Chelito no se retira y así anhela despedirse de Cruz Azul

Hace algunos días, una estacion de radio especuló sobre el retiro del Chelito Delgado, quien inmediatamente confirmo que no se iba a retirar del fútbol





“Yo no me retiré: me retiró el periodista que me hizo la nota. Aún no decidí qué voy a hacer. Me voy de vacaciones y defino qué haré”.





Tal cual lo dijo, regresó a Argentina para convivir con los suyos, y aunque se especuló un partido de despedida con La Máquina, la mágina del Chelito tiene para largo.

“Sigo, el lunes me presento a entrenar con mis compañeros”, sentencio.





-¿Tuviste que pensarlo mucho?





-¿La verdad? No. Mi duda no tenía que ver con las ganas, sino con lo que puedo dar. Sin ganas no habría dudas. Siento que aún puedo darle a Central Córdoba y por eso no llegué bien de mis vacaciones, le avisé al club, que estaba dispuesto a esperarme y eso lo valoro, que el lunes entreno.

Image by Manuel Alonso Castro

-La despedida en Cruz Azul queda para más adelante...

-No pretendo tanto. Con una plaqueta de reconocimiento en un partido oficial, frente a la afición, me alcanza. Cruz Azul forma parte de mi vida y de mis afectos por ende con el solo hecho de poder decir adiós en un partido oficial, me alcanza. No soy tan pretencioso. Ya me han dado mucho, más no puedo pedir.

-¿Cuál fue el factor más importante?

-Que es algo que necesito: el vestuario, entrenar, jugar. Es lo que amo y necesito para mi día a día. Me hace feliz estar en una cancha: tan sencillo como eso. Además yo nunca dije que me retiraba. Me quiso retirar un periodista pero no, sigo, jajaja.