​#PICANTE | José Ramón tachó de mentiroso a Gabriel De Anda

Apenas antes de culminar el Torneo Apertura 2018 el exfutbolista Francisco Gabriel de Anda fue elegido por la directiva de Chivas para tomar el puesto de director deportivo, sin embargo, poco le duró el gusto pues únicamente estuvo tres meses.

Paco Gabriel de Anda confirma su salida de @Chivas agradeciendo a directiva, cuerpo técnico y jugadores. pic.twitter.com/MOIndaCuZP — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) June 12, 2018





La gestión del exmundialista en Corea-Japón 2002 causó muchas dudas pues no impidió la salida de Rodolfo Cota, Rodolfo Pizarro y Matías Almeyda, generando molestia en la afición rojiblanca, pero no sólo en ellos, pues sus excompañeros de ESPN también le tiraron con todo.

Después de lo ocurrido, Paco Gabriel dio a conocer este lunes que volvería a los micrófonos de ESPN, no obstante, el siempre polémico José Ramón Fernández advirtió que no lo quiere de vuelta en la mesa de Fútbol Picante, además lo tachó de mentiroso en las redes sociales, resaltando que únicamente contó verdades a medias y sirvió para darle las gracias a los jugadores y técnico argentino.









“Posiblemente yo no esté enterado a fondo de lo que pasa en Chivas, pero sé muchas cosas y Paco Gabriel De Anda ha mentido, ha dicho verdades a medias, fue contratado para quitar a Almeyda y no puede estar muy orgulloso de su casa de trabajo porque lleva un día”, escribió en Twitter el comunicador poblano tras los comentarios que hizo el ex de Santos Laguna en el programa matutino Calla y Escucha.





Posiblemente yo no esté enterado a fondo de lo que pasa en @Chivas, pero se muchas cosas y Paco Gabriel De Anda ha mentido, ha dicho verdades a medias, fue contratado para quitar a Almeyda y no puede estar muy orgulloso de su casa de trabajo porque lleva un día — José Ramón Fernández (@joserra_espn) August 6, 2018





Las palabras que el exdirectivo del Rebaño Sagrado dijo en ESPN AM fueron: “En algún punto a mí me cruzan con la información que hago pública que no era certera. Hablé con los jugadores de que Matías se iba y después las cosas cambiaron. Yo lo único que pedí en Chivas fue claridad para expresarme ante jugadores medios y directivos. Mi decisión tuvo que ver con que no se me dijeron las cosas como yo esperaba para poder expresarme con claridad”.





Afirmó que #Chivas ya tenía pensada la salida del 'Pelado' 😮



Pero José Ramón dice que miente 🤥

https://t.co/sT9MkaTWZr — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 7, 2018

Del mismo modo tocó el tema del estratega José Saturnino Cardozo, quien llegó a tomar el puesto del Pelado: “Yo sugerí a Cardozo por su perfil. Por su liderazgo, trabajo con los jóvenes. Pero siempre dije que Matías podía seguir porque por su manera de trabajar es espectacular”.

Y para colmo mencionó que Pizarro tenía la oportunidad de quedarse en Guadalajara pero que nunca le contestó las llamadas y por ende terminó siendo enviado con Rayados de Monterrey, contradiciendo las palabras del mediocampista que reveló fue echado sin previo aviso y sin recibir ni un gracias por parte de Jorge Vergara y José Luis Higuera.





En un nuevo episodio de "La salida de @Rpizarrot de Chivas"...



Gabriel De Anda asegura que el jugador no hizo nada para evitar su venta y que además él le ofreció apoyo. https://t.co/YNyOo6ykDb — CANCHA (@canchamural) August 7, 2018





El tuit de Joserra causó varias impresiones, mientras algunos lo tacharon de cobarde por atacar a De Anda desde las redes y no de frente, otros le aplaudieron sus agallas, aunque otros lo tomaron como una estrategia para ganar audiencia en la televisora.





Y que tal si mejor se lo dices a la cara y no por aquí... eso solo les importa a ti y a él... noticias de deportes, por eso se te sigue... Hay que dejar de practicar lo que tanto se critica. — Fer Balmori (@balmorie) August 6, 2018





Hoy el estúpido de @AlvaritoMorales

Decía en @futpicante que @Chivas no tenía clase 😂

Es como decir @ESPNmx no tiene clase😏@AlvaritoMorales @Pacogabrielespn es la misma mierda que @JLHB33 y @Amauryvz



Ningún Nombre por arriba de la historia y tradición de una institución — JULIUS NERFENOVSKY (@Rojiblanco_Izc) August 7, 2018





Que no se haga pendejo, y cuando le pregunta del nefasto de #Higuera solo se hace wey, porque le tiene miedo? Aún afuera lo sigue defendiendo 🙄 pic.twitter.com/tmOap0Qk7W — José Domínguez (@Joselchiva) August 7, 2018





Y de Anda no tiene por que darle explicaciones a usted Sr., sus "peleas y grandes diferencias" son tan creíbles como las la AAA, en fin, entretienen, saludos... — Alf (@alfrr92) August 6, 2018





Si dices que ha mentido, por qué lleva @ESPNmx a un mentiroso y una personas que dice verdades a medias a un canal con prestigio internacional ? A que nos diga mentiras y verdades a medias al público que sigue este canal?? — luis molina (@luismolina69) August 7, 2018





Todos esos programas viven del chisme — Miguel Ballesteros N (@Miguel_Nava54) August 6, 2018





Nada mas estás calentando el cuadro para elevar el rating cuando vaya a @futpicante, no se te quita lo mañoso. — Jorge Aguilar (@AguilarGJ) August 6, 2018





Esto se llama RATING!!en su máximo esplendor jajaja, y todavía hay quien se engancha!! — Alejandro Barrera (@birri1083) August 7, 2018





Es puro teatro lo que hacen, periodismo amarillista y corriente. Me pregunto si este tipo de periodismo enseñan a los alumnos en tu instituto de Periodismo José Ramón Fernández, por cierto quien de los que participan en la mesa de ESPN es egresado de tu Instituto. — Jcarlos (@Jcarlos51354478) August 7, 2018





La neta estoy con @joserra_espn, paco de anda cometio en error en volver a ESPN y que casualidad que metieron a Paco Gabriel cuando la neta chivas andaba mal, Higuera ni Vergara tienen los suficientes tamaños para haberlo corrido — Xtian (@Zuperxtian) August 7, 2018





“¿Y qué tal si mejor se lo dices a la cara y no por aquí? Eso sólo les importa a ti y a él… noticias de deportes, por eso se te sigue… hay que dejar de practicar lo que tanto se critica”, “TOTAL DE ACUERDO. Es una verdadera lástima que pasen estas cosas, y que gente como él SE PRESTE. Mal y muy mal, reprobable en todos los aspectos”, “Eres grande Joserra”, “Ya se armó la gorda, honestamente yo ya no le voy a creer nada a Paco De Anda. Malas decisiones que tomó Paco le afectan su credibilidad como analista deportivo”, “Nada más están calentando el cuadro para elevar el rating cuando vaya a Fut Picante, no se te quita lo mañoso”, “Se van a dar con todo Paco Gabriel y Faitelson”, son algunos de los mensajes enviados.





