?: "Sí ha sido la única oferta".

¿Ha decidido la fecha del debut con la Juventus?: "He tenido la oportunidad de conocer al entrenador, algunos compañeros. Empezaré a entrenarme el día 30. Quiero jugar desde el primer partido de la liga...".

Cuando termine en la Juventus tendrá 37 años, ¿volverá al Sporting?: "Al Sporting le tengo en el corazón, le tengo mucho cariño, pero ahora quiero triunfar con la Juventus y he venido aquí para ganar".

¿Es más fácil o difícil ganar el Balón de Oro con la Juventus?: "Siempre pensé en ganar uno, pero no dos o tres y menos cinco. Siempre quiero ser el mejor, pero tendré probabilidad de ganar en la Juventus, pero no me preocupa, no me quita el sueño. Lo he ganado en el Manchester, en el Madrid, ¿por qué no aquí?".





¿Qué le puede dar la Juve a Cristiano?: "Me ha dado una increíble oportunidad, no es un paso atrás, es uno adelante. Es un equipo que puede triunfar y no es un caso si ganó las últimas 7 ligas".

Se volverá a cruzar con Ancelotti, que ahora entrena al Nápoles. ¿Habló con él?: "Le llevo en el corazón, cuando nos veremos ambos querremos ganar, pero ha sido un entrenador muy importante para mí".

¿Qué desafío tiene en esta nueva etapa?: "Querremos batir a todos, ganar todos los partidos. Este es mi desafío, hacer lo mejor posible. Todos habláis de Messi, pero aquí hay jugadores muy buenos y todos daremos el máximo, veremos quien triunfará.





Jugó ante Benatia en Champions y en el Mundial, ¿qué opina de él?: "Me pegó un poco (ríe). Es un gran defensa, será un placer jugar con él.

Rivalidad con Messi: "No tengo rivalidad con los jugadores. No me comparo con nadie. Vamos a intentar luchar y ganar a todos. Ese es el reto. Gozan de la rivalidad con Messi, pero cada uno defiende su camiseta. Veremos quien gana".